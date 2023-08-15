Гороскоп для женщины-Телец на январь 2023 года

Гороскоп на январь 2023 указывает на относительно благоприятный период для женщин-Тельцов. В течение месяца они будут чувствовать себя уверенно и оптимистично. Прилив позитивной энергии подарит желание активно действовать в любых ситуациях.

Основные события для Тельцов в январе

Большую часть месяца Солнце проведет в 9-м доме гороскопа Тельцов, но ближе к третьей декаде перейдет в 10-й дом. На представительниц данного знака зодиака такой переход большого влияния не окажет. Под покровительством небесного светила они будут активно работать над изменением своей жизни к лучшему, начнут искать способы уйти от рутины. Возможно, для этого придется полностью пересмотреть привычный образ жизни, сменить профессию, поменять мировоззрение.

Согласно гороскопам от известных астрологов, в январе 2023 года особенно успешными будут дамы, чья карьера связана с точными и прикладными науками, а также финансами. Владельцам бизнеса стоит ждать проверки контролирующими органами. Рекомендуется привести в порядок всю документацию, так как именно на нее как на источник грядущих проблем указывают звезды.

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Подробно о том, что ждет женщину-Тельца в январе 2023 года, сообщает гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 января) . Начало года Кролика окажется не очень благоприятным в части финансов. Астрологи утверждают, что на этот период приходятся большие расходы. Возможно, деньги потребуются на лечение или другие потребности.

. Начало года Кролика окажется не очень благоприятным в части финансов. Астрологи утверждают, что на этот период приходятся большие расходы. Возможно, деньги потребуются на лечение или другие потребности. Вторая декада (11-20 января) . Звезды рекомендуют женщинам-Тельцам проводить больше времени в стенах своего дома, общаться с семьей. Желательно заниматься любыми делами для благоустройства своего жилища: провести ремонт, переставить мебель, выполнить генеральную уборку.

. Звезды рекомендуют женщинам-Тельцам проводить больше времени в стенах своего дома, общаться с семьей. Желательно заниматься любыми делами для благоустройства своего жилища: провести ремонт, переставить мебель, выполнить генеральную уборку. Третья декада (21-31 января). Отличное время для дам, которые планировали в скором времени посетить ЗАГС. Конец января, согласно астрологическим прогнозам, будет очень удачным для бракосочетаний. Зимние союзы будут крепкими, а отношения в них – благополучными.

Благоприятными днями для женщин-Тельцов станут 1, 12, 20, 24 и 28 января. На эти даты следует планировать самые значимые события, проводить важные дела и встречи, выполнять ответственные задания. Звезды наделят энергией и удачей, необходимой для завершения всех начинаний.

Необходимо сохранять осторожность и внимательность в неблагоприятные дни: 3, 14, 18 и 26 января. В такие моменты организм наиболее уязвим и ослаблен. Это отразится и на самочувствии. Дамы будут чувствовать себя обессиленными. Таким положением могут воспользоваться недоброжелатели.

Любовный гороскоп

Начало 2023 года окажется неоднозначным. Благоприятный период ждет замужних и несвободных дам. Семейным Тельцам удастся создать комфортную домашнюю атмосферу, если они смогут отбросить старые обиды. Тем, кто планирует выйти замуж, стоит обратить внимание на конец месяца. Именно на это время астрологи прогнозируют благоприятное время для бракосочетаний.

Для свободных девушек месяц будет не таким радужным. Любовный гороскоп на январь 2023 года сообщает, что женщины-Тельцы могут завязать отношения с человеком, который старше по возрасту и статусу. Не исключена вероятность служебного романа. Впрочем, такие отношения долго не продлятся, а в конечном итоге принесут лишь разочарование и неудовлетворенность.

Календарь здоровья

Положение Марса окажет благоприятное влияние на самочувствие женщин-Тельцов. Сезонные болезни вряд ли доставят проблем, если дамы будут соблюдать профилактические меры в зимний период. Стоит обратить пристальное внимание на работу печени и желудка. Возможно, дискомфорт – это не последствия неправильного питания, а симптом более серьезной болезни. Будет не лишним обратиться к лечащему врачу и пройти полное обследование, особенно если есть хронические недуги, связанные с органами ЖКТ.

Также женщинам-Тельцам стоит заняться своим эмоциональным здоровьем. Стрессовые ситуации, высокая нагрузка на работе и конфликты оказывают серьезное влияние на самочувствие. Дамам нужно чаще бывать на свежем воздухе, а при необходимости – проводить время в одиночестве. Это поможет хорошо обдумать происходящее, найти причины и способы этому противодействовать. Быстро прийти в норму помогут травяные чаи и медитации.

Финансовый прогноз

Согласно прогнозам астрологов, первые две декады января Тельцам предстоит заниматься рутинными задачами, завершать дела, оставшиеся с предыдущего года. Существенных изменений в трудовой сфере не произойдет. Данный период будет удачным, чтобы проанализировать сделанную работу и составить планы на ближайшее время. Особенно это касается женщин, чья сфера деятельности связана с финансами, точными и прикладными науками. У них будет много работы, но и результаты этого не заставят себя долго ждать: руководство обязательно оценит старания активных сотрудников.

Финансовый гороскоп на январь 2023 года предупреждает женщин-Тельцов о больших тратах. Это произойдет в начале месяца. Расходы окажутся неотложными. Нежелательно планировать крупные покупки на январь, так как это сильно увеличит нагрузку на семейный бюджет.

Гороскоп от известных астрологов

Любому человеку хочется увидеть ближайшее будущее, чтобы лучше подготовиться к грядущим событиям. Точные прогнозы от известных астрологов помогают сделать это. Узнайте, какие испытания приготовила судьба в январе 2023 года.

Павел Глоба

Астролог считает, что месяц будет достаточно спокойным. Каких-либо больших активностей не будет: ни трудностей, ни значимых побед. Свободное время лучше потратить на отдых и оздоровление. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что самочувствие представительниц знака Телец будет не самым лучшим. Стоит посетить лечащего врача, чтобы выявить недуг на ранней стадии.

Также не стоит забывать о людях, которые дороги. Январь 2023 года будет удачным, чтобы укрепить отношения с супругом, наладить общение с родственниками, помириться с теми, с кем были в ссоре. В этом деле стоит проявить инициативу.

Тамара Глоба

Женщин-Тельцов ждут большие успехи в карьере. Гороскоп от Тамары Глобы обещает представительницам данного знака финансовую стабильность. Денег будет достаточно, но рассчитывать на существенное укрепление семейного бюджета не стоит.

Свободные Тельцы повстречают интересного человека, с которым возможно благополучное будущее. Однако воспользуются ли девушки таким шансом, неизвестно. Личная жизнь будет полностью в их руках. Замужним и несвободным дамам пора заняться решением давних семейных конфликтов.

Василиса Володина

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Астролог утверждает, что у Тельцов появятся большие возможности для карьерного роста в январе 2023 года. Однако для этого нужно проявить настойчивость и целеустремленность. Гороскоп от Василисы Володиной призывает дам не опускать руки при первых неудачах и не лениться. Умение правильно расставлять приоритеты также окажется полезным. Это поможет отдавать все силы действительно важным делам.

В личной жизни женщин-Тельцов ждет период романтики, интересных встреч и знакомств. Не исключено, что свободным девушкам удастся начать отношения, а в дальнейшем – связать себя брачными узами.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Тельцам насыщенный событиями месяц. Их ждут и приятные сюрпризы, и непростые испытания. Советы астрологов помогут выбрать правильное решение в сложных ситуациях.