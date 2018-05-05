Случаи аппендицита встречаются и у детей, и у взрослых, однако, как показывает статистика, наиболее часто это заболевание диагностируется у людей в возрасте от 10 до 30 лет. Примечательно, что с возрастом частота возникновения этой патологи снижается.

Аппендикс представляет собой рудиментарный отросток, который отходит от прямой кишки, в форме вытянутой трубки. Типичные случаи расположения аппендикса — правая подвздошная область. Однако есть и атипичные случаи, которые затрудняют процесс хирургического вмешательства.

Под слизистой оболочкой этого отростка располагается лимфоидная ткань. Этот отросток не так бесполезен, как считают многие. Его основная функция заключается в том, что лимфоидные структуры способствуют разрушению болезнетворных бактерий, попавших в кишечник.

Также в этом отростке обитают бактерии, которые переваривают клетчатку и предотвращают процессы гниения в толстой кишке. Именно потому, что аппендикс принимает участие в поддержке иммунитета, в последнее время медицина старается сохранить аппендикс в случаях неосложненного аппендицита с помощью лечения антибиотиками.

Однако даже если это не удается и приходится делать операцию, после удаления аппендикса человек живет полноценной жизнью.

Причины развития аппендицита

На данный момент причина, которая вызывает воспалительный процесс, не выявлена. Предполагается, что заболевание может вызывать закупорка червеобразного отростка. Закупорить отросток могут каловые массы, сильно разросшаяся лимфоидная ткань, паразиты, опухоли. Из-за закупорки слизь, которая образуется в отростке, не находит выхода в просвет кишечника, из-за чего и развиваются симптомы аппендицита.

К другим факторам, которые могут вызвать это заболевание, относятся аномалии в строении этого отростка, аллергические реакции, нарушение кровоснабжения аппендикса, несбалансированное питание, кишечные инфекции.

Есть несколько форм аппендицита — острая и хроническая. Хроническая форма встречается крайне редко, тогда как острая — в большинстве случаев. Острый процесс имеет более выраженную клиническую картину, как правило, он развивается в течение первых трех суток.

При этом есть несколько стадий, которые проходит острый процесс:

Начальная стадия возникновения воспалительного процесса — катаральная. На этой стадии происходит набухание и отмечается гиперемия слизистой оболочки аппендикса. Начальная стадия развивается на протяжении шести часов с момента первых признаков аппендицита. Вторая стадия — флегмонозная. Для нее характерно помимо набухания и гиперемии появление гноя в просвете аппендикса. Воспалительный процесс развивается уже во всех слоях червеобразного отростка. Третья и самая опасная стадия — гангренозная. Для нее характерно формирование участков некроза.

Как понять, что это аппендицит

Если это аппендицит, с какой стороны должно болеть? Как понять, что это аппендицит, с какой стороны находится червеобразный отросток? Такие вопросы чаще всего возникают у тех, кто внезапно чувствует острую боль в животе.

На самом деле не сведущему в медицине человеку трудно распознать это заболевание, поскольку основной симптом — боль, но не всегда болит именно справа. Сложность заключается в том, что часто боль не имеет точки, в которой она концентрируется, а потому трудно определить, где же конкретно болит.

Как правило, боль концентрируется в правой подвздошной области. Боль выраженная и интенсивная. Начавшись в животе или вокруг пупка, она может начать сдвигаться вправо, но это не обязательно. Характерный симптом — усиление боли при движении или кашле.

На этом фоне могут проявиться и такие симптомы, как различные расстройства пищеварительной системы. Аппендицит может сопровождаться поносом, тошнотой, вздутием живота, рвотой. Нередко происходит повышение температуры тела. Если после усиления боль проходит, то это не всегда хороший симптом — это характерно для третьей стадии, когда начинается некроз тканей.

Именно поэтому при острой, интенсивной боли важно вовремя обратиться к врачу, поскольку может понадобиться немедленное хирургическое вмешательство.

Важно запомнить, что до приезда врача нельзя принимать обезболивающие и любые другие препараты, ставить клизмы, поскольку принятие каких-либо лекарств может осложнить определение врачом заболевания.

Нельзя также самостоятельно ощупывать живот, надавливать на него, поскольку это может привести к осложнениям.

Самостоятельно можно только сделать несколько безопасных тестов. Например, несильно покашлять — усилятся болевые ощущения справа; если вы свернетесь калачиком и ляжете на правый бок, то боль немного утихнет; если повернетесь на левый бок и вытяните ноги, то боль, напротив, усилится.

Срочно вызывайте скорую помощь, если обнаружите у себя следующие симптомы:

температура свыше 38 градусов;

интенсивная, нарастающая боль в области живота;

рвота;

учащенное сердцебиение;

бледность;

холодный пот.

Не затягивайте с обращением к врачу и не пытайтесь самостоятельно унять боль. Опасность аппендицита в том, что воспалительный процесс развивается очень быстро и стенка кишки может прорваться всего за несколько часов.

Это приведет к тому, что все, что было в воспаленном аппендиксе, попадет в брюшную полость. А такое осложнение, как перитонит, опасно для жизни.

Диагностика и лечение

Диагностика этого заболевания в больнице складывается из клинической картины, обследования, УЗИ брюшной полости. В большинстве случаев лечение заключается в хирургическом вмешательстве. Может возникнуть вопрос — с какой стороны вырезают аппендицит?

На сегодняшний день существует два вида хирургического вмешательства при этом заболевании. Наиболее распространена операция, выполняемая через разрез под местным или общим наркозом. Разрез делается в передней брюшной стенке.

Другая методика — лапароскопия. Уникальность этой методики заключается в том, что и постановка диагноза, и хирургическое вмешательство выполняется с высокой точностью. При этой процедуре в стенке живота делается прокол, через него вводится аппарат с миниатюрной видеокамерой для осмотра воспаленного органа.

Если требуется немедленная операция, дополнительно делаются еще проколы — как правило, три. В проколы вводятся инструменты для удаления воспаленного аппендикса.

Возможно ли лечение без операции

Случаи лечения аппендицита без операции есть, однако они не настолько распространены, как оперативное вмешательство. В любом случае, при таком диагнозе необходима госпитализация — обойтись дома лекарствами не получится. Наблюдается все больше случаев лечения антибиотиками на начальном этапе терапии, однако только в случае неосложненного острого аппендицита. Но если врачи не наблюдают улучшения состояния больного, то назначают плановую операцию.

Есть тактика, когда врачи принимают решение сначала снять воспаление, а потом — через 1-3 месяца — прооперировать, поскольку многие исследования показали, что при такой тактике риск осложнений после операции снижается.

В России на данный момент стандарты лечения острого аппендицита не предусматривают отмены оперативного вмешательства. При подозрении на аппендицит пациента немедленно госпитализируют; если диагноз подтверждается — проводят операцию. В настоящее время более распространенными являются лапароскопические операции, после хирургического вмешательства дополнительно назначают антибиотики.

Возможна ли профилактика

Как таковых методов профилактики аппендицита нет, поэтому как-то защитить себя от этого заболевания нельзя. Не установлено прямой связи между аппендицитом и образом жизни. Прислушивайтесь к своим ощущениям, старайтесь питаться правильно, при первых симптомах сразу обращайтесь к врачу.