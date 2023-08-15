Гороскоп на сентябрь 2022 года для женщины-Льва

Гороскоп на сентябрь 2022 года для женщин-Львов сообщает, что месяц окажется для них насыщенным различными событиями. Дамам необходимо сосредоточиться на самых важных для себя вещах, чтобы не упустить их из виду.

Основные события для Львов в сентябре

По утверждениям известных астрологов, Солнце зайдет во второй дом гороскопа. Под его влиянием жизнь Львов изменится: они начнут больше времени уделять материальным благам и обучению. Осваивание новых навыков позволит представительницам огненного знака заняться более прибыльной деятельностью. Месяц удачен, чтобы основать свой бизнес или заняться развитием уже имеющегося собственного дела.

В сентябре 2022 года раскроется лидерский потенциал Львов, умение руководить другими людьми и организовывать рабочий процесс. Тем, кто проявит себя с лучшей стороны, может достаться более престижная должность, требующая хороших навыков начальника.

Точный прогноз событий на месяц по декадам расскажет, что ждет женщину-Льва в сентябре 2022 года:

Первая декада (1-10 сентября) . В начале месяца звезды будут благосклонны к профессиональной деятельности. Тем, кто занят построением своей карьеры, стоит приложить дополнительные усилия, чтобы выделиться лучшим образом среди своих коллег. Владельцам бизнеса нужно задуматься о расширении сферы деятельности.

. В начале месяца звезды будут благосклонны к профессиональной деятельности. Тем, кто занят построением своей карьеры, стоит приложить дополнительные усилия, чтобы выделиться лучшим образом среди своих коллег. Владельцам бизнеса нужно задуматься о расширении сферы деятельности. Вторая декада (11-20 сентября) . Не самый благоприятный период месяца. Неудачи будут преследовать дам по пятам. Нужно соблюдать максимальную осторожность и не рисковать понапрасну. Владельцев бизнеса могут внезапно посетить контролирующие органы, будьте готовы к проверкам.

. Не самый благоприятный период месяца. Неудачи будут преследовать дам по пятам. Нужно соблюдать максимальную осторожность и не рисковать понапрасну. Владельцев бизнеса могут внезапно посетить контролирующие органы, будьте готовы к проверкам. Третья декада (21-30 сентября). Удачное время для операций с деньгами: крупных покупок, обмена валюты, оформления банковских кредитов или депозитов. Дальнейший материальный успех зависит от объема финансов, который пройдет через руки представительниц данного знака зодиака.

Для достижения успеха в делах и важных переговорах следует проводить их в самое подходящее время. Благоприятными днями для Львов станут 17, 23, 25 и 28 сентября. Астрологи уверяют, что в такие моменты можно полностью положиться на небесных покровителей. Звезды помогут достичь желаемого результата во всех сферах деятельности.

Максимальная осторожность и сосредоточенность потребуются в неблагоприятные дни: 10, 11 и 13 сентября. Ожидается, что в такие моменты неудача будет преследовать дам везде. За какие бы дела они не брались, получить хороший результат вряд ли удастся. Крайне нежелательно посещать врача в неблагоприятные дни.

Любовный гороскоп

Транзит планет в сентябре 2022 года даст понять представительницам огненного знака, что в отношениях с партнером нужно проявлять особую осторожность. Даже незначительные ссоры, неудачно оброненная фраза или неоднозначные поступки могут сильно обидеть любимого человека, повлиять на отношения с семьей. Вернуть расположение будет достаточно сложно. Тем дамам, которые только строят отношения с партнером, астрологи советуют сосредоточиться на совместной деятельности. Даже выполнение работ по дому вдвоем сможет еще сильнее сплотить любящих людей.

Свободным женщинам-Львам любовный гороскоп на сентябрь 2022 года сулит встречу с бывшим возлюбленным. Как долго продлятся возрожденные отношения и будут ли они крепкими, покажет время. Однако астрологи рекомендуют не стоить больших иллюзий на этот счет. Как правило, подобные романы недолговечны.

Календарь здоровья

Под влиянием Солнца многие представительницы огненного знака зодиака сосредоточатся на материальных благах. Не исключено, что Львы затеют ремонт или строительство дома. Занимаясь такой изматывающей деятельностью, дамы будут чувствовать себя прекрасно, запас сил и энергии будет на максимальном уровне. Но не стоит забывать об отдыхе: организму всё равно нужно время спокойствия, чтобы восстановиться.

Женщинам-Львам нужно прислушиваться к своему организму. Он подскажет, принесут ли физические тренировки пользу или лучше отложить занятия до более спокойного времени. Также общее самочувствие будет сильно зависеть от питания. Лучше избегать вредной пищи, алкоголя и табака, особенно при наличии хронических заболеваний.

Финансовый прогноз

Сентябрь, по мнению экспертов, будет лучшим месяцем для тех представительниц знака зодиака, которые планировали сменить работу. Вероятность найти подходящее предложение и устроиться будет очень высокой. Также начало осени считается хорошим периодом, чтобы освоить новые навыки или подтянуть уже имеющиеся.

Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года утверждает, что начало месяца будет сложным в материальном плане. Астрологи рекомендуют придерживаться разумной экономии. Ситуация изменится ближе к концу сентября. Средства могут поступить из самых неожиданных источников.

Гороскоп от известных астрологов

Лучшие отечественные астрологи готовы поделиться информацией о том, какие события произойдут в жизни женщин-Львов. Предлагаем узнать, какие прогнозы приготовили эксперты на сентябрь 2022 года.

Павел Глоба

Астролог утверждает, что успех Львов будет зависеть только от них самих. Дамам стоит серьезно настроиться на работу, если они желают достичь значимых результатов. Это поможет заранее подготовиться к любым сложностям.

При возникновении семейных или рабочих конфликтов гороскоп от Павла Глобы рекомендует прекратить их развитие, даже если есть уверенность в своей правоте. Собственную точку зрения донести таким способом точно не удастся, лучше попробовать другие рычаги влияния.

Тамара Глоба

Астролог утверждает, что первые 2 недели месяца будут очень продуктивными. Женщинам-Львам стоит максимально сосредоточиться на тех делах, которые нужно завершить в первую очередь. Дамы получат необходимую им энергию. Появится возможность карьерного роста, повышения по службе или повышения.

Гороскоп от Тамары Глобы советует избегать поездок, особенно на дальние расстояния. В дороге Львов ожидают трудности: они могут попасть в аварию или стать жертвой мошенников.

Василиса Володина

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Общительные и харизматичные Львы будут уверенно идти к своим целям, взбираться по карьерной лестнице и добиваться желаемого в личной жизни. На этом настаивает гороскоп от Василисы Володиной.

Однако астролог предупреждает, что непростой и прямолинейный характер дам может подпортить им жизнь. Вместо того чтобы найти дипломатичный и мягкий подход, они решат действовать напрямую. Это качество может стать причиной ссор с близкими людьми и конфликтов с коллегами.

Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2022 года сулит женщинам-Львам месяц возможностей. Целеустремленные и настойчивые дамы смогут реализовать свои планы, а советы астрологов помогут избежать большинства проблем.