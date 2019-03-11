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Где отдохнуть в августе 2019 года - недорого и безопасно

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Отпуск в августе - последняя возможность отдохнуть от трудовой рутины в самый жаркий период года. В конце лета во многих агентствах количество «горящих» путевок возрастает, которые позволяют изрядно сэкономить семейный бюджет на пляжном отдыхе. Вот самые популярные места, где можно отдохнуть в августе 2019 за границей недорого.

Отпуск в августе

Август во многом оправдывает суждение, что пляжный отдых в этом месяце грозит потратить весь семейный бюджет. Но мы нашли, где можно отдохнуть в августе недорого, да еще и без визы на въезд.

Израиль

Мертвое море – вот где можно провести пляжный отдых и как следует зарядиться энергией солнца недорого и безопасно. 

 

Отложить на такое путешествие придется от 60000 рублей, но зато будет замечательная возможность своими глазами увидеть исторические и религиозные достопримечательности. Помимо этого, Израиль славится своими лечебными курортами и чистыми пляжами Красного моря.

Советуем посетить:

  • Иерусалим – священное место для верующих всего мира;
  • Тель-Авив – столица развлечений и шумных танцполов;
  • Эйлат – лучший курорт для дайверов;
  • Мертвое море – для желающих оздоровить свой организм;
  • Нетания и Герцлия – курорты, для любителей респектабельного отдыха.

Несмотря на высокую температуру воздуха, которая в августе здесь достигает 31-34°С, и повышенную влажность, поток туристов здесь не прекращается. Все благодаря тому, что температура воды достигает 27-29°, что несказанно радует. Но не только пляжи достойны внимания туристов. 

В Израиле есть множество мест, которые необходимо непременно посетить. Например, в Иерусалиме таким местом может стать Стена Плача и Храм Гроба Господня. А в Хайфе расположилась знаменитая гора Кремль и сады бахаи, которые завораживают своим видом.

Египет

Своими глазами увидеть пирамиды и легендарную историю страны, погрузиться в Красное море, можно только в Египте. И это еще одно место, где можно отдохнуть в августе 2019 за границей недорого, без оформления визы. Пляжный отдых здесь находится на высоком уровне, поэтому ежегодно сюда приезжают миллионы туристов со всего мира. 

Излюбленные россиянами места - Шарм-эль-Шейх и Хургада, курорты европейского уровня, и Таба, ждут гостей в течение всего года.

Благодаря кристально чистому морю, в Египте распространены дайвинг и серфинг. В Шарм-эль-Шейхе, к примеру, находится центр, где даже дети могут своими глазами увидеть морское дно и изучить его многочисленных обитателей. Здесь даже есть настоящий каток, что удивительно для африканской страны. Хургада славится своими школами серфинга, где можно взять урок у опытных инструкторов. Помимо этого, курорт также поражает воображение своим знаменитым шоу «1001 ночь».

 

Август в Египте – очень жаркий месяц и температура днем может подниматься до 40°. Поэтому главный совет туристам – избегать продолжительного нахождения на открытом солнце, особенно без головных уборов и специальной косметики. Вода же здесь прогревается до 29°С, а местами и до 32°С. Недельный отпуск на двоих в Египте в среднем будет стоить 66000 рублей.

Турция

Еще одно популярное место, где недорого отдохнуть в августе 2019 за границей без визы недорого и безопасно. Правда, пляжный отдых в конце сезона здесь осложняется активным солнцем и постоянной жарой. Именно поэтому многие эксперты предлагают туристам посетить курорт Кемер – там множество тенистых мест, где можно укрыться от ультрафиолетовых лучей. 

Помимо этого, в Турции есть и другие отличные месте, например, Мармарис, Анталия и Аланья.

Дневная температура воздуха в этой стране может подниматься до 29-35°С, а вода достаточно прогревается до 28°С, чтобы быть более чем комфортной для погружения. И в зависимости от курорта цены на отпуск в Турции различны – от 39000 рублей в Сиде, до 67000 рублей в Мармарисе на двоих.

Куба

Большой популярностью, где можно относительно недорого отдохнуть в августе 2019 за границей без визы пользуется Остров свободы. Даже несмотря на длительный и дорогостоящий перелет поток российских туристов на Кубу не прекращается из года в год. Здесь каждый приезжий может найти подходящее занятие, будь-то посещение достопримечательностей или пляжный отдых в красивом месте. 

Стоимость поездки на двоих обойдется от 115000 рублей со всеми удобствами.

Гавана отлично подходит для любителей культурного досуга, ведь предлагает туристам множество экскурсий на любой вкус. А вот поклонники дайвинга и водных развлечений чаще отправляются в Варадеро, где созданы для него все условия. 

К слову, вода на Кубе прогревается до комфортных 30°С, а температура воздуха днем составляет 30-32°С. Любителям изысканного времяпрепровождения лучше всего отправиться на курорт Ольгино – именно там расположены самые люксовые апартаменты.

Занятий и развлечений, как уже говорилось, на Кубе предостаточно. Внимание любителей старины привлекают аутентичные деревушки кубинские городки. Особенно заметно это на Кайо-Ларго и Кайо-Гильермо. 

Есть здесь и места, где можно погрузиться в океан и увидеть дно со всеми его обитателями, а также сноркелингом. Или с детьми стать свидетелем скопления тысячи розовых фламинго. Помимо этого, на Кубе обязательно нужно посетить Кафедральный собор и Капитолий в Гаване, Виллу Дюпона, Ботанический сад и набережную Малекон.

Малайзия

Эта экзотическая и полная загадок страна по праву считается одной из популярных в последние годы, где можно недорого отдохнуть в августе 2019 без визы. Насладиться видами древних храмов с высоты птичьего полета можно прилетев в Гентинг-Хайлендз. А вот любители архитектуры и религиозных реликвий чаще становятся гостями Куала-Лумпур. Там можно увидеть настоящее скопление памятников старины и провести целый день, изучая их изнутри. 

Стоить такой отпуск на двоих будет от 91000 рублей. Безусловно, это дороже чем отдых в Турции, но не всегда же летать именно туда. К тому же, повышение цен в 2019 году сказалось и на туристическом направлении. Поэтому Малайзия - это относительно недорого, безопасно и впечатляюще.

Любителям пляжного отдыха придется отправиться в Малакку. Только там можно понежиться в солнечных лучах на красивых песчаных пляжах и искупаться в теплом океане. Есть здесь и свой сафари-парк с джунглями и неизведанными, подземными пещерами, а также свое казино, чайные плантации и водопады. 

Обязательно следует посетить Башни Петронас, дворец султана Абдул-Самада, а также заповедник Бако и национальный парк «Таман-Негара». Все эти достопримечательности, и многие другие, расположены на компактной территории Острова Свободы и доступны каждому желающему посетить их с детьми.

Погода на Кубе в августе радует, хотя на солнце находиться довольно жарко. Воздух там прогревается до 30°С днем и до 23°С ночью, а температура воды составляет комфортные 30°С. Специалисты не рекомендуют выходить в дневное время на улицу, не прихватив с собой солнцезащитный крем и очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей.

Тунис

В два раза дешевле обойдется отдохнуть в августе 2019 за границей без визы, если посетить Тунис. Там средний чек на двоих начинается от 42000 рублей. Помимо отличного пляжного отдыха, страна также предлагает своим гостям пройти талассотерапию – лечение морем, водорослями и бризом. В Хаммамете расположено сразу несколько подобных центров.

А вот богатым подводным миром Тунис не отличается, поэтому любители дайвинга здесь редкие гости. Зато здесь полно шумных дискотек, ночных клубов и ресторанчиков, которые днем и ночью полны молодых и активных людей, среди которых большинство, конечно, туристов. 

Самой популярной экскурсией является поездка в пустыню Сахару, а также посещение Карфагена, Колизея в Эль-Джеме, а также целого ряда исторических памятников, над которыми неподвластно время.

Август в Тунисе – один из самых жарких месяцев и температура здесь может подниматься до 34°С. А вот вода прогревается до 28°С и является настоящим спасением для отдыхающих с детьми, решившихся выйти из отеля в дневное время.

Венесуэла

Один из самых дорогих вариантов в нашем списке - Венесуэла. Чтобы отдохнуть здесь в августе 2019 без визы, придется заложить не менее 200000 рублей, с учетом проживания в 3-звездочном отеле и питанием. 

Правда, здесь есть на что посмотреть, и свою цену такой отпуск, несомненно, стоит. Острова Маргарита и Коче, а также саванна Льянос – привлекают множество туристов своими пляжами, волнами для серфинга и экзотическими местами. 

Здесь можно отправиться покорять Анды и посетить самый высокий в мире водопад Анхель, насытиться абсолютной аутентичностью местных деревушек и современностью крупных мегаполисов. 

Воздух в дневное время прогревается до 28-31°С, а температура воды составляет 28-30°С у побережья.

Босния и Герцеговина

Удивительная красота природы, термальные источники, живописные пляжи – вот как в трех фразах можно охарактеризовать Боснию и Герцеговины. Август в этой стране просто идеально подходит для пляжного отдыха в Неуме и посещения многочисленных экскурсий в Сараево или Зенице. 

Оздоровительные термальные источники располагаются в Илидже и ежегодно привлекают сотни туристов.

Климат страны мягкий, как будто специально создан для проведения долгожданного отпуска с детьми, даже самыми маленькими. Большая часть Боснии и Герцеговины покрыта горными системами, откуда открывается завораживающий вид на Адриатическое море. 

За недельное пребывание на курорте на двоих придется заплатить всего от 37000 рублей, не считая перелета и трат на развлечения и экскурсии.

Здесь, конечно, перечислены не все страны, которые с радостью примут туристов в сезоне 2019, без необходимости оформлять визу. В каждой из них, естественно, есть на что посмотреть и что попробовать. Куда отправиться в августе за границу на пляжный отдых или остаться в пределах родной страны – выбор сложный, но сделать его нужно как можно быстрее, ведь скоро будет открытие летнего сезона.

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11.03.2019
Теги: где отдохнуть 2019 год отдых цены

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  • Вера / 11.03.19 00:40
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    Сейчас довольно дешево обходится поездка в Болгарию. Очень много горящих туров бывает в конце лета – море теплое, развлечений уйма.
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  • Яна / 11.03.19 00:39
    -
    0
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    На Кубе давно мечтала побывать. Ретро автомобили, смуглые кубинки и Карибское море – вот, чем меня пленила эта страна. В этом году мечта сбудется, ведь я уже планирую свой отпуск провести только там.
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  • Снежана / 11.03.19 00:39
    -
    0
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    Никогда не была за границей, все как-то дома, на даче отдыхали. Насмотрелась у вас красивых фотографий и загорелось! Да и цены, оказывается, не такие большие, чтобы отказываться от пляжного отдыха в жарких странах.
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