Совместимость по китайскому гороскопу: кто с кем совместим?

Китайский гороскоп – это одна из самых древних астрологических практик. Согласно этим учениям, каждый знак обладает определенными чертами, и между ними часто случается противоборство. Клео.ру предлагает узнать, как определить совместимость по китайскому гороскопу для гармонии в отношениях и браке.

Основы китайского гороскопа

Как и в западных астрологических учениях, китайский гороскоп включает 12 знаков, обладающих своими особенностями. Некоторые представители хорошо ладят между собой, а другие – не очень. Так зачем же определять любовную совместимость по китайскому гороскопу?

Согласно утверждениям астрологов восточного направления, понимание того, насколько два человека подходят друг другу является основой для любовных отношений или дружбы. Впрочем, всегда следует учитывать, что астрология – наука не совсем точная. Если у партнеров нет полной совместимости по китайскому гороскопу, то это совсем не значит, что они не смогут ужиться. Просто в некоторых спорных и конфликтных ситуациях придется прикладывать больше усилий и быть терпеливее друг к другу.





Какие знаки совместимы между собой

Клео.ру предлагает разобраться, как определить совместимость по китайскому гороскопу своими силами. Прежде всего, нужно знать, в каком году родились партнеры для определения своего знака. Для определения можно воспользоваться таким списком:

Крыса – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Бык – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Тигр – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Кролик – 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Дракон – 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036

Змея – 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Лошадь – 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Овца – 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Обезьяна – 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Петух – 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Собака – 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Свинья – 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Китайский гороскоп основан на лунном календаре, а значит, дата начала нового года каждый раз меняться. Эту особенность важно учитывать людям, которые родились в январе-феврале. Именно в эти месяцы происходит смена цикла в восточной астрологии.





В китайском гороскопе знаки, которые хорошо ладят между собой, формируют треугольники родства. По восточной мифологии, эти животные природным образом уживаются друг с другу лучше всего. Определяют четыре таких треугольника.

Крыса– Дракон-Обезьяна

Эти животные наделяют людей мудростью, социально активностью и особым трудолюбием. При этом таким знакам присущи любовь к манипуляциям и эгоизм. В отношениях партнеры будут всегда поддерживать друг друга. Они смогут противостоять любым жизненных ситуациям, если доверятся и смогут действовать сообща.

Бык-Змея-Петух

Самые осторожные знаки в китайском гороскопе. Люди, родившиеся в эти годы, более практичны в своих действиях, лучше просчитывают последствия и предпочитают ничего не делать, если это приведет к негативным последствиям. Им также присущи эгоцентризм и властность. Восточный гороскоп утверждает, что партнеры будут верными и часто создают гармоничные семьи.

Тигр-Лошадь-Собака

Представители этих знаков умны, честны и хорошо общаются с другими людьми. Но если вывести из себя, то в гневе они способны совершать очень опрометчивые поступки с непредсказуемыми последствиями. Партнеры будут совместимы, если в отношениях будут равноправными и смогут уважать свободу друг друга.

Кролик-Овца-Свинья

Эта группа знаков, как правило, сочувствующая, творческая и решительная. Из негативных черт наиболее сильно выделяется капризность. Такие люди предпочитают спокойные и стабильные отношения. Супруги будут заниматься домашним уютом и созданием комфортных условий для семьи.





Какие знаки несовместимы

Восточная астрология утверждает, что знаки, находящиеся напортив друг друга в зодиакальном круге, наименее совместимы между собой. Несовместимость по китайскому гороскопу будет выглядеть следующим образом:

Крыса – Лошадь;

Бык – Овца;

Тигр – Обезьяна;

Кролик – Петух;

Дракон – Собака;

Змея – Свинья.

Самый простой способ понять, совместимы или нет партнеры по китайскому гороскопу – взглянуть на годы. Если разница кратна 4, то совместимость будет высокой. В случаях, когда разница кратна 6, знаки считаются несовместимыми.





Как на совместимость влияют природные элементы

В западной астрологии знаки делятся по четырем природным стихиям – огонь, земля, воздух, вода. Китайский гороскоп отличается и в этом отношении тоже. Он предусматривает деление на 5 элементов – Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево. В зависимости от того, когда родился человек, природные стихии будут влиять на его судьбу в течение всей жизни. Астрологи сообщают, какие характеристики присущи каждому элементу:

Огонь – смелость, страсть, любовь к исследованиям;

Земля – доброта, терпимость, честность, лидерство;

Металл – решительность, настойчивость, трудолюбие;

Дерево – способность к планированию, идеалистичность, талантливость;

Вода – сочувствие, перфекционизм, способность строить связи с другими людьми.





Подведем итог

Восточная астрология помогает в планировании, в том числе и совместной жизни. Определив совместимость по китайскому гороскопу, можно узнать, какие подарки и испытания приготовила судьба.