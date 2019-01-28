Гороскоп любви на 2019 год по знакам зодиака

В начале года астрологи представляют свое видение будущего, основанного на расположении небесных светил. Предсказания содержат информацию о важных событиях в жизни людей, предупреждения и полезные советы, которые помогут в сложных ситуациях. Для удобства, имеющиеся данные разделяют по важным сферам жизни, в том числе и формируя карту любовного гороскопа на 2019 год. Для получения полной информации стоит обратить внимание на предсказания астрологов, составленные по знакам зодиака, а также отдельные нюансы, определенные по году рождения.

Прогноз по знакам зодиака

В год Желтой Свиньи каждый из представителей зодиакальных созвездий имеет возможность создать крепкую семью, основанную на настоящих чувствах. Этот период отлично подходит для восстановления отношений, осознания истинных ценностей и поиска партнера, разделяющего ваши интересы.

Овен

В наступившем году огненные представители знака смогут избежать глобальных перемен и неожиданных событий. Отношения будут стабильными, а партнеры лучше узнают друг друга, выйдя на новый уровень взаимопонимания.

Для одиноких Овнов звезды не обещают судьбоносных встреч. Год следует посвятить саморазвитию и осознанию жизненных ценностей. Время не будет потрачено зря и, в дальнейшем, размышления в одиночестве помогут создать крепкую семью. Овнам, планирующим связать себя узами брака в ближайшие месяцы, звезды рекомендуют не спешить. Лучше немного подождать, проверив чувства и совместимость с партнером.

Телец

Сдержанных и скромных Тельцов ожидают изменения в личной жизни, которые пройдут под благоприятным влиянием Венеры. Все перемены будут к лучшему. Если брак уже давно стал обоим партнерам в тягость, следует задуматься о разводе. Звезды обещают быстрое и бесконфликтное окончание изживших себя отношений, и стремительное начало новых.

Летом и осенью одинокие Тельцы имеют все шансы встретить родственную душу. Начавшийся роман быстро перерастет в серьезные отношения, которые завершатся браком. Союзы, заключенные в 2019 году, обещают быть прочными и долговечными, поэтому устоявшимся парам звезды рекомендуют задуматься о переходе на новый уровень.

Особый совет астрологов касается тех, кто давно влюблен, но не решается открыться. Звезды рекомендуют смело рассказать о своих чувствах, ведь Тельцы не получат отказа.

Близнецы

Согласно астрологическим прогнозам, ближайший период будет важным для одиноких представителей знака. Любовный гороскоп на 2019 год обещает большое количество встреч и знакомств с противоположным полом. Однако многие из них перерастут в крепкую дружбу. Главной задачей для Близнецов будет сделать правильный выбор партнера.

Гороскоп совместимости по знакам зодиака и по году рождения указывает на стабильные знаки Земли, ориентированные на семью, такие как Телец и Козерог. Именно в паре с ними Близнецов ждет плодотворный и длительный союз.

Для тех, кто долгое время находится в отношениях, астрологи не обещают перемен. Стабильные отношения продолжат радовать Близнецов на протяжении всего периода. Семья останется надежной опорой, а в доме будут царить гармония и уют.

Рак

Для чувствительных и эмоциональных Раков год сложится удачно, однако, все любовные переживания отойдут на второй план. Влияние Венеры будет постепенно ослабевать, и получится на время забыть о личной жизни, погрузившись в работу и учебу. Звезды не обещают судьбоносных встреч, бурных романов и тяжелых расставаний.

Представителям знака, мечтающим связать себя узами брака, следует обратить внимание на летние и осенние месяцы. Этот период будет наиболее благоприятным для создания семьи.

Раки сполна наделены лидерскими качествами, поэтому стараются быть главными и в отношениях. При выборе партнера обращайте внимание на знаки Воды. Терпеливые, мягкие и мудрые представители родной стихии составят достойную пару Раку.

Лев

Расположение звезд обещает царственным представителям знака массу позитивных перемен в амурных делах. В наступившем году Львы получат отличную возможность заключить брачный союз или начать серьезные отношения с надежным партнером. Благоприятное влияние Венеры позволит им сделать правильный выбор, и связать свою жизнь с идеальным кандидатом.

Любовный гороскоп советует не упускать представленные судьбой возможности, и не отказываться от встреч и знакомств.

Также представителям знака рекомендуется снизить требования, предъявляемые к партнеру и не ожидать слишком многого в начале отношений. Время покажет, что выбор был сделан правильный, и постепенно раскроет все положительные качества избранника.

Дева

В первой половине года представители знака не будут испытывать сильное влияние Венеры, однако затем ситуация изменится. Начиная с летних месяцев вероятность встретить спутника жизни очень высока, причем этим человеком может оказаться старый друг или случайный знакомый.

Начало отношений со Львом или Стрельцом закончится удачным браком, а вот роман с Козерогом останется лишь увлечением.

Для семейных Дев наступивший год превратится в период испытаний. Недопонимание в отношениях перерастает в конфликты, партнеры будут отдаляться. Ситуацию можно исправить, только пересмотрев свою позицию и семейные ценности. От Дев потребуется больше терпения и такта, поэтому надо научиться идти на компромисс и слышать собеседника.

Следует быть очень внимательными при начале отношений с Овном. Представители огненного знака очень привлекательны для Дев, однако могут существенно осложнить жизнь непримиримым характером и взрывным темпераментом.

Весы

Для сомневающихся Весов звезды предсказывают точный и благоприятный прогноз. Одинокие представители знака с высокой вероятностью смогут обрести семью. Период для заключения брака будет самым удачным за последние несколько лет. Астрологи обещают стремительное развитие отношений и гармоничный союз на долгие годы.

Весам свойственно долго обдумывать принятые решения, сомневаться и просчитывать все варианты. В 2019 году специалисты рекомендуют полностью довериться чувствам и интуиции. Позвольте себе следовать за эмоциями, и они приведут вас к единственно правильному решению.

Скорпион

Относительно спокойный в любовных отношениях год. Скорпионы не будут испытывать сильных эмоциональных потрясений и головокружительных чувств. Тем не менее, одинокие представители знака будут наслаждаться постоянным обществом лиц противоположного пола.

Скорпионы призваны очаровывать и разбивать сердца, однако серьезных отношений не возникнет.

Лица, состоящие в браке, столкнутся с негативными последствиями своего доминирования в отношениях. Постоянное давление на партнера приведет к череде неприятных конфликтов. Согласно прогнозу, 2019 год является отличным периодом для изменения своего отношения к спутнику жизни.

Скорпионам следует давать больше свободы партнеру в принятии решений, и не навязывать свою точку зрения.

Во второй половине года у представителей знака появится возможность заключить очень удачный союз. Идеальным партнером для сложного Скорпиона являются Весы. Судьбоносную встречу с представителями этого знака звезды обещают уже в начале весны.

Стрелец

Стрельцам необходимо постоянно двигаться вперед, поэтому как энергичные и активные личности, они часто меняют работу, партнеров и место жительства, стараясь избегать длительных союзов. Однако в 2019 году ситуация изменится. Вечно странствующих представителей знака потянет к семейному очагу.

Одинокие Стрельцы захотят стабильности и сделают все возможное, чтобы заключить брак. А семейные представители знака начнут больше времени проводить дома. Вторая половина года особенно удачна для побед на любовном фронте. В это время высока вероятность встретить идеального партнера.

Козерог

Главные рекомендации астрологов для Козерогов касаются изменения фокуса внимания, и перемещения его с работы на семью. Год обещает быть идеальным для заключения брака, начала серьезного романа и выбора спутника. Отдавая всю энергию работе, представители знака часто оставляют без внимания личную жизнь. В 2019 году Козерогам настоятельно рекомендуется изменить ситуацию.

Окунувшись в водоворот любовных приключений, или проводя время с семьей, Козероги не упустят возможностей в карьере. Авторитет и профессиональные способности представителей знака не будут вызывать сомнений, а новые достижения в работе не заставят себя ждать.

Водолей

Согласно прогнозу на 2019 год, одинокие Водолеи попадутся в ловушку своих страхов и опасений. Ранимые и чувствительные представители знака очень боятся довериться другому человеку и попасть под влияние эмоций.

Продолжая опасаться романов, Водолеи рискуют и дальше оставаться в одиночестве. Зато смелым и напористым людям звезды обещают удачный брак.

Астрологи утверждают, что Водолеям удастся построить гармоничные отношения практически со всеми знаками зодиака. Искренние чувства преодолеют любые преграды и размолвки. Избегать следует лишь серьезных Тельцов и строгих Львов.

Рыбы

Для мудрых представителей знака год будет очень удачным. На любовном фронте их ожидают победы и приятные сюрпризы. Одиноким Рыбам следует запланировать отпуск за границей, так как звезды обещают судьбоносную встречу с представителем другой национальности. Для дальнейшего построения отношений с избранником, возможно придется сменить место жительства, тогда союз обещает быть гармоничным.

Если отношения перестали радовать, можете смело их прекращать. Астрологи предсказывают неожиданную встречу со второй половинкой. При выборе партнера, оракул рекомендует избегать знаков огня. Напористые и эмоциональные, они способны значительно усложнить жизнь Рыб.

Изучая рекомендации специалистов по знакам зодиака, помните, что прогноз составлен для их типичных представителей. Информация представлена в обобщенном виде, и в каждом случае могут быть свои нюансы и исключения.

Прогноз от Василисы Володиной

Трактовка расположения созвездий от Василисы Володиной неизменно пользуется популярностью. Известный астролог отмечает, что наиболее удачным временем для начала романа будет апрель. А значит:

Под влиянием Венеры, находящейся в знаке Рыб, все представители зодиакальных созвездий получат шанс найти спутника жизни. Поэтому надо обратить внимание на новых мартовских знакомых. Возможно, среди них есть ваш идеальный партнер.

В середине мая планета переместится в созвездие Тельца, открыв путь всем желающим вступить в брак. Удачный период продолжится до начала июня и позволит влюбленным заключить наиболее удачный союз.

В октябре, согласно любовному гороскопу от Василисы Володиной, следует очень внимательно относиться к партнеру, избегать резких высказываний, конфликтов и ссор.

Прогноз на 2019 год по знакам зодиака рекомендует в первой половине мая воздержаться от начала романов, свиданий и встреч. В этот период высока вероятность ошибки и выбора неподходящего партнера.

Прогноз от Павла Глобы

Интересный вариант любовного гороскопа, ожидающего знаки зодиака в ближайший год, представил настоящий профессионал своего дела. Прогнозы от Павла Глобы неоднократно подтверждались, поэтому его репутация не вызывает сомнений. По его мнению, год будет очень удачным для расцвета чувств, эмоций и любви. Именно семья станет главной движущей силой и определяющим вектором.

Согласно любовному гороскопу на 2019 год от Павла Глобы, практически все знаки зодиака будут серьезно работать над собой, сохраняя и развивая отношения. Количество разводов существенно сократится, многие пары пересмотрят свои взаимоотношения и постараются изменить их к лучшему.

Количество свадеб возрастет, и подарит множество удачных союзов. В год Желтой Свиньи астролог предсказывает значительный рост рождаемости. Появлению наследников порадуются семьи, которые долгое время ожидают прибавления.

Прогноз от Тамары Глоба

Астролог предсказывает много встреч и знакомств в 2019 году, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь. Одиноким представителям зодиакальных созвездий удастся встретить достойного спутника, союз с которым станет настоящим подарком судьбы. В первой половине года люди будут относиться друг к другу более сдержанно и терпимо, появится возможность наладить разрушенные отношения и простить давние обиды.

В семейной жизни супругов будет ожидать ряд испытаний, которые заставят их полностью пересмотреть свои взгляды. Для сохранения отношений влюбленным придется взглянуть на ситуацию под другим углом и стать более внимательными с партнером.

Любовный гороскоп на 2019 год от Тамары Глоба, предупреждает, что измены, интриги и шквал негативных эмоций могут проявляться во всех знаках зодиака в год Свиньи. Только любовь, сдержанность и рассудительность помогут избежать конфликтов.

Специалисты в области астрологии каждый год расшифровывают предсказания звезд, чтобы помочь людям в непростых ситуациях. Рекомендации помогают в принятии деловых решений и любовных отношениях. Взяв за основу предсказания звезд, можно выстроить собственную линию поведения на ближайший год. Это приведет к достижению целей, осуществлению желаний и обретению счастья.