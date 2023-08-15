Гороскоп для женщины-Козерога на январь 2023 года

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Козерогам благоприятный период. В течение месяца представительницы данного знака зодиака смогут осуществить все свои планы, если проявят достаточную настойчивость.

Основные события для Козерогов в январе

Первый месяц 2023 года Солнце будет расположено в первом доме гороскопа Козерогов. Данное поле отвечает за личность человека, его сильные качества. Гороскоп от известных астрологов утверждает, что в многие события в январе будут зависеть от решений и действий женщин-Козерогов. Именно они будут отвечать за собственную судьбу. Нахождение в этом секторе Солнца поможет дамам обрести амбициозность и силу воли, необходимую для достижения поставленных целей.

Несмотря на уверенность в своих силах, астрологи рекомендуют женщинам-Козерогам умерить свою гордыню по отношению к окружающим. Возможно, потребуется помощь коллег или более опытных товарищей. Следует уделять больше времени карьере и делам, помогающим профессиональному росту.

Подробный астрологический прогноз по декадам сообщает, что ждет женщину-Козерога в январе 2023 года:

Первая декада (1-10 января) . Месяц начнется не самым благоприятным образом. Организм представительниц земного знака зодиака будет ослаблен и уязвим перед сезонными недугами. Также на фоне усталости и стрессов могут обостриться хронические заболевания. При появлении неприятных симптомов следует посетить лечащего врача.

. Месяц начнется не самым благоприятным образом. Организм представительниц земного знака зодиака будет ослаблен и уязвим перед сезонными недугами. Также на фоне усталости и стрессов могут обостриться хронические заболевания. При появлении неприятных симптомов следует посетить лечащего врача. Вторая декада (11-20 января) . Середина месяца – отличное время для смены привычных мест обитания и изучения чужих культур. Если вам предлагают отправиться в деловую командировку, не стоит отказываться от такого предложения. Также период окажется благоприятным для поиска партнеров для бизнеса и расширения клиентской базы.

. Середина месяца – отличное время для смены привычных мест обитания и изучения чужих культур. Если вам предлагают отправиться в деловую командировку, не стоит отказываться от такого предложения. Также период окажется благоприятным для поиска партнеров для бизнеса и расширения клиентской базы. Третья декада (21-31 января). Конец месяца станет удачным для экспериментов. Можно использовать новаторский подход для выполнения работы, приобретения современной «умной» техники, применения коммуникационных средств и Интернета для получения новой информации. Любые задачи, где используются новые подходы или технологические средства, дадут отличные результаты.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Козерогов станут 1, 12, 17, 21 и 29 января. Звезды обещают успех в любых начинаниях, поэтому на такие даты следует переносить самые важные и ответственные дела.

Неблагоприятными днями месяца будут 5, 15, 23 и 27 января. В эти моменты астрологи ожидают спад энергетики, что крайне негативно скажется на здоровье и продуктивности представительниц земного знака. Нежелательно посещать врача, совершать дорогостоящие покупки, принимать судьбоносные решения.

Любовный гороскоп

В начале 2023 года женщинам-Козерогам следует больше времени уделять себе, своим желаниям и потребностям, но не забывать и о семье. Вероятно, дамы давно собирались внести какие-то перемены во внешний облик. Пора заняться этим. Любые преображения пойдут на пользу и привлекут внимание окружающих. Материальные проблемы могут стать причиной разлада между партнерами.

Любовный гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Козерогам встречу с интересным человеком. Маловероятно, что эти отношения будут длительными или перерастут в крепкие семейные узы. Однако роман подарит массу приятных эмоций и воспоминаний.

Календарь здоровья

Начало месяца будет не самым лучшим в плане здоровья. Женщины-Козероги войдут в 2023 год с ослабленным иммунитетом. В первые недели января следует особо тщательно следить за самочувствием. Простые профилактические меры для зимнего периода помогут избежать болезней и, как следствие, оставаться в хорошей форме.

Январь будет отличным месяцем для активных занятий спортом, ходьбы на лыжах и избавления от вредных привычек. Для закаливания организма следует выбирать контрастный душ, плавание и правильный рацион питания. При наличии хронических болезней желательно обратиться к лечащему врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение, чтобы не навредить организму.

Финансовый прогноз

Регулярные стрессы и усталость негативно скажутся на общем самочувствии, но серьезных угроз для здоровья не будет. Желательно снизить трудовую активность и не обращать внимания на мелкие проблемы, по возможности, больше отдыхать. В отношениях с коллегами нельзя руководствоваться эмоциями. К любым конфликтным ситуациям нужно подходить с холодной головой. Чересчур высокие амбиции могут повлиять на отношение к окружающим, поэтому не нужно ставить себя выше остальных.

Начало года окажется благоприятным для заработка денег. Финансовый гороскоп на январь 2023 утверждает, что на первых порах близкие и родственники будут поддерживать материально. Дамы получат неожиданный и приятный подарок. Во второй половине месяца следует избегать лишних трат. Единственным надежным источником финансов будет лишь постоянная работа. Чтобы сохранить баланс бюджета, потребуются дополнительные ограничения в тратах.

Гороскоп от известных астрологов

Точные прогнозы от известных астрологов помогают разобраться, с какими событиями предстоит столкнуться в будущем. Предлагаем узнать, о чем предупреждают эксперты.

Павел Глоба

Начало месяца окажется сложным и утомительным. Даже простые дела будут даваться с огромными усилиями. Не стоит ожидать поддержки со стороны. Окружающие просто не поймут, что действительно нужно представительницам знака Козерог. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что рассчитывать можно исключительно на собственные силы.

Ситуация начнет меняться только к третьей декаде. В этот период произойдут приятные встречи, появятся новые идеи. А главное, начнут возвращаться уверенность в своих силах и оптимизм. Появится возможность побывать в новых местах, поэтому не отказывайтесь от деловых командировок.

Тамара Глоба

В начале 2023 года дамы узнают, каково жить без спешки, переработок, принятия важных решений и выполнения мужских обязанностей. По прогнозу от Тамары Глобы, в январе женщин-Козерогов ожидают проблемы со здоровьем, поэтому нельзя игнорировать неприятные симптомы.

В финансовом плане положение окажется не самым лучшим. Дополнительных источников дохода не появится, поэтому нужно рассчитывать только на основную работу. Разумная экономия поможет сохранить семейный бюджет. Астролог рекомендует перенести крупные покупки на более благоприятное время, когда появится дополнительный доход.

Василиса Володина

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Начало года окажется спокойным для большинства женщин-Козерогов. Затишье на работе позволит наладить контакты с коллегами и руководством. Гороскоп от Василисы Володиной советует уделить время саморазвитию. Дополнительные навыки никогда не помешают при выполнении должностных обязанностей, а также станут большим плюсом при смене места работы.

В личной жизни большие перемены ожидают свободных представительниц знака Козерог. Они встретят свою любовь. Отношения будут развиваться настолько стремительно, что могут испугать. Василиса Володина рекомендует подумать над тем, чего они ожидают от этого романа, и только потом принимать какие-либо значимые решения.

Подведем итог

Согласно гороскопу на январь 2023 года, женщин-Козерогов ждет очень перспективный месяц. Представительницы земного знака смогут реализовать все планы, если проявят настойчивость и терпение.