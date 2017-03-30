Сказка о материнской любви

«Жили-были мать и сын. Папку у них на войне убило. А времена послевоенные, голодные. Мама души не чаяла в сынуле, так его любила. Лучшее — ему! От себя оторвёт, а сына не обидит. Бывало, угостят её на работе конфеткой, а она сама-то не ест — Славику своему несёт. А тот ещё и капризует, мол, почему одна, а не две!?

Мама в нитку тянулась, лишь бы сыночку хорошо было. То обнову какую справит, то игрушку новую купит, то дефицит достанет.

Всё для него, всё!

Подрастало чадо, Слава Богу, здоровеньким, почитай, и не болел всерьёз.

Тяжело женщине одной дитя подымать. Без мужика-то в доме как?!

Замуж, конечно, могла выйти, и женихи были, да только сын ревновал настолько сильно, что до расстройства нервного доходило. Как же может мать любящая в ущерб дитю что-то сделать?

Так и осталась она вдовицей.

Ну, и ладно! Лишь бы сынку было хорошо!

Вот уже и звоночек последний в школе звякнул, а там и институт недалече.

Выпестовала она Славочку любимого, выучила, в люди выпустила молодым специалистом с высоким образованием. Пошла, попросила, уговорила, и взяли сыночка в один закрытый НИИ работать. Не в цех же его механический засовывать, железяки грязные всякие точить-пилить!?

Время шло.

Обрастали имуществом потихоньку — квартирка однокомнатная, дачка небольшая, мебелишка там, техника разная бытовая.

В общем, неплохо.

Сын в мужскую силу вошёл. Женихаться начал. А как же! За него любая, только свистни! Красавец! Кровь с молоком!

Подумала мама и вступила в ЖСК на квартиру для Славика.

И вовремя!

В общем, подарила она молодым на свадьбу ключи от новенькой квартиры.

Не успела на машину накопить, а уже внучке Алёнке третий годик пошёл. По этому случаю сын захотел серьёзно с мамой поговорить.

— Внучка-то большая уже, а квартирка маловата. Дело молодое, а тут она вертится. Неудобно, сама понимаешь…

— Я вот на машину копила. Раз уж так, возьми что есть. Квартиру-то можно с доплатой поменять, на бОльшую! А Алёнку я пока к себе возьму.

Сын спрятал деньги в карман и ответил так.

— Как же можно, мам!? Ребёнок с родителями должен быть. Мы что подумали. Давай наши квартиры поменяем на одну.

— Тоже хорошо. Глядишь, и я с внучкой поживу.

— Я ж говорю, и так тесно, ещё и тебя туда тащить!

— А куда ж я?! — удивилась мама.

— А дача на что?! Она тёплая. И воздух свежий! Тебе там хорошо будет!

И стала мама жить на даче.

Всё бы хорошо, да только грянули лихие «девяностые». Сын, когда работы лишился, в бизнес подался. Но то ли хватки у него деловой не было, то ли напарники бессовестные попались, только прогорел он до тла, ещё и должен остался!

Поехал к матери.

— Мам! Я машину продал, а долг всё равно висит.

— Бедный ты мой!? Чем я могу помочь?

— Надо дачу продать!

— Надо так надо! Я к вам перееду!

— Нет, мам! Я договорился, поедешь в дом престарелых. Я уже и плату внёс. На год вперёд пока. Всё так дорого, жуть!

— Хорошо, сынок! — сказала мам, но не удержалась, заплакала.

— Только не плачь! Вот подымусь, дом тебе куплю… с бассейном.

Через три месяца приехал Славик в дом престарелых и сообщил матери, что опять он весь в долгах, как в шелках. Что жена ушла от него, забрав с собой Алёну, а заодно и квартиру.

Тяжело вздохнула мама, сына жалеючи, вынула из-за пазухи ветхую тряпицу и протянула её сыну со словами.

— Возьми! Больше у меня ничего нет! Это досталось мне от мамы, а ей — от моей бабушки.

Сын развернул тряпицу и увидел платиновое кольцо с большим бриллиантом.

— И ты молчала?! — зло закричал он на мать.

Через три месяца приехал Славик в дом престарелых и сообщил матери, что опять он весь в долгах, как в шелках. Что жена ушла от него, забрав с собой Алёну, а заодно и квартиру.

Плюнул ей в ноги и уехал.

А мать к вечеру умерла».

***

— Какая грустная сказка! — сказал Ванятка.

— Не сказка это вовсе, а история жизни твоей прапрабабушки, — грустно улыбнувшись, ответила баба Алёна и погладила внука по голове.

— Как интересно! А что стало с сыном? Помогло ему то кольцо?

— Вот с этого момента начинается настоящая сказка.

— Как это?!

— Говорят, что материнская любовь слепа, но это заявляют поверхностные люди. Любовь матери к детям крепче любого бриллианта, поскольку она любит детей такими, какие они есть, независимо от того, хороши они или плохи. Не ожидает благодарности и ничего не требует взамен. Вот почему её любовь дороже любого драгоценного камня или металла, и потому — не имеет цены. Но, как у любого явления, у этой любви есть и обратная сторона.

— Какая?! — нетерпеливо перебил бабушку внук.

— Не торопись и подумай о том, что я сейчас скажу. Если любовь матери не находит взаимности у детей, они не будут счастливы. Никогда!

— Кажется, я понял! Поэтому вы с мамой часто ходите на могилу бабушек!

— Ты умница! — сказала баба Алёна и поцеловала Ванятку в тёплую макушку. — Память об ушедших — это одно из проявлений взаимной любви.

— Бабуль! А чудеса? Какая же сказка без чудес?

— Сынок отдал кольцо кредиторам за долги. Но когда те развернули тряпицу, то в ней кольца не оказалось, и они решили, что должник хотел их обмануть. В конце концов, избитый Славик оказался на городской свалке, где и закончил бесславно свою жизнь.

— А куда же оно делось?!

— Вот оно! — и баба Лена достала из комода чистую тряпицу, в ней лежало платиновое кольцо с большим бриллиантом.

— И правда, чудеса! Откуда!?

— Не знаю! Я его обнаружила у себя в детском шкафчике через день после похорон твоей прапрабабушки. Мне тогда было 8 лет. Но мне кажется, я знаю, почему оно оказалось именно у меня.

— Почему!?

— Видишь ли! Моя мама, твоя прабабушка, очень нехорошо поступила с твоей прапрабабушкой. Ведь частично и по её вине та оказалась в доме престарелых, поскольку не хотела, чтобы она жила с ними. А чудесность кольца заключается в том, что его нельзя продать, заложить или превратить каким-то образом в деньги. Его можно только беречь и хранить, как воплощение материнской любви. Твоя прапрабабушка и умерла от того, что отдала абсолютно всё, что имела, а без своей любви жить не смогла.

***

— А почему вы не спите! Поздно уже!? — сказала мама, входя в комнату. Она только что вернулась с работы.

— Мы говорили о любви! — ответила баба Лена.

— Не рановато!?

— В самый раз! — возразила бабуля, встала и пошла к комоду, на ходу заворачивая кольцо в тряпицу.

— Ааа! Вы об этом! — поняла мама, наблюдая за действиями своей матери. — Ой, забыла, меня ж яблочком угостили! Возьми, Ванюш, покушай.

Сын взял яблоко, задумчиво повертел его в пальцах, потом разрезал пополам и протянул половинки бабуле и матери со словами.

— На ночь детям есть вредно. Я лучше молочка попью.

Женщины тайком переглянулись и тихо улыбнулись друг другу.