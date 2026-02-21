Народные приметы на апрель 2026

 120

Подборка народных примет на апрель 2026 года. Приметы на погоду, на богатство и удачу. Самые важные дни месяца.

Апрель издавна считался переломным месяцем между быстро приближающимся летом и уходящей зимой. В это время природа активно пробуждается, а погода стремительно меняется, указывая на дальнейшие события. Народные приметы в апреле 2026 года подскажут, чего можно ожидать в ближайшие дни, недели и даже месяцы.

Основные приметы на погоду

Апрельские погодные приметы основаны на наблюдениях за облаками, ветром, осадками и поведением животных. Считалось, что именно в этот месяц можно определить, каким будет май, лето и даже осень. По утреннему туману, грозам, солнечным дням и возвратным холодам в народе делали прогнозы на ближайшие недели и сезон в целом.

  • Ниже приведен список основных народных примет на апрель 2026 года:
  • Синие облака обычно указывают на теплую и дождливую погоду.
  • Днем жарко, а ночью прохладно – признак устойчивой хорошей погоды.
  • Длинные сосульки говорят о ранней и обильной весне.
  • В апреле ясные ночи могут сопровождаться заморозками.
  • Осы, строящие гнезда на открытых местах, предвещают дождливое лето.
  • Если птицы вьют гнезда с солнечной стороны, лето будет холодным.
  • Таяние снега на северной стороне предвещает теплое и продолжительное лето, на южной – короткое и холодное.
  • Звездная ночь и облака утром обычно указывают на дневную грозу.
  • Красное солнце поутру указывает на перемену погоды, на закате – к сильному ветру и дождю.
  • Чистое утреннее солнце с яркими лучами – к сухой погоде.
  • Появление высоких кучевых облаков говорит о благоприятной погоде на следующий день.
  • Грачи, крича и взлетая над гнездами, сигнализируют о скорой перемене погоды.
  • Если береза распускается раньше ольхи и клена – лето будет сухим.
  • Ранний вылет пчел из улья указывает на раннюю и теплую весну.
  • Если ласточки еще не прилетели, весна будет холодной.
  • Первый гром весной сигнализирует о приближении тепла.
  • Днем пасмурно, а к ночи прояснилось – возможны заморозки.
  • Днем жарко, а ночью холодно – погода останется стабильной на некоторое время.
  • Гроза в начале апреля предвещает теплое лето и урожай орехов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Приметы на каждый день апреля

Каждый день апреля имел особое значение в народных традициях и сопровождался своими наблюдениями. Люди обращали внимание на малейшие изменения в природе, сопоставляя их между собой и передавая знания из поколения в поколение. Такие ежедневные приметы помогали ориентироваться в погодных изменениях и бытовых делах, планируя свои шаги точнее.

Далее представлен список народных примет на каждый день апреля 2026 года:

  • 1 апреля. Если звезды не видны – будет тепло.
  • 2 апреля. Быстро уносящийся лед на реках предвещает урожайный год.
  • 3 апреля. Желтые солнечные лучи на рассвете – к хорошей погоде.
  • 4 апреля. Рассвет в красных кругах обещает богатый урожай овощей.
  • 5 апреля. Сильный поток сока у берез – к дождливому лету.
  • 6 апреля. Жаворонок поет – к теплу; зяблик – к холодам.
  • 7 апреля. Снег на крышах задержался – задержится и на полях.
  • 8 апреля. Погода этого дня предсказывает, что будет в октябре.
  • 9 апреля. Петух днем молчит – через пару дней возможны осадки.
  • 10 апреля. Ярко-красное солнце, скрывающееся за облаками – к дождю.
  • 11 апреля. Быстро движущиеся высокие облака – к хорошей погоде.
  • 12 апреля. Первый гром с сильным северным ветром – к холодам. Восточный или южный ветер – сухая и теплая весна, западный – дождливая.
  • 13 апреля. Прозрачные облака предвещают тихую погоду, но дождь возможен.
  • 14 апреля. Разлившиеся воды – к обилию травы.
  • 15 апреля. Выйдя из берегов, река обещает ранний покос и высокий урожай травы.
  • 16 апреля. Лед все еще держится – рыбалка будет плохой.
  • 17 апреля. Высоко и быстро плывущие облака – к хорошей погоде.
  • 18 апреля. Теплый день и прохладная ночь – к устойчивой погоде.
  • 19 апреля. Тихий день без ветра – к раннему урожаю яровых.
  • 20 апреля. Дождь предвещает плохой урожай яровых.
  • 21 апреля. Солнечный день – к хорошему лету, пасмурный – к ненастьям.
  • 22 апреля. Ветер, иней или туман – к урожайному лету.
  • 23 апреля. Солнце в туманной дымке – к хорошему урожаю хлеба.
  • 24 апреля. Если воды не потекли – весна будет поздней, а лето – холодным.
  • 25 апреля. Перед полуднем черные кучевые облака – дождь вечером.
  • 26 апреля. Голос лягушки – к посеву овса.
  • 27 апреля. Легкие облака опережают тучи – к дождю или ветру.
  • 28, 29, 30 апреля. Южный или западный ветер несколько дней подряд – к дождю.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Запреты на апрель

Апрель – месяц перемен. В этот период природа просыпается, дни становятся длиннее, а погода часто удивляет неожиданными холодами. В народных наблюдениях именно этот месяц считался временем, когда стоит быть осторожнее. Апрелю приписывали свои правила и ограничения, которые помогали сохранить здоровье, избежать неприятностей в хозяйстве. Некоторые из них остаются актуальными даже в современном мире.

Разберемся, что нельзя делать в апреле 2026 года:

  • Землю запрещено тревожить, пока она полностью не просохнет, иначе не будет урожая.
  • Нельзя давать в долг, брать кредиты, делать крупные покупки и даже поднимать найденные на улице деньги. Это может привести к нищете.
  • Ругаться, сплетничать, хвастаться и грустить запрещено. В противном случае негатив задержится надолго.
  • Не стоит выходить из дома в грязной или дырявой одежде, долго смотреться в зеркало.
  • Не рекомендуется бросать мусор в воду, ловить рыбу или ходить в лес. Считалось, что в апреле там можно легко встретить нечисть.

Запреты на апрель 2026 года по конкретным дням:

  • 1 апреля. Нельзя поддаваться унынию, сплетничать и оглядываться на чужие голоса.
  • 7 апреля. Не приветствуется любая работа, уборка и шитье. Также этот день не подходит для свадьбы – это может принести проблемы в семью.
  • 12 апреля. На Пасху не рекомендуется убираться, активно работать, стричься и ссориться.
  • 25 апреля. Нельзя делиться планами и отказывать в помощи. Уборка в доме могла рассердить домового.
  • 28 апреля. Запрещено работать с утра до вечера, использовать острые предметы и давать деньги в долг.
  • 30 апреля. Нельзя смотреть в зеркало, печь хлеб, обсуждать сны и умерших.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

Народные приметы на апрель 2026 года отражают многовековой опыт наблюдения за природой и сезонными изменениями. Они помогают лучше понять особенности весеннего периода и создают связь с традициями прошлого. Даже в современном мире такие приметы остаются частью культурного наследия и могут использоваться как ориентир в оценке природных явлений.

Станислав Полупанов

Астролог

 

