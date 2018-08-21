К чему обязывает секс без обязательств?

Статистика разводов не радует, подруги плачут в подушку после очередных неудавшихся отношений, да и сама женщина уже потеряла веру в то, что построить счастливые отношения – реально. Ни к чему не обязывающий секс становится очень привлекательной идеей.

Конечно, каждая девушка мечтает о долгосрочных отношениях, которые сохранятся на всю жизнь, и о красивой свадьбе. Однако с появлением первых серьезных проблем в паре, каждый из партнеров пятится назад. Им кажется, что лучше бы все осталось на уровне встреч, без штампов, статусов и разговоров о будущем.

Группа риска

Наиболее склонными к такого рода авантюрам являются успешные женщины. Их уверенность, бойкость и настойчивость воспринимаются многими как стервозность и даже наглость. Они профессионалы в своем деле, умеют за себя постоять, всегда превосходно выглядят и четко определяют свой круг общения.

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Обратная сторона медали такой жизни: стремление к соревнованию, заоблачные амбиции и доля мужских качеств.

Деловая женщина вероятнее вступит в отношения с альфонсом, нищебродом или маменькиным сынком. Ведь быть с ними проще, чем строить отношения с достойным мужчиной. Нормальный мужчина однажды устанет от соперничества и захочет женской ласки, заботы и прочих земных радостей.

Тут и обнаруживается «идеальное» решение – ни к чему не обязывающий секс. Это может быть случайный партнер, или давно знакомый «друг».

Но не все так безоблачно. У дам понятие любви и секса практически всегда связано воедино. Подсознательно, женщина считает, что секс без влюбленности – бессмысленное времяпрепровождение.

Ей приходится ломать себя, она жестко выстраивает рамки: никаких эмоций, привязанности и другой “ванили”. Какое-то время эта схема работает.

Подвох в том, что, начиная проводить с мужчиной время без обязательств, женщина, осознанно, или не очень, ждет, что он нарушит условности. Признается ей в любви, встанет на одно колено и предложит жить долго и счастливо.

Вот только страхи и негативный багаж из прошлого никуда не исчезают. Чувство одиночества, склонность к созависимости, ранимость и прочие непроработанные проблемы продолжают влиять на самоощущение женщины.

Неблагоприятный прогноз

Соглашаясь на одноразовый секс, важно обезопасить себя от возможных последствий в виде венерических заболеваний, или незапланированной беременности. Иначе закончиться веселое приключение может драматически.

Если ваш случай – секс по дружбе, будьте готовы, что рано или поздно, один из вас захочет больше свободы. В этот момент второго партнера будет съедать чувство ревности. Тут-то и начнутся звонки, попытки контролировать.

Мы по своей природе собственники, что уж говорить о человеке, который нам симпатичен и с которым получаем сексуальное удовольствие. Несколько совместных завтраков и ужинов, поход в кино и уже кажется, что вы пара.

Секс с бывшим – заведомо проигрышный вариант. Получив свое, вы оба поймете, что игра не стоила свеч. И вернуть бывшего, скорее всего, не получится.

В целом, такие отношения обречены оставаться без движения и развития. Потому что каждый будет играть роль непривязанного и отстраненного. До большого и светлого чувства так не добраться.

Напрасные усилия?

Чаще всего – да. Большая редкость, когда случайный секс заканчивается хеппи-эндом в подвенечном платье. И нечасто на этой почве могут прорасти зачатки влюбленности.

Полноценные отношения между мужчиной и женщиной начинаются тогда, когда оба готовы над ними работать. Каждый меняется, учится договариваться, чем-то жертвовать. Появляется ответственность и верность.

В сексе без обязательств все просто:

не нужно вникать в его глубокий внутренний мир, слушать его любимую музыку и вообще напрягаться;

мужчина не отвечает за последствия и чувства женщины, а женщина за чувства мужчины. Случись что, каждый сам за себя;

никакой ответственности. Девушка может забеременеть и родить ребенка «для себя».

Кажется, все просто и честно. Прагматизм решает многие проблемы. Но становятся ли двое от этого счастливее? Вовсе нет.

Только об «этом» и думаю

Даже те мужчины, которые, задиристо улыбаясь, говорят, то им нужен только секс, боятся влюбиться. Да, они умеют разделить секс и привязанность по разным полочкам, но случается всякое.

Ощущение влюбленности обычно появляется спустя какое-то время. Двое уже насытились разнообразием сексуальных ласк и, наконец, обратили внимание – рядом не только сексуальный объект, но и человек. Гормоны жаждут нежности и заботы.

Внезапно возникает взаимное притяжение, навязчивые мысли, мечты. Покинуть зарождающиеся отношения решится тот, у кого больше страхов. Партнер будет оправдываться: «Мы же договаривались, что это несерьезно».

Некоторые продолжают бегать по замкнутому кругу: хочу замуж – боюсь отношений – жду внимания – бегство партнера – боль.

Это колесо разочарований никогда не кончится, если не преодолеть свои страхи. Перестать бояться – значит, жить полноценной жизнью. Зрелая любовь требует мужества, и умения рисковать.

Познай себя

Можно бесконечно убегать от своего одиночества в случайные сексуальные связи. Но есть варианты и получше. Если вас окружают исключительно неподходящие мужчины, возможно пора поработать над собой, а не соглашаться на первого встречного.

Когда девушка испытывает недоверие к противоположному полу и боится серьезных отношений, нормальный мужчина это почувствует. И это его оттолкнет. Он ищет жизнерадостную девушку, которая умеет открыть сердце, а не вешает на него амбарный замок.

Отыщите в себе силы для изменений. В этом помогут женские тренинги онлайн, консультация психолога, статьи и книги. Займитесь творчеством и спортом. Даже небольшое усилие создаст условия для роста.

Победить «приданое» в виде комплексов, стереотипов и негативного опыта нелегко, но вы станете замечать, как меняетесь изнутри. А окружающий мир и мужчины подтягиваться следом за вами.

Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта «Фаза роста»