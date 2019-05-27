Типы женщин по Числу Судьбы. Какая вы?

Что могут рассказать о вас простые расчеты вашего числа судьбы? Для этого вам понадобится лишь ваша дата рождения. Узнайте себя с новой стороны с помощью нумерологии прямо сейчас! Читайте статью.

Итак, рассчитайте свое Число Судьбы. Для этого сложите между собой все цифры вашей даты рождения, и продолжайте суммировать, пока не получите однозначное число:

Например: 26.04.1990

2+6+0+4+1+9+9+0=31, 3+1=4 – число судьбы. Итак, каков ваш тип личности?

Число 1 — Воительница

Вы — женщина с огнем в сердце, который никогда не погаснет, сколько бы раз ни пытались его заглушить. Вы боретесь и побеждаете.

Вы — храбрая женщина, которая нарушает правила и создает свои.

Вы осмелились сделать первый шаг на неизведанную территорию. И вы доверяете своему выбору. Вы уходите оттуда, где вас не ценят, потому что знаете, сколько стоите и сколько еще можете получить. Потому что жить — не значит всегда находиться в зоне комфорта. Жизнь — это еще и риск, приключение, наслаждение.

Вы на 100% доверяете себе, потому что никогда себя не предадите. Вам не нужно ободрение или защита, рыцарь в сияющих доспехах — не ваша история.

Но и воительница нуждается в друге. Только это не спасатель, а союзник, соучастник, партнер в этой игре под названием жизнь.

Движение — это ваша панацея. Вы не боитесь своей первозданной дикости, не сдерживаете себя, когда слышите музыку Вселенной. Вы не позволите своей жизни стоять на месте.

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Число 2 — Эмпат

Вы — женщина, которая чувствует все: любой звук, вкус, цвет, аромат, настроение, эмоцию. Вы чувствуете боль и радость других людей, и это нелегкая ноша.

Вам свойственно порой теряться в океане своих эмоций. Вы остро реагируете на несправедливость мира и пытаетесь все исправить. Вы так сильно любите этот мир, что хотите спасти всех вокруг, но знаете что? Вы не можете спасти всех. И это нормально. Это действительно нормально.

Часто вы настолько увлечены заботами других людей, что сбиваетесь со своего личного курса. Учитесь настраивать свой мудрый внутренний компас всякий раз, когда замечаете, что что-то идет не так.

Вы читаете между строк и слышите то, что остается невысказанным, ваш мир полностью построен на доверии.

Вам нравится лежать под звездным и смотреть на Луну, ощущая себя наполненной. И все же вам нужен рядом друг, кто-то особенный, кто разделит ваши чувства и мысли.

Полюбите себя так же сильно, как любите этот мир! И знайте, что это — взаимно. Любовь, которую вы отдаете Вселенной, непременно к вам вернется.

Число 3 — Звезда

Вы — женщина, чей внутренний мир ярок и необъятен, и его нельзя подогнать под рамки узко мыслящего общества. Вы сияете подобно Солнцу. Ваш голос никогда не будет приглушен, сколько бы раз другие ни пытались заставить вас молчать. Ваша песня, ваш голос — это голос правды, которую мир должен услышать, и вы это знаете.

Вы умеете видеть мир так, как другие уже разучились. Вы вдохновляете людей становиться лучше.

Вас любят, ведь уже одно ваше присутствие в компании способно задать вечеру праздничный тон. Вас с нетерпением ждут везде!

Вы свободно и открыто проявляете свои эмоции, и в этом заключается ваше очарование.

Вы не боитесь потерпеть неудачу, потому что творчество — это путешествие, а не пункт назначения!

Вы — женщина, которая отказывается чувствовать стыд. Потому что даже когда другие критикуют, судят и ругают вас, вы знаете, что это про них, а не про вас. Ведь если то, что вы говорите и делаете, заставляет других нервно вздрагивать, это их проблема, их боль, а не ваша. И этот негатив проходит мимо вас.

Читайте описание всех типов по числу судьбы в Блоге Института астрологии Лакшми-Амея по этой ссылке