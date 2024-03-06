К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках

Любой человек, который видит то или иное сновидение, хочет разгадать его значение и понять, каким знаком оно является. Представительницы прекрасного пола уделяют особенное внимание этому вопросу. Если вы хотите узнать, к чему снятся лошади женщине, ознакомьтесь со статьей, которую для вас подготовил Клео.ру. Мы постарались собрать максимально подробную информацию о символике, связанной с этим животным и возможном толковании сна, в котором оно присутствует.

Символика лошади в разных культурах

Символика этого красивого, сильного и грациозного животного чрезвычайно сложна и многогранна. В разных культурах можно найти как светлые, так и темные значения, связанные с лошадью. Зачастую лошадь символизирует такие физические характеристики как интеллект, силу, выносливость, мудрость, движение. Существуют и философские понятия, связанные с этим животным – достаток и богатство, а также скоротечность времени. Лошадь, сопровождающую светлых богов в древних культурах, ассоциировали с плодородием, жизнью и здоровьем. Однако существовали и другие значения – увядание и смерть, которыми наделялись кони всадников Апокалипсиса.





Можно отметить следующие упоминания лошади в разных культурах:

В китайской мифологии животное ассоциировалось с огнем, небесами, сулило доброе предзнаменование.

В буддизме лошадь воплощает скрытую природу вещей и неразрушимое начало.

У греков и римлян лошади приписывали магические свойства, нередко ее образ олицетворял различных божеств, например, это Гиппокамп, крылатый Пегас, Единорог.

При изучении скифских погребений было выявлено, что коня зачастую хоронили вместе с погибшим воином, считая, что животное перенесет его в мир духов.





В целом можно выделить несколько общих символических значений лошади в различных культурах:

свобода, связанная со способностью лошади бегать на открытых пространствах без препятствий;

сила и мощь – значение связано с военными культурами, где лошади использовались для боевых действий;

прогресс и движение вперед, что обусловлено использованием животных в транспорте и тягловых работах;

власть и статусом, это особенно актуально, когда речь идет о породах лошадей, которые были доступны только элите;

символ духовности, чистоты и божественности.





Толкования сновидений с лошадьми для женщины

Значение того, к чему снится лошадь, приведено во многих сонниках. Конечное толкование зависит от внешнего вида животного, его действий. Так, в соннике Миллера лошадь во сне может означать следующее:

Если вы увидели ухоженное и красивое животное, стоит ожидать улучшение финансового состояния.

Грязная лошадь является предвестником предательства, которое может произойти со стороны близких вам людей.

Увидеть во сне мертвое животное – очень плохой знак, говорящий о предательстве или даже о смерти близких людей.

Если конь скачет прямо на вас, стоит ожидать плохих вестей о болезни кого-то их родственников. Аналогичное значение сна, в котором конь убежал от вас и присоединился к дикому табуну.

Чистить лошадь во сне предвещает серьезные испытания, которые вам придется преодолеть, чтобы в конечном итоге завоевать благополучие.

Лошадь с подковами, увиденная женщиной во сне, сулит ей надежного партнера.





Другие сонники содержат следующее толкование сна о лошади:

Ванга говорит от том, что увидеть во сне белую лошадь – добрый знак, свидетельствующий о скорых положительных переменах в жизни. Противоположное значение сна имеет черное животное. Если вы упали с лошади во сне, в жизни будет велика вероятность несчастного случая. Удар копытом говорит о недуге и серьезных жизненных испытаниях.

Исламский сонник имеет исключительно положительное значение сна о лошади. Скакать на ней – означает прийти к успеху. Если при этом перед вами сидит какой-то человек, именно он поможет вам достичь процветания. Если во сне животное что-то говорит вам, то его слова будут вещими. Фекалии лошади означают богатство.

Согласно соннику Фрейда лошадь – символ надежного партнера. Если вы скачете на ней верхом, то подсознательно желаете завести детей.

Сонник Лоффа говорит, что увидеть лошадь во сне означает, что вы очень устали, и вашему организму нужен отдых.

В соннике Нострадамуса уход за больной лошадью – негативный знак, говорящий, что наяву вам придется ухаживать за родственником. Если лошадь пошла на поправку, это произойдет и в жизни с близким человеком. Запрягать коня знаменует ссору с родными.





Подведем итог

Теперь вы знаете, к чему снятся лошади женщине согласно толкованиям в разных сонниках. Анализируя свое сновидение, обязательно уделите внимание деталям. Значение имеют разные аспекты: как выглядит животное, особенности его поведения, а также ваше собственные ощущения.