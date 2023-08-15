Гороскоп для женщины-Рыбы на октябрь 2022 года

Гороскоп на октябрь 2022 года обещает женщинам-Рыбам непростой период. Дамы будут уязвимыми, их ожидает множество непредвиденных и рискованных ситуаций.

Основные события для Рыб в октябре

Солнце в октябре 2022 года окажется в 8-м доме гороскопа. По мнению экспертов, это поле зодиакального круга считается злым. Оно ассоциируется с обманом, опасностью, предательством и тайнами. Очень многое в жизни Рыб будет зависеть от удачи. И если они смогут настроиться на правильный порядок, то добьются любых целей. При таком положении люди часто становятся теневыми лидерами, управляющими делами инкогнито.

Для представителей стихии Воды Солнце открывает большие финансовые возможности. Даже если они не являются работниками банка и не занимаются переводом денег, то в материальном плане их ждет успех. Понимание выгоды помогает Рыбам в житейских ситуациях. Главное, правильно оценивать риски и не идти на поводу у своей жадности.

Точный прогноз по декадам от известных астрологов детально разъясняет, что ждет женщину-Рыбы в октябре 2022 года:

Первая декада (1-10 октября) . Период большой ответственности и финансового успеха. Рыбам доверят ответственное задание, с которым им предстоит справиться на отлично. Ожидается, что в это время дамы получат дополнительный доход. Полученными финансами следует распорядиться разумно и не тратить их на бесполезные вещи.

. Период большой ответственности и финансового успеха. Рыбам доверят ответственное задание, с которым им предстоит справиться на отлично. Ожидается, что в это время дамы получат дополнительный доход. Полученными финансами следует распорядиться разумно и не тратить их на бесполезные вещи. Вторая декада (11-20 октября) . Период обмана и предательства. Рыбам необходимо с осторожностью относиться к своему окружению. Среди коллег и знакомых могут быть недоброжелатели. Не стоит делиться с малознакомыми людьми своими планами и переживаниями. Недоброжелатели постараются воспользоваться уязвимым положением, чтобы нанести как можно больше вреда.

. Период обмана и предательства. Рыбам необходимо с осторожностью относиться к своему окружению. Среди коллег и знакомых могут быть недоброжелатели. Не стоит делиться с малознакомыми людьми своими планами и переживаниями. Недоброжелатели постараются воспользоваться уязвимым положением, чтобы нанести как можно больше вреда. Третья декада (21-31 октября). Наступит благоприятный период, когда дамы могут серьезно заняться своей карьерой или личной жизнью. Это время станет подходящим для бракосочетаний. Заключенные в октябре союзы, по мнению астрологов, будут крепкими и долговечными.

Для достижения наилучших результатов в делах следует назначать их на благоприятные дни: 23, 25, 28 и 29 октября. Этот период – энергетически сильный. Можно смело совершать крупные покупки, проводить плановые операции, заключать сделки и посещать косметолога. Согласно гороскопам, любые начинания Рыб увенчаются успехом.

Неблагоприятные дни являются полной противоположностью. Энергетически слабыми будут 8, 13 и 17 октября. На такие моменты не стоит планировать ничего важного, а свою деятельность желательно ограничить повседневными задачами или отдыхом. Физическую активность также можно снизить, чтобы не перегружать и так ослабленный организм.

Любовный гороскоп

Для замужних дам середина осени будет напряженным этапом в жизни. Семейным женщинам-Рыбам любовный гороскоп на октябрь 2022 года сулит период неверности и обмана. Это относится и к любовной сфере. Близкий человек может скрывать страшную тайну, о которой представительницы водного знака обязательно узнают. Обман сильно повлияет на семью и даже может стать причиной разрыва отношений.

Для свободных Рыб осень также не обещает ничего хорошего в любовных делах. Девушки могут повстречать интересного человека, но завязать с ним долговечные отношения не удастся. Возможно, представительницы водного знака принимают желаемое за действительное, а оказываемые знаки внимания – не более чем любезность и хорошее расположение.

Календарь здоровья

В октябре 2022 года Солнце займет 8-й дом гороскопа – поле риска и опасности. В этом месяце Рыбам нужно со всей серьезностью отнестись к своему здоровью. Берегитесь простуды и сезонных заболеваний. Невысокий энергетический потенциал не сможет защитить от недугов. Об организме лучше позаботиться самостоятельно.

Помимо болезней, Рыб ожидают и несчастные случаи. Занимаясь спортом, отдавайте предпочтение легким упражнениям, которые не нанесут вреда здоровью. Необходимо избегать экстремальных развлечений, также не терять внимания на дороге и при обращении с острыми предметами.

Финансовый прогноз

При работе в коллективе представительницам данного знака необходимо всегда держать себя в руках и контролировать ситуацию. С большой вероятностью они станут участниками конфликта с коллегами и по этой причине могут столкнуться с неприятными последствиями. Владельцам бизнеса нужно быть осторожными при работе с документами. Из-за невнимательности или других внешних факторов они могут допустить ошибку, на исправление которой уйдет много времени, сил и денег.

Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что женщин-Рыб ожидает неожиданное пополнение семейного бюджета. Это произойдет в первой декаде. Однако быстро тратить полученную прибыль не стоит. Уже в этом месяце деньги могут потребоваться на лечение или необходимую покупку. Также нежелательно вкладывать деньги в проекты с длительной окупаемостью.

Гороскоп от известных астрологов

Топовые астрологи уже сделали точные прогнозы для Рыб и предлагают ознакомиться с ними. Узнайте подробнее о главных событиях октября.

Павел Глоба

Астролог прогнозирует относительно спокойный месяц. Согласно гороскопу от Павла Глобы, материальное положение удастся поправить только в том случае, если Рыбы будут готовы брать сложные задания, а в случае провала – нести за результат полную ответственность.

Импульсивные представительницы знака будут искать виновных в своих неудачах, нередко и среди своих близких. Астролог рекомендует вспыльчивым Рыбам в первую очередь разобраться в себе, а уже потом перекладывать ответственность на других.

Тамара Глоба

Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует дамам обратить внимание на состояние здоровья и заняться внешним видом. Рыбам стоит посетить спортзал, чтобы привести фигуру в норму. К тому же это благоприятно скажется и на самочувствии. Женщины ощутят прилив энергии и желание творить.

Изменив себя, представительницы водного знака будут готовы и к другим переменам – в карьере и личной жизни. Если текущее место работы давно перестало удовлетворять вашим запросам, пора двигаться дальше. Это же касается и любовной сферы. Перемены пойдут на пользу и изменят жизнь к лучшему.

Василиса Володина

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По прогнозу от Василисы Володиной, ожидается один из самых сложных месяцев. Если есть такая возможность, то трудный период лучше переждать в отпуске. Отправляйтесь за пределы города, а еще лучше – в другую страну с морским климатом. Временная смена места проживания наилучшим образом скажется на самочувствии.

Побывав вдали от привычных мест обитания, у Рыб появятся идеи, которые стоит воплотить в жизнь. Новые задумки помогут решить материальные проблемы и повысить свой авторитет в глазах начальства.

Подведем итог

Гороскоп на октябрь 2022 готовит женщин-Рыб к одному из самых сложных месяцев. Следуйте советам астрологов, чтобы избежать множества проблем и стать более успешной в любой сфере деятельности.