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Как быстро поправиться худой девушке

Не только скинуть лишний вес стремится половина женского населения, но и набрать. Как же быстро поправиться худой девушке в домашних условиях?

Как понять, что пора набрать вес

Если человек начинает резко терять вес, то, скорее всего, причина заключается в неправильной работе желудка и переваривании пищи. Но так бывает не всегда. Чтобы понять, есть ли проблемы с весом, требуется воспользоваться подсчетами по индексу массы тела.

При подсчетах масса тела в килограммах делится на рост, возведенный в квадрат.

Обратите внимание! Если после подсчета получится цифра менее 20, то стоит задуматься о том, как быстро набрать вес, чтобы «недовес» не перешел в серьезное заболевание.

Если самостоятельно не получается набрать вес, то необходимо обратиться к специалисту, который проведет обследование и выяснит, какие продукты стоит употреблять. Советами диетолога, при данной проблеме, пренебрегать не стоит.

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Как набрать вес в домашних условиях

Те, кому когда-то пришлось столкнуться с проблемой потери веса и его недостатка интересуются вопросом о том, как быстро его набрать и можно ли это сделать в домашних условиях. Чтобы процесс набора веса прошел без проблем для организма, следуйте указанным правилам.

  1. Первое, на что требуется обратить внимание, так это на питание. Независимо от того, хочет поправиться человек или похудеть, стоит обязательно наладить питание. Если стоит цель поправиться в короткое время, необходимо есть следующие продукты: красное мясо, так как оно содержит большое количество холестерина. Обязательно требуется, есть яйца, продукт хорош тем, что в нем нет углеводов. Натуральным источником сахара являются фрукты (можно есть бананы, ананас, манго), можно пить молоко, так как в организм поступает витамин А и D. При употреблении сыра, организм получает максимальное количество витаминов и минералов, а калорийность составляет около 717 ккал.
  2. При разработке рациона питания, необходимо включить в рацион и орехи. Благодаря тому, что они насыщены питательными веществами, а также жирами и клетчаткой, можно быстро набрать вес.
  3. Здоровые калории находятся в растительных маслах. Их необходимо добавлять при приготовлении пищи, заправлять маслом салаты.
  4. Большое влияние на вес организм оказывает питье. Тут речь не идет о воде, выпивать которую нужно до полутора литров в день. Чтобы быстрее набрать вес, можно остановить свой выбор на горячем шоколаде, коктейлях с добавлением молока, кофе - напиток с большим количеством калорий, особенное если его пить с сахаром. Не стоит пить лимонады. Несмотря на то, что в них большое содержание сахара, что позволяет быстро увеличить вес, они не всегда благоприятно влияют на организм и могут навредить.
  5. Чтобы вес восстановился, требуется заниматься физическими упражнениями. При наборе веса упражнения важны, так как если их не делать, то прибавиться объем только в бедрах и талии, что смотрится некрасиво. Можно заниматься комплексом, предусмотренным для аэробики, но такие занятия должны быть не менее 10 минут в день.

Правильный подход к данному вопросу позволит в короткие сроки привести организм в порядок.

Обратите внимание! Если говорить о восстановлении веса у подростка, то тут требуется помощь не только диетологов, родителей, но и психолога. Именно он может донести до девушки о том, что "кожа да кости" - это не только некрасиво, но и опасно для здоровья. 

  • А вы хотите поправится?
 

Применение спортивного питания

Спортивное питание применяют также для того, чтобы вес восстановить. Чтобы быстро набрать вес требуется в день употреблять по 1 грамму белка на один фунт массы тела.

Лучшим источником белка являются:

  • куриная грудка;
  • яйца;
  • молочные продукты;
  • стейки.

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Обратите внимание! Когда речь идет о необходимости набора веса, не нужно считать калории, проводить подсчеты соотношения жиров, углеводов в продуктах. Главное есть то количество пищи, калорийность которого не сможет сжечь организм.

Чтобы организм стал приходить в норму, предлагаем примерный план питания, который поможет быстро привести тело в порядок.

  • 7:00 - завтрак. Лучше всего употребить овсяную кашу с добавлением изюма или орехов;
  • 11:00 (второй завтрак) - бутерброд с черным или ржаным хлебом + перекусить можно бананом;
  • 13:00 (обед) - макароны с сыром и курицей или другое блюдо, имеющее достаточную калорийность;
  • 16:00 (полдник) - сухофрукты или фрукты;
  • 19:00 (ужин) - картошка со стейком или гуляшом.
  • 21:00 - перед сном выпить кефир.

Рассчитывая для себя план питания, обязательно требуется есть пищу чаще. Лучше если перерыв между приемами пищи будет не более 2 часов. Кроме того, посмотрев на примерное меню представленное выше видно, что все блюда, которые должна употреблять девушка достаточно калорийные, что поможет быстро вернуть красавице пышные формы.

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02.06.2019
Теги: вес худоба здоровье советы

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  • Тростинка Москва / 02.03.05 17:02
    -
    0
    +
    Обращаюсь теперь прицельно (жаль, не все имейлы дают...) дорогие Ejisko (108й) ГореМыка (96й) Аноним (81й) как я поняла, вы - худышки, которые не могут набрать дополнительный вес. отзовитесь, если вы не против дать интервью. это же здорово, это так интересно - все показывают страдания полненьких, а про худых ведь намного интереснее. я сама худая - я знаю:) очень жду писем от вас или других худеньких дам. у нас эфир скоро!
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  • Тростинка Москва / 01.03.05 18:56
    -
    0
    +
    Девушки! у меня тоже миниатюрная конституция: 158 рост, вес от 42 до 45 скачет туда-сюда. но я при этом журналист и хочу об этом сделать передачу. я ищу историю девушки, которая смертельно хочет поправиться, но у нее не выходит. она ест на ночь сладкое, ходит в фитнес, пьет какие-нибудь коктейли... в общем, если какая-нибудь барышня хочет рассказать об этом в телеинтервью для приличной программы, пишите мне. очень жду! сроки поджимают.
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  • Аноним / 01.03.05 15:59
    -
    0
    +
    Худышк , а росто - то у Вас какой , ??
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  • Аноним / 31.01.05 06:30
    -
    0
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    Худышка, вам к психиатры. Срочно. Без шуток. :-(((
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  • hah / 31.01.05 05:23
    -
    0
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    Кстати, а не все ли равно как она выглядит? В интернете-то? Здесь мнения ценятся, высказывания.
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  • hah / 31.01.05 05:22
    -
    0
    +
    Тоска: Так ведь в каждой теме пишет человек о себе что-нибудь хорошее (ну или на других накинется, для разнообразия. А больше ничего, ни мнений, ни советов, хвальба и ругань, все.). Так что хвастается, хвастается, чего уж там:))) и за себя постоять может, как было сказано в 162, несмотря на то, что она у нас то ли бемби, то ли барби. И все топором так, топором...
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  • Тоска / 31.01.05 02:37
    -
    0
    +
    Да ну,народ... Это некрасиво просто. Что вы все на Мерси накинулись! Только что обсуждали как нехорошо всякие гадости говорить и тут же эти гадости и говорите. Никому она в нос своими прелестями не тыкала - просто человек рассказывал случаи из жизни. Я понимаю,она бы всю информацию( и про родителей,и про мужа,и про деньги ) сейчас бы за один раз выдала - вот тогда бы это называлось "хвастается". Вы ж сами повспоминали все ,что она когда-то писала и и сделали вывод: девушка зазналась. Надо ставить на место. И кинулись ставить. Только ... вот она от этого уродливее не стала,а вы выглядите не очень красиво
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  • Худышка / 31.01.05 00:16
    -
    0
    +
    А я в 21 год вешу 37,5 и больше не хочу.У меня от веса крыша едет.Я раньше весила 50 и была супер,а теперь тощая,но больше весить не хочу,хотя поправиться для меня не проблема.А доходила до 36!
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  • Inostranka-inturistka :), USA / 28.01.05 05:09
    -
    0
    +
    Я помню <Mersy> ещё на девчонок живущих зарубежом накидывалась. К чему бы это? Она ведь вся такая успешная, красивая и богатая...:)
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  • : ) / 28.01.05 00:50
    -
    0
    +
    Да ладно вам! Ну хочется несостаявшейся супермодели и деревенской ПТУшнице быть принцессой в виртуалле! а вы на неё так кинулись! и не стыдно вам!
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  • S-e / 28.01.05 00:15
    -
    0
    +
    Н-да.. <MERSY>.. себя не похвалишь - никто не похвалит... Ведь “в Интернете никто не узнает, что ты собака”. <(c)> То бишь, писать можно все, что угодно.. Вот тут говорилось про неинтеллигентность тех, кто гадости говорит... А разве интеллигентно так себя нахваливать??? Противно, чес слово.. И ещё. Вы можете сказать, что это я все от зависти, но, простите, как можно завидовать СЛОВАМ??? Я же Вас не видела, поэтому представления не имею, какая Вы, а верить на слово в Инете - пустое.
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  • shtuchka s ruchkoj / 27.01.05 23:20
    -
    0
    +
    Оса: А ещё её все любят, плоть до убарщиц, так как она не только изумительно красива, она ещё и модница, и яркая, и веселая, и может от восторга комплиментов наговорить... и ребёнок... хотя про ребёнка вроде бы ничего хорошего сказано не было. Её труно не заметить... Если в теме “скелеты в шкафу” человек умудрился себя похвалить (ах, ну почти в модели пригласили, но злые дяди решили все же воспользоваться услугами профессиональной манекеньщицы. Самые тяжелое переживание в жизни:))) да-да, <mersy>, это я все от зависти:)))
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  • shtuchka s ruchkoj / 27.01.05 23:15
    -
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    +
    Оса: И я к тому же:) Поэтому и “теперь ещё”. Ну смешно, честное слово. забывшая подписаться в прошлый раз --
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  • Оса / 27.01.05 22:01
    -
    0
    +
    Аноним 155, вы еще не все достоинства Мерси перечислили: она и красивая, и стройная, и умная, и богатая, и родители богатые, и карьера у нее блестящая. И при этом добра, наивна и беззащитна. Да. еще муж у нее - супермен.
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  • mouse Одесса, Украина / 27.01.05 18:49
    -
    0
    +
    При росте 171 вес всегда был не более 50кг, а иногда и 48-49 кг, это был вообще ужас. Мой совет регулярное питание в одно и тоже время. Утро 9.00, обед 12.30, ужин 19.00. По такой системе живу около 6 месяцев. уже 59 кг. Сейчас думаю что пора не много похудеть.
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  • Аноним / 27.01.05 10:02
    -
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    А <MERSY> все никак себя не нахвалится:))) Теперь она ещё и ошеломительно красива и беззащитна, ну прям как ребёнок...
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  • Flame / 27.01.05 00:54
    -
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    Мне бы такие проблемы!
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  • liska / 26.01.05 04:05
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    Мой ответ завистницам: Как говориция в Америке, слишком худых и слишком богатых не бывает!
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  • blackflower Санкт-Петербург, Россия / 26.01.05 01:11
    -
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    +
    Как раз сегодня в вечерней школе выслушивала комментарии к моей фигуре. ах какая худая!разве худее бывают?одеваться тебе наверно надо в подростковом отделе.. во-первых худее меня сколько угодно,во-вторых и попа и все при мне и они говорили что я худая только от своей зависти(они намного меня толще),просто хотели позлить.. надо сказать,получилось!правда я старалась не показать вида. понимаете в чем дело,я знаю что у меня неплохая фигура,давно уже люблю себя и меня просто бесит что каждвй считает что имеет права что-то там говорить..противно...я же им не говорю о их прелестях))зачем они так?ну не стыдно показывать свою зависть,невоспитанность?
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  • YY / 26.01.05 00:03
    -
    0
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    150 была я. Блин, как написать, чтобы без перевода с транслита?
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  • YY / 25.01.05 23:59
    -
    0
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    Хттп://ввв. нарицын. ру/реад/алл/внеш/индекс. хтм очень неплохие советы тем, кто хочет полюбит себя.
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  • Vika St.Petersburg / 25.01.05 22:44
    -
    0
    +
    Полная ерунда. У нас на шейпинге (именно от Федерации шейпинга,а не в подворотне) занимаются девушки , у которых худоба ярко выражена. именно грамотная шейпинг-технология (основанная на изменении метаболических процессов) помогает им приобрести аппетитные формы. результаты потрясающие - и у тех, кто хочет увеличить объемы, и у тех, кто их уменьшает.
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  • Ириша Москва / 25.01.05 18:01
    -
    0
    +
    Девочки, худеющие и поправлющиеся, загляните на www.l-pitanie.ru. возможно кто воспользуется услугами врачей-диетологов и граммотно подберет себе диету. Все распишут, объяснят и даже могут приготовить и доставить весь дневной сбалансированный рацион на день. Очень удобно, эффективно. Раньше мне приходилось раз в год ложиться на месяц в Клинику лечеб. питания, что бы бороться с потерей веса (проблемы со здоровьем, гастрит, заболевание печени и т. д., а сейчас не выпадая из обычной жизни на месяц, провожу курс не в больничной палате. Доставляют утром на работу или домой коробку с дневным рационом, все расписано по часам, индивидуально рассчитано и сбалансировано.Удобно, только разогреть в микроволновке.
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  • белочка / 25.01.05 16:10
    -
    0
    +
    А меня больше всего поражает вот что: почему-то говорить "ой, какая ты толстая!" - грубо и некорректно, а говорить: "Ой, какая ты худая, одни кости торчат" - это нормально. Это причем не от людей зависит, а от общества: просто это общепринято. Знаю по собственному опыту :) НО: на меня это теперь (в подростковом периоде было иначе) мало влияет, у меня прошел период самоутверждения :) Так что: ЛЮБИТЕ СЕБЯ И НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ!!! :))
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  • liska / 25.01.05 00:19
    -
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    Мышся значит мускулы, цифирица несчастная
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  • liska / 25.01.05 00:15
    -
    0
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    Девчонки, а ведь мышся весят больше чем жир. И если мы все так собой займёмся, приведём мышся в тонус, то хотя весить будем побольше зато фигура будет более классная!
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  • happy_meal / 24.01.05 21:16
    -
    0
    +
    To 123/ Сейчас Малахов переписал труды и стал более терпимей что ли. :)) Блин, я помню как я один раз послед голодания весила 67 (нормальные 72 для меня, 178 рост). Какая я была счастливая!! Любую шмотку одеть - сидит супер!! А все вокруг - ну ты такая худая, так нельзя.. Потом конечно вернулось, потому что после голодания чуть вес нормализуется. Подружка у меня размер 40. Оч мне симпатично. Она рассказывает. как летом одевает топик и шортики, народ чуть ли не деньги дает, чтобы поела. Ж)) Надо себя любить такими какими мы есть , в конце концов.
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  • ПупзЯ / 24.01.05 12:41
    -
    0
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    142 Не всегда не красивые, бывают и симпатичные язвочки:))))
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  • MERSY Сибирь, Россия / 24.01.05 11:21
    -
    0
    +
    138 отзыв.А ведь вы правы.Говорят гадости люди некрасивые.Когда ,например,я встечаю такую знакомую "доброжелательницу",то частенько успеваю заметить настоящее лицо.Это выражение ошеломления,зависти,и соответственно на лицо тут же одевается улыбка и сладким голосом говорится какая-нибудь гадость.Я яркая и красивая,еще и модница,а потому подруг у меня не так уж и много,как я того хочу,ведь я общительная и веселая.Часто думаю "Но ведь я когда вижу красивую знакомую,которая цветет и пахнет,и даже если я ощущаю укол зависти,то все равно не могу скрыть восхищения ее видом и не умею на лицо одевать маску.По мне все сразу видно - а потому я не могу завидовать,это некрасиво,я могу только честно и бурно восхититься ею и наговорить комплиментов,ведь это настоящее" Поэтому я беззащитна перед такими доброжелателями,потому что сама как ребенок,не могу отвечать гадостями.Я просто научилась не показывать растерянности,улыбаюсь,отхожу и стараюсь избегать таких людей.
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  • Ася Астан / 24.01.05 11:15
    -
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    +
    ДЛя Аллы № 90. Вы просто супер!
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  • еее / 24.01.05 11:13
    -
    0
    +
    138-ой: Да да абсолютно с Вами согласна...
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  • Ася Астана / 24.01.05 11:08
    -
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    47 -му (от 46 Ася)Мне 22, закончила ВУЗ, работаю, но до сих в автобусе называют девочкой!!!
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  • Тритон / 24.01.05 10:52
    -
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    Кстати, обратила внимание, что подобные реплики чаще всего в свой адрес слышат довольно симпатичные и заметные люди от этаких "серых мышей". Все-таки это зависть, мне кажется, а не простота людская.
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  • Наблюдатель / 24.01.05 09:52
    -
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    Кажется что это все таки русский характер. Я только от них такое слышала. Причем самое неприятное когда видишь "подружку" с которой давно необщался и она тебе:"Ой,я тебя и не узнала,такая ты бледненькая и синячки под глазами!" Вот и поздоровались блин! Лучшеб я тебя еще 100 лет не видела. :(
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  • Тритон / 24.01.05 08:59
    -
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    Вот интересно, говорить подобные пакости - это особенность только руского характера или в других странах подобные экземпляры тоже встречаются?
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  • ПупзЯ / 23.01.05 23:44
    -
    0
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    133 отзыву. Это была просто дура в квадрате!!! Как о беременной женщине вообще можно говорить, что-то плохое. Не то что варнякнуть, как она фигуру ребенком испортила, просто пипец!
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  • ПупзЯ / 23.01.05 23:42
    -
    0
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    Не знаю у меня на памяти, только одна худенькая девочка была. При росте 163 см весила 36-38 кг! Но это было просто ее тело, у нее тонкая кость и я просто ежилась, когда учительница говорила, что ей надо поправится. Я бы ничего в ее фигуре не добавила, она такая какая есть! Разве, что в спорт зал послала, но я туда всех посылаю:)))) А вот тоненьким девушкам оч хороши танцы:) Хотя это труд не легкий, но фигурки будут обалдеть просто:)))
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  • MERSY Сибирь, Россия / 23.01.05 22:21
    -
    0
    +
    Я высокая и худая,у меня красивая пропорциональная фигура.Когда училась в университете,меня почему-то очень любили всякие уборщицы,продавщицы и вахтерши,работающие там.Все время любовались на меня и разговаривали как со внучкой.Потом я вышла замуж и забеременела.Когда я первого сентября пришла в универ уже с животиком,продавщица мороженого посмотрела на меня с жалостью и сказала: "Ну вот,так жалко,такую фигуру испортила!" Я так оскорбилась!Не смогла даже этого скрыть,и весьма холодно ей ответила. Я была в шоке,как можно запросто такое говорить?!Ведь я беременная,я не отьелась за лето,просто у меня был животик.Это очень сильно попортило мне настроение тогда.130 отзыв - это просто невозможные люди,все правда.
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  • Black Tea Baltimore, США / 23.01.05 21:15
    -
    0
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    Для меня эта тема была очень актуальна лет этак до 23х, при росте 161 я весила 41 кг - все и каждый (женщины) считали нужным мне заявить о том, что мне не мешает поправиться - да я и сама знала, но как тут поправишся. Работала в женском коллективе, они меня до слез доводили ежедневно, на медосмотрах врачи ставили остенический синдром - КОШМАР!!! А потом я просто стала отъедаться, ела 5 раз в день - завтрак, полдник с пироженными, обед из 3х блюд, пироженные, ужин. Стала поправляться довольно быстро и вот сейчас я держусь на 50 кг и считаю свой вес нормальным, только бы теперь спортом заняться и мышцы в тонус привести, а то совсем расслабилась.
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  • liska / 23.01.05 20:53
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    130 - Правильно! Вот про таких людей и говорят что простота хуже воровства.
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  • Аноним / 23.01.05 17:47
    -
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    Я ненавижу таких бестактных, омерзительных, невоспитанных людей, которые не видят ничего особенного в том, чтобы сказать тебе, как неважно ты выглядишь, что ты потолстела и т.д. И эти люди даже не понимают, что такого нельзя говорить!! Это дурной тон и знак неинтеллигентности! Как правило, это совсем простые, необразованные люди. Они даже не от зависти и злости такое говорят, а просто доносят до тебя то, что как им кажется, ты сама не видишь. Вот такие и внушают комплексы на всю жизнь. Таким даже ответить тем же самым нельзя - они не обидятся, все время без стеснения говорят о своей некрасивости. НЕ-НА-ВИ-ЖУ!!
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  • Angela Москва / 23.01.05 17:19
    -
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    Да,я так уже привыкла к этому:"Милочка,ты такая худая,ну совсем ничего не ешь...и т.д. и т.п...".Да мне наплевать!Я отлично себя чувствую,я красивая,нравлюсь мужчинам.Пускай же мне завидуют и что-то говорят.МЫ ВСЕ РАВНО ЛУЧШЕ!!!!:))
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  • ПупзЯ / 23.01.05 17:06
    -
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    Ну вжили в меня комплекс «хорошие» тетеньки! А ее дочь была тогда на 20 кг тяжелей меня, а сейчас ей 30 лет и она 110 кг. Эт я привела как пример того, что у нас дело всем до всех, только не до себя! Что твоя фигура может стать темой обсуждения чуть ли не всего дома, но лучше бы каждый сидел и решал свои проблемы, а если таковых вдруг нету, то наслаждался жизнью! Но общество у нас такое, что как же это так если не заковырнуть никого, или просто не намекнуть?... А фактически-то кому какое дело???
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  • анна / 23.01.05 17:00
    -
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    Я 175 см 55 кг и выгляжу потрясающе и это не скромно, но я собой любуюсь!!! хотя прикладываю усилия, чтоб так выглядеть...
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  • liska / 23.01.05 01:19
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    Пупзя, при Ваших параметрах Вы всё-таки зря комплексуете. При 170 роста 70 кг - это совсем неплохо. Но мы всегда хотим потерять пару килограммчиков, так уж мы устроенны.
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  • liska / 23.01.05 01:15
    -
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    Пупзя, насчёт дур я согласна на 100%.0 Я всю жизнь слышала что со мной что-то должно быть не в порядке, проверся на глисты и тому подобное... Я думаю многое что говорится нам в юности это из зависти. Часто люди даже и не осознают этого...
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  • ПупзЯ / 22.01.05 23:51
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    А мне тетка сказала, что я полная такая же как и ее дочь! Вот мне было 16 лет и весила 63 кг при 170 см (широкая кость). Ну и начался процесс похудения, тогда для мя не было авторитета что бы убедил что эт не нужно:( Я то похудела, а потом опять набрала, уж оч мало знаний было для того, что бы нормально вес удержать. А теперь у мя 70 кг и как сотрю на фотки из юности, то фигура просто замечательная!!! Вот такие дуры и всю жизнь портят в итоге!:(
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  • liska / 22.01.05 18:41
    -
    -1
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    Малахов точно может помочь. Я пару лет назад благодаря его методу сбросила лишние 5 кг и пока сохраняю свои 54 кг при росте 165. Но нужна сила воли и отсутствие брезгливости заниматься его методом... Я себя переборола!!!
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  • happy_meal / 22.01.05 11:47
    -
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    Девочки, я совершенно не сталкивалась с такими проблемами. Но хочу сказать, что Малахов пишет и про это. И голодания как ни странно , тоже могут давать эффект выравнивания организма. А чрезмерная худоба может означать наличие паразитов у вас или перевозбужденный ветер в дошах ( лучше самим почитать, я могла не точно запомнить, т.к. меня это не касалось). В общем, я читая , видела такие программы восстановления. Почитайте Целительные силы Малахова. Как вариант:)) Чтение займет от силы неделю, зато в зеркало будете меньше сомтреться, может найдете для себя ответы на вопросы. Удачи.
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  • AN}|{ Пока разные, Канада / 22.01.05 06:33
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    Точа!! С Днём Рождения!!! :))))) А по поводу статьи. Ну, вешу я при 160 см 56 кг.. Долго так вешу, лет с 15-ти. В прошлом году была дипрессия, из-за которой я похудела на 8 кг.. От меня остались одни глаза, а друзья спрашивали не больна ли я чем-нибудь серьезным.. А, вообще, все эти похудения-потолстения такие пустяки. Почитайте “Архипелаг ГУЛаг” - поймете в чем счастье человеческое.
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