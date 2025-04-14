Лунный денежный календарь на июль 2025 года

Финансовые решения требуют не только расчёта, но и интуиции – особенно в нестабильные экономические периоды. Астрология может стать полезным ориентиром при планировании покупок, вложений или даже смены инвестиционной стратегии. Расскажем, какие дни в июле 2025 года считаются наиболее благоприятными для денежных операций по лунному календарю.

Лунный денежный календарь на июль 2025: таблица

Луна оказывает значительное влияние не только на эмоциональное и физическое состояние человека, но и на дополнительные аспекты жизни. Например, на финансовую сферу и дела, связанные с деньгами. В зависимости от фазы лунного цикла одни и те же денежные операции могут приводить к совершенно противоположным результатам. Чтобы избежать финансовых ошибок и извлечь максимум выгоды, стоит учитывать лунное влияние при планировании покупок, денежных переводов и вложений.

Таблица ниже показывает, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному денежному календарю на июль 2025 года. Рекомендуется также учитывать моменты, когда Луна находится в менее выгодных позициях, чтобы не подвергать свои сбережения дополнительным рискам.

Влияние Луны Дни месяца Благоприятное 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 29 Неблагоприятное 4, 6, 7, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 28 Нейтральное 1, 2, 3, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 31

В дни с благоприятным лунным фоном денежная энергетика будет сильнее и стабильнее. Это отличное время для реализации самых смелых идей и крупных трат. Вероятность ошибок будет стремиться к минимуму, а потенциальная прибыль, наоборот, возрастет. К числу дел, которыми стоит заниматься в благоприятные дни, относятся:

крупные банковские переводы;

получение кредитов или займов;

дорогостоящие покупки, включая недвижимость, транспорт, мебель, бытовую технику;

оплата коммунальных или любых других услуг;

инвестирование, открытие депозита, вложение крупных сумм в проверенные проекты.

В неблагоприятные дни не рекомендуется заниматься финансовыми операциями, поскольку энергетика Луны может сподвигнуть на импульсивные и необдуманные решения. Вместе с этим возрастут и риски потерять деньги. Даже небольшие траты негативно скажутся на финансовых перспективах, поэтому стоит свести их только к необходимому минимуму. Особое внимание нужно уделить дням, когда негативные аспекты совпадают с сатанинскими лунными сутками.

В нейтральные дни лунная энергетика остается стабильной, а ее влияние не приведет к значительным переменам. Финансовое положение не будет меняться ни в лучшую, ни в худшую сторону. В такие дни успех в денежных делах зависит только от знаний и умений. Главное – не рассчитывать излишне на удачу, а полагаться только на свои силы.





Благоприятные дни

По мнению астрологов, можно будет достичь самых лучших результатов, если выбирать для них подходящее время. В таких условиях риски потерпеть неудачу сводятся к минимуму, появляются возможности сэкономить больше денег на скидках и выгодных предложениях.

Самыми благоприятными днями для денежных операций по лунному календарю являются 5, 9, 15, 16, 22 и 27 июля 2025 года. Звезды обещают успехи в делах, особенно тех, которые связаны с рисками и требующих много сил и времени. На эти даты можно смело планировать наиболее дорогостоящие покупки, валютные операции, приобретение недвижимости и важные сделки.

Астрологи также называют благоприятными днями 8, 12, 19, 23 и 29 июля. В это время можно спокойно заниматься повседневными делами. Риски финансовых потерь минимальны, и даже спонтанные траты не смогут существенно навредить семейному бюджету – денежный энергетический баланс будет стабильным. На эти даты стоит планировать шопинг, небольшие и повседневные покупки, оплату услуг, планирование трат.





Неблагоприятные дни

Чтобы материальное положение укреплялось со временем, нужно не только зарабатывать, но и сохранять капитал. Для этого важно учитывать в своих планах и неблагоприятные дни. В такие моменты энергетика будет хаотичной и финансово нестабильной, в результате чего возрастут риски потерять деньги в результате неудачной сделки или переплатить за товар, если дело касается покупок.

Самыми неблагоприятными днями летнего месяца будут 10, 11, 24 и 28 июля. Даже малейшие траты могут спровоцировать серьезные потери в будущем. Астрологи рекомендуют ограничиться лишь необходимыми покупками, чтобы не навлекать на себя дополнительные проблемы. Необходима предельная осторожность при общении с незнакомцами: возрастут риски стать жертвой обмана мошенников.

Неблагоприятными днями для крупных покупок, обмена валют и кредитных операций станут 4, 6, 7, 13, 25 и 26 июля. Негативные астрологические аспекты создадут преграды для возврата средств в будущем. Для небольших трат таких угроз нет.





Когда заниматься финансами в июле 2025 года?

На результаты отдельных финансовых операций могут влиять дополнительные факторы, и в первую очередь – положение Луны в зодиакальном круге. Некоторые знаки зодиака обладают особой энергетикой, способной как помочь в делах, так и создать множество проблем. Таблица ниже показывает, как когда лучше всего заниматься отдельными денежными операции в июле 2025 года по лунному календарю.





Влияние фазы Луны в июле 2025 года

Лунный цикл также оказывает существенное влияние на все процессы, включая денежные. Перемены энергетического фона на каждом этапе будут проявляться по-разному. При планировании финансовых операций в июле 2025 года стоит обратить внимание на такие фазы Луны:

Растущая (1-9, 25-31 июля) . Эта фаза способствует финансовому росту. Энергетическое влияние будет проявляться в увеличении общего дохода, появлении новых возможностей для заработка, выгодных сделках и покупках. Однако брать кредиты и займы в этот период не рекомендуется: высокий энергетический потенциал будет способствовать быстрому накоплению долга.

. Эта фаза способствует финансовому росту. Энергетическое влияние будет проявляться в увеличении общего дохода, появлении новых возможностей для заработка, выгодных сделках и покупках. Однако брать кредиты и займы в этот период не рекомендуется: высокий энергетический потенциал будет способствовать быстрому накоплению долга. Убывающая (11-23 июля) . В этой фазе приток средств может стать меньше, поэтому не рекомендуется планировать крупные траты или начинать масштабные проекты. Зато именно в этот период появляются удачные возможности, чтобы взять кредит на выгодных условиях.

. В этой фазе приток средств может стать меньше, поэтому не рекомендуется планировать крупные траты или начинать масштабные проекты. Зато именно в этот период появляются удачные возможности, чтобы взять кредит на выгодных условиях. Полнолуние и новолуние (10 и 24 июля). Самые неблагоприятные дни месяца для любых финансовых операций. В такие моменты сильно возрастают риски потерь, принимаются необдуманные и эмоциональные решения, активизируются мошенники. Однако в ключевых фазах лунного цикла создаются идеальные условия для проведения ритуалов: в полнолуние – на привлечение денег, а в новолуние – на удачу и положительные изменения в делах.





Итог

Лунный денежный календарь на июль 2025 года может стать ценным помощником при планировании финансовых операций. С помощью астрологических рекомендаций удастся закрепить успехи в делах и избежать самых серьезных ошибок.