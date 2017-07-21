Мама всегда недовольна? Как прекратить претензии

Почему им никогда не угодишь? Это что, какая-то общая болезнь взрослеющих мам?

Почему они придираются? Почему они всем недовольны? Даже когда ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы сделать их жизнь легче и приятней…

Ты ей покупаешь современные дорогущие БАДы для памяти, а она тебе в ответ: «По-твоему, у меня маразм что ли? Мне иногда кажется, что тебя волки вырастили! Столько же в тебе тактичности и сострадания к родной матери...»

Ты откладываешь личную жизнь, чтобы внуки больше времени проводили с бабушкой и она не чувствовала себя отвергнутой. Идешь к маме в собственный выходной, а она тебе с порога: «Что, опять к хахалям собралась? Ищешь, на кого своих детей сбросить? Я тебе всю молодость отдала, а тебе мало?»

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И ты стоишь в бессильной ярости, хватая ртом воздух. Но хуже всего, что она так умудряется повернуть разговор, что через 15 минут ты начинаешь ее утешать, убеждать, что она хорошая мать и ни в чем не виновата.

Возможно, вы сейчас выдохнули: «Наконец-то! Сейчас психолог скажет, какая мама у меня нехорошая. А я потом пойду и ткну ей это под нос. Пусть знает!»

Однако хочу напомнить, что в конфликте, как и в любых отношениях, участвуют две стороны. Так что переложить ответственность на родителей не получится.

Хотите прекратить эти мыльные оперы под названием «Моя дочь — тварь неблагодарная»? Станьте «режиссером» и устанавливайте в общении с мамой свои правила. Вы скажете: «Легче сказать, чем сделать…» Согласна. Но сделать это все-таки придется!

Шаг первый — принять правду о маме

У многочисленных маминых истерик, претензий и прочего «мозгоклюйства» есть веское оправдание. Когда вам было 3 года и вы казались сказочной принцессой, она «намечтала» для вас идеальную жизнь. В ее понимании идеальную. Она уже тогда видела, в какой институт вам нужно поступить, за кого выйти замуж, где работать и сколько детей родить.

Глядя на то, что вы живете не так, она считает, что вы инфантильны и сами не справитесь с этой жизнью. А у нее есть рецепты, как справиться. Вот она и пытается достучаться до вас из всех своих материнских сил. Убедить, заставить, запугать, но вернуть на путь «нормальности». К сожалению, ее фееричные рецепты устарели и давно не работают. Хотя доказывать это бессмысленно...

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Например, у моей мамы рецепт счастья — пойти на завод экономистом. Для нее это значит справиться с жизнью. И еще замуж выйти за какого-нибудь непьющего работягу. Эх, не повезло ей с дочкой :). Дочка оба рецепта проигнорировала, и в мамином понимании моя жизнь не удалась.

Другие мамы мечтают, чтоб ребенок стал врачом, заведующим продуктовым складом или главным бухгалтером. Каждая мечтает в меру своей психологической зрелости, социального положения и в рамках ограниченного восприятия.

Вообще каждая женщина имеет точный рецепт выживания в этом мире. Не тот рецепт, что выводит в кинозвезды, а реальный — который можно потрогать и пощупать. Ближе к земле и на основе личного опыта. И со всей силой материнской любви пытается вколотить этот рецепт в голову уже выросшего чада :).

Это одна сторона и первая причина конфликтов между взрослыми детьми и их родителями. Но есть вторая.

Шаг второй — принять правду о себе

Начнем с того, что не только мама имеет претензии и заоблачные ожидания. У вас тоже вагон претензий к своим родителям. Думаете, вам не повезло с родителями и они отравляют вашу жизнь? Тогда ответьте на пару вопросов.

Вы никогда не думали:

— Вот бы моя мама была знаменитой (заменить на «красивой», «богатой» и т.д.)… Я бы тогда хвасталась ею перед друзьями. Меня бы уважали.

— И почему мои родители не наняли мне репетиторов (не отдали на танцы, плавание, гимнастику, не устроили в МГИМО :))? Вдруг бы я стала профессиональной спортсменкой или политиком… И фигура была бы шикарная, и сама вращалась бы в кругу элиты!

— Вот бы мои родители были богаче… Я бы смогла, как Олька, поехать учиться заграницу. Совсем бы по-другому жизнь сложилась!

Разве вам не хотелось, чтоб родители были богаче и успешней? Лучше вас обеспечивали в детстве? Дали лучшее образование? Помогли с квартирой, когда вы вышли замуж?

Детям свойственно идеализировать своих родителей. Во взрослой жизни это превращается в непомерные ожидания. А когда родители недотягивают — дети (которым самим пора оправдывать ожидания своих чад) картинно обижаются и считают себя обделенными.

Вот вам и вторая причина конфликта поколений. Вы стремитесь к тому, чтобы вечные упреки и конфликты прекратились? Примите как факт, что родители — такие же люди, как и все, кто вас окружает. Не лучше и не хуже. Со своими привычками, взглядами, мнением и недостатками. Пора избавиться от надуманных образов в голове.

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Шаг третий — сколько стоило ваше счастливое детство

Легко сказать: воспринимайте родителей как обычных людей. Не так просто это сделать. Но есть один прием, который поставит вас на одну доску с родителями и избавит от множества иллюзий.

Подумайте о том, каких реальных усилий стоило вырастить вас. Родители заплатили вполне осязаемые деньги за каждый день вашей жизни. А если не деньги, то время, которое тоже чего-то стоит. Попробуйте подсчитать. Это простое упражнение позволит вам переосмыслить отношения с родителями.

Возьмите количество часов вашего детства и умножьте на какую-нибудь условную цифру. Пусть это будет 5$ в час. Весьма средняя оплата за услуги домработницы, няни, водителя с машиной, репетитора. А сколько таких часов провела с вами мама?

Материальные издержки. Когда я исследовала вопрос тайм-менеджмента, то выяснила, что я со своими тремя детьми работаю полный рабочий день без выходных. То есть ежедневно минимум 8 часов у меня уходит на их кормление, сборы, уборки, купания, организационные вопросы, отвезти-привезти и прочий быт. То на секции, то к стоматологу, то выйти в парк погулять.

Не забудьте, что ваша мама во многом отказывала себе, чтобы вы стали тем, кем стали. Вместо того, чтобы развлекаться, она нянчила новорожденного младенца. Даже самая «нерадивая» мать все равно водила вас в кружки, готовила еду, покупала вам одежду и обувь. И каждый этот час времени на вас был отнят у нее самой.

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Каждая мамина покупка вам — это что-то некупленное для нее самой. Мама (а тогда она была молоденькой девушкой) лишала себя походов на танцы, в кино и театр. Для кого-то это был отказ от высшего образования или путешествий. В общем, посчитайте как затраты, так и лишения.

Когда закончите подсчеты, сумма получится впечатляющая!

Моральные издержки ничуть не меньше. Хотя бы взять страх беременности и родов. В те годы в Советском Союзе об отношении к роженицам впору ужастики снимать. И ваша мама пошла на этот риск, преодолела страхи, отказалась от аборта. Хотя могла. И избавиться от вас могла, и в детдом отдать или в интернат, чтобы забирать только по праздникам.

«Может, памятник им при жизни за то, что родили меня?!»

Я не призываю вас упасть в ноги родителям со слезами бесконечной благодарности :). Нет! Цель этого упражнения — увидеть своих родителей глазами уже взрослого человека. Примерить на себя их жизнь, оценить жертвы, понять природу ошибок. И закрыть, наконец, эту тему!

Ваше детство кончилось! Вы выросли. Ваша роль ребенка сыграна. Как и роль ваших родителей. Сейчас они просто пожилые люди. Может, не очень умные. Может, не очень добрые, терпеливые и приятные. Но они дали вам все, что могли. И больше ничего не должны.

Так что хватит кивать на маму, мол, воспитала не так, учила не тому. Теперь только вы сами отвечаете за свою жизнь. Вы принимаете решения.

Когда вы сумеете внутренне это прожить, осознать цену вашей жизни — то искренне перейдете в режим благодарности. Вам это нужно не с целью как-то манипулировать родителями или выдавливать из себя благодарность/любовь, когда вам этого не хочется. Ваша задача в ходе упражнения — освободиться!

Вам самим будет лучше, если иссякнет источник взаимных претензий и не будет этого мусора в голове. Это даже не вопрос алиментов или законных долгов — это вопрос принятия реальности!

А реальность такова: не важно, насколько родители злые, инфантильные, грубые или требовательные. Они РАСПЛАТИЛИСЬ за то, чтобы вы сейчас жили. И в принципе неплохо жили на фоне 99% остального населения земного шара :).