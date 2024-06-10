Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Лента новостей

Понедельник 10 июня

04:26Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей 01:15Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери 21:04"Меня объявили в розыск": Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением 18:01Сначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева 15:11Мария Порошина тайно вышла замуж: об этом проговорился ее бывший 11:09Михайлов наотрез отказался выступать со Шнуровым: причина конфликта 06:18"Многое себе испортил": Шаляпин разочарован своей карьерой 03:28"Выступать на улицах": Чеботина высказалась о завершении концертной деятельности 00:04Уже в июне: Ольга Бузова планирует улететь из России 20:37Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года 18:21Может не вернуться на сцену: Селин Дион страдает из-за тяжелого заболевания 15:34Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации 15:29Дети Полины Гагариной пошли по ее стопам 12:37Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале? 09:09Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения 04:43Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне 01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением 16:40Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт 14:42Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться 13:4061-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену 12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"
1370
800
true

Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей

Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей

Василиса Володина рассказала 47- и 48-летним, чего можно ждать в июне 2024-го.

Для людей, появившихся на свет в 1976 и 1977 годах, июнь 2024 года ознаменован важными астрологическими аспектами, которые определяют ключевые тенденции этого периода. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Во-первых, на представителей этих годов рождения, по словам эксперта, оказывает влияние гармоничный аспект Нептуна к Северному лунному узлу. Это сигнализирует о начале нового этапа, когда идеи и мечты могут стать особенно привлекательными. Они могут проявлять повышенную чувствительность и эмпатию, испытывать вдохновение к духовным, творческим или благотворительным темам. Это время прислушаться к своим внутренним порывам и фантазиям, которые могут указать направление для будущих перемен.

Для части родившихся во второй половине 1976 и первой половине 1977 года актуален и другой важный аспект – соединение Плутона с Южным лунным узлом. Это может побуждать их обратиться к прошлому опыту, особенно к травматичным или неприятным событиям. Однако сейчас это не просто болезненные воспоминания, а возможность переработать их, извлечь уроки и использовать в качестве фундамента для дальнейшего развития. Этот период способствует трансформации и возрождению.

Кроме того, для некоторых представителей 1976-1977 годов июнь 2024 года может быть отмечен повышенной активностью, усилиями, которые не всегда приносят ожидаемые результаты, рассказала Василиса Володина. Также, по ее словам, многие могут рассчитывать на неожиданные финансовые поступления. Особенно благоприятные карьерные перспективы открываются для тех, кто родился в январе, с мая по октябрь 1976 года, а также весной и летом 1977 года.

10 июня 2024, 04:26
Василиса Володина. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года

Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне

Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне
Избежать отношений не получится.

Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года

Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Весы на август 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года

Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Девы на август 2024 года. Точный гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев

Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев
Самый подробный гороскоп для женщины Лев на август 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп на август 2024 года для женщины Рак

Гороскоп на август 2024 года для женщины Рак
Подробный гороскоп для женщины Рак на август 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу