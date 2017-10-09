В последнее время на мой адрес зачастили истории в стиле «я знаю, в чем причина моей апатии, но ничего не могу с этим сделать». И что удивительно, я не слышу в этих посылах горечи или твердого намерения понять, «как это изменить». Скорее, звучит вызов. Утверждение в своей уникальности, ведь никто не понимает причины своих страданий (как будто бы), а этот человек все прекрасно видит.

На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Если вы видите «косяки», которые тормозят ваше развитие, но не можете ничего с ними сделать, — то вы ничем не отличаетесь от общей массы населения. Вы — типичный представитель.

Иногда признать себя частью чего-то безгранично серого очень полезно, чтобы никогда больше не оставаться в этом состоянии и постоянно двигаться вперед.

Любой адекватный человек понимает, что нужно делать, чтобы его апатии не было, и знает причины, которые приводят его в это состояние, но только единицы способны изменить собственные привычки и ежедневные действия.

Люди ищут новую информацию, новые методики и авторов-самородков, тогда как реальный выход в том, чтобы делать самые простые действия, которые знаешь с детства. Иногда для этого приходится оказаться в ситуации, когда не делать ты не можешь… Но это другая история.

Как побороть свою лень?

Для начала полезно понять, что лени не существует. Да, вы не ослышались, а я не «описалась»: такого явления, как лень, не существует. Поэтому любая попытка бороться с ленью больше похожа на сражение с ветряными мельницами.

Нет желания заниматься выбранным делом? Не хочется вставать по утрам? Постоянно опаздываете? Не доводите дела по конца? Руки опускаются? Не можете себя заставить? Теряете энтузиазм?

Это следствия, но не причины.

Лени не существует, зато вполне реальны следующие состояния:

Нелюбовь к тому, что делаешь;

Энергетический спад;

Отсутствие текущей цели и как следствие энергетический застой;

Отсутствие масштабного видения и как следствие непонимание «нафига оно мне надо».

Каждое из этих явлений имеет симптомы, которые мы привыкли называть ленью, — не хочется делать и руки опускаются, но лечатся они совершенно разными средствами. Нелюбимое дело, например, в корне отличается от отсутствия масштабного видения. В первом случае — надо менять деятельность, во втором — оставаться в своем деле, но замахнуться на большее.

Излечите причину, и симптомы пройдут сами собой — это универсальный закон природы. И наоборот — попытка бороться со следствиями дает только кратковременный эффект. Можно сколько угодно пить аспирин из праздных развлечений, уезжать в отпуск, забываться в алкоголе, веществах или йога-ретритах, но все это будет давать только кратковременные радостные передышки, тотальная скука жизни и лень к ежедневному процессу будут всегда возвращаться и с каждым разом все чаще и чаще, пока причины остаются у вас внутри.

— Я не могу вставать рано утром, — говорят мне.

— Но если завтра вам предстоит кругосветное путешествие в команде единомышленников, где в течение года надо будет вставать рано утром, — то как? Поедете? Будете вставать? (Причем вам это будет в радость, если такая поездка — то, о чем вы мечтали.)

Как излечить истинные причины лени и жить в драйве?

Рассмотрю каждое из состояний в отдельности.

1. Лень как следствие занятия нелюбимым делом

Нелюбимое занятие, бессмысленное дело, глупые или противоречащие вашим внутренним нормам действия вызывают не просто лень, а включают внутреннюю блокировку. Руки в буквальном смысле не поднимаются, и это прямо пропорционально вашему пробуждению. Чем выше осознанность, тем сложнее вам жить без смысла.

— В чем смысл осознанной жизни?

— Смысл жизни в том, чтобы выбрать свой собственный смысл и следовать ему.

(с) Опыт

Мало отказаться от общепринятых норм. Очень мало «взять и уволиться» — надо выбрать свое собственное дело, свой смысл и отдаться ему, а то предстоит узнать, что подвешенное состояние ничем не лучше рамок общества.

Я получаю еще один вид писем со стабильным постоянством. Тема — «Я ушел с нелюбимой работы. Я — герой». Мне в данном случае всегда хочется ответить:

— Друг мой, ты станешь героем, когда обретешь близкое по духу дело и будешь иметь достаточно терпения ему следовать.

Сам факт, что вы оставили нелюбимое занятие, не избавит вас от лени и прочих апатичных состояний. В этот момент начнется самое сложное: понять, что себя невозможно найти, себя можно только создать и свое дело невозможно найти, но можно выбрать то, что нравится, и начать это д-е-л-а-т-ь. Причем делать с душой.

Люди боятся вкладывать свою душу. Боятся отдавать. Сначала хотят, чтобы их полюбили или чтобы дело каким-то образом сразу их наполнило, а только потом они готовы отдавать. Но на перспективу так не работает. Природа нам четко показывает:

По весне посеешь, по осени пожнешь.

Те, кто не сеет или у кого не хватает терпения ухаживать за своими саженцами до осени, ничего и не пожинают. Они разговаривают с миром буквально на таком языке:

— Дорогой огород, ты мне дай сначала сладкую и вкусную клубничку, а потом я ее посажу и буду пропалывать.

— Дорогой мир, ты мне дай сначала любимое дело, которое меня окрыляет и наполняет, а потом я буду им заниматься с душой.

И что делать миру с такими запущенными случаями? Как ему прикажете отвечать на это? Вот вам и симптомы страданий и лени, чтобы задумались и ушли лечиться от инфантильности.

Спокойная любовь к делу (которая не имеет никакого отношения к быстрорастворимой эйфории) порой приходит через время, вместе с первыми результатами, когда за плечами остаётся преодоление собственных страхов и открываются новые горизонты возможностей.

2. Лень как следствие энергетического спада

Энергетический спад — совсем другая причина возникновения симптомов лени и может появляться даже в самом приятном процессе. Вы устали, переутомились, ваши силы пошли на спад, руки опускаются, вы начинаете задумываться: «а то ли дело я выбрал?», появляются муки творчества и прочие самоистязания, тогда как вам необходимо просто отдохнуть, восстановить силы и циркуляцию энергии в вашем физическом теле.

Первое, что важно понять, — энергетический спад может быть даже в самом любимом процессе, и это не значит, что надо все бросать и кидаться в новое дело в надежде, что там будет одна «сплошная любовь».

Причины спада? Усталость, как моральная, так и физическая. Выход — отдых и перезагрузка. Здесь как раз-таки важно понимать роль питания и физической активности, которые влияют на наш тонус.

Если вы диагностируете у себя энергетический спад, первое, что надо сделать, — восстановить силы с помощью отдыха и не принимать никаких решений в таком состоянии. А далее ваша задача свести такие спады к минимуму — то есть внести спорт, здоровое веселье и правильное питание в свой ежедневный рацион.

3. Лень как следствие отсутствия текущей цели

Стоячая вода тухнет. Этим все сказано.

То же самое происходит с вашей энергетикой: когда она не имеет четко направленного русла, то просто застаивается внутри, вызывая все эти неприятные состояния — хочется спать, когда вы не устали, хочется есть, когда вы не голодны, и тому подобное. Это очень мерзко, но и к этому привыкаешь.

Неиспользуемые мышцы атрофируются, и потом требуется колоссальный труд, чтобы их расшевелить и вернуть в тонус. То же самое касается вашей внутренней силы, которая без использования начинает отдавать душком. Конечно, в таком состоянии вам многое лень. Еще бы.

Здесь все зависит от уровня запущенности ситуации, но в глобальном смысле выход будет всегда один — светлая цель, которая встрепенет ваше существо. Причем именно текущая цель, к которой вы можете начать двигаться уже сейчас, а не когда-то потом. Ведь сейчас — это все, что у нас есть.

Те, кто всю жизнь ждет большую и великую цель, которая взорвет им голову, похожи на обреченную 30-летнюю девственницу в ожидании принца. Ребятки, дойдите сначала своими ногами до любой, пусть небольшой цели. А затем замахнитесь на большее. Это восхождение в гору. Увлекательное путешествие, между прочим.

У многих людей есть мечта, которую можно исполнить до конца недели, а они делают из нее мечту всей жизни.

Автор из Интернета

Похудейте. Заработайте миллион (для начала рублей). Посмотрите мир — билеты в Нью-Йорк стоят дешевле, чем на Камчатку. Откройте свой бизнес. Свяжите крючком чехол для мерседеса. Сделайте что-нибудь и доведите это до конца. Это единственный способ узнать на собственной практике, что в этой жизни все реально и проще, чем кажется.

4. Лень как следствие отсутствия масштабного видения

Если вы занимаетесь делом, которое вам интересно, и достаточно быстро в нем прогрессируете — зарабатываете первые деньги, получаете первое признание и так далее, то вам просто необходимо масштабное видение, чтобы продолжать развиваться.

Вы выросли из детских штанишек, пора взрослеть и пора производить апдейт своих собственных целей. Если раньше покупка машины и 100.000 рублей в месяц вам казались «ого-го-го», то когда они у вас появляются, становится предельно очевидно, как это мало. Да, именно мало и ни на что не хватает. Можно, конечно, удариться в «избавление от эго и порождаемых им желаний», а можно признать, что достижение целей — это прекрасный катализатор для внутреннего роста, которого ваше существо так отчаянно требует (и будет требовать всю жизнь — это наша природа).

Масштабное видение помогает увидеть смысл в ежедневной рутине и преодолевать ее припеваючи:

Рутина никогда никуда не денется. Ее можно минимизировать, отдать на аутсорсинг, автоматизировать, но полностью изъять монотонные действия из своей жизни не удастся. Да и не нужно. Изменится сам человек. Обладая масштабным видением своей жизни, с текущими задачами, пусть даже занудными и неинтересными, он будет справляться играючи, продолжая ощущать вкус жизни.

Но если такого видения нет, то человеку с внутренним размахом и амбициями становится неинтересно, и его начинает одолевать ежедневная лень. Веселить тут себя бесполезно, даже спорт не поможет, нужна глобальная большая и яркая цель, чтобы пробудить аппетит и вкус к жизни.

Подводя итог — лень побороть невозможно, да и не нужно, решать надо то, что послужило ее причиной. Причем решать как можно раньше, чтобы не запустить эту ментальную болезнь и не привыкнуть жить без красок.

Всегда ваша,

Олеся, об авторе

Иллюстрация Avita FLit специально для re-self.ru