Гороскоп для женщины-Весы на январь 2023 года

Гороскоп на январь 2023 года предупреждает женщин-Весов о существенных переменах в жизни. Они могут произойти как в личной, так и в трудовой сфере.

Основные события для Весов в январе

Первый месяц года Солнце проведет в 4-м доме гороскопа Весов. Данное поле отвечает за семейную жизнь и домашний очаг. В течение января ожидается несколько событий, которые могут сильно повлиять на мировоззрение и отношение к привычным вещам. Основные изменения будут касаться семьи, хотя нельзя исключать влияния на карьеру. Астрологи советуют женщинам-Весам чаще доверять своей интуиции, а в делах проявлять настойчивость и целеустремленность.

Гороскоп от известных астрологов утверждает, что в начале года нельзя строить грандиозные планы. Следует ограничиться только реальными и достижимыми целями. Если что-то не получается, нельзя опускать руки и сдаваться. К концу месяца все представители воздушных знаков будут полностью вознаграждены за свои усилия.

О том, что ждет женщину-Весы в январе 2023 года, рассказывает гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 января) . Начало месяца окажется благоприятным с точки зрения финансов. Любые операции с деньгами принесут прибыль. Следует активно пользоваться благоприятным периодом, совершать отложенные покупки. Исключением являются только кредиты. Брать средства в долг крайне нежелательно.

. Начало месяца окажется благоприятным с точки зрения финансов. Любые операции с деньгами принесут прибыль. Следует активно пользоваться благоприятным периодом, совершать отложенные покупки. Исключением являются только кредиты. Брать средства в долг крайне нежелательно. Вторая декада (11-20 января) . Удачный период для тех дам, которые планировали отдохнуть в ноябре. Астрологический прогноз рекомендует отправиться за пределы привычных мест обитания. Смена обстановки и климата пойдет на пользу организму и нервной системе.

. Удачный период для тех дам, которые планировали отдохнуть в ноябре. Астрологический прогноз рекомендует отправиться за пределы привычных мест обитания. Смена обстановки и климата пойдет на пользу организму и нервной системе. Третья декада (21-31 января). В конце месяца ожидается снижение энергетического потенциала. Это не лучшим образом отразится на здоровье. Иммунитет будет ослаблен, что создаст благоприятную обстановку для сезонных болезней. Также могут обостриться и хронические недуги. Будет не лишним посетить лечащего врача и пройти полный курс профилактического обследования.

Самыми благоприятными днями для женщин-Весов станут 3, 13, 18, 22 и 26 января. На эти даты стоит планировать наиболее важные и значимые дела: встречи с партнерами, покупку дорогостоящих вещей, проведение плановых медицинских и финансовых операций. Звезды обещают успех в любых начинаниях.

Дополнительная осторожность будет уместной в неблагоприятные дни: 1, 11, 16 и 24 января. Такие моменты считаются энергетически слабыми. Представительницы знака Весы окажутся недостаточно внимательными для решения возникших проблем и могут совершать ошибки.

Любовный гороскоп

Положение Солнца окажется благоприятным для решения семейных вопросов. У дам возникнет ностальгия по тем временам, когда в отношениях было больше эмоций, страсти и впечатлений. В результате некоторые представительницы воздушного знака могут искать чувства на стороне. Такие интрижки способны негативно отразиться на отношениях с супругом, поэтому стоит тщательно взвешивать положительные и отрицательные стороны подобных решений. Астрологи рекомендуют больше времени уделять всем членам семьи, даже если они не просят этого. Позаботьтесь о пожилых родственниках.

В начале года Кролика свободные девушки будут обаятельны и привлекательны. Любовный гороскоп на январь 2023 года утверждает, что женщин-Весов ждет период свиданий и приятного времяпровождения с интересными людьми. Возможно, некоторые представительницы данного знака смогут найти свою вторую половинку.

Календарь здоровья

Большую часть месяца проблем со здоровьем у женщин-Весов возникнуть не должно. Ситуация изменится ближе к концу января. В этот период ожидается ухудшение общего самочувствия, повышается вероятность заболеть сезонными недугами. Не стоит игнорировать простые профилактические меры. Сквозняки и переохлаждение представляют очень серьезную опасность. Даже небольшая простуда сможет вывести из строя на несколько дней.

Под угрозой заболеть окажутся не только сами представительницы воздушного знака зодиака, но и близкие родственники. Дамам следует уделять им больше времени, особенно людям пожилого возраста. При появлении у родителей и родственников симптомов болезни, следует убедить их посетить лечащего врача. Но делать это нужно мягко, без принуждения. В противном случае Весы могут столкнуться с принципиальным отказом.

Финансовый прогноз

Солнце в январе 2023 года будет гостить в 4-м доме гороскопа Весов, большая часть времени и внимания будет уделена семье и дому. Работа отойдет на второй план. В какой-то степени это хорошо, потому что в трудовой деятельности возможны проблемы и разочарования. Астрологи не советуют браться за тяжелые проекты и строить долгосрочные планы. Лучше ограничиться небольшими, но реальными и быстровыполнимыми задачами. Владельцам бизнеса нужно быть настороже со своими деловыми партнерами. Не стоит доверять им слишком многого. Они могут подвести в самый ответственный момент.

Финансовый гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Весам относительно благоприятный период, особенно в начале месяца. Возможно, дамы смогут приобрести желаемую вещь по приятной цене или скидке. Благодаря своим дипломатическим качествам женщины-Весы смогут добиться дополнительных выплат, премии или уговорят своего партнера на поиск дополнительного дохода. Астрологи рекомендует отказаться от каких-либо кардинальных перемен в жизни, иначе дамы рискуют потерять большие деньги.

Гороскоп от известных астрологов

Наверняка, большинству хотелось бы знать о грядущих проблемах заранее. Это позволило бы подготовиться к ним лучше или повернуть всё в свою пользу. Точные прогнозы от известных астрологов позволяют осуществить такое желание. Узнайте, что произойдет в январе 2023 года в жизни женщин-Весов.

Павел Глоба

Месяц доставит представительницам воздушного знака немало неприятностей. Им предстоит пройти через ряд испытаний, прежде чем добиться желаемого. Соблазн отказаться от поставленных целей будет слишком велик. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что только от силы воли будет зависеть, насколько успешными окажутся Весы в январе 2023 года.

Следует обратить внимание на отношения с окружающими. В начале года можно будет разобраться, кто на самом деле является другом и единомышленником. Возможно, дамы решат разорвать некоторые контакты, которые посчитают бесперспективными. Это же касается и романтических отношений.

Тамара Глоба

Астролог считает январь очень перспективным месяцем для женщин-Весов. Дамы смогут реализовать все задуманное, но для этого нужно приложить немало усилий. Перед составлением планов необходимо трезво оценивать свои силы и брать задачи, с которыми можно справиться без помощи других.

В материальной сфере ожидаются проблемы. Чтобы благополучно пройти месяц, необходимо умерить свои аппетиты и жить по средствам. В январе, согласно прогнозу от Тамары Глобы, категорически противопоказано брать деньги в кредит в банке или занимать у знакомых. Даже если процент окажется очень доступным, вернуть долг окажется очень проблематично.

Василиса Володина

Василиса Володина убеждена, что главные успехи месяца будут связаны напрямую с умением Весов договариваться, находить компромиссные решения и идти на уступки. Хорошая коммуникабельность позволит уладить домашние дела, завести новых знакомых и выстроить крепкие деловые отношения. Главное, действовать быстро, не упуская шансы.

В личной жизни, согласно гороскопу от Василисы Володиной, ожидаются приятные перемены. Первый месяц 2023 года будет наполнен романтикой. Астролог рекомендует доверять своему партнеру, при необходимости проявлять инициативу и активность.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Весам достаточно насыщенный и сложный месяц. Советы астрологов помогут избежать многих проблем и не упустить благоприятные возможности.