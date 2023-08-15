День подруги в России: дата и идеи подарков на 2023 год

Ежегодно в России и мире отмечается множество неофициальных праздников различной направленности. И некоторые из них заставляют задуматься и уделить время самым близким людям, на которых можно смело положиться. Предлагаем узнать, когда будет День подруги в 2023 году в России и какие существуют обычаи празднования этого события.

Дата Дня подруги в России в 2023 году

Этот неофициальный, но важный праздник зародился в США. Международный день подруг принято отмечать 1 августа. В 2023 году эта дата выпадает на вторник. Достоверно неизвестно, когда именно был основан этот праздник. По одной из версий, День подруг впервые возник в 2004 году в рамках рекламной кампании магазина роскоши. Идея настолько понравилась американцам, что они решили отмечать это событие на постоянной основе, не привязываясь к маркетингу.

Помимо Международного дня подруг, также существует и другая дата чествования женской дружбы 13 февраля, в канун Дня св. Валентина. Его основательницей называют главную героиню американского сериала «Parks and Recreation», вышедшего на экраны в 2009 году. С тех пор традиция весело проводить время в компании лучших подружек надежно закрепилась в обществе.

В России и странах ближнего зарубежья эти праздники появились совсем недавно и еще не имеют такой популярности, как за границей.

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Какие обычаи празднования Дня подруги

Так как оба праздника зародились сравнительно недавно, то традиции находятся на стадии формирования. День подруги является неофициальным торжеством, поэтому никаких массовых мероприятий не устраивают. Однако развлекательные заведения могут делать тематические вечеринки на дружескую тематику. Посетительницы могут принять участие в конкурсах и соревнованиях с интересными призами.

День подруг – это личный праздник, а значит и особенности отмечания будут уникальными в каждом конкретном случае. Возможно, собственные традиции и обычаи появятся со временем. А начать можно с таких мероприятий:

поздравить близкую подругу, с которой всегда были хорошие отношения;

помириться и уладить разногласия;

устроить шумную вечеринку с подружками в баре, клубе или другом увеселительном заведении;

найти в соцсетях бывших одноклассниц и однокурсниц, начать с ними общение;

посидеть с лучшей подругой в тихой обстановке;

отправиться в кинотеатр или устроить киносеанс в домашних условиях.

Следует отметить, что поздравлять своих подруг могут не только женщины, но и мужчины. Молодые традиции празднования делать это не запрещают.

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Подарки на День подруги

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Если вы хотите порадовать свою подружку, то можно выразить свое внимание и в форме подарка. Он должен быть простым, легким и недорогим. В таком случае он подарит приятные эмоции близкому по духу человеку и не будет ни к чему обязывать и оставлять ощущение долга. Идеальным вариантом станет подарок, сделанный своими руками.

Предлагаем несколько идей:

совместный фотоколлаж, открытка с приятными поздравлениями;

кружка или другая посуда с именным оформлением;

футболка с уникальным принтом;

пирожные, печенье, сладости или другие кулинарные изыски, приготовленные своими руками;

средства по уходу (необходимо точно знать предпочтения и особенности восприимчивости);

совместный поход в кино, театр, музей или просто на вечеринку;

совместная фотосессия;

мягкие и антистрессовые игрушки;

совместный поход в спа или салон красоты на косметические процедуры;

просмотр любимых сериалов;

прогулки на свежем воздухе или посиделки в кафе.

Это лишь небольшая часть подарков для подруги и идей, как провести время вместе. В каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход. Необходимо учитывать уровень доверия, личные предпочтения, культурные особенности и другие факторы. Главное — выразить свое внимание и благодарность подруге, провести вместе время и порадоваться, что есть такая возможность. Именно для этих целей и отмечается данный праздник.

Интересная статистическая информация о подругах

Статистические агентства собирают информацию на различные темы в жизни каждого человека. Они собрали интересные данные о том, как женщины относятся к подругам и дружбе в целом.

6 – такое количество лучших подруг бывает в жизни среднестатистической женщины.

Средняя продолжительность дружбы составляет около 16 лет. Среди дам старше 55 лет этот показатель достигает уже 23 лет.

Около 10% опрошенных женщин заявили, что им больше нравится проводить время в компании подруг, чем со своим партнером. А каждая четвертая уверена, что лучшие друзья знают их лучше, чем супруг или партнер.

Более половины дам, участвующих в опросах и исследованиях, жалеют, что не могут больше времени проводить со своими подружками. При этом около 70% тратят больше времени на развитие романтических отношений, чем на дружеские.

Лишь 2% людей утверждают, что в их жизни нет близких друзей, которым они могли бы полностью доверять.

65% опрошенных полностью довольны своими дружескими отношениями.

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Подведем итог

Зная, когда наступит День подруги в 2023 году в России, можно заранее подготовиться и поздравить своего близкого по духу человека. Это событие отмечают 13 февраля или 1 августа. Данный праздник молодой и еще не имеет установившихся многолетних традиций. Однако рекомендации и идеи для подарков помогут провести собственное уникальное торжество.

Фото Клео.ру