Как быстро поправиться худой девушке

Не только скинуть лишний вес стремится половина женского населения, но и набрать. Как же быстро поправиться худой девушке в домашних условиях?

Как понять, что пора набрать вес

Если человек начинает резко терять вес, то, скорее всего, причина заключается в неправильной работе желудка и переваривании пищи. Но так бывает не всегда. Чтобы понять, есть ли проблемы с весом, требуется воспользоваться подсчетами по индексу массы тела.

При подсчетах масса тела в килограммах делится на рост, возведенный в квадрат.

Обратите внимание! Если после подсчета получится цифра менее 20, то стоит задуматься о том, как быстро набрать вес, чтобы «недовес» не перешел в серьезное заболевание.

Если самостоятельно не получается набрать вес, то необходимо обратиться к специалисту, который проведет обследование и выяснит, какие продукты стоит употреблять. Советами диетолога, при данной проблеме, пренебрегать не стоит.

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Как набрать вес в домашних условиях

Те, кому когда-то пришлось столкнуться с проблемой потери веса и его недостатка интересуются вопросом о том, как быстро его набрать и можно ли это сделать в домашних условиях. Чтобы процесс набора веса прошел без проблем для организма, следуйте указанным правилам.

Первое, на что требуется обратить внимание, так это на питание. Независимо от того, хочет поправиться человек или похудеть, стоит обязательно наладить питание. Если стоит цель поправиться в короткое время, необходимо есть следующие продукты: красное мясо, так как оно содержит большое количество холестерина. Обязательно требуется, есть яйца, продукт хорош тем, что в нем нет углеводов. Натуральным источником сахара являются фрукты (можно есть бананы, ананас, манго), можно пить молоко, так как в организм поступает витамин А и D. При употреблении сыра, организм получает максимальное количество витаминов и минералов, а калорийность составляет около 717 ккал. При разработке рациона питания, необходимо включить в рацион и орехи. Благодаря тому, что они насыщены питательными веществами, а также жирами и клетчаткой, можно быстро набрать вес. Здоровые калории находятся в растительных маслах. Их необходимо добавлять при приготовлении пищи, заправлять маслом салаты. Большое влияние на вес организм оказывает питье. Тут речь не идет о воде, выпивать которую нужно до полутора литров в день. Чтобы быстрее набрать вес, можно остановить свой выбор на горячем шоколаде, коктейлях с добавлением молока, кофе - напиток с большим количеством калорий, особенное если его пить с сахаром. Не стоит пить лимонады. Несмотря на то, что в них большое содержание сахара, что позволяет быстро увеличить вес, они не всегда благоприятно влияют на организм и могут навредить. Чтобы вес восстановился, требуется заниматься физическими упражнениями. При наборе веса упражнения важны, так как если их не делать, то прибавиться объем только в бедрах и талии, что смотрится некрасиво. Можно заниматься комплексом, предусмотренным для аэробики, но такие занятия должны быть не менее 10 минут в день.

Правильный подход к данному вопросу позволит в короткие сроки привести организм в порядок.

Обратите внимание! Если говорить о восстановлении веса у подростка, то тут требуется помощь не только диетологов, родителей, но и психолога. Именно он может донести до девушки о том, что "кожа да кости" - это не только некрасиво, но и опасно для здоровья.

Применение спортивного питания

Спортивное питание применяют также для того, чтобы вес восстановить. Чтобы быстро набрать вес требуется в день употреблять по 1 грамму белка на один фунт массы тела.

Лучшим источником белка являются:

куриная грудка;

яйца;

молочные продукты;

стейки.

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Обратите внимание! Когда речь идет о необходимости набора веса, не нужно считать калории, проводить подсчеты соотношения жиров, углеводов в продуктах. Главное есть то количество пищи, калорийность которого не сможет сжечь организм.

Чтобы организм стал приходить в норму, предлагаем примерный план питания, который поможет быстро привести тело в порядок.

7:00 - завтрак. Лучше всего употребить овсяную кашу с добавлением изюма или орехов;

11:00 (второй завтрак) - бутерброд с черным или ржаным хлебом + перекусить можно бананом;

13:00 (обед) - макароны с сыром и курицей или другое блюдо, имеющее достаточную калорийность;

16:00 (полдник) - сухофрукты или фрукты;

19:00 (ужин) - картошка со стейком или гуляшом.

21:00 - перед сном выпить кефир.

Рассчитывая для себя план питания, обязательно требуется есть пищу чаще. Лучше если перерыв между приемами пищи будет не более 2 часов. Кроме того, посмотрев на примерное меню представленное выше видно, что все блюда, которые должна употреблять девушка достаточно калорийные, что поможет быстро вернуть красавице пышные формы.