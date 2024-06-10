Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей

Для людей, появившихся на свет в 1976 и 1977 годах, июнь 2024 года ознаменован важными астрологическими аспектами, которые определяют ключевые тенденции этого периода. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Во-первых, на представителей этих годов рождения, по словам эксперта, оказывает влияние гармоничный аспект Нептуна к Северному лунному узлу. Это сигнализирует о начале нового этапа, когда идеи и мечты могут стать особенно привлекательными. Они могут проявлять повышенную чувствительность и эмпатию, испытывать вдохновение к духовным, творческим или благотворительным темам. Это время прислушаться к своим внутренним порывам и фантазиям, которые могут указать направление для будущих перемен.

Для части родившихся во второй половине 1976 и первой половине 1977 года актуален и другой важный аспект – соединение Плутона с Южным лунным узлом. Это может побуждать их обратиться к прошлому опыту, особенно к травматичным или неприятным событиям. Однако сейчас это не просто болезненные воспоминания, а возможность переработать их, извлечь уроки и использовать в качестве фундамента для дальнейшего развития. Этот период способствует трансформации и возрождению.

Кроме того, для некоторых представителей 1976-1977 годов июнь 2024 года может быть отмечен повышенной активностью, усилиями, которые не всегда приносят ожидаемые результаты, рассказала Василиса Володина. Также, по ее словам, многие могут рассчитывать на неожиданные финансовые поступления. Особенно благоприятные карьерные перспективы открываются для тех, кто родился в январе, с мая по октябрь 1976 года, а также весной и летом 1977 года.