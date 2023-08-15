Гороскоп для женщины-Козерога на октябрь 2022 года

Гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что женщины-Козероги будут сосредоточены на своей карьере и трудовых достижениях. Усердие и целеустремленность помогут дамам достичь любых поставленных целей.

Основные события для Козерогов в октябре

Середину осени Солнце проведет в 10-м доме гороскопа Козерога. Представительницы этого созвездия будут успешными в деловой сфере, добьются хорошего социального положения. Дамы умело продемонстрируют свои таланты и продвинутся по карьерной лестнице. Но жизнь Козерогов безоблачной не будет. Своих целей они достигнут благодаря целеустремленности и умению доводить дела до логичного конца.

Для знаков земной стихии положение Солнца сулит успехи в сферах деятельности, связанных с точными науками, строительством, финансами, иностранными языками и психологией. Некоторые представительницы знака Козерог ощутят, что занимались совершенно не тем, чем хотели. При наличии хороших предложений можно смело менять работу.

Точный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Козерога в октябре 2022 года:

Первая декада (1-10 октября) . Удачное время, чтобы посмотреть мир или изучить что-то новое. Знакомство с другими культурами оставит неизгладимое впечатление и заряд позитивной энергии на длительное время. Если для отпуска нет времени, то займите свой мозг новыми знаниями. Иностранные языки и дополнительные полезные навыки еще никому не навредили.

. Удачное время, чтобы посмотреть мир или изучить что-то новое. Знакомство с другими культурами оставит неизгладимое впечатление и заряд позитивной энергии на длительное время. Если для отпуска нет времени, то займите свой мозг новыми знаниями. Иностранные языки и дополнительные полезные навыки еще никому не навредили. Вторая декада (11-20 октября) . При обращении с деньгами соблюдайте осторожность. Гороскоп от известных астрологов предупреждает о напряженном финансовом периоде. Старайтесь не брать кредиты и не тратить крупные суммы на покупки. Также избегайте инвестиций даже в проверенные перспективные проекты.

. При обращении с деньгами соблюдайте осторожность. Гороскоп от известных астрологов предупреждает о напряженном финансовом периоде. Старайтесь не брать кредиты и не тратить крупные суммы на покупки. Также избегайте инвестиций даже в проверенные перспективные проекты. Третья декада (21-31 октября). Конец месяца – период, когда можно рискнуть, но не деньгами. В третьей декаде сохраняется пониженная финансовая энергетика. Удачное время, чтобы попробовать свои силы в экстремальных видах спорта, взяться за чрезвычайно сложный проект и решиться на кардинальные перемены в личной жизни.

Энергетически благоприятными днями в этом месяце станут 23, 25, 28 и 30 октября. Удачное расположение планет поможет в достижении любых целей и выполнении сложных задач. Если вы планировали совершить крупную покупку, то отложите ее на благоприятные дни. Звездная энергетика поможет приобрести качественную вещь, которая прослужит намного больше положенного срока.

Козерогам следует быть начеку 6, 9 и 13 октября. Согласно гороскопу, это неблагоприятные дни. В это время нежелательно проводить плановые операции, совершать крупные денежные переводы, принимать судьбоносные решения. Из-за сниженной концентрации женщины способны совершать ошибки.

Любовный гороскоп

В октябре 2022 года, согласно любовному гороскопу, женщины-Козероги будут более сосредоточены на зарабатывании денег и реализации карьерных амбиций, чем на романтике. Не исключено, что на работе у них могут завязаться отношения, но девушки не будут относиться к ним серьезно. Из служебного романа не выйдет ничего хорошего.

Замужним представительницам земного знака стоит больше времени проводить с семьей, если в отношениях есть разлад. Совместные увлечения и посещение различных мероприятий укрепят связь с супругом и детьми.

Календарь здоровья

Марс будет в сильной позиции. Астрологи рекомендуют воспользоваться этим, чтобы укрепить свое здоровье. Чаще бывайте на свежем воздухе, займитесь спортом и приведите в порядок свой рацион питания. Любые физические нагрузки благоприятно отразятся на фигуре и поднимут настроение. Хорошим подспорьем станет отказ от вредных привычек. Если в рационе не хватает свежих фруктов и овощей, поддержите организм витаминными комплексами.

Согласно гороскопу на октябрь, Козерогов ждут проблемы с кишечником, обострятся хронические недуги. Следует провести внеплановый профилактический осмотр. Специалисты смогут определить причины плохого самочувствия и назначат правильный курс лечения. Покоряя трудовые горизонты, не забывайте об отдыхе. Свободное время проводите активно. При уходе за кожей лица и тела используйте только проверенные средства. Экспериментировать с препаратами лучше в другое время.

Финансовый прогноз

Солнце в 10-м доме гороскопа открывает большие перспективы перед Козерогами. Меркурий и Марс также будут в сильных позициях. От недостатка энергии дамы страдать не будут. И эта подпитка будет как нельзя кстати. На работе женщины-Козероги будут проводить значительную часть своего времени, решая постоянно возникающие проблемы. Однако усердие и целеустремленность дадут свои результаты. Руководство оценит работу и в ближайшем будущем вознаградит премией или повышением.

Согласно финансовому гороскопу на октябрь 2022 года, женщины-Козероги не будут испытывать недостатка в деньгах. Однако и сверхприбыли в этом месяце тоже не будет. Свой бюджет дамам стоит рассчитывать из регулярных доходов и наличия финансовой подушки.

Гороскоп от известных астрологов

Известные астрологи уже приготовили свои точные прогнозы на октябрь. Узнайте, какие сюрпризы приготовили звезды на середину осени.

Павел Глоба

По гороскопу от Павла Глобы, дамы добьются успеха в материальном плане. Этого удастся достичь за счет упорного труда и капли удачи. Астролог советует не взваливать на себя слишком много обязательств. Регулярно отдыхая, Козероги смогут показать результаты значительно выше, чем работая на износ.

Не забывайте и о личной жизни. Если девушки еще не нашли себе пару, то октябрь подарит им такую возможность. Жизнь семейных Козерогов будет спокойной и насыщенной только приятными событиями.

Тамара Глоба

Астролог уверяет, что середина осени запомнится представительницам земного знака исключительно положительными событиями. Дамы станут активными и решительными, что позволит им достигать успеха в любых начинаниях.

По прогнозу от Тамары Глобы, любовная сфера окажет в приоритете. И если для одиноких Козерогов наступит благоприятная пора, то замужние дамы столкнутся с проблемами в семейной жизни. Их будут одолевать сомнения в верности партнера, а постоянные сцены ревности сильно накалят атмосферу в доме.

Василиса Володина

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А вот гороскоп от Василисы Володиной считает подозрения в отношении супруга не такими беспочвенными. Звезды указывают на предательство со стороны близких людей. Внимательно отнеситесь к этому предупреждению, чтобы неприятные новости не застигли врасплох.

Если же подозрения оказались верными, то не стоит расстраиваться из-за разрыва отношений. Астролог уверяет, что любые перемены в этом месяце будут иметь благоприятный эффект в дальнейшем.

Подведем итог

Гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что женщины-Козероги будут успешными в трудовой сфере и бизнесе. Но удача не свалится им в руки, своих целей придется добиваться упорным трудом.