Как развалить брак своими руками. Главные рецепты

Когда душа, как птица в небе,

парит, ликует и поет,

причиной этому обычно

развод

© Дмитрий Купревич

Мне снился сон, я вышла замуж,

проснулась в ледяном поту

и с облегчением прижалась

к коту

© автор не найден, наверное, вымер

Главный рецепт развала брака всего один — полное непонимание, что это такое и зачем он вообще нужен. А конкретные методы развала своего брака и своей судьбы — это всего лишь разновидности последствий этого глобального непонимания.

Путаница возникает потому, что одним и тем же словом «брак» теперь называются не просто разные, но диаметрально противоположные вещи. Называть пожизненный многодетный патриархальный брак наших славных прадедов по Закону Божьему одним словом с сегодняшним временным матриархальным псевдобраком, заключенным по «антисемейному кодексу», — это примерно такая же глупость, как называть одним словом огонь и лед.

Данное недоразумение возникло вследствие постепенности и длительности изменений брачного правового поля и традиций. На каждом этапе изменения были как бы не такие уж и большие. Но за целое столетие они накопились, и конечный результат перестал иметь что-либо общее с исходником.

Так, например, если человек проглотил конфетку и по мере прохождения ее по пищеварительному тракту продолжает называть ее конфеткой, то, выпав из прямой кишки, эта «конфетка» будет уже де-факто экскрементом, но при этом де-юре останется конфеткой. Впрочем, хватит уже художественных метафор, давайте разбираться по порядку.

123RF/chaoss

Посмотрим на большинство современных пар. В представлении сегодняшних инфантильных мужчин брак — это когда у них будет бесплатный неограниченный секс с той женщиной, которую они себе нафантазировали в результате исполнения претенденткой «рекламной демоверсии поведения». Претендентка же в свою очередь не менее инфантильно себе нафантазировала, что она прынцесса и, следовательно, мужчина обязан ее содержать и обслуживать за строго дозированный доступ к ее вагине.

Дети в такой «семье» являются обузой для всех, но женщина все равно рожает одного ребенка, чтобы «взять на пузо» мужчину и загнать его в загс. Либо чтобы, взяв ребенка в заложники, шантажировать его отца разводом.

После развода женщина использует ребенка для вымогательства у его отца денег якобы на содержание ребенка. Попросту женщина ориентирована на бытовую проституцию и мошенничество. Никаких других идей о смысле брака у наших горе-молодоженов, как правило, не имеется, так как оба эти инфантила обычно воспитаны в неполных семьях. А следовательно, о реальном смысле брака и бытовом семейном поведении адекватных мужчин и женщин они не имеют ни малейшего представления. Они его никогда не видели.

Очевидно, что брак этих двух инфантилов изначально обречен. И сохранить его не представляется возможным ввиду того, что цели и интересы мужа и жены принципиально несовместимы. В итоге либо мужчина сбежит, не выдержав психологического насилия (пиление, истерики, мозговыносы, провокации, измены, манипуляции и пр). Либо он умрет от инфаркта, инсульта или алкоголя. Либо сама женщина сбежит к более перспективному покупателю дозированного доступа к ее вагине.

Совершенно очевидно, что важен вовсе не тот повод, который превысит болевой порог мужчины, включит его инстинкт самосохранения и заставит бежать от такой жены, роняя тапки. Это может быть что угодно. Ее истерика или пилеж, измена или флирт с другим мужчиной, убегание к теще или кража ею его денег, вызов полиции или избиение ею мужа, отказ в сексе или его сердечный приступ — повод может быть любым. Причиной же является изначально неадекватное поведение в браке и неадекватные представления о нем обоих действующих лиц. Короче, все грустно. И мировое лидерство России по разводам и абортам это убедительно доказывает.

123RF/konstantynov

Логичен вопрос: «А что же такое есть адекватное поведение в браке? И какие представления о браке являются адекватными?» Посмотрим, как был устроен брак при наших славных прадедах. В те времена брак был пожизненным, детишек было много, а потаскух вроде Анны Карениной не пускали на пороги приличных домов.

Рассмотрим, например, крестьянскую семью наших славных прадедов. Муж осуществлял общее руководство, выполнял наиболее тяжелую, опасную и квалифицированную работу, попутно воспитывая старших детей и обучая их трудовым навыкам и специфике хозяйствования. Купеческая семья была организована точно так же, но вокруг торгового бизнеса. Соответственно, дворянская семья была организована подобным образом вокруг управления крупным сельхозбизнесом (помещики) и управления государством (служилое дворянство). Дети к семи-восьми годам уже были включены в производство и обладали необходимыми знаниями и навыками. Перечитайте внимательно сказку М-Сибиряка «Серебряное копытце», и вы в этом убедитесь.

Семья времен наших прадедов. Фото: АРКС

Вы думаете, что все это в далеком прошлом и такого в наше время быть не может? Ошибаетесь. У меня есть несколько знакомых семей (включая мою собственную), которые организованы по точно такой же схеме.

Муж — глава семейного бизнеса. Жена — его правая рука в бизнесе (пока мало детей) или полностью занята домом и детьми, когда детей становится много. И по точно такой же схеме организованы семьи европейского среднего класса. Один мой немецкий коллега, например, занимается поставками измерительных приборов для металлургических и прочих производственных предприятий. И он рассказывает, что семейные фирмы, где отец является боссом, а семья — персоналом, составляют львиную долю его клиентуры. А когда он бывает в производственных помещениях, то нередко наблюдает детей хозяина, выполняющих какую-то работу в семейном бизнесе.

То есть дети играют не в глупые детские игрушки, а сразу во взрослые. Потому что этих детей готовят быть руководителями этого бизнеса. А значит, знать они его должны с детства и в подробностях быть знакомыми с нюансами работы на каждом рабочем месте.

В норме члены семьи являются персоналом семейного бизнеса. А семья в норме строится по принципу коллектива предприятия. Семейный бизнес при этом может быть любым. Но даже если семья образуется двумя наемными работниками, в любом случае она является предприятием по производству благ для членов семьи, одновременно являющихся персоналом и индивидуальным пенсионным фондом родителей. Соответственно, чем больше персонала, тем предприятие богаче. Поэтому дети во времена наших прадедов в России позиционировались как сокровище, объект инвестирования, а также индивидуальный пенсионный фонд родителей. Для сохранности этих инвестиций брак в норме длится всю жизнь. Точно так же дети позиционируются в любой нормально устроенной современной семье в любой точке мира.

123RF/langstrup

И вот что еще принципиально: у всех этих известных мне счастливых браков есть одна общая черта. Хотя бы один из супругов был воспитан в полноценной семье с сильным уважаемым отцом — главой этой семьи. То есть он имел адекватный «семейный сценарий» и смог воспроизвести его в своей семье, организовав бытовое взаимодействие супругов на их общее благо и благо детей.

Таким образом, мы видим, что наиболее жизнеспособные счастливые семьи организованы по принципу коллектива предприятия. А у любого коллектива любого предприятия должен быть руководитель, который отвечает за стратегическое развитие, регулирует финансовые потоки, принимает основные решения и делегирует персоналу полномочия соответствующего уровня. Босс, который отвечает за фирму. А значит, обладает властью. Ибо ответственности без власти не бывает.

Вот в этом месте и содержится основная проблема. Дело в том, что мужчина в современном матриархальном мире полностью лишен законной власти в семье. Поэтому он ни за что отвечать не может. Как следствие, вся ответственность за семью автоматически ложится на плечи женщин, которым де-юре дана власть в семье. А так как женщина не обладает ни мужским стратегическим мышлением, ни мужской глубиной понимания причинно-следственных связей, то и руководство семьей получается крайне низкоквалифицированным. И устранима данная проблема единственным способом — добровольным признанием женщиной полной власти мужа в семье и ее добровольным мораторием на любые формы доминирования.

123RF/soloway

Однако воспитанные мамами и бабушками инфантильные мужчины не способны эффективно руководить семьей без специального обучения. А мужчины с мозгами, воспитанные в полноценных семьях, понимают, что брак сегодня выродился в антимужской лохотрон. Поэтому они не особо рвутся его заключать, тем более официально. Ибо только дурак подписывает заведомо невыгодный ему контракт. Такая вот безрадостная картина наблюдается в реальном мире. Кстати, все претензии по этому поводу следует предъявлять не к автору этой статьи, а к феминизму, либерализму и всем тем, кто их продвигает.

Как с этим жить? Вообще, на самом деле все еще хуже, так как современные СМИ и киноиндустрия намеренно навязывают массовому зрителю взгляды и поведенческие стереотипы, принципиально несовместимые с семейной, да и просто счастливой жизнью. Цель — сокращение населения и деградация социальной структуры России в полном соответствии с соответствующими постановлениями и рекомендациями ООН. Отцы из семей изгнаны, дети у них отобраны при разводах. Так что уму-разуму научить людей просто некому. При этом внятной современной литературы на тему отношений в браке просто не существует. Глупости разных психолухов в рассмотрение, разумеется, не берем. Они и свою-то семейную жизнь наладить, как правило, не в состоянии.

Самое современное после Ветхого Завета, что я на эту тему читал — «Домострой». Собственно, именно поэтому автор начинает серию обучающих семинаров по стратегическим и бытовым особенностям современной семейной жизни. Именно поэтому написал свою первую книгу об отношениях полов. Именно поэтому пишет сейчас вторую — о механизмах судьбообразования. И именно поэтому получает поток писем от благодарных читателей с сообщениями, как они наладили семейную или просто личную жизнь. В общем, некоторая надежда появилась.

Тем, кому и вправду охота построить действительно прочную семью, рекомендую взять какую-нибудь толковую книгу по управлению персоналом предприятия и прочесть ее, мысленно заменяя слово «предприятие» на «семья», «муж» на «руководитель», а «персонал» на «домочадцы». И тогда все встанет на свои места. Вы поймете, что, как и любая другая мелкая организация, ваша семья гарантированно развалится при любом деструктивном поведении любого ее сотрудника.

Если вы не будете подчиняться боссу, если станете тратить ресурсы на всякие глупости, если будете воровать ресурсы из бюджета, если будете отвлекать начальника мозговыносами, если не будете работать над увеличением численности и дисциплины на предприятии, если будете параллельно работать на конкурента, то во всех этих случаях вашей организации (семье) каюк просто гарантирован.

Естественно, если босс профнепригоден, то рассчитывать на успех также нелепо. Поэтому необходимо всем повышать свой уровень профпригодности. Боссу — навыки руководства и стратегического управления. Всем остальным — дисциплину и производительность труда.

В общем, желаю всем большого семейного счастья, благополучия и много умных деток!