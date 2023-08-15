Гороскоп для женщины-Козерога на декабрь 2022 года

Гороскоп на декабрь 2022 года обещает женщинам-Козерогам множество испытаний и проблем. Астрологи рекомендуют ничего не планировать, а заняться только выполнением уже имеющихся задач.

Основные события для Козерогов в декабре

Конец 2022 года Солнце проведет в 12-м поле зодиакального круга. Эксперты считают его негативным. При таком расположении небесного светила людям свойственно быть внушаемыми, выполнять чужую волю. Женщины-Козероги сосредоточат внимание на себе, начнут избегать общения с окружающими, считая их причиной неудач и проблем. Уединение принесет некоторую пользу: дамы смогут разобраться в себе, четко обозначат цели и внесут необходимые коррективы в поведение.

Несмотря на все усилия, представительницам земного знака будет сложно продемонстрировать таланты, умения и достижения. Результаты их работы окажутся незамеченными, что создаст неуверенность в собственных силах, а также небольшие проблемы с деньгами.

Гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Козерога в декабре 2022 года:

Начало месяца (1-10 декабря) . Неблагоприятный этап для финансов. Любые операции, связанные с деньгами, окажутся провальными. Не стоит лишний раз рисковать, особенно на инвестировании в сомнительные проекты, лотереях, азартных играх и биржевых торгах. Риск потерять накопления слишком велик.

. Неблагоприятный этап для финансов. Любые операции, связанные с деньгами, окажутся провальными. Не стоит лишний раз рисковать, особенно на инвестировании в сомнительные проекты, лотереях, азартных играх и биржевых торгах. Риск потерять накопления слишком велик. Середина месяца (11-20 декабря) . Сложный период для здоровья. Проблемы различного характера оставят большой след на психологическом состоянии. Женщины-Козероги остро воспримут любые неудачи, лишатся остатков уверенности в себе. Депрессивное состояние отразится и на общем самочувствии.

. Сложный период для здоровья. Проблемы различного характера оставят большой след на психологическом состоянии. Женщины-Козероги остро воспримут любые неудачи, лишатся остатков уверенности в себе. Депрессивное состояние отразится и на общем самочувствии. Конец месяца (21-31 декабря). Подходящее время для изучения чужих культур, дальних поездок и расширения бизнеса за счет поиска зарубежных инвесторов. В этот период сильно возрастает магическая энергетика, позволяя проводить ритуалы и обряды.

Самыми энергетически благоприятными днями для женщин-Козерогов станут 22, 23, 26, 28 и 31 декабря. Важные встречи и переговоры, ответственные задачи и плановые операции стоит назначать на эти даты. Звезды окажут необходимую энергетическую подпитку, необходимую для решения вопросов любой сложности.

Неблагоприятными днями месяца станут 5, 8 и 13 декабря. Большинство начинаний в такие моменты окажутся провальными, не дадут желаемого результата. Астрологи советуют ограничиться простыми рутинными делами, чтобы избежать больших проблем. Лучшим решением для женщин-Козерогов окажется отдых.

Любовный гороскоп

Венера, как и большинство планет в этом месяце, займет слабое положение для представительниц земного знака. Любовный гороскоп на декабрь 2022 года предсказывает женщинам-Козерогам неблагоприятный период . Чувства свободных девушек окажутся безответными. Впрочем, и сами Козероги не настроены на романтику. Желание уединиться и недоверие к окружающим не способствуют свиданиям.

Семейным представительницам земного знака следует больше доверять своим близким. Именно они окажут необходимую помощь в эмоционально сложный период. Только в стенах своего дома, в окружении семьи Козероги почувствуют себя спокойно и уверенно.

Календарь здоровья

Женщинам необходимо заняться своим здоровьем основательно. Хронические и сезонные заболевания доставят немало проблем, если иммунитет не справится с ними. Не стоит откладывать поход к лечащему врачу, когда появились первые симптомы недуга. Заниматься самолечением категорически противопоказано, его результат может оказаться непредсказуемым.

Женщинам-Козерогам необходимо заботиться и о психологическом состоянии. Постоянные стрессы, усиленные неуверенностью в себе, отразятся на настроении. Появившиеся внезапно лень и апатия могут быть первыми «звоночками» надвигающейся депрессии. Не позволяйте негативным мыслям влиять на свою жизнь, чаще гуляйте на свежем воздухе и найдите себе подходящее хобби.

Финансовый прогноз

Внимательность и осторожность станут главными причинами успехов в карьере. Уделяйте больше времени проверке сделанной работы. Астрологи утверждают, что Козероги в декабре 2022 года могут допускать много ошибок. Дополнительный контроль над собой поможет избежать проблем и потери времени на исправление сделанного. Владельцев бизнеса ждет сложная встреча с контролирующими органами, ожидайте тяжелых проверок и штрафов.

Финансовый гороскоп на декабрь 2022 рекомендует женщинам-Козерогам сосредоточиться не на накоплении, а на сохранении имеющихся средств. Астрологи уверяют, что опасности, связанные с потерей денег, возникнут от желания обогатиться за короткий срок. На этом часто наживаются мошенники, предлагая своим жертвам сомнительные схемы.

Гороскоп от известных астрологов

Возможность заглянуть в будущее помогла бы избежать многих ошибок. Большинству такая роскошь не доступна, но точные прогнозы могут частично решить проблему. Известные астрологи в своих предсказаниях предупреждают о главных событиях месяца.

Павел Глоба

Женщин-Козерогов ожидает масса проблем и забот. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что в декабре 2022 года дамы будут активно исправлять свои и чужие ошибки. Это будет выводить из себя, но терять контроль над эмоциями нельзя. Конфликты принесут больше проблем, чем пользы.

Отношения с близкими людьми будут складываться сложно. Козероги воспримут любую критику в штыки, считая претензии необоснованными. Такой подход лишь обострит ситуацию, и достичь приемлемого решения окажется непросто.

Тамара Глоба

Астролог уверена, что в декабре у женщин-Козерогов появится возможность хорошенько развлечься. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует отвлечься от работы и грустных мыслей, посвятить свободное время делам, которые приносят радость и удовлетворение.

Одиноким Козерогам не стоит отказываться от свиданий. Наоборот, девушкам желательно проявлять инициативу, но не настойчиво. Такой подход поможет исправить семейное положение. И даже если роман не закончится браком, то подарит массу приятных впечатлений.

Василиса Володина

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Астролог уверена, что проблема неудач заключается в самих представительницах знака зодиака. Именно их неуверенность в себе и другие сомнения мешают идти до конца и добиваться поставленных целей. Совет от Василисы Володиной – отбросьте эти качества, работайте на результат и до логического конца.

По мнению астролога, помешать планам Козерогов может здоровье. В декабре организм начнет сбоить, поэтому прислушивайтесь к его сигналам. Выявление болезни на ранней стадии поможет избежать больших проблем со здоровьем.

Подведем итог

Гороскоп на декабрь 2022 года предупреждает женщин-Козерогов о трудном месяце. Судьба преподнесет много неприятных сюрпризов, но уверенность в себе и целеустремленность помогут преодолеть любые невзгоды.