Сны об измене мужа: значение, толкование и психоанализ

Сновидения, в которых появляются близкие люди – очень распространенное явление. Увидев что-то подобное, люди хотят расшифровать значение и понять его смысл. Особенно это актуально для представительниц прекрасного пола, которые увидели во сне нечто тревожное, связанное с предательством их второй половинки. Если вы хотите узнать, к чему снится женщине измена мужа, ознакомьтесь с этой статьей, в которой Клео.ру приводит выдержки из популярных сонников.

Возможные значения сна об измене мужа

Значение сна об измене мужа зачастую связано не с его личностью, а с вашим внутренним состоянием. Клео.ру сделал для вас подборку толкований, приведенных в различных сонниках:

Миллер говорит о том, что сон об измене мужа означает, что наяву вы очень неуверенный в себе человек. Эти зачастую злоупотребляют окружающие вас люди. Сновидение может быть своеобразным знаком и означать, что вскоре вам придется столкнуться с ситуацией, когда все же придется проявить силу воли приобрести умение говорить «Нет». Также в соннике Миллера содержится толкования сна, в котором супруг совершается измену, не скрывая ее от вас и делая так, чтобы вы об этом знали. В реальной жизни это будет иметь противоположное значение и означать крепкую и надежную семью.

Ванга толкует сны о предательстве мужа как очень неблагоприятный знак. Провидица говорит о том, что наяву это означает депрессию и разрушение ваших планов. Если же супруг удержался от измены в последний момент, в реальной жизни вы сможете справиться с испытаниями. Если во сне муж изменил с вашей подругой, обратите внимание на ваши отношения с ней. В реальной жизни сон может предвещать ссору, а также является знаком того, что вам нужно прекратить общаться с подругой на некоторое время.

В исламском соннике приводится толкование сна, в котором вы увидели помаду на рубашке мужа. Это означает, что наяву возможен большой скандал с супругом. Чтобы его избежать, вам следует поговорить по душам. При этом будьте деликатны и старайтесь не обидеть мужа, поскольку в противном случае вы можете спровоцировать серьезную ссору вплоть до разрыва отношений.





Согласно соннику Фрейда, измена мужа во сне означает всего лишь ваши тревоги и волнения по этому поводу в реальной жизни. Вам стоит поговорить с супругом, чтобы прояснить отношения и убедиться в безосновательности ваших сомнений.

В соннике Лоффа говорится о том, что измена супруга с целью отомстить за какое-либо ваше действие, в реальной жизни предвещает хорошие отношения в семье. Сон, в котором вы увидели мужа в объятиях другой женщины, означает ваше недовольство его определенными качествами наяву. Также Лофф дает интересную интерпретацию сна, в котором вам изменяет бывший муж. Это может означать, что в реальности он появится в вашей жизни и попросит о помощи. При этом Лофф предупреждает, что оказывать ее нельзя ни в коем случае.

Нострадамус трактует сон об измене супруга как знак о скорых переменах в жизни женщины. Если она застала его с другой, это означает, что в реальности женщина пытается быть излишне самостоятельной.





Советы психологов

Так или иначе, сон об измене мужа говорит о вашем определенном психологическом состоянии. Разобраться с этим вопросом могут помочь некоторые комментарии психологов:

Многие специалисты считают, что подобное сновидение означает неуверенность женщины в себе. Это могло произойти по разным причинам: к примеру, набор лишнего веса после родов, в результате чего девушка перестала считать себя привлекательной. В этом случае необходимо, прежде всего, проработать эти моменты, чтобы избавиться от подобных страхов.

Если у женщины в реальной жизни есть поводы для ревности, неудивительно, что она видит такую картину во сне. Наяву лучшим выходом из ситуации будет поговорить с супругом откровенно и по душам.

Если же наяву муж не дает вам поводов для ревности, но вы видите подобные сны, это свидетельствует о том, что вам свойственно быть слишком подозрительной. Вы стремитесь контролировать любые ситуации и действия супруга. Прежде всего, вам нужно работать над собой, чтобы избавиться от таких качеств.





Подведем итог

Теперь вы знаете, к чему снится женщине измена мужа в разных сонниках, а также как подобные сновидения трактуют психологи. Увидев такую картину во сне, не спешите обвинять супруга, а в первую очередь проанализируйте собственное психологическое состояние, чтобы понять, какие внутренние страхи вас беспокоят. Именно с ними вам и нужно бороться, и прорабатывать их.