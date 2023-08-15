Гороскоп для женщины-Скорпиона на октябрь 2022 года

Гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что в этом месяце женщин-Скорпионов ждет сложный период. Многие дамы, боясь перемен, будут упускать удачные возможности изменить свою жизнь к лучшему.

Основные события для Скорпионов в октябре

В октябре 2022 года Солнце посетит 12-й дом гороскопа. По мнению известных астрологов, такое положение считается негативным. Представительницы знака Скорпион ощутят неуверенность в своих силах, их будут одолевать сомнения по поводу любых совершаемых действий. Если им не удастся овладеть своими эмоциями, то дамы могут упустить множество удачных возможностей изменить свою жизнь к лучшему.

Также положение небесного светила говорит о тайнах и заговорах, которые затеваются по отношению к Скорпионам. Возможны предательства со стороны коллег и знакомых, но в близком кругу опасаться нечего. Родственники и семья всегда будут на вашей стороне, сомневаться в их честности не стоит.

Точный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Скорпиона в октябре 2022 года:

Первая декада (1-10 октября) . Этот период будет самым удачным для достижения поставленных целей. Ожидаются успехи как в трудовой деятельности, так и на личном фронте. Начало месяца будет благоприятным временем для тех дам, кто хочет сменить работу или основать свой бизнес.

. Этот период будет самым удачным для достижения поставленных целей. Ожидаются успехи как в трудовой деятельности, так и на личном фронте. Начало месяца будет благоприятным временем для тех дам, кто хочет сменить работу или основать свой бизнес. Вторая декада (11-20 октября) . Середина месяц будет подходящим временем для Скорпионов, которые стремятся изменить свою жизнь к лучшему. Дамы смогут избавиться от вредных привычек, поменять привычный уклад или семейное положение.

. Середина месяц будет подходящим временем для Скорпионов, которые стремятся изменить свою жизнь к лучшему. Дамы смогут избавиться от вредных привычек, поменять привычный уклад или семейное положение. Третья декада (21-31 октября). Успехи будут ожидать представительниц водного знака вне стен дома. Чем чаще они будут выходить за пределы своего жилья, тем лучше это скажется на их самочувствии и уверенности.

Наиболее благоприятными днями будут 22, 24, 25 и 30 октября. Положение планет в конце месяца изменится в лучшую сторону, что позволит дамам сфокусироваться на самых важных вещах. На это время можно планировать важные дела и встречи, а также поход к врачу.

Судьбоносных решений и крупных трат следует избегать 5, 11 и 13 октября. По прогнозам известных астрологов, это самые неблагоприятные дни. В такие моменты легко потерять деньги, приобрести бракованную вещь, а плановые операции могут пройти с осложнениями. По возможности в неблагоприятные дни лучше ограничиться простыми повседневными делами или вовсе отдохнуть.

Любовный гороскоп

В октябре 2022 года представительницам данного знака захочется больше времени проводить в одиночестве, оставаясь наедине со своими мыслями. В этом нет ничего плохого, каждому человеку иногда нужно проанализировать свою жизнь самостоятельно. Главное, чтобы такие мысли не наводили тоску и унынье.

Любовный гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что для одиноких женщин-Скорпионов романтика отойдет на второй план. Они не будут настроены на построение отношений, и окружающие, ощутив негативное настроение, будут сами сторониться их. Семейным Скорпионам тоже будет нелегко. Замужних дам начнут одолевать сомнения в верности супруга. Непростые мысли могут стать причиной беспочвенной ревности и, как следствие, приведут к скандалам.

Календарь здоровья

Положение Солнца в 12-м доме гороскопа отразится на всех сферах, включая и здоровье. Представительницы знака Скорпион ощутят упадок сил и апатию. Негативное состояние усилится и по причине ослабленного здоровья. Астрологи предупреждают о проблемах с нервной и сердечно-сосудистой системой. Будет не лишним посетить врача, чтобы обнаружить недуги в ранней стадии.

Для активной физической деятельности октябрь подходит слабо. Из-за недостатка энергии Скорпионам не захочется заниматься спортом. Заниматься через силу не стоит. Тренировки должны доставлять удовольствие, а не наоборот. По возможности чаще бывайте на свежем воздухе, составляйте разнообразный рацион питания, дополняйте его витаминными комплексами, чтобы укрепить иммунитет.

Финансовый прогноз

Для представительниц водного знака октябрь станет периодом анализа, в том числе и своих достижений в карьере. Некоторые даже задумаются над тем, чтобы сменить профессию или перейти на другую должность. Возможно, это будет хорошей идеей, но решиться на такой шаг смогут немногие из-за боязни будущего.

Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года предупреждает женщин-Скорпионов о больших рисках, связанных с деньгами. Во второй декаде дамы могут стать жертвой мошенников, вложившись в выгодное предложение. Астрологи рекомендуют не разбрасываться финансами, а, наоборот, начать экономить. Крупные покупки желательно отложить до более благоприятного периода.

Гороскоп от известных астрологов

Известные отечественные астрологи дают наиболее точные прогнозы. Эксперты уже подготовили свои предсказания на октябрь. Предлагаем узнать, какие события произойдут в этом месяце.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что удача в октябре будет не на стороне Скорпионов. Астролог предлагает дамам заняться собой и построением комфортной атмосферы в доме. Домашний уют поможет вернуть Скорпионам уверенность в себе и своих силах.

По мнению Павла Глобы, рассчитывать необходимо только на себя и свои силы. Любая помощь со стороны окажется не к месту и пойдет во вред.

Тамара Глоба

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Противоположного мнения придерживается Тамара Глоба. Она уверена, что октябрь для Скорпионов станет невероятно благоприятным месяцем. Любые цели и желания будут исполняться. Единственное, что может помешать счастью – это врожденный эгоизм представительниц данного знака. Он будет выражаться в потребительском отношении к близким.

Согласно прогнозу от Тамары Глобы, в любви у дам будет тоже всё в порядке. Они будут «купаться» во внимании поклонников и обожании партнера. Но им всё равно будет чего-то не хватать, поэтому Скорпионы будут ввязываться в различные авантюры.

Василиса Володина

Гороскоп от Василисы Володиной сообщает, что середина осени станет серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы представительниц водного знака. Астролог рекомендует избегать сквозняков, нервных и физических перенапряжений, беречь спину.

Тем, кто задумался о смене сферы деятельности, Василиса Володина рекомендует не торопиться с решением, внимательно взвесить все «за» и «против». По прошествии месяца можно воплощать планы в жизнь, это принесет неплохой и стабильный доход.

Подведем итог

Гороскоп на октябрь 2022 года обещает женщинам-Скорпионам достаточно сложный период. Представительниц водного знака ждет множество испытаний, но советы астрологов помогут выйти из ситуации с минимальными потерями.