В пятницу вечером мы не просто выходим с работы — мы буквально вылетаем, окрыленные предвкушением предстоящих выходных.

Но далеко не всегда наши ожидания оправдываются. И мало того, что порой планы не осуществляются, так еще и утром в понедельник чувствуем себя так, словно все воскресенье как минимум разгружали вагоны с углем.

Что же мы делаем не так? Почему выходные, мысли о которых помогают нам трудиться всю неделю, пролетают незаметно, скучно и совершенно не продуктивно? Давайте разберемся, как не надо проводить уикенд.

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Вы приходите на работу, и коллеги то ли из вежливости, то ли потому, что им правда интересно, спрашивают: «Ну, как выходные провела?», а вам нечего ответить. Вы отдохнули? Нет. Повеселились? Нет. Сделали то, что запланировали? Тоже вряд ли.

Получается, что два дня, данные в награду за трудную рабочую неделю, прошли просто так, словно их и не было. А между тем, недооценивать пользу правильно проведенного уикенда ни в коем случае нельзя. Психологи уверяют, что пара дней разрядки просто необходимы каждому, кто работает с утра и до вечера, поскольку человек не может трудиться в режиме нон-стоп и когда-нибудь нервная система даст сбой.

Однако можно ли считать полноценной разрядкой генеральную уборку, «пьяную» вечеринку, непрерывное сидение за компьютером и апатичное лежание на диване с телефоном? Именно об этом мы и хотим поговорить: о том, как не надо проводить выходные, чтобы в понедельник не было мучительно больно за потраченные впустую дни отдыха.

123RF/Alena Ozerova

«Ищи меня в клубе»

Конечно, никто и никогда не запретит вам посещать подобные заведения, но делать это надо с умом. Совершенно неправильным будет следующий подход: вечером в пятницу вы отправляетесь с подружками в клуб, танцуете там до упаду, выпиваете один коктейль за другим, а потом «болеете» всю субботу, приходите в себя только к утру воскресенья, с трудом отрываетесь от кровати и тратите воскресный день на подготовку к грядущей рабочей неделе.

Куда сложнее тем, кто отправляется в клуб в субботний вечер: у них нет дня на «болезнь», приходится совмещать необходимые домашние дела с головной болью и желанием опустошить все сосуды с водой в доме.

Мораль: Если вы любите клубы и готовы ходить туда каждые выходные, постарайтесь свести к минимуму употребление алкоголя. Согласитесь, стоит лишь убрать его из выше описанной «схемы», как многие проблемы автоматически исчезают.

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Компьютерный «релакс»

Мы уже не раз говорили и будем повторять снова и снова: время, проведенное за компьютером, — это не отдых. Конечно, иногда хочется посидеть за ним часик-другой, бороздя бескрайние просторы Интернета, но вернувшись в понедельник на работу, большая часть из нас вновь окажется за компьютером. И чем, собственно говоря, в таком случае отличается отдых от работы?

Мораль: Если вы проведете за любимым «чудом техники» все выходные, то к ощущению впустую потраченного времени прибавится еще и физический дискомфорт: уставшие глаза, напряженные мышцы спины, серый цвет лица, поскольку на улицу вы явно не выйдете. А на вопрос «Как прошли выходные?» даже ответить будет нечего.

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«Я вся такая внезапная»

Спонтанность — это, конечно, хорошо, но не всегда. Бесспорно, она делает нашу жизнь интереснее, веселее, исчезает ощущение, что все идет по накатанной. Но вот в вопросе выходных стоит быть осторожными со спонтанностью и внезапно принятыми решениями. Ваше «я не люблю планировать, пусть все идет своим чередом» может сыграть с вами злую шутку, и днем в субботу вы поймете, что не имеете понятия, чем заняться сегодня и завтра. На поиск интересных идей уйдет немало времени, которое, к сожалению, бежит очень быстро.

Мораль: Постарайтесь заранее продумать хотя бы примерный сценарий уикенда. Наметьте для себя небольшой список дел, договоритесь о встрече с друзьями, закажите столик в кафе еще в пятницу или в четверг, если собираетесь поужинать где-то с мужем, но не оставляйте все на субботу, которая начнется у вас после полудня.

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Будни Мойдодыра

Ваши выходные превращаются в будние дни Мойдодыра, и вы света белого не видите, оба дня проводя за стиркой, глажкой, готовкой, уборкой и прочими прелестями женской доли? Неудивительно, что утро понедельника кажется вам карой богов. Думаем, вы и сами понимаете, что надо срочно что-то менять, поскольку получается, что, приходя с одной работы, вы принимаетесь за другую — домашнюю. Какой уж тут отдых?

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Мораль: Не стоит откладывать все дела по дому на субботу и воскресенье. Если у вас есть такая возможность, то выполняйте их понемногу в течение рабочей недели. Так вам удастся и порядок в доме сохранить, и освободить выходные для продуктивного и, что важно, настоящего отдыха.