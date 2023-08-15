Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2023 года

Гороскоп от известных астрологов обещает женщинам-Рыбам, что август 2023 года окажется богатым сюрпризами и неожиданностями, которые не всегда будут приятными. Дамам необходимо сохранять спокойствие и самообладание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Основные события для Рыб в августе

Начало месяца Солнце проведет в шестом доме гороскопа. Это поле считается ответственным за успехи в карьере и бизнесе, а также состояние здоровья и общее самочувствие. Для женщин-Рыб этот месяц окажется не самым простым: ожидается высокая загруженность в профессиональной сфере, появятся дополнительные задачи, увеличится ответственность.

Однако и перспективы в случае успеха окажутся очень весомыми. Согласно точным прогнозам от известных астрологов, представительницы водного знака могут рассчитывать на получение респектабельной и высокооплачиваемой должности, увеличение общего дохода или премирование.

Астрологический прогноз указывает на то, что ждет женщину-Рыбы в августе 2023 года по декадам:

Начало месяца (1-10 августа) станет самым продуктивным периодом. Уже в первые дни августа дамы получат возможность реализовать большинство из поставленных задач. Несмотря на большие успехи, не стоит расслабляться и терять набранный темп. Вернуться в заданный ранее рабочий ритм будет очень тяжело.

станет самым продуктивным периодом. Уже в первые дни августа дамы получат возможность реализовать большинство из поставленных задач. Несмотря на большие успехи, не стоит расслабляться и терять набранный темп. Вернуться в заданный ранее рабочий ритм будет очень тяжело. Середина месяца (11-20 августа) – период активных действий и знакомств. Представительницы водной стихии будут проводить деловые переговоры и налаживать контакты для бизнеса. В этот период возможны заграничные командировки для расширения сферы влияния. От успехов дам зависит многое, поэтому ответственность и эмоциональная нагрузка окажутся чрезвычайно высокими.

– период активных действий и знакомств. Представительницы водной стихии будут проводить деловые переговоры и налаживать контакты для бизнеса. В этот период возможны заграничные командировки для расширения сферы влияния. От успехов дам зависит многое, поэтому ответственность и эмоциональная нагрузка окажутся чрезвычайно высокими. Конец месяца (21-31 августа) подойдет для изучения чего-то нового и улучшения уже имеющихся навыков. Если женщины-Рыбы планировали изучить иностранный язык или освоить другую профессию, то лучшего времени найти не удастся. Знания, полученные в третьей декаде, будут быстро и легко усваиваться.

Самыми благоприятными днями для женщин-Рыб считаются 3, 9, 13, 19, 23 и 28 августа. На эти даты можно смело планировать важные деловые встречи, принимать ответственные и судьбоносные решения, выполнять операции, связанные с деньгами и здоровьем. Начинания с высокой долей вероятности будут успешными.

Неблагоприятными днями месяца станут 1, 6, 11, 16, 21, 26 и 30 августа. Необходимо исключить эти даты из списка особо важных дел. Удача явно будет не на стороне женщин-Рыб. Наоборот, любые начинания окажутся провальными, за исключением самых простых и повседневных задач. Именно на них и стоит сосредоточить свое внимание представительницам стихии Воды.

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Любовный гороскоп

Солнце займет 6-й дом гороскопа. Такой транзит планет не обещает романтического настроения и успехов на семейном фронте. Гороскоп на август 2023 года утверждает, что в любовных делах женщин-Рыб ждет период разочарований. Новые отношения окажутся краткосрочными и оставят больше негативных воспоминаний, чем приятных эмоций.

Семейным Рыбам следует больше времени проводить с супругом и детьми. Не забывайте делиться переживаниями и проблемами. Близкие люди окажут полное понимание, если почувствуют открытость и искренность. Очень часто любовь будет выражаться не в признаниях и ярких подарках, а в проявлении внимания, заботы и поддержки.

Календарь здоровья

В августе 2023 года планеты займут сильную позицию, и это положительно отразится на самочувствии женщин-Рыб. Представительницы данного знака будут и сами стремиться к активности и движению, чтобы держать себя в тонусе. Если здоровье будет на высоте, стоит поделиться секретом хорошего самочувствия с близкими. Совместные занятия будут проходить веселее, а также укрепят взаимосвязь.

Единственное, что может испортить хорошее самочувствие – проблемы с ЖКТ. Неправильное и нерегулярное питание рано или поздно дадут негативные результаты. Чтобы избежать неприятных моментов, следует заранее изменить образ жизни, исключить вредные продукты и отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам.

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Финансовый прогноз

Удачное положение планет обещает женщинам-Рыбам большие профессиональные успехи. Активные представительницы водного знака зодиака не только быстро справятся с запланированными делами, но и возьмутся за дополнительные задачи. Звезды указывают на возможность возглавить новый проект с дальнейшими перспективами занять руководящую должность. Энергетические возможности позволят реализовать любые планы.

Гороскоп на август 2023 года обещает женщинам-Рыбам финансовые успехи. Активная деятельность и достижения в карьере благоприятно отразятся материальном положении. Но сумма вознаграждения будет зависеть исключительно от усилий, которые прикладывались для достижения успеха. Тем, кто предпочитал избегать дополнительной работы, не стоит рассчитывать на большие доходы.

Гороскоп от известных астрологов

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Считается, что по транзиту небесных тел можно предсказывать повторяющиеся события. Гороскопы помогут подготовиться к любым сюрпризам, которые приготовила судьба. Предлагаем узнать, о чем предупреждают известные астрологи.

Павел Глоба

Начало августа будет насыщенным и напряженным. Женщинам-Рыбам предстоит заниматься важной, но не всегда интересной работой. Трудовая деятельность будет отнимать много сил, но представительницы водной стихии смогут преодолеть любые трудности.

Гороскоп от Павла Глобы предупреждает, что из-за стресса и переутомления возможны нервные срывы и другие психологические проблемы. Астролог рекомендует дать себе время на отдых и отстраниться от работы. Даже небольшой перерыв поможет вернуть силы.

Тамара Глоба

Финансы и карьера станут приоритетными в жизни женщин-Рыб. На профессиональном фронте дам ждут большие успехи, которые отразятся и на материальном положении. Если же карьерных перспектив нет, стоит задуматься о смене места работы. Но, возможно, для получения более выгодного предложения придется пройти курсы повышения квалификации или освоить новую профессию.

В отношениях с партнером произойдет похолодание, но сильно волноваться по этому поводу не стоит, сообщается в гороскопе от Тамары Глобы. После окончания напряженного периода ситуация вернется к нормальной.

Василиса Володина

Астролог считает, что при общении с окружающими женщины-Рыбы будут несдержанными и излишне резкими. Необдуманные фразы и поступки крайне негативно скажутся на отношениях с близкими, родственниками и коллегами. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует быть более сдержанными и контролировать свои эмоции.

Умение находить компромиссы и договариваться станут очень полезными качествами для женщин-Рыб в августе 2023 года. Дипломатический подход позволит получить желаемое проще и эффективнее.

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Подведем итог

Гороскоп на август 2023 года предупреждает женщин-Рыб о ситуациях, которые произойдут в конце лета. Рекомендации астрологов помогут избежать больших проблем, а в некоторых случаях – использовать их в своих целях.

Фото Клео.ру