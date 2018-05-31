Нимесил: инструкция по применению

Нимесил — это лекарственный препарат, который можно отнести к группе негормональных средств, обладающих противовоспалительным эффектом. Основная задача лекарственного средства заключается в том, чтобы снять болевой синдром в самые короткие сроки.

Мы расскажем подробнее о том, что такое препарат Нимесил, как принимать его по инструкции, по применению, рассмотрим цену лекарства, а также цену на аналоги средства. Отзывы врачей о лекарственном средстве очень положительны, поэтому стоит узнать более подробно, при каких заболеваниях используется Нимесил.

Как говорит, инструкция по применению, лекарственное средство обладает не только обезболивающим, но еще и жаропонижающим эффектом, а в дополнение оказывает противовоспалительное действие. Получается, что медикамент можно применять при повышенной температуре тела, а также при наличии воспалительного процесса.

Хотя Нимесил и действует на организм системно, пищеварительная система страдает от препарата минимально.

Состав и формы выпуска

Главным компонентом лекарственного препарата является Нимесулид. В аптеках можно приобрести медикамент в виде мелких гранул, которые расфасованы в трехслойные пакетики по 2 грамма. Вещество сухое, выглядит как порошок и имеет светло-желтый оттенок. При растворении в воде, вещество приобретает выраженный запах апельсина, готовая суспензия принимается внутрь.

В продаже присутствуют упаковки, в которых имеется девять, пятнадцать и тридцать пакетиков с порошком.

Кроме того, что в составе содержится 100 мг Нимесулида, также лекарственный порошок содержит дополнительные компоненты:

кетомакрогол 1000, который помогает активному компоненту быстрее рассасываться;

патока или сахароза, которые необходимы для получения сладкого вкуса суспензии;

лимонная кислота безводная, необходима для регулирования кислотности, вкусовая добавка помогает ускорить обмен веществ;

ароматизатор со вкусом апельсина.

Показания к применению

Чаще всего пациенты покупают Нимесил в виде порошка, это средство предназначено для устранения воспалительного процесса, а также оно оказывает обезболивающий эффект, и способствует понижению температуры тела. Стоит отметить, что средство является симптоматическим, при этом оно не оказывает лечебного эффекта на организм.

Чтобы устранить симптоматику, следует использовать средство при таких патологических состояниях, как:

обострение остеоартроза;

появление болей в мышцах;

болезненность в суставах;

ревматоидный артрит;

любые виды артритов;

болезнь Бехтерева;

появление болей после травмы (растяжение связок, ушибы и разрывы связок);

болевые синдромы после хирургического вмешательства;

приступы головной и зубной боли;

воспалительный процесс в суставной сумке;

при остром синдроме боли любой локализации;

воспалительный процесс в сухожилиях;

боли во время менструации;

острые респираторные заболевания дыхательных путей;

боли в горле;

суставной синдром при подагре;

повышение температуры тела при воспалении и инфекции;

обострение радикулита и остеохондроза.

Также существует Нимесил, который выпускается в виде геля, он обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Такое средство применяют для смазывания больного места при ушибе или растяжении, не менее эффективен гель при остеохондрозе и ревматизме.

Кроме этого, медикамент можно приобрести в виде таблеток, сиропа, суспензии и порошка.

Режим дозирования

Препарат следует принимать внутрь при болевом синдроме, за один прием разрешено использовать только один пакетик средства, прием производят два раза в сутки. Врачи рекомендуют использовать Нимесил после приема пищи. Содержимое пакетика высыпают в стакан, а затем заливают ста миллилитрами воды.

Готовый раствор сразу выпивают, так как хранению лекарство не подлежит. Средство разрешено к применению детям старше 12 лет.

Правила использования:

В возрасте от 12 до 18 лет. Как показали исследования, в таком возрасте нет необходимости уменьшать дозировку препарата. Но перед применением средства, следует проконсультироваться с доктором. При нарушениях функций почек у пациента. Если почечная недостаточность носит легкий или умеренный характер, то проводить корректировку дозы нет необходимости, в остальных случаях дозировку контролирует врач. Пациенты пожилого возраста. Так как в пожилом возрасте пациентам часто назначается целый список лекарственный препаратов, врач должен учитывать их взаимодействие с Нимесилом. Исходя из того, какие лекарства принимает пациент, врач рассчитывает правильную дозу медикамента.

Это средство не рекомендуется использовать для лечения более пятнадцати суток. Чтобы снизить риск проявления побочных эффектов, следует для лечения использовать минимальную дозу препарата, а также назначить минимальный курс лечения Нимесилом.

Противопоказания

Любое лекарственное средство имеет список противопоказаний к использованию, но так как Нимесил обладает широким спектром действия на организм, в инструкции по применению присутствует целый список противопоказаний.

К ним следует отнести:

повышенная чувствительность организма к компонентам в составе препарата;

в анамнезе имеются гиперергические реакции на прием ацетилсалициловой кислоты, а также нимесулида;

реакции гепатотоксического характера, которые указаны в анамнезе;

применение пациентом лекарственных средств, которые обладают высокой токсичностью и влияют на печень, это, может быть, парацетамол или другие анальгетики;

воспалительный процесс в кишечнике, например, пациент страдает от болезни Крона или язвенного колита в неспецифической форме;

период восстановления после проведения аортокоронарного шунтирования;

лихорадочный симптом, возникающее при простудном заболевании или вирусной инфекции;

язвенное заболевание кишечника и желудка, которое перешло в фазу обострения, в анамнезе пациента имеются язвы или кровотечения в пищеварительный тракт;

нарушения свертываемости крови, которые носят тяжелый характер;

сердечная недостаточность в тяжелой стадии;

острая почечная и печеночная недостаточность, активное заболевание печени;

период вынашивания ребенка и грудного вскармливания;

детский возраст до двенадцати лет.

Средство следует использовать с большой осторожностью в том случае, если у пациента наблюдается артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа или заболевание периферических артерий.

Побочное действие

Побочные эффекты в основном возникают в том случае, если пациент пренебрегает списком противопоказаний, или использует медикамент длительное время в больших дозировках. Тогда возникают такие симптомы:

приступы тошноты и рвоты;

снижается острота зрения;

развивается стоматит;

может возникать крапивница и сыпь на теле;

возможен ангионевротический отек;

в редких случаях возникает запор или диарея;

развивается желудочно-кишечное кровотечение;

появление крови в моче;

кожные покровы приобретают желтый оттенок.

Возможны и другие реакции организма на применение средства, чтобы не столкнуться с побочными эффектами, следует строго соблюдать дозировку, а также не продлевать курс лечения препаратом без консультации доктора.