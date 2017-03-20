9 советов для тех, кто не высыпается

Мы ждем весну с нетерпением и радуемся ее приходу, но нашему организму не так-то просто перестроиться.

Зимой ему не хватало витаминов, солнечного света и воды. Поэтому нас клонит в сон с утра до вечера. Редакция блога о здоровом сне компании Strong подготовила подборку советов о том, как бороться с усталостью, сонливостью и хандрой. Берем на заметку.

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1. Ешьте больше природных витаминов

Многие девушки думают, что можно пополнить запас витаминов в организме с помощью мультивитаминных комплексов в таблетках. На самом деле, эти препараты не приносят нам ни пользу, ни вред. Лучше потратить деньги на природные витамины: ешьте их сколько угодно и когда угодно. Исключение составляют орехи: небольшое количество каждый день будет идеальным вариантом. Увеличение дозы вызовет дискомфорт в желудке или головную боль.

Какие же продукты содержат больше всего витаминов: яблоки, морковь, лук, чеснок, киви, молочные продукты, мед, грецкие орехи, рыба, черника, зелень, зеленые овощи. Но не стоит зацикливаться только на этом списке продуктов.

2. Не злоупотребляйте кофеином

Мы привыкли, что кофе ассоциируется с бодростью. Это далеко не так: напиток вызывает бодрость и усталость одновременно. Если вы любитель кофе, то это другое дело, но чтобы не навредить организму, употребляйте не больше 2-3 чашек в первой половине дня. Врачи также советуют выбирать сорт арабика, а не робуста, и добавлять молоко или сливки.

Если вы пьете кофе, потому что он якобы должен бодрить, замените его на более полезный и, возможно, более вкусный для вас напиток: цикорий, имбирный или зеленый чай.

3. Придумайте свой ритуал перед сном

Частая причина бессонницы — навязчивые мысли по поводу работы, проблем в семье и т.д. В таких случаях нужно уметь расслабиться и настроиться на сон. Придумайте свой ритуал, который будет ассоциироваться у вас со сном. К примеру, получасовая прогулка на улице, чтение книги, разговор по телефону, теплая ванна, прослушивание музыки, занятие хобби и другие приятные вещи.

Придумайте что угодно, только вычеркните из своего списка просмотр телевизора, компьютерные игры и зависание в социальных сетях. Экраны гаджетов негативно влияют на вырабатывание мелатонина (гормона сна), отчего нам не хочется спать.

4. Не ешьте жирную пищу на ночь

Подумайте о желудке: когда вы отдыхаете, ему приходится работать. И если вы решите съесть на ужин жареную картошку, жирную котлету, а на десерт не откажете себе в торте, то ему придется приложить усилие, чтобы все это переварить. Ночью он просто не даст вам спокойно заснуть.

Поэтому вот несколько правил: оптимальное время вечернего приема пищи — за 2-3 часа до сна; ничего не есть тоже нежелательно, тогда желудку нечего переваривать, что может привести к изжоге, а еще к кошмарным сновидениям. Есть перед сном нужно легко усваиваемую пищу: нежирное мясо или рыбу, сухофрукты или орехи, омлет из белков, овсяную кашу, фрукты, блюда из овощей и т.д.

5. Нормализуйте график сна

Теория о здоровом сне кому-то может показаться скучной. Поэтому кратко о главном: есть фаза быстрого сна и фаза медленного сна. Пока мы спим, фазы (могут составлять от 1 до 1,5 часов) чередуются и образуют цикл сна. Для бодрого самочувствия важно просыпаться в конце цикла. Норма для человека — 4-6 таких циклов, то есть 6-9 часов.

Остается только подобрать, сколько спать нужно вам. Для вычисления попробуйте в течение двух недель вставать в одно и то же время, а ложиться - как только почувствуете усталость. Так организм сам сформирует график сна.

Кстати, есть много приложений для планшетов и телефонов, которые посчитают за вас цикл сна и разбудят в нужное время.

6. Делайте упражнения на работе

Чаще всего сонливость застает нас на работе, особенно это касается тех, кто 8 часов сидит перед компьютером: устают глаза, шея, спина, кружится голова, а мозг отказывается решать задачи. Сделайте себе напоминание на телефоне или прикрепите яркий стикер на рабочем месте. Раз в час или в два часа проветривайте помещение хотя бы в течение пяти минут. В этот промежуток как раз можно отвлечься от работы и сделать зарядку. Организуйте спортивную минутку в офисе или просто пройдитесь по кабинету, а упражнения для глаз вообще можно делать не вставая.

7. Не забывайте пить воду

Каждому человеку в день требуется определенное количество воды. И если ее не хватает, то не стоит удивляться сухости кожи, постоянной усталости и сонливости. Пить нужно именно воду — чай, сок и другие напитки не считаются. Вода нормализует давление, снимает боль в суставах, улучшает состояние кожи и волос. Обратное же может произойти при постоянной нехватке воды. Кстати, именно по этой причине нам чаще хочется есть, особенно сладкого. Норма в день — 40 граммов воды на 1 кг веса.

Если воды не хочется, нужно заставлять себя, через время организм привыкнет и будет сам требовать больше жидкости. Для напоминания используйте мобильное приложение, которое будет уведомлять вас, что пора выпить воду.

8. Чаще бывайте на свежем воздухе

Нам нужен кислород и солнечный свет, чтобы чувствовать себя свежими и бодрыми. Солнце помогает организму вырабатывать витамин D. Выходите на улицу после обеда и гуляйте хотя бы полчаса. Когда есть возможность пройтись пешком, выходите из транспорта и идите пешком. Устраивайте прогулки по вечерам и выезжайте на природу по выходным. Все это укрепляет иммунитет, снимает раздражение, стресс, избавляет от депрессии и заставляет мозг лучше работать.

9. Создайте комфортные условия в спальне

Чтобы высыпаться, нужны комфортные условия в спальне. Выбросьте весь хлам, пусть в комнате станет свободнее, если после этого комната кажется пустой, для уюта добавьте элементы декора: гирлянды или фотографии в рамке. Из спальни лучше также убрать телевизор, так как свет от экрана негативно влияет на выработку гормона сна.

Шторы в спальне должны быть плотными, потому что малейшее попадание света в помещение может нарушить сон. Следить нужно и за температурой, оптимальная — 17-20 градусов, проветривать комнату за 15 минут до того, как ложитесь спать. Ни в коем случае не занимайтесь в спальне работой, потому что это место должно ассоциироваться у вас только со сном.