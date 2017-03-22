«Школа Жизни»: когда не нужен «женсовет»

Как ты привыкла решать свои проблемы? Наверняка, если случается неприятность, ты звонишь маме или подругам, выливаешь на них ушат негатива, жалуешься на мужа, начальника, коллег – да кого угодно! В общем, прибегаешь к помощи «кухонных психоаналитиков». А в ответ лишь слышишь, что все наладится, или отстраненное «Мммм» на том конце провода. Пользы мало, согласись. Ну, хоть выговорилась.

В общем-то в задушевных разговорах с подругами нет ничего плохого. Иногда они и правда помогают взглянуть на ситуацию под другим углом и посмеяться над тем, что казалось чересчур серьезным.

Иногда, но не всегда. Страх осуждения, необходимость быть не только «пациентом», но и «доктором» (выслушать, «загрузиться» чужими проблемами, подсказать решение), разные интересы (у нее есть дети, а у тебя нет; ты замужем, а она «в поиске»), дурацкие стереотипы – все это мешает провести действительно качественную беседу. Посидели, посплетничали, а в голове как был кавардак, так и остался.

Что же в таком случае делать? Отказаться от встреч с подругами, записаться к реальному психоаналитику, отдать кучу денег за приемы? Для кого-то, может быть, это и выход. Но мы предлагаем тебе вариант, который и дружбу сохранит, и кошелек – «Школа Жизни».

Что это за «Школа» и кто в ней учится?

Учатся в ней такие же женщины и девушки, как ты. Они ежедневно ходят на работу, выстаивают очередь в банках и детских поликлиниках, готовят, стирают, ссорятся с мужем и коллегами, мечтают похудеть и, послав все на несколько букв, взять билет на самолет и улететь в жаркие страны.

В общем, их волнует все то, что волнует и тебя. И именно для них авторитетные специалисты в области психологии отношений, кулинарии, здорового питания, воспитания детей и самореализации делятся своими знаниями и дают персональные советы. «Преподаватели» и «ученицы» не собираются с подружками, чтобы поговорить «лишь бы о чем» - они встречаются, имея на повестке дня конкретную тему, готовые рассказать о самом сокровенном, обменяться опытом и вдохновиться на самосовершенствование. В общем, учатся простым житейским премудростям в режиме реального времени.

Как проходят занятия?

Занятия в «Школе Жизни» проходят в форме вебинаров. Но это не те вебинары, к которым ты, возможно, привыкла. Никаких технических сбоев и односторонней коммуникации («я говорю – вы слушаете»). Вебинары «Школы жизни» - это постоянное общение с преподавателем. Причем общаться можно не только сообщениями в чате, но и голосом: появился вопрос – задай его эксперту и получи ответ.

Мы понимаем, что наши онлайн-встречи – это не лекции с посылом «как надо жить», это реальное общение, которое должно помочь ученицам в решении их проблем.

В чем преимущества вебинаров?

Во-первых, тебе не придется тратить время и деньги на дорогу, чтобы встретиться с подругами или с психологом. Принимать участие в вебинарах «Школы Жизни» можно с любых устройств – ноутбука, планшета, телефона. А если ты по какой-то причине пропустила важное занятие, просто посмотри запись.

Во-вторых, вебинар – это не дорого. Особенно по сравнению с приемом психоаналитика. Хотя встреча с подругами, на которой ты обязательно закажешь чашечку кофе, десерт или салатик, тоже обойдется тебе минимум в 500-1000 рублей. Участие в вебинарах «Школы Жизни» выгоднее.

И, наконец, в онлайн-встречах принимают участие только те женщины, у которых есть такие же проблемы, как и у тебя. Они не осудят, не посмеются, не будут думать во время разговора о чем-то своем. Вместе с экспертами вы найдете выход из любой ситуации.

В минувшую пятницу в рамках «Школы Жизни» состоялся вебинар на довольно щекотливую тему «Зачем нужны измены». Популярный психолог Елена Новоселова помогла женщинам по-новому взглянуть на проблему, которая разрушает каждую третью семью в России, объяснила, почему паника – то, что нужно исключить, если неприятность все-таки произошла, и что важно делать, чтобы предотвратить адюльтеры в будущем.

Если ты тоже понимаешь, что «кухонный психоанализ» не самый эффективный способ решения проблем, но при этом тебе необходима помощь и поддержка женщин с похожими сложностями, а также авторитетных специалистов – добро пожаловать в «Школу Жизни»!

