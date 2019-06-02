Как быстро поправиться худой девушке
Не только скинуть лишний вес стремится половина женского населения, но и набрать. Как же быстро поправиться худой девушке в домашних условиях?
Как понять, что пора набрать вес
Если человек начинает резко терять вес, то, скорее всего, причина заключается в неправильной работе желудка и переваривании пищи. Но так бывает не всегда. Чтобы понять, есть ли проблемы с весом, требуется воспользоваться подсчетами по индексу массы тела.
При подсчетах масса тела в килограммах делится на рост, возведенный в квадрат.
Обратите внимание! Если после подсчета получится цифра менее 20, то стоит задуматься о том, как быстро набрать вес, чтобы «недовес» не перешел в серьезное заболевание.
Если самостоятельно не получается набрать вес, то необходимо обратиться к специалисту, который проведет обследование и выяснит, какие продукты стоит употреблять. Советами диетолога, при данной проблеме, пренебрегать не стоит.
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Как набрать вес в домашних условиях
Те, кому когда-то пришлось столкнуться с проблемой потери веса и его недостатка интересуются вопросом о том, как быстро его набрать и можно ли это сделать в домашних условиях. Чтобы процесс набора веса прошел без проблем для организма, следуйте указанным правилам.
- Первое, на что требуется обратить внимание, так это на питание. Независимо от того, хочет поправиться человек или похудеть, стоит обязательно наладить питание. Если стоит цель поправиться в короткое время, необходимо есть следующие продукты: красное мясо, так как оно содержит большое количество холестерина. Обязательно требуется, есть яйца, продукт хорош тем, что в нем нет углеводов. Натуральным источником сахара являются фрукты (можно есть бананы, ананас, манго), можно пить молоко, так как в организм поступает витамин А и D. При употреблении сыра, организм получает максимальное количество витаминов и минералов, а калорийность составляет около 717 ккал.
- При разработке рациона питания, необходимо включить в рацион и орехи. Благодаря тому, что они насыщены питательными веществами, а также жирами и клетчаткой, можно быстро набрать вес.
- Здоровые калории находятся в растительных маслах. Их необходимо добавлять при приготовлении пищи, заправлять маслом салаты.
- Большое влияние на вес организм оказывает питье. Тут речь не идет о воде, выпивать которую нужно до полутора литров в день. Чтобы быстрее набрать вес, можно остановить свой выбор на горячем шоколаде, коктейлях с добавлением молока, кофе - напиток с большим количеством калорий, особенное если его пить с сахаром. Не стоит пить лимонады. Несмотря на то, что в них большое содержание сахара, что позволяет быстро увеличить вес, они не всегда благоприятно влияют на организм и могут навредить.
- Чтобы вес восстановился, требуется заниматься физическими упражнениями. При наборе веса упражнения важны, так как если их не делать, то прибавиться объем только в бедрах и талии, что смотрится некрасиво. Можно заниматься комплексом, предусмотренным для аэробики, но такие занятия должны быть не менее 10 минут в день.
Правильный подход к данному вопросу позволит в короткие сроки привести организм в порядок.
Обратите внимание! Если говорить о восстановлении веса у подростка, то тут требуется помощь не только диетологов, родителей, но и психолога. Именно он может донести до девушки о том, что "кожа да кости" - это не только некрасиво, но и опасно для здоровья.
Применение спортивного питания
Спортивное питание применяют также для того, чтобы вес восстановить. Чтобы быстро набрать вес требуется в день употреблять по 1 грамму белка на один фунт массы тела.
Лучшим источником белка являются:
- куриная грудка;
- яйца;
- молочные продукты;
- стейки.
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Обратите внимание! Когда речь идет о необходимости набора веса, не нужно считать калории, проводить подсчеты соотношения жиров, углеводов в продуктах. Главное есть то количество пищи, калорийность которого не сможет сжечь организм.
Чтобы организм стал приходить в норму, предлагаем примерный план питания, который поможет быстро привести тело в порядок.
- 7:00 - завтрак. Лучше всего употребить овсяную кашу с добавлением изюма или орехов;
- 11:00 (второй завтрак) - бутерброд с черным или ржаным хлебом + перекусить можно бананом;
- 13:00 (обед) - макароны с сыром и курицей или другое блюдо, имеющее достаточную калорийность;
- 16:00 (полдник) - сухофрукты или фрукты;
- 19:00 (ужин) - картошка со стейком или гуляшом.
- 21:00 - перед сном выпить кефир.
Рассчитывая для себя план питания, обязательно требуется есть пищу чаще. Лучше если перерыв между приемами пищи будет не более 2 часов. Кроме того, посмотрев на примерное меню представленное выше видно, что все блюда, которые должна употреблять девушка достаточно калорийные, что поможет быстро вернуть красавице пышные формы.
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А какой способ вам нравится? 170
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Тростинка Москва / 02.03.05 17:02Обращаюсь теперь прицельно (жаль, не все имейлы дают...) дорогие Ejisko (108й) ГореМыка (96й) Аноним (81й) как я поняла, вы - худышки, которые не могут набрать дополнительный вес. отзовитесь, если вы не против дать интервью. это же здорово, это так интересно - все показывают страдания полненьких, а про худых ведь намного интереснее. я сама худая - я знаю:) очень жду писем от вас или других худеньких дам. у нас эфир скоро!
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Тростинка Москва / 01.03.05 18:56Девушки! у меня тоже миниатюрная конституция: 158 рост, вес от 42 до 45 скачет туда-сюда. но я при этом журналист и хочу об этом сделать передачу. я ищу историю девушки, которая смертельно хочет поправиться, но у нее не выходит. она ест на ночь сладкое, ходит в фитнес, пьет какие-нибудь коктейли... в общем, если какая-нибудь барышня хочет рассказать об этом в телеинтервью для приличной программы, пишите мне. очень жду! сроки поджимают.
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Аноним / 01.03.05 15:59Худышк , а росто - то у Вас какой , ??
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Аноним / 31.01.05 06:30Худышка, вам к психиатры. Срочно. Без шуток. :-(((
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hah / 31.01.05 05:23Кстати, а не все ли равно как она выглядит? В интернете-то? Здесь мнения ценятся, высказывания.
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hah / 31.01.05 05:22Тоска: Так ведь в каждой теме пишет человек о себе что-нибудь хорошее (ну или на других накинется, для разнообразия. А больше ничего, ни мнений, ни советов, хвальба и ругань, все.). Так что хвастается, хвастается, чего уж там:))) и за себя постоять может, как было сказано в 162, несмотря на то, что она у нас то ли бемби, то ли барби. И все топором так, топором...
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Тоска / 31.01.05 02:37Да ну,народ... Это некрасиво просто. Что вы все на Мерси накинулись! Только что обсуждали как нехорошо всякие гадости говорить и тут же эти гадости и говорите. Никому она в нос своими прелестями не тыкала - просто человек рассказывал случаи из жизни. Я понимаю,она бы всю информацию( и про родителей,и про мужа,и про деньги ) сейчас бы за один раз выдала - вот тогда бы это называлось "хвастается". Вы ж сами повспоминали все ,что она когда-то писала и и сделали вывод: девушка зазналась. Надо ставить на место. И кинулись ставить. Только ... вот она от этого уродливее не стала,а вы выглядите не очень красиво
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Худышка / 31.01.05 00:16А я в 21 год вешу 37,5 и больше не хочу.У меня от веса крыша едет.Я раньше весила 50 и была супер,а теперь тощая,но больше весить не хочу,хотя поправиться для меня не проблема.А доходила до 36!
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Inostranka-inturistka :), USA / 28.01.05 05:09Я помню <Mersy> ещё на девчонок живущих зарубежом накидывалась. К чему бы это? Она ведь вся такая успешная, красивая и богатая...:)
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: ) / 28.01.05 00:50Да ладно вам! Ну хочется несостаявшейся супермодели и деревенской ПТУшнице быть принцессой в виртуалле! а вы на неё так кинулись! и не стыдно вам!
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S-e / 28.01.05 00:15Н-да.. <MERSY>.. себя не похвалишь - никто не похвалит... Ведь “в Интернете никто не узнает, что ты собака”. <(c)> То бишь, писать можно все, что угодно.. Вот тут говорилось про неинтеллигентность тех, кто гадости говорит... А разве интеллигентно так себя нахваливать??? Противно, чес слово.. И ещё. Вы можете сказать, что это я все от зависти, но, простите, как можно завидовать СЛОВАМ??? Я же Вас не видела, поэтому представления не имею, какая Вы, а верить на слово в Инете - пустое.
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shtuchka s ruchkoj / 27.01.05 23:20Оса: А ещё её все любят, плоть до убарщиц, так как она не только изумительно красива, она ещё и модница, и яркая, и веселая, и может от восторга комплиментов наговорить... и ребёнок... хотя про ребёнка вроде бы ничего хорошего сказано не было. Её труно не заметить... Если в теме “скелеты в шкафу” человек умудрился себя похвалить (ах, ну почти в модели пригласили, но злые дяди решили все же воспользоваться услугами профессиональной манекеньщицы. Самые тяжелое переживание в жизни:))) да-да, <mersy>, это я все от зависти:)))
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shtuchka s ruchkoj / 27.01.05 23:15Оса: И я к тому же:) Поэтому и “теперь ещё”. Ну смешно, честное слово. забывшая подписаться в прошлый раз --
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Оса / 27.01.05 22:01Аноним 155, вы еще не все достоинства Мерси перечислили: она и красивая, и стройная, и умная, и богатая, и родители богатые, и карьера у нее блестящая. И при этом добра, наивна и беззащитна. Да. еще муж у нее - супермен.
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mouse Одесса, Украина / 27.01.05 18:49При росте 171 вес всегда был не более 50кг, а иногда и 48-49 кг, это был вообще ужас. Мой совет регулярное питание в одно и тоже время. Утро 9.00, обед 12.30, ужин 19.00. По такой системе живу около 6 месяцев. уже 59 кг. Сейчас думаю что пора не много похудеть.
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Аноним / 27.01.05 10:02А <MERSY> все никак себя не нахвалится:))) Теперь она ещё и ошеломительно красива и беззащитна, ну прям как ребёнок...
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Flame / 27.01.05 00:54Мне бы такие проблемы!
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liska / 26.01.05 04:05Мой ответ завистницам: Как говориция в Америке, слишком худых и слишком богатых не бывает!
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blackflower Санкт-Петербург, Россия / 26.01.05 01:11Как раз сегодня в вечерней школе выслушивала комментарии к моей фигуре. ах какая худая!разве худее бывают?одеваться тебе наверно надо в подростковом отделе.. во-первых худее меня сколько угодно,во-вторых и попа и все при мне и они говорили что я худая только от своей зависти(они намного меня толще),просто хотели позлить.. надо сказать,получилось!правда я старалась не показать вида. понимаете в чем дело,я знаю что у меня неплохая фигура,давно уже люблю себя и меня просто бесит что каждвй считает что имеет права что-то там говорить..противно...я же им не говорю о их прелестях))зачем они так?ну не стыдно показывать свою зависть,невоспитанность?
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YY / 26.01.05 00:03150 была я. Блин, как написать, чтобы без перевода с транслита?
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YY / 25.01.05 23:59Хттп://ввв. нарицын. ру/реад/алл/внеш/индекс. хтм очень неплохие советы тем, кто хочет полюбит себя.
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Vika St.Petersburg / 25.01.05 22:44Полная ерунда. У нас на шейпинге (именно от Федерации шейпинга,а не в подворотне) занимаются девушки , у которых худоба ярко выражена. именно грамотная шейпинг-технология (основанная на изменении метаболических процессов) помогает им приобрести аппетитные формы. результаты потрясающие - и у тех, кто хочет увеличить объемы, и у тех, кто их уменьшает.
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Ириша Москва / 25.01.05 18:01Девочки, худеющие и поправлющиеся, загляните на www.l-pitanie.ru. возможно кто воспользуется услугами врачей-диетологов и граммотно подберет себе диету. Все распишут, объяснят и даже могут приготовить и доставить весь дневной сбалансированный рацион на день. Очень удобно, эффективно. Раньше мне приходилось раз в год ложиться на месяц в Клинику лечеб. питания, что бы бороться с потерей веса (проблемы со здоровьем, гастрит, заболевание печени и т. д., а сейчас не выпадая из обычной жизни на месяц, провожу курс не в больничной палате. Доставляют утром на работу или домой коробку с дневным рационом, все расписано по часам, индивидуально рассчитано и сбалансировано.Удобно, только разогреть в микроволновке.
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белочка / 25.01.05 16:10А меня больше всего поражает вот что: почему-то говорить "ой, какая ты толстая!" - грубо и некорректно, а говорить: "Ой, какая ты худая, одни кости торчат" - это нормально. Это причем не от людей зависит, а от общества: просто это общепринято. Знаю по собственному опыту :) НО: на меня это теперь (в подростковом периоде было иначе) мало влияет, у меня прошел период самоутверждения :) Так что: ЛЮБИТЕ СЕБЯ И НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ!!! :))
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liska / 25.01.05 00:19Мышся значит мускулы, цифирица несчастная
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liska / 25.01.05 00:15Девчонки, а ведь мышся весят больше чем жир. И если мы все так собой займёмся, приведём мышся в тонус, то хотя весить будем побольше зато фигура будет более классная!
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happy_meal / 24.01.05 21:16To 123/ Сейчас Малахов переписал труды и стал более терпимей что ли. :)) Блин, я помню как я один раз послед голодания весила 67 (нормальные 72 для меня, 178 рост). Какая я была счастливая!! Любую шмотку одеть - сидит супер!! А все вокруг - ну ты такая худая, так нельзя.. Потом конечно вернулось, потому что после голодания чуть вес нормализуется. Подружка у меня размер 40. Оч мне симпатично. Она рассказывает. как летом одевает топик и шортики, народ чуть ли не деньги дает, чтобы поела. Ж)) Надо себя любить такими какими мы есть , в конце концов.
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ПупзЯ / 24.01.05 12:41142 Не всегда не красивые, бывают и симпатичные язвочки:))))
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MERSY Сибирь, Россия / 24.01.05 11:21138 отзыв.А ведь вы правы.Говорят гадости люди некрасивые.Когда ,например,я встечаю такую знакомую "доброжелательницу",то частенько успеваю заметить настоящее лицо.Это выражение ошеломления,зависти,и соответственно на лицо тут же одевается улыбка и сладким голосом говорится какая-нибудь гадость.Я яркая и красивая,еще и модница,а потому подруг у меня не так уж и много,как я того хочу,ведь я общительная и веселая.Часто думаю "Но ведь я когда вижу красивую знакомую,которая цветет и пахнет,и даже если я ощущаю укол зависти,то все равно не могу скрыть восхищения ее видом и не умею на лицо одевать маску.По мне все сразу видно - а потому я не могу завидовать,это некрасиво,я могу только честно и бурно восхититься ею и наговорить комплиментов,ведь это настоящее" Поэтому я беззащитна перед такими доброжелателями,потому что сама как ребенок,не могу отвечать гадостями.Я просто научилась не показывать растерянности,улыбаюсь,отхожу и стараюсь избегать таких людей.
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Ася Астан / 24.01.05 11:15ДЛя Аллы № 90. Вы просто супер!
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еее / 24.01.05 11:13138-ой: Да да абсолютно с Вами согласна...
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Ася Астана / 24.01.05 11:0847 -му (от 46 Ася)Мне 22, закончила ВУЗ, работаю, но до сих в автобусе называют девочкой!!!
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Тритон / 24.01.05 10:52Кстати, обратила внимание, что подобные реплики чаще всего в свой адрес слышат довольно симпатичные и заметные люди от этаких "серых мышей". Все-таки это зависть, мне кажется, а не простота людская.
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Наблюдатель / 24.01.05 09:52Кажется что это все таки русский характер. Я только от них такое слышала. Причем самое неприятное когда видишь "подружку" с которой давно необщался и она тебе:"Ой,я тебя и не узнала,такая ты бледненькая и синячки под глазами!" Вот и поздоровались блин! Лучшеб я тебя еще 100 лет не видела. :(
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Тритон / 24.01.05 08:59Вот интересно, говорить подобные пакости - это особенность только руского характера или в других странах подобные экземпляры тоже встречаются?
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ПупзЯ / 23.01.05 23:44133 отзыву. Это была просто дура в квадрате!!! Как о беременной женщине вообще можно говорить, что-то плохое. Не то что варнякнуть, как она фигуру ребенком испортила, просто пипец!
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ПупзЯ / 23.01.05 23:42Не знаю у меня на памяти, только одна худенькая девочка была. При росте 163 см весила 36-38 кг! Но это было просто ее тело, у нее тонкая кость и я просто ежилась, когда учительница говорила, что ей надо поправится. Я бы ничего в ее фигуре не добавила, она такая какая есть! Разве, что в спорт зал послала, но я туда всех посылаю:)))) А вот тоненьким девушкам оч хороши танцы:) Хотя это труд не легкий, но фигурки будут обалдеть просто:)))
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MERSY Сибирь, Россия / 23.01.05 22:21Я высокая и худая,у меня красивая пропорциональная фигура.Когда училась в университете,меня почему-то очень любили всякие уборщицы,продавщицы и вахтерши,работающие там.Все время любовались на меня и разговаривали как со внучкой.Потом я вышла замуж и забеременела.Когда я первого сентября пришла в универ уже с животиком,продавщица мороженого посмотрела на меня с жалостью и сказала: "Ну вот,так жалко,такую фигуру испортила!" Я так оскорбилась!Не смогла даже этого скрыть,и весьма холодно ей ответила. Я была в шоке,как можно запросто такое говорить?!Ведь я беременная,я не отьелась за лето,просто у меня был животик.Это очень сильно попортило мне настроение тогда.130 отзыв - это просто невозможные люди,все правда.
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Black Tea Baltimore, США / 23.01.05 21:15Для меня эта тема была очень актуальна лет этак до 23х, при росте 161 я весила 41 кг - все и каждый (женщины) считали нужным мне заявить о том, что мне не мешает поправиться - да я и сама знала, но как тут поправишся. Работала в женском коллективе, они меня до слез доводили ежедневно, на медосмотрах врачи ставили остенический синдром - КОШМАР!!! А потом я просто стала отъедаться, ела 5 раз в день - завтрак, полдник с пироженными, обед из 3х блюд, пироженные, ужин. Стала поправляться довольно быстро и вот сейчас я держусь на 50 кг и считаю свой вес нормальным, только бы теперь спортом заняться и мышцы в тонус привести, а то совсем расслабилась.
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liska / 23.01.05 20:53130 - Правильно! Вот про таких людей и говорят что простота хуже воровства.
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Аноним / 23.01.05 17:47Я ненавижу таких бестактных, омерзительных, невоспитанных людей, которые не видят ничего особенного в том, чтобы сказать тебе, как неважно ты выглядишь, что ты потолстела и т.д. И эти люди даже не понимают, что такого нельзя говорить!! Это дурной тон и знак неинтеллигентности! Как правило, это совсем простые, необразованные люди. Они даже не от зависти и злости такое говорят, а просто доносят до тебя то, что как им кажется, ты сама не видишь. Вот такие и внушают комплексы на всю жизнь. Таким даже ответить тем же самым нельзя - они не обидятся, все время без стеснения говорят о своей некрасивости. НЕ-НА-ВИ-ЖУ!!
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Angela Москва / 23.01.05 17:19Да,я так уже привыкла к этому:"Милочка,ты такая худая,ну совсем ничего не ешь...и т.д. и т.п...".Да мне наплевать!Я отлично себя чувствую,я красивая,нравлюсь мужчинам.Пускай же мне завидуют и что-то говорят.МЫ ВСЕ РАВНО ЛУЧШЕ!!!!:))
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ПупзЯ / 23.01.05 17:06Ну вжили в меня комплекс «хорошие» тетеньки! А ее дочь была тогда на 20 кг тяжелей меня, а сейчас ей 30 лет и она 110 кг. Эт я привела как пример того, что у нас дело всем до всех, только не до себя! Что твоя фигура может стать темой обсуждения чуть ли не всего дома, но лучше бы каждый сидел и решал свои проблемы, а если таковых вдруг нету, то наслаждался жизнью! Но общество у нас такое, что как же это так если не заковырнуть никого, или просто не намекнуть?... А фактически-то кому какое дело???
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анна / 23.01.05 17:00Я 175 см 55 кг и выгляжу потрясающе и это не скромно, но я собой любуюсь!!! хотя прикладываю усилия, чтоб так выглядеть...
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liska / 23.01.05 01:19Пупзя, при Ваших параметрах Вы всё-таки зря комплексуете. При 170 роста 70 кг - это совсем неплохо. Но мы всегда хотим потерять пару килограммчиков, так уж мы устроенны.
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liska / 23.01.05 01:15Пупзя, насчёт дур я согласна на 100%.0 Я всю жизнь слышала что со мной что-то должно быть не в порядке, проверся на глисты и тому подобное... Я думаю многое что говорится нам в юности это из зависти. Часто люди даже и не осознают этого...
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ПупзЯ / 22.01.05 23:51А мне тетка сказала, что я полная такая же как и ее дочь! Вот мне было 16 лет и весила 63 кг при 170 см (широкая кость). Ну и начался процесс похудения, тогда для мя не было авторитета что бы убедил что эт не нужно:( Я то похудела, а потом опять набрала, уж оч мало знаний было для того, что бы нормально вес удержать. А теперь у мя 70 кг и как сотрю на фотки из юности, то фигура просто замечательная!!! Вот такие дуры и всю жизнь портят в итоге!:(
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liska / 22.01.05 18:41Малахов точно может помочь. Я пару лет назад благодаря его методу сбросила лишние 5 кг и пока сохраняю свои 54 кг при росте 165. Но нужна сила воли и отсутствие брезгливости заниматься его методом... Я себя переборола!!!
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happy_meal / 22.01.05 11:47Девочки, я совершенно не сталкивалась с такими проблемами. Но хочу сказать, что Малахов пишет и про это. И голодания как ни странно , тоже могут давать эффект выравнивания организма. А чрезмерная худоба может означать наличие паразитов у вас или перевозбужденный ветер в дошах ( лучше самим почитать, я могла не точно запомнить, т.к. меня это не касалось). В общем, я читая , видела такие программы восстановления. Почитайте Целительные силы Малахова. Как вариант:)) Чтение займет от силы неделю, зато в зеркало будете меньше сомтреться, может найдете для себя ответы на вопросы. Удачи.
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AN}|{ Пока разные, Канада / 22.01.05 06:33Точа!! С Днём Рождения!!! :))))) А по поводу статьи. Ну, вешу я при 160 см 56 кг.. Долго так вешу, лет с 15-ти. В прошлом году была дипрессия, из-за которой я похудела на 8 кг.. От меня остались одни глаза, а друзья спрашивали не больна ли я чем-нибудь серьезным.. А, вообще, все эти похудения-потолстения такие пустяки. Почитайте “Архипелаг ГУЛаг” - поймете в чем счастье человеческое.