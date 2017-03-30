Сказка о материнской любви
Автор: Серов Владимир
/ 30.03.2017
«Жили-были мать и сын. Папку у них на войне убило. А времена послевоенные, голодные. Мама души не чаяла в сынуле, так его любила. Лучшее — ему! От себя оторвёт, а сына не обидит. Бывало, угостят её на работе конфеткой, а она сама-то не ест — Славику своему несёт. А тот ещё и капризует, мол, почему одна, а не две!?
Мама в нитку тянулась, лишь бы сыночку хорошо было. То обнову какую справит, то игрушку новую купит, то дефицит достанет.
Всё для него, всё!
Подрастало чадо, Слава Богу, здоровеньким, почитай, и не болел всерьёз.
Тяжело женщине одной дитя подымать. Без мужика-то в доме как?!
Замуж, конечно, могла выйти, и женихи были, да только сын ревновал настолько сильно, что до расстройства нервного доходило. Как же может мать любящая в ущерб дитю что-то сделать?
Так и осталась она вдовицей.
Ну, и ладно! Лишь бы сынку было хорошо!
Вот уже и звоночек последний в школе звякнул, а там и институт недалече.
Выпестовала она Славочку любимого, выучила, в люди выпустила молодым специалистом с высоким образованием. Пошла, попросила, уговорила, и взяли сыночка в один закрытый НИИ работать. Не в цех же его механический засовывать, железяки грязные всякие точить-пилить!?
Время шло.
Обрастали имуществом потихоньку — квартирка однокомнатная, дачка небольшая, мебелишка там, техника разная бытовая.
В общем, неплохо.
Сын в мужскую силу вошёл. Женихаться начал. А как же! За него любая, только свистни! Красавец! Кровь с молоком!
Подумала мама и вступила в ЖСК на квартиру для Славика.
И вовремя!
В общем, подарила она молодым на свадьбу ключи от новенькой квартиры.
Не успела на машину накопить, а уже внучке Алёнке третий годик пошёл. По этому случаю сын захотел серьёзно с мамой поговорить.
— Внучка-то большая уже, а квартирка маловата. Дело молодое, а тут она вертится. Неудобно, сама понимаешь…
— Я вот на машину копила. Раз уж так, возьми что есть. Квартиру-то можно с доплатой поменять, на бОльшую! А Алёнку я пока к себе возьму.
Сын спрятал деньги в карман и ответил так.
— Как же можно, мам!? Ребёнок с родителями должен быть. Мы что подумали. Давай наши квартиры поменяем на одну.
— Тоже хорошо. Глядишь, и я с внучкой поживу.
— Я ж говорю, и так тесно, ещё и тебя туда тащить!
— А куда ж я?! — удивилась мама.
— А дача на что?! Она тёплая. И воздух свежий! Тебе там хорошо будет!
И стала мама жить на даче.
Всё бы хорошо, да только грянули лихие «девяностые». Сын, когда работы лишился, в бизнес подался. Но то ли хватки у него деловой не было, то ли напарники бессовестные попались, только прогорел он до тла, ещё и должен остался!
Поехал к матери.
— Мам! Я машину продал, а долг всё равно висит.
— Бедный ты мой!? Чем я могу помочь?
— Надо дачу продать!
— Надо так надо! Я к вам перееду!
— Нет, мам! Я договорился, поедешь в дом престарелых. Я уже и плату внёс. На год вперёд пока. Всё так дорого, жуть!
— Хорошо, сынок! — сказала мам, но не удержалась, заплакала.
— Только не плачь! Вот подымусь, дом тебе куплю… с бассейном.
Через три месяца приехал Славик в дом престарелых и сообщил матери, что опять он весь в долгах, как в шелках. Что жена ушла от него, забрав с собой Алёну, а заодно и квартиру.
Тяжело вздохнула мама, сына жалеючи, вынула из-за пазухи ветхую тряпицу и протянула её сыну со словами.
— Возьми! Больше у меня ничего нет! Это досталось мне от мамы, а ей — от моей бабушки.
Сын развернул тряпицу и увидел платиновое кольцо с большим бриллиантом.
— И ты молчала?! — зло закричал он на мать.
Через три месяца приехал Славик в дом престарелых и сообщил матери, что опять он весь в долгах, как в шелках. Что жена ушла от него, забрав с собой Алёну, а заодно и квартиру.
Плюнул ей в ноги и уехал.
А мать к вечеру умерла».
***
— Какая грустная сказка! — сказал Ванятка.
— Не сказка это вовсе, а история жизни твоей прапрабабушки, — грустно улыбнувшись, ответила баба Алёна и погладила внука по голове.
— Как интересно! А что стало с сыном? Помогло ему то кольцо?
— Вот с этого момента начинается настоящая сказка.
— Как это?!
— Говорят, что материнская любовь слепа, но это заявляют поверхностные люди. Любовь матери к детям крепче любого бриллианта, поскольку она любит детей такими, какие они есть, независимо от того, хороши они или плохи. Не ожидает благодарности и ничего не требует взамен. Вот почему её любовь дороже любого драгоценного камня или металла, и потому — не имеет цены. Но, как у любого явления, у этой любви есть и обратная сторона.
— Какая?! — нетерпеливо перебил бабушку внук.
— Не торопись и подумай о том, что я сейчас скажу. Если любовь матери не находит взаимности у детей, они не будут счастливы. Никогда!
— Кажется, я понял! Поэтому вы с мамой часто ходите на могилу бабушек!
— Ты умница! — сказала баба Алёна и поцеловала Ванятку в тёплую макушку. — Память об ушедших — это одно из проявлений взаимной любви.
— Бабуль! А чудеса? Какая же сказка без чудес?
— Сынок отдал кольцо кредиторам за долги. Но когда те развернули тряпицу, то в ней кольца не оказалось, и они решили, что должник хотел их обмануть. В конце концов, избитый Славик оказался на городской свалке, где и закончил бесславно свою жизнь.
— А куда же оно делось?!
— Вот оно! — и баба Лена достала из комода чистую тряпицу, в ней лежало платиновое кольцо с большим бриллиантом.
— И правда, чудеса! Откуда!?
— Не знаю! Я его обнаружила у себя в детском шкафчике через день после похорон твоей прапрабабушки. Мне тогда было 8 лет. Но мне кажется, я знаю, почему оно оказалось именно у меня.
— Почему!?
— Видишь ли! Моя мама, твоя прабабушка, очень нехорошо поступила с твоей прапрабабушкой. Ведь частично и по её вине та оказалась в доме престарелых, поскольку не хотела, чтобы она жила с ними. А чудесность кольца заключается в том, что его нельзя продать, заложить или превратить каким-то образом в деньги. Его можно только беречь и хранить, как воплощение материнской любви. Твоя прапрабабушка и умерла от того, что отдала абсолютно всё, что имела, а без своей любви жить не смогла.
***
— А почему вы не спите! Поздно уже!? — сказала мама, входя в комнату. Она только что вернулась с работы.
— Мы говорили о любви! — ответила баба Лена.
— Не рановато!?
— В самый раз! — возразила бабуля, встала и пошла к комоду, на ходу заворачивая кольцо в тряпицу.
— Ааа! Вы об этом! — поняла мама, наблюдая за действиями своей матери. — Ой, забыла, меня ж яблочком угостили! Возьми, Ванюш, покушай.
Сын взял яблоко, задумчиво повертел его в пальцах, потом разрезал пополам и протянул половинки бабуле и матери со словами.
— На ночь детям есть вредно. Я лучше молочка попью.
Женщины тайком переглянулись и тихо улыбнулись друг другу.
Обсуждение 3
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НинаНе рыдаю. Такие мамы, маниакально влюбленные в чадо, по моему опыту, изрядно своим отпрыском достанут окружающих, когда он еще дите. А потом уже и сами нахлебаются, что закономерно. Нельзя ребенка так обожествлять.
30.03.17 13:04
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ЗимородокРассказ скорее быль, чем сказка о материнской любви. Взаимная любовь бриллиант-оберег. Тема памяти и неблагодарности деликатно подана автором и очень актуальна. Благодарю!
30.03.17 12:39
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DearСижу и плачу, читая. Вдвойне приятно, что Автор - мужчина. Спасибо.
30.03.17 11:41