Когда День поцелуев в 2023 году в России

Всемирный день поцелуев существует уже более века. До сих пор в нашей стране об этом празднике известно немногим. Предлагаем узнать, когда будет праздноваться день поцелуев в 2023 году в России и какие существуют традиции.

Когда отмечают День поцелуев

Всемирный день поцелуев в России незаслуженно обходят вниманием. Праздник непереходящий и имеет фиксированную дату – 6 июля. В 2023 году это событие выпадает на четверг. Праздник носит неофициальный характер, поэтому никаких выходных законодательством не предусмотрено.

Читайте также: Когда День доброты в 2023 году

История праздника

Согласно самой распространенной из версий, День поцелуев появился в XIX веке благодаря английским стоматологам. По мнению одного из основателей праздника, если люди будут чаще целоваться, то начнут лучше следить за гигиеной и будут чаще обращаться за услугами специалистов. История умалчивает, привело ли это к росту клиентов у стоматолога, но традиция отмечать День поцелуев быстро укоренилась во многих странах мира. И это не удивительно, ведь традиция поцелуев есть везде.

В конце XX века данный праздник был официально утвержден Организацией Объединенных Наций, а днем его празднования назначили 6 июля. Наибольшую популярность эта торжественная дата получила из-за развития телекоммуникационных технологий и интернета. Люди, имея доступ к мировой информации, начали перенимать традиции и символы других государств, адаптировать их под собственные реалии.

В России День поцелуев начали отмечать сравнительно недавно, около 20 лет назад. В разных городах проводятся акции и флешмобы, связанные с поцелуями. Нередко среди участников разыгрывают призы и подарки за различные достижения – например, самый долгий, красивый или необычный поцелуй.

Читайте также: Когда День объятий в 2023 году в России

Традиции празднования

По количеству традиций Всемирный день поцелуев значительно уступает другому празднику – дню Святого Валентина. Отмечают эту дату поцелуями и совсем не обязательно, чтобы они были романтическими. Вполне достаточно поцеловать в щеку друзей, родственников и близких людей. А активисты в этот праздник готовы проявлять этот жест и незнакомцам.

Во многих городах мира (а с недавних пор и России) 6 июля устраивают конкурсы и соревнования для пар. Устраиваются розыгрыши призов для тех участников, которые отличаются особенными достижениями. Например, показывают самый длительный или необычный поцелуй среди всех конкурсантов.

И, конечно же, ни одно мероприятие не обходится без флешмобов. Так, в Нью-Йорке, в США, несколько десятков пар повторили поцелуй военного и медсестры с известного снимка 1945 года. А в городе Римини, в Италии, участникам предложили поставить рекорд по поцелуям под водой. Бассейн, в котором проводился флешмоб, был выполнен в форме сердца. Романтические акции проводились и в Росси – участники целовались в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах страны.

Интересные факты о поцелуях

Этот романтический жест оказывает благоприятный эффект на здоровье человека. Целующиеся избавляются от стресса. Во время этого процесса значительно возрастает уровень гормонов радости.

Поцелуи запускают аналогичные реакции в мозге, что и прыжки с парашютом. Также они сжигают от 8 до 16 калорий. Дружеский поцелуй в щеку задействует в процессе более 30 мышц лица – это может стать отличным методом для предотвращения появления морщин.

В некоторых странах мира данный жест для проявления чувств находится под запретом. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах, как и в некоторых других мусульманских странах, за поцелуй в общественном месте можно отправиться за решетку на срок до 10 дней. В Индонезии такой акт приравнивается к порнографии, поэтому наказание там еще строже – до 10 лет колонии. Ограничения существуют даже в европейских странах. Так, в Великобритании нельзя проявлять чувства в метро, а во Франции – на вокзалах. Эти ограничения направлены на то, чтобы избежать столпотворений в час пик и устранить задержки при отправлении поездов.

Дисциплина, которая занимается изучением влияния поцелуев на организм, называется филематологией. А страх перед этим жестом – филемафобией.

Согласно статистике, европейцы в среднем целуются 7 раз в день. Причем, у молодых это происходит чаще – 12 раз в сутки. Старшее поколение совершает поцелуи дважды в день и лишь треть из опрошенных.

Самый долгий поцелуй состоялся 14 февраля 2013 года. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Пара из Таиланда целовалась 58 часов и 35 минут. Россияне также попали в список рекордсменов по поцелуям. В 2005 году Аркадий Степанов более 58 часов целовал автомобиль Порше. По результатам конкурса его объявили победителем и подарили это авто.

Читайте также: Когда День пионерии в 2023 году

Подведем итог

Поцелуи являются одним из самых распространенных способов выразить чувства к близкому человеку. У этого романтического акта есть свой праздник, в честь которого устраиваются различные тематические акции. Чтобы не пропустить такое событие, следует знать, когда День поцелуев в 2023 году в России.