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Ессентуки 4: показания и противопоказания

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Ессентуки 4 – лечебно-столовая минеральная вода, целебные свойства которой известны по всему миру и используются в медицинских целях на протяжении нескольких десятилетий. Ее разработанные показания к применению стали результатом многолетней клинической практики и проведенных исследований, так же, как и противопоказания, делающие нежелательным употребление целебного состава при некоторых заболеваниях и состояниях.

Специалисты контролируют и курсы приема минеральных вод, которые проводятся на бальнеологическом курорте с одноименным названием. Разлив в стеклянные бутылки, который много лет осуществляется на специализированных заводах в городе Ессентуки, тоже проходит под строгим контролем.

Минеральная вода Ессентуки 4 относится к Ессентукскому месторождению и добывается из его скважин.

Состав и полезные свойства

В характеристики напитка, известного, как лечебная минерально-столовая вода, неслучайно включено слово лечебная. Это означает, что для ее употребления в организме человека должны присутствовать нарушения или заболевания, которые обусловливают показания к применению. Ее нельзя просто пить, как средство утолить жажду и принимать в значительном количестве, иначе рекомендации могут перерасти в осложнения.

Мнение врачей на этот счет однозначно говорит о недопустимости бесконтрольного и неограниченного применения, потому что кроме положительных свойств у целебной воды есть и противопоказания.

Ессентуки 4 из бювета, расположенного в Долине Нарзанов, на протяжении многих десятилетий рекомендована при определенных болезнях и состояниях. Ее ценность заключается в богатом составе минеральных компонентов. Это вода средней степени минерализации, которую нужно употреблять либо на месте из источника, либо сразу после откупоривания бутылки.

Показания к применению обусловлены наличием в ее составе гидрокарбонатных, натриевых, борных (соляно-кислотных оснований), содержанием кальция, калия, натрия и магния.

Употребление воды в лечебных целях позволяет беспрепятственно ввести в организм ценные компоненты, необходимые для осуществления нормальной жизнедеятельности. Известно, что дефицит этих химических соединений приводит к развитию многочисленных патологий и функциональных сбоев в человеческом организме.

Однако существуют и противоположные состояния, при которых такие соединения находятся в избытке. Как любое лекарство, они способны привести к развитию негативных процессов. В этом случае считается, что источник таких веществ имеет противопоказания к применению.

Самые популярные виды воды из целебных источников города-курорта – Ессентуки №4 и Ессентуки №17. В соленой воде под №17 содержится значительная концентрация минеральных солей, в то время, как №4 относят к минеральным водам средней насыщенности. Поэтому в ее промышленной характеристике содержится добавление слова «столовая».

В показания к применению лечебно-столовой воды Ессентуки №4 входят определенные нарушения естественного метаболизма, утрата функций органами пищеварения и патологии двух важных систем организма – обменной и эндокринной.

Применение минеральной воды считается благотворным при:

  • избыточном весе, вызванном метаболическими нарушениями, патологиями эндокринных желез и системными заболеваниями (сахарным диабетом и ожирением);
  • хронических воспалительных процессах отдельных органов пищеварения (панкреатите, патологиях печени, холецистите в хронической форме, в стадии ремиссии);
  • при гастрите хроническом, но только если он вызван повышенной кислотностью;
  • при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ставшими следствием развития гастрита с повышенным уровнем соляной кислоты желудочного сока.

  • А вы любите пить Ессентуки 4?

Ессентуки №4 назначают при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы. Основание для назначения являются МКБ, хронические циститы и уретриты любой этиологии, пиелонефрит и другие болезни почек.

Показания к применению, необходимость употребления в лечебных целях, способ и дозировку определяет лечащий врач, который учитывает отсутствие противопоказаний и общее состояние организма. Принимать лечебный напиток по самоназначению не рекомендуется.

Противопоказания

Противопоказания к применению у минеральной воды могут дислоцироваться в той же пищеварительной системе. Ее нельзя пить, когда болезнь находится в стадии обострения, категорически запрещено принимать при серьезных нарушениях в деятельности сердечно-сосудистой системы, при печеночных коликах и имевшей место холецистэктомии (удалении желчного пузыря).

Противопоказанием считается гипертоническая болезнь, как состояние, спровоцированное негативным состоянием сосудов, внутренние кровотечения и осложнения, вызванные недавно перенесенными инфекционными поражениями.

Минеральная лечебная вода – это то же самое лекарство, которое может в недостаточном количестве не оказать необходимого действия, и навредить человеку, если она принимается бесконтрольно. Поэтому покупаемую в аптеке воду следует принимать по назначению и в предписанных количествах. Люди, которых направляют в Долину Нарзанов с лечебными целями, проходят тщательное и всестороннее медицинское обследование.

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31.08.2018
Теги: Ессентуки 4 применение противопоказания

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  • Дмитрий / 31.08.18 12:54
    -
    0
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    Раньше постоянно ездил лечиться, и становилось намного лучше. Сейчас такой возможности нет, потому что государство перестало оплачивать путевки. С удовольствием съездил бы еще, приятная местность, пейзажи спокойные и красивые, люди доброжелательные. Были, во всяком случае. Не знаю, насколько там все изменилось.
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  • Мария / 31.08.18 12:54
    -
    0
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    Прихватило желудок, врач посоветовал пить минералку, со строгими правилами и в ограниченной дозировке. Действительно стало лучше, правда я принимала параллельно лекарства и проходила физиопроцедуры. Но, наверное, помогла и вода, раз ее столько лет назначают больным.
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  • Екатерина / 31.08.18 12:53
    -
    0
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    Это действительно очень известная вода, она упоминается даже в художественной литературе: герои произведений специально ездят к источнику, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Сейчас, говорят, трудно найти настоящую воду из этого бювета, и покупать нужно только ту, что продается в стеклянных бутылках. В пластике она не держит минералы, это фальсификат.
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