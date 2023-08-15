Гороскоп для женщины-Весы на сентябрь 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 года обещает женщинам-Весам напряженный месяц. Дамы столкнутся со множеством новых и старых проблем, которые предстоит оперативно решать. Но настойчивость и целеустремленность помогут достичь желаемого, невзирая на преграды.

Основные события для Весов в сентябре

В начале осени Солнце посетит 12-й дом гороскопа Весов. Этот сектор традиционно считается неблагополучным. Представительницы данного знака зодиака столкнутся с проблемами, связанными с самооценкой и самореализацией. Дамы будут более доверчивыми, чем могут воспользоваться злоумышленники и недоброжелатели. Астрологи советуют не терять бдительность и с подозрением относиться к малознакомым людям.

Согласно прогнозам, для воздушных знаков такое положение Солнца сулит еще и проблемы со здоровьем. Эксперты утверждают, что организм женщин-Весов будет сильно ослаблен, особенно сердце и кровеносная система. При возникновении неприятных симптомов, связанных с этими органами, стоит обратиться к профильному врачу и пройти необходимое обследование.

О том, что ждет женщину-Весы в сентябре 2022 года, подробно расскажет точный прогноз по декадам:

Первая декада (1-10 сентября) . Начало месяца станет подходящим периодом для изучения чего-то нового. Иностранные языки, чужие культуры, полезные для карьеры навыки и даже религиозные учения – все это окажет благоприятное влияние на энергетику.

. Начало месяца станет подходящим периодом для изучения чего-то нового. Иностранные языки, чужие культуры, полезные для карьеры навыки и даже религиозные учения – все это окажет благоприятное влияние на энергетику. Вторая декада (11-20 сентября) . Особо опасный для здоровья период. В этой декаде дамы ощутят сильную усталость и апатию. Не стоит дополнительно отягощать организм физическими нагрузками. Желательно посетить лечащего врача, если есть такая возможность, и контролировать состояние своего организма.

. Особо опасный для здоровья период. В этой декаде дамы ощутят сильную усталость и апатию. Не стоит дополнительно отягощать организм физическими нагрузками. Желательно посетить лечащего врача, если есть такая возможность, и контролировать состояние своего организма. Третья декада (21-30 сентября). Хорошее время для Весов, чтобы наладить личную жизнь. На конец месяца можно планировать бракосочетание, а если в отношениях с возлюбленным возникли сложности, то помириться будет легче. Оставаться в одиночестве нельзя.

Чтобы дела проходили успешнее, а деловые переговоры завершались нужным результатом, нужно проводить их в благоприятные дни: 23, 25, 28 и 30 сентября. Расположение звезд сигнализирует о том, что любые начинания завершатся успешно, в какой бы сфере деятельности они не совершались.

Повышенная осторожность необходима в неблагоприятные дни: 5, 11 и 17 сентября. В такие моменты нельзя принимать судьбоносные решения. Лучше оставить это на более удачное время. Женщинам-Весам стоит хорошенько отдохнуть и обдумать происходящее.

Любовный гороскоп

Семейным парам пора пересмотреть свои отношения. Если в семье скандалы возникают чаще, чем приятные моменты, возможно, они уже и не нужны партнерам. Тем, кто намерен наладить семейную атмосферу, астрологи советуют делать это в третьей декаде месяца. Звезды сигнализируют об обострении чувств. Это повлияет и на партнера.

Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года утверждает, что свободные женщины-Весы встретят интересного человека, к которому могут возникнуть сложные чувства. Однако астрологи советуют помнить: в начале осени дамы сильнее подвержены внушению. Этим могут воспользоваться неблагонадежные личности в своих целях. Внимательнее относитесь к поступкам потенциальных спутников жизни.

Календарь здоровья

Точный гороскоп на сентябрь 2022 года утверждает, что начало осени окажется сложным периодом для здоровья представительниц воздушного знака зодиака. Под угрозой окажется сердечно-сосудистая система. Астрологи призывают не игнорировать сигналы организма, а обратиться к врачу за консультацией. Профилактический осмотр поможет выявить опасные заболевания на ранней стадии.

Чтобы помочь организму пережить сложный месяц, стоит пересмотреть свой рацион питания. Нужно избегать жирных и мучных продуктов, сладостей и копченостей. Также рекомендуется ограничить употребление алкоголя и табака. Восстановить силы поможет правильный режим сна. Дополнительные физические нагрузки допустимы, но в ограниченном количестве, чтобы полностью не лишиться энергии.

Финансовый прогноз

Большинство Весов в начале осени не будут настроены на продуктивную работу. В такой ситуации лучшим решением станет отпуск. Если же такой возможности нет, то выполняйте свою работу без спешки, равномерно распределяя силы на задачи. Владельцам бизнеса стоит реально оценить свои перспективы. Если открытое дело не приносит прибыли, стоит сменить направление деятельности или заняться чем-то другим.

Согласно финансовому гороскопу на сентябрь 2022 года, женщинам-Весам не стоит ожидать дополнительных финансов. Впрочем, и сильных растрат астрологи тоже не прогнозируют. Распределяйте семейный бюджет рационально, по возможности стоит экономить деньги.

Гороскоп от известных астрологов

Главные отечественные астрологи уже составили свои прогнозы на месяц. Предлагаем представительницам знака Весы узнать, о чем они предупреждают.

Павел Глоба

По мнению астролога, в сентябре 2022 года ожидается сложный период для многих знаков зодиака, включая воздушные. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует дамам экономить силы, они еще понадобятся в конце месяца. Весам предстоит решать проблемы и в личной жизни, и в профессиональной сфере.

Павел Глоба утверждает: не пытайтесь браться за все сразу, иначе рискуете ничего не успеть. Лучше сосредоточиться на самом главном, и переходить к другим проблемам по мере решения предыдущих.

Тамара Глоба

Главной проблемой месяца астролог считает здоровье. Именно с ним у Весов возникнет больше всего проблем. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует пересмотреть свое питание и уделить внимание ЖКТ. Если есть подозрения, лучше посетить врача, чтобы исключить самое худшее.

В личной жизни и профессиональной деятельности проблем возникнуть не должно, либо они будут незначительными и не требующими быстрого реагирования. В первую очередь нужно позаботиться о себе.

Василиса Володина

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Астролог утверждает, что профессиональная деятельность Весов будет на высоком уровне, и ей нужно уделить максимум сил и времени. Начальство будет оценивать результаты работы, поэтому необходимо выложиться на полную катушку.

Согласно прогнозу от Василисы Володиной, Весы покажут свой профессионализм, с блеском справившись с любыми задачами. И если они не встрянут в конфликты с коллегами, откроются большие возможности для получения престижной должности или повышения зарплаты.

Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2022 года готовит женщин-Весов к достаточно сложному месяцу. Следуйте рекомендациям знаменитых астрологов, чтобы избежать больших проблем и получить максимальную пользу от своих действий.