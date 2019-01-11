Что ждет женщину Водолея в 2019 году?

Непростой характер Водолея особенно проявляется у женщин, стихия Воздух, к которой принадлежит знак зодиака. Все родившиеся в период прохождения Солнца в созвездии Водолей с 21 января по 20 февраля, отличаются особой эмоциональностью и стремлением выделиться любой ценой. Наступающий год для Водолеев женщин предоставит для них большие возможности для самовыражения и достижения успехов, важно лишь суметь ими воспользоваться.

О том, что ждет Водолея женщину в 2019 году мы расскажем в данном материале, сделанном на основании астрологических прогнозов. Ознакомившись с тем, что вас ожидает в недалеком будущем, проще строить на него свои планы и возлагать надежды, которые при неправильном понимании ожидающей вас реальности, могут и вовсе оказаться несбыточными.

Любовный гороскоп на 2019 год для женщин Водолей по месяцам

Конечно же, у каждой конкретной представительницы знака своя судьба и свои отношения с противоположным полом, однако, не стоит недооценивать и общее энергетическое влияние планет, особенно таких покровителей, как Сатурн и Уран.

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Январь

Для семейных женщин месяц не принесет каких-либо ярко выраженных изменений в отношениях, все будет размеренно и спокойно. Чего не скажешь о свободных женщинах Водолей, после бурно проведенных новогодних праздников и завязывании новых знакомств, у многих из них наметятся долгожданные отношения.

Февраль

Жизнь постепенно начнет входить в привычное русло, завышенные ожидания непременно разрушаться, но не только по вине партнеров, вновь достаточно остро может встать вопрос, что ждет наметившиеся отношения в 2019 году. Игра женщин Водолей на «публику», с демонстрацией своей неотразимости утомит не только их самих, но и наметившихся партнеров по отношениям.

Март

Новая волна желания нравиться и покорять как можно большее число «жертв», накроет женщин Водолей с головой. В этот период более искренними в отношениях будут только представительницы знака, которым за 30, с них давно слетела вся напускная «шелуха», обнажив искреннюю и нежную женскую сущность, стремящуюся создать уютное семейное гнездышко.

Апрель

Весенняя нестабильность происходящих процессов во Вселенной отразится и на любовных отношениях, многие представительницы Водолея почувствуют острое желание обновления и свежести в отношениях, а также ясности, что ожидает их в 2019 году.

Если вы находились в достаточно серьезных отношениях с противоположным полом, с целью создания семьи, то есть возможность сохранить их, обуздав свои сезонные «взбрыкивания».

Май

Теплое время года и намечающаяся перспектива отдыха на морях, окажут свое расслабляющее воздействие, женщины Водолей будут охотней идти на уступки своим половинкам, демонстрируя, свою добрую волю и стремление к миру и гармонии на фоне расцветающей и пробуждающейся природы.

Июнь

Самое время приобрести стильную и модную одежду цветов, приносящих Водолеям удачу и благополучие, в том числе и в любовных отношениях. Лиловый, фиолетовый, серый, должен преобладать в вашем гардеробе, тогда вы не сможете пожаловаться на одиночество и недостаток мужского внимания.

Июль

Самый благоприятный месяц для романтических отношений для женщин Водолеев, следует быть внимательней к тем представителям противоположного пола, которые вас окружают, возможно среди них находится ваша настоящая половинка.

Однако, есть опасность того, что своим вызывающим поведением и стремлением к дерзким высказываниям и поступкам, вы отпугнете счастье, которое было так близко.

Август

Достаточно противоречивый месяц по оказываемому влиянию планет, одни представительницы Водолея могут почувствовать разочарование в отношениях и острое стремление от них избавиться как можно скорей, сделают это грубо и безжалостно по отношению к наметившемуся партнеру. Другие, напротив, поймут, что каждый ждет в 2019 году любви, это касается и Водолея женщины, которые обретут семейное счастье и продолжат строить совместные планы на будущее.

Сентябрь

Если в отношениях вообще бывают тихие и спокойные периоды, то это будет один из них, но не весь месяц, а лишь его первая половина. Многие Водолеи женщины перенаправят свой эмоциональный, физический и интеллектуальный потенциал на деловую активность, оставив отношения развиваться в свободном спокойном режиме.

Октябрь

Как из рога изобилия посыплются на головы мужчин красотки – Водолейки, смелые, инициативные, умеющие создавать новые отношения, легко забывая о прошлых. Такой всплеск активности женщин Водолей будет связан с несколькими факторами, избыточным пополнением энергии за летний период в том числе.

Ноябрь

Активность в любовных отношениях продолжит для Водолеев женщин набирать обороты буквально по месяцам, вплоть до Нового года, ожидание светлого веселого праздника будет подогревать ее еще больше. Однако, в этом месяце многих представительниц знака ожидает разочарование и даже депрессивное состояние вплоть до потери уверенности в себе.

Декабрь

Желающие получать от жизни исключительно только подарки, многие представительницы Водолея добьются, таки своего и уговорят свои половинки на неслыханную щедрость по отношению к ним. Также водолеек ожидают романтические круизы в теплые страны, и путешествия по другим маршрутам.

Финансовый гороскоп

В целом год для всех представителей знака зодиака Водолей будет достаточно благополучным, особенно это касается женской половины. Одни из них настолько активны и деятельны, что смогут заработать неплохое финансовое обеспечение сами, другие смогут составить романтические и семейные союзы с преуспевающими представителями других знаков.

Январь

Из всех месяцев, самый неудачный в финансовом плане, но не настолько, чтобы предпринимать какие–то серьезные шаги по улучшению ситуации, помня, что все относительно, и ваш «финансовый провал» это временное явление.

Февраль

Женщины Водолеи очень любят роскошь и материальный достаток, впрочем, то же самое можно сказать и о всех других представительницах прекрасного пола. В этом месяце, однако, придется немного вспомнить, что такое элементарная экономия, скажутся последствия предыдущего месяца.

Март

Женщинам Водолеям, которые с самого начала нового года буквально «впряглись» в работу, подгоняемые временными трудностями, проявляя чудеса физической и интеллектуальной выносливости, деньги буквально «посыплются» со всех сторон.

Апрель

Денежные потоки продолжат свое стремительное движение к вам в карман, это то, что реально ждет Водолея женщину в 2019 году, состоять они будут не только из заработной платы, но также дивидендов от удачных вложений, а также подарков от родственников и поклонников.

Май

Окрыленные успешно складывающейся финансовой ситуацией, Водолеи женщины будут активно демонстрировать свою резко возросшую покупательскую способность, тратить деньги с осторожностью не получится, но не отчаивайтесь, «деньги идут к деньгам», так что источник еще нескоро иссякнет, благодаря и вашим деловым качествам.

Июнь

На некоторых представительниц знака Водолей, в этом теплом месяце года внезапно найдет озарение, и они вспомнят о том, что своими материальными благами необходимо делиться с менее успешными людьми, рядом шагающими с тобой по жизни.

Июль

Финансовая стабильность насторожит многих, хотя повода для волнений не будет никакого, однако, приятней, все же, осознавать, что ты находишься не на стадии стабильности, хотя и благополучной, а на стадии уверенного роста.

Август

Страхи и фобии не отпускают даже тех из Водолеев - женщин, которые буквально купаются в роскоши. В этом месяце основной испуг будут испытывать те, у которых денежный поток обратного направления (траты) стал соизмерим с потоком финансового наполнения.

Сентябрь

Финансовая помощь близким продолжится, однако, не у всех, одни будут делать это бескорыстно, другие представительницы знака станут помогать родным из-за боязни потерять удачу, третьи из расчета, что все окупится с лихвой в недалеком будущем.

Но главным остается то, что возможность оказания такой финансовой помощи у них будет сохраняться, причем практически в незаметном, для собственного кошелька, режиме.

Октябрь

В финансовом плане все по–прежнему неплохо, но как известно, денег не хватает всегда, даже когда их очень много просто резко возросшие запросы, будут стимулировать дальнейшее продвижение вперед и не дадут «почивать на лаврах» вашего собственного финансового благополучия.

Ноябрь

Для тех, кто не дошел до уровня получения «сверхдоходов», а просто банально нашел работу или другой источник небольшого заработка, подходящий к завершению год, сделает еще один финансовый подарок, для каждого он будет свой, большой и не очень, но главное, что непременно будет.

Декабрь

С надеждой на такой же финансовый успех представительницы Водолея начнут «заглядывать» в гороскопы на год приближающийся, с целью узнать заранее, что ожидает Водолея женщину в новом году.

Следует заметить, что последний месяц 2019 года им также не принесет финансовых разочарований.

Гороскоп здоровья для женщины Водолей

Что касается здоровья, то здесь все очень индивидуально и относительно, однако, по месяцам можно описать некоторые моменты, тем или иным образом, влияющие на общее состояние. Представительницы знака зодиака Водолей по–своей натуре очень переменчивы, нельзя точно сказать, как они поведут себя в той или иной нестандартной ситуации.

Такой характер максимально подвержен воздействию извне, в том числе и воздействию энергии космоса, с его динамичным движением планет и бурно протекающими процессами.

Январь

Начало года не принесет существенных изменений в состояние здоровья Водолеев женщин, не окажут на него и негативное влияние бурно проведенных выходных по случаю наступления Нового года.

Представительницы Водолея достаточно себя любят, чтобы не допустить ничего лишнего, что могло бы навредить их здоровью и внешнему виду.

Февраль

Более зрелые представительницы знака испытают излишнюю нагрузку на сосуды, которая будет ощутима для многих из них. Лучше заранее принять меры и следить за частотой пульса и кровяным давлением.

Март

Несмотря на межсезонные природные явления, связанные с перепадом атмосферного давления и неустойчивой температурой воздуха, самочувствие большинства Водолеев женщин останется стабильным. В полной безопасности почувствуют себя те из Водолеев, кто еще с теплых времен прошлого года приобрел камень – оберег из граната, сапфира, опала, лазурита или циркония.

Апрель

Особое внимание следует уделить мочеполовой системе, к ежемесячным женским проблемам вполне могут добавиться еще и боли простудного характера, как следствие, не столько влияния планет, сколько неразумного собственного поведения. А энергетическая подпитка именно в этом месяце будет минимальной, расположение Сатурна и Урана не предполагает их сильного воздействия.

Май

Благоприятный геомагнитный фон и энергетическое воздействие планет – покровителей, будет способствовать хорошему самочувствию всех без исключения Водолеев женщин на протяжении двух месяцев.

Июнь

Молодые Водолеи будут продолжать вести активный образ жизни не особо обращая внимание на здоровье, с которым у них в общем все нормально, за исключением небольших мигрений, являющихся спутником представителей этого знака зодиака.

Июль

Несмотря на то что лето в самом разгаре, приближение осени представительницы обязательно почувствуют участившейся резкой смены настроения. Самые разумные представительницы Водолея сделают выводы и увеличат пребывание на свежем воздухе, совмещая его с посильными физическими упражнениями.

Август

Те из Водолеев женщин, что прислушались к своему здоровью заблаговременно, не почувствуют негативного воздействия вовсе, однако, другая часть представительниц знака будет испытывать настоящую депрессию, которая будет у каждой проявляться по–разному, в той или иной форме.

Сентябрь

Необходимо окружить себя любимую заботой и человеческим теплом, как это сделать решает каждый самостоятельно, для активных и сообразительных Водолеев, это не проблема. А проблемы со здоровьем могут начаться реальные у одиноких представительниц знака.

Дело в том, что Водолеи женщины не могут переносить это самое одиночество, они натуры общительные и при отсутствии общения и человеческого участия, да еще в период неблагоприятного расположения планет, самочувствие может резко ухудшиться.

Октябрь

Сердечно – сосудистые явления и головные боли вновь усилятся, облегчение может наступить во второй половине месяца либо у тех, кто в этот неблагоприятный период снизит обороты физической и интеллектуальной деятельности.

Ноябрь

Время, когда важно держать здоровье под контролем, принимать во время лекарства и беречься от простуды. А влияние планетарного масштаба не окажет сколь-нибудь существенного воздействия на здоровье.

Декабрь

Последний месяц года станет настоящим испытанием для прекрасной половины представительниц Водолея, согласно астрологическому прогнозу, покровительство созвездия резко уменьшится, его представители останутся один на один с силами природы.

Как следствие такого расклада, возрастут невротические проблемы и проблемы с сердцем, но если заранее знать о предстоящем неблагоприятном периоде, то вполне реально минимизировать его влияние на здоровье.

Благоприятные периоды

По утверждению астрологов для всех представителей знаков зодиака, а значит для всех людей существуют благоприятные и неблагоприятные периоды в циклическом течении каждого года. Связано это со многими объективными от нас независящими факторами, рассчитав которые астрологи выдают нам свои рекомендации.

Так, если учесть тот факт, что для Водолеев благоприятными являются числа: 2, 4, кратные 4, 8, 9, 11 и 13, то можно составить для себя конкретный список удачных месяцев в году, а также благоприятных дней каждого месяца, независимо от того, благоприятный ли он в целом или нет.

Так благоприятными месяцами будут: февраль, апрель, август, сентябрь, ноябрь.

Это вовсе не означает, что только в эти месяцы представители знака зодиака Водолей женщины будут чувствовать себя хорошо, все у них будет получаться, вовсе нет, не все так явно и однозначно. На воздействия планетарного масштаба, которые не столь сильны и заметны для нас, влияют и многие другие факторы, которые могут благоприятный день превратить в неблагоприятный и наоборот, так что стопроцентно узнать, что нас ждет в 2019 году не представляется возможным.

Неблагоприятные периоды

Для Водолеев женщин астрологи определяют неблагоприятные дни точно также, как и для мужчин, здесь особой разницы не наблюдается, но опять же, это всего лишь слабое воздействие вселенной, которое можно нивелировать и повернуть в обратную сторону.

Если рассмотреть по месяцам, то неблагоприятными окажутся: март, май, июнь, июль, октябрь, декабрь.

Кроме того, с осторожностью следует относиться и к воскресеньям, так как для Водолеев это неудачные дни, относительно конечно.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что влияние планет на нашу жизнь, конечно же, существует, и это уже доказано учеными и понятно даже исходя из простых логических размышлений, однако, оно не столь велико, а все расчеты астрологов и предсказания, всего лишь повод задуматься над своей жизнью, хозяином которой являетесь только вы сами.