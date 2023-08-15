Когда День объятий в 2023 году в России

Одним из самых душевных и добрых праздников мира считается День объятий. В этот день люди обнимаются даже с незнакомцами, дарят душевное тепло и делятся позитивом с окружающими. Предлагаем узнать, когда будет День объятий в 2023 году в России, чтобы не пропустить это событие и поучаствовать в торжестве.

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Когда отмечают День объятий

День объятий празднуют 21 января. В 2023 году эта дата приходится на субботу. Именно в это время все желающие могут обменяться душевным теплом и приятными эмоциями.

В различных странах этот праздник отмечают в разные дни. Всего известно четыре даты: 21 января, 15 и 22 июля, 4 декабря. Но январский день объятий наиболее популярный.

Данный праздник не имеет официального статуса, следовательно, выходные дни и сокращение рабочих часов не предусмотрены.

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История праздника

Считается, что День объятий начали массово отмечать еще в 1986 году. Изначально он праздновался исключительно на территории США, где и появился впервые. В то время данное событие называлось Национальным днем объятий, а международным праздник стал лишь несколько лет спустя.

В этот день студенты и молодые люди начали дарить объятия не только своим близким и родственникам, но и совершенно незнакомым людям. Благодаря своей добродушной и позитивной атмосфере праздник очень быстро набрал популярность сначала в Америке, а потом и в других странах мира. В настоящее время День объятий отмечается более чем в 30 государствах, и ежегодно их количество увеличивается.

В России эта дата празднуется совсем недавно и в основном молодежью. Более взрослое поколение очень настороженно, с подозрением относится к спонтанным объятиям на улице от незнакомцев.

Традиции празднования

В День объятий в 2023 году принято дарить и принимать объятия, делиться душевным теплом с друзьями, коллегами и родственниками. Также можно приносить радость совершенно незнакомым людям, напоминая объятиями о празднике. Однако следует помнить, что не все настроены оптимистично, и объятия от постороннего человека могут воспринять неоднозначно.

В этот день активисты устраивают флешмобы, поучаствовать в которых могут все желающие. На таких мероприятиях абсолютно незнакомые друг другу люди могут поделиться объятиями. Также на улице можно встретить и одиночек, которые стоят с плакатом в руках «Обниму бесплатно». Прохожие могут воспользоваться таким предложением, если ощущают в этом потребность.

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Факты об объятиях

Психологи утверждают, что о простом и эффективном способе выражения чувств нужно помнить не только раз в году, 21 января.

Согласно исследованиям, ежедневные объятия укрепляют психику и иммунную систему, способствуют выработке гормонов счастья. Такие прикосновения длительностью 20 секунд и более имеют целебный эффект. И напротив, из-за недостатка объятий развиваются психические отклонения, человек становится более черствым к окружающим.

Считается, что способность любить закладывается еще в детском возрасте, и прикосновения играют в этом очень значимую роль. Люди, которых лишали объятий в раннем возрасте, не испытывали чувств к другим.

В книге рекордов Гиннесса зафиксировано несколько событий, связанных с обниманием:

Житель Лас-Вегаса (США) смог обнять за 24 часа 7777 человек. Он сделал это в канун Дня святого Валентина. По словам рекордсмена, все обнятые им люди уходили счастливыми.

Самые долгие объятия были у датской пары во время конкурса в честь дня святого Валентина. Участники установили рекорд – 40 часов и 43 минуты, побив предыдущий результат (24 часа и 13 минут).

Подведем итог

Чтобы отпраздновать этот добрый праздник, необходимо знать, когда отмечают День объятий в 2023 году в России. Активисты предпочитают готовиться к нему заранее и договариваются о встрече в определенных местах. Это позволяет избежать конфликтных ситуаций с другими людьми.