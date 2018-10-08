Макияж на Новый год 2019 для карих глаз

Если вы яркая, амбициозная, импульсивная, немного самоуверенная и хитрая кареглазая красавица, значит, любите менять образ, шокировать и привлекать к себе внимание. И, несмотря на то что до Нового года 2019 остается довольно много времени, уже сейчас вы задумываетесь над своим эффектным появлением на праздничной вечеринке, подбирая наряд, прическу и макияж для карих глаз.

Главное, помнить, что в тренде акцент только на одной части лица и, выделяя глаза, губы стоит окрашивать нюдовым блеском или матовой помадой спокойного оттенка.

Подготовительные мероприятия

Любой опытный визажист скажет вам, что безупречный макияж невозможен без правильной подготовки кожи. Именно с этих несложных процедур начинается создание идеального мейкапа, способного акцентировать внимание на достоинствах, и скрыть несовершенства внешности:

Умойтесь, очистите лицо косметической пенкой или молочком. Распределите по поверхности кожи увлажняющее средство. Дайте впитаться. Губы смажьте бальзамом. Используйте праймер. Это основа под макияж, которая выровняет рельеф и тон кожи, замаскирует изъяны (рубцы, прыщики, раздражения, покраснения), защитит от вредных внешних факторов, выхлопов газов, испарений, пыли, ветра, холода. Нанесите тональный крем. Используйте консилер. Он позволит скрыть пигментные пятна, темные круги под глазами, морщинки, расширенные поры, мелкие сосудистые звездочки. Нанесите хайлайтер. Он делает лицо более рельефным и выразительным, корректирует черты, придает коже легкое мерцание и здоровый оттенок. Применение на внутренних уголках, позволит зрительно увеличить глаза, сделать взгляд выразительным, а цвет радужки насыщенным. Акцент на самых высоких точках скул придаст лицу четкость контуров. Проведя хайлайтером узкую черту от переносицы до кончика, получится зрительно сделать нос короче и тоньше. Нанесение продукта над границей бровей и снизу по линии роста, зрительно поднимет брови и распахнет взгляд. Небольшое количество косметического средства, растушеванного в ямочке над верхней губой и в центральной части под нижней, придаст соблазнительный объем.

Если на 3 этапе вы использовали светоотражающий праймер, применять хайлайтер не нужно. Любое декоративное средство следует наносить в умеренном количестве и хорошо растушевывать. Иначе вместо безупречной, сияющей кожи вы получите вульгарную, неестественную маску.

Карандашная техника

Макияж с блестками сейчас снова в тренде. Но важно не забывать, что это очень яркий элемент и использовать его нужно максимально аккуратно, выделяя только одну часть лица, например, глаза.

Создать его просто, если придерживаться пошаговой инструкции и обращать внимание на фото:

Подготовьте лицо. Скорректируйте форму бровей, подкрасьте карандашом или тенями. Распределите по всей длине немного фиксирующего геля и аккуратно расчешите. Нанесите на подвижные веки основу под тени. Она сделает макияж стойким, предотвратит осыпание или скатывание декоративного средства, усилит яркость, скроет недостатки кожи. Возьмите коричневый карандаш, нарисуйте контур по линии роста верхних и нижних ресничек. Выделите складку подвижного века. Кистью растушуйте полученные границы. Нанесите золотистую подложку. Добавьте тени с шиммером. Чтобы сделать взгляд выразительным, на верхнем веке нарисуйте стрелки жидкой черной подводкой. Начните с уголка глаза и ведите тонкую линию параллельно границе роста ресниц. Затем, прорисуйте хвостик. Чтобы он получился аккуратным, можно приложить к внешнему уголку глаза кредитную карточку. Прокрасьте межресничное пространство водостойким черным карандашом. Нанесите на ресницы несколько слоев туши. Помаду следует выбирать спокойного оттенка: бежевую, персиковую, бледно-розовую, нюдовую или в точности повторяющую цвет губ. Она нивелирует насыщенность мейкапа.

Использовать красные оттенки визажисты не рекомендуют, так как макияж будет смотреться слишком безвкусно, вульгарно, грубо. Единственное исключение – образ в стиле ретро.

Для светловолосых девушек

Чтобы подчеркнуть естественную красоту, важно учитывать не только тон кожи, но и цвет волос. Если вы пепельная или платиновая блондинка, отдайте предпочтение теням холодной палитры. Красоту золотистых, соломенных и русых прядей подчеркнут декоративные средства теплых тонов.

В домашних условиях можно выполнить следующий макияж:

Подготовьте лицо. Распределите по верхнему веку базу. Прорисуйте карандашом брови. Нанесите на подвижное веко серебристые тени 3 оттенков. Во внутреннем уголке глаза необходимо использовать самый светлый цвет из палитры, на внешнем – наиболее темный пигмент. Мягкой кистью размойте границы соприкосновения. Черным карандашом прорисуйте контур от наружного уголка глаза до середины подвижного века, как показано на фото. Растушуйте, добиваясь плавного оттеночного перехода. Нарисуйте стрелки по линии роста верхних и нижних ресничек. Растушуйте. Под бровью нанесите немного белых теней. Выделите ресницы черной тушью. Если вы решили надеть красное платье, этот вариант макияжа подчеркнет красоту карих глаз, сделает образ ярким и запоминающимся.

Выбирая помаду, можно остановиться на идентичном оттенке или воспользоваться блеском с легким намеком на алый, персиковый, коралловый цвет.

Главное, помните, что помада не должна приглушать яркость платья или делать внешний вид вульгарным. Поэтому желательно прислушиваться не к модным советам, а оценить собственное отражение в зеркале.

Отличным вариантом девушек с карими глазами, светлыми волосами и нежной фарфоровой кожей станет создание притягательного дымчатого взгляда:

После всех подготовительных мероприятий нарисуйте выразительную стрелку параллельно линии роста верхних ресничек и на внешнем уголке нижнего века. Используйте черный или шоколадно-коричневый карандаш. Нанесите бежево-розовые тени. Возьмите на кисточку небольшое количество темного пигмента и растушуйте контуры на внешнем уголке. Карандашом добавьте стрелке выразительности. Внутренний уголок глаза высветлите белыми тенями. При создании новогоднего макияжа, уделите особое внимание бровям. Они должны быть не более чем на один тон темнее натурального цвета волос.

Румяна также не должны выделяться на общем фоне. На губы нанесите яркий коралловый, красный, терракотовый цвет.

Макияж «Птичка»

Этот мейкап поможет вам скрыть нависшие веки и ослепить собственной красотой всех гостей вечеринки:

Подготовьте лицо. Тонким слоем распределите базу под тени. Оформите брови. Они должны быть максимально естественными. Подкрашивать волосинки лучше не сверху, а снизу. Уголок сделайте мягким, иначе резкий излом только подчеркнет небольшое несовершенство внешности. На все подвижное веко и область под бровью нанесите декоративную косметику светло-телесного оттенка. Черным карандашом от внутреннего уголка глаза проведите линию до центра, затем, немного ее приподнимите и обозначьте контур, как показано на фото. Внешнюю часть зарисуйте черным карандашом. Обмакните кисть в тени такого же цвета и растушуйте поверх темной зоны. На свободную часть подвижного века нанесите персиково-розовый пигмент. Жемчужными красками высветлите внутренний уголок глаза. Наберите на тонкую плоскую кисть темно-серые тени и пройдитесь ними поверх черного карандаша вдоль складки, растягивая цвет немного выше обозначенного контура. Далее, выделите область параллельно границе роста нижних ресниц. Высветлите зону под бровью белыми перламутровыми пигментами. Нанесите несколько слоев туши. Чтобы взгляд стал более выразительным и распахнутым, реснички перед окрашиванием можно завить специальными щипчиками. Лучше всего использовать удлиняющую тушь на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно запомнить, если вас тревожат нависшие веки – умело использовать игру света и тени.

Затемненные участки зрительно уменьшаются, а светлые, наоборот, увеличиваются. Благодаря этому можно корректировать форму и размер глаз.

Еще больше полезной информации о макияже на Новый год для карих глаз вы можете узнать из видео.

Умело выполненный мейкап удивит окружающих и позволит стать звездой вечеринки. Но вы должны помнить, что только блеск в глазах, искренняя улыбка и счастье в ожидании праздника способны сделать женщину по-настоящему красивой. Поэтому запасайтесь хорошим настроением, вносите коррективы в предложенные техники макияжа, экспериментируйте и создавайте свой умопомрачительный образ.