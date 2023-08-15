Как получить консультацию психолога онлайн

Иногда в жизни случаются ситуации, когда человек не может справиться со своими проблемами самостоятельно. Как бы он ни старался, как бы ни искал выход, становится все хуже. В этом случае лучше довериться специалисту, пока не началась настоящая депрессия, из которой очень тяжело выйти.

Когда стоит обратиться за консультацией к психологу?

Очень сложно определить момент, когда по-настоящему требуется консультация психолога или психотерапевта. Особенно, если человек никогда не обращался к данному специалисту, скован и стеснителен. Но, поверьте, нет ничего страшного или плохого в том, что специалист узнает о Ваших жизненных неурядицах. Он легко и быстро Вас разговорит, ненавязчиво выяснит все необходимые детали, вместе с Вами найдет решение проблемы.

Особенно помощь профессионала нужна в случаях, когда:

есть серьезные проблемы в семье, с близкими людьми, детьми, друзьями – Вы не можете наладить с ними общение, не понимаете друг друга, часто ссоритесь;

есть ощущение нервозности, мучает бессонница, нет энергии;

есть ощущение полной безнадежности, терзает постоянная грусть, тревога, начинается депрессия;

есть проблемы в сексуальных отношениях;

есть проблема одиночества, долгое отсутствие любовных отношений, проблема с поиском партнера;

нет смысла жизни;

нет уверенности в себе и своих силах;

нереализованность в профессии.

Что даст консультация психолога?

Даже если первая консультация с психологом не решит всех Ваших, возможно, годами копившихся проблем, то в любом случае Вам станет легче, и Вы поймете, как впоследствии с ними можно будет справиться. Более того, Вы научитесь:

выстраивать уважительные и доверительные отношения с другими людьми, будь то семья или друзья;

контролировать эмоции;

правильно и без стресса справляться с жизненными неурядицами;

свободно общаться и грамотно доносить свои мысли и желания до других;

находить свое призвание в жизни, хорошо зарабатывать.

Кроме того, Вы поймете, что нужно делать, чтобы Вам было хорошо, комфортно, спокойно. Вы обретете множество полезных навыков, которые помогут наладить жизнь в целом, сделать ее счастливой.

Плюсы обращения к специалисту

Если Вы все еще не уверены, что психолог Вам поможет, или не хотите тратить на него деньги и время, то обратите внимание на все преимущества работы с настоящими профессионалами своего дела.

Помимо того, что Вам помогут решить накопившиеся проблемы и наладить жизнь, направят на правильный путь, Вы еще и:

Сможете сбросить груз с души, выговориться, избавиться от лишних эмоций, что в дальнейшем поможет взглянуть на свою жизнь с «трезвой головой» и принять разумное решение.

Получите рекомендации, ценные советы, чтобы не только справиться с текущей ситуацией, но и со всеми остальными проблемами, которые возникнут в будущем.

Услышите самого себя, проживете жизнь снова под грузом воспоминаний, но уже с корректировкой от психолога.

Грамотный психолог с большим стажем работы выслушает и окажет психологическую поддержку, поможет разрешить жизненные проблемы и преодолеть душевные терзания, обрести гармонию с самим собой и окружающими людьми. И что самое важное, именно этот специалист будет работать с Вами, пока Вы не поймете, что в дальнейшем справляетесь и без него. Он не бросит Вас на полпути и никогда не откажется от консультаций.

Как обратиться за консультацией?

​

Если Вы решили, что помощь специалиста Вам необходима, то запишитесь на консультацию на нашем сайте. Для этого не нужно никуда звонить, выходить из дома тоже не придется, так как все сеансы проходят онлайн, в любом удобном для Вас мессенджере.

Что от Вас требуется:

Перейти во вкладку «Записаться», где выбрать тему обращения, специалиста, дату и время онлайн-звонка, ввести необходимые данные (имя, телефон). Оплатить стоимость первого занятия – цены индивидуальны, в зависимости от стажа работы и квалификации специалиста. Прием психологов и психотерапевтов стоит от 1990 рублей за первую консультацию на протяжении 50 минут до 3000 рублей. Принять смс, в котором будут указаны дата и время консультации. Принять звонок на удобный для Вас мессенджер (Telegram, Viber, Skype, WhatsApp).

Не пытайтесь справиться с серьезными проблемами самостоятельно, особенно, когда чувствуете, что силы на исходе, а становится все хуже. Обратитесь за консультацией к специалисту, чтобы он помог наиболее эффективно решить жизненные проблемы и без потерь выйти из тяжелых ситуаций.