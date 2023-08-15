Гороскоп для женщины-Девы на январь 2023 года

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Девам благоприятный период для реализации многих планов. Представительниц данного знака ждет много интересных встреч с близкими и родственниками.

Основные события для Дев в январе

Первый месяц года Кролика Солнце проведет в 5-м доме гороскопа Дев – поле удовольствия, любви и детей. В январе 2023 года представительницы земного знака зодиака ощутят невероятный подъем. И если направить силы в правильное русло, то можно осуществить многие из запланированных задач. Главное, не сбавлять заданные темпы и не снижать активность. При наличии неоконченных дел с прошлого года, необходимо уделить им внимание в первую очередь, и только потом браться за новые проекты.

Представители стихии Земли будут увлечены прикладным искусством, начнут собирать и коллекционировать различные предметы быта. Возможно, это увлечение быстро перерастет в дополнительный доход: помимо поиска и приобретения антиквариата, представители знака Девы начнут активно перепродавать найденные предметы.

О том, что ждет женщину-Деву в январе 2023 года, подробно сообщает гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 января) . Начало года окажется чрезвычайно успешным. За какие бы дела не брались Девы, везде они покажут превосходный результат. Этот период необходимо использовать по максимуму. В первую очередь нужно завершить уже имеющиеся дела, а потом приступать к новым проектам.

. Начало года окажется чрезвычайно успешным. За какие бы дела не брались Девы, везде они покажут превосходный результат. Этот период необходимо использовать по максимуму. В первую очередь нужно завершить уже имеющиеся дела, а потом приступать к новым проектам. Вторая декада (11-20 января) . Середина месяца подарит женщинам-Девам отличную возможность познакомиться с интересными людьми. Совсем не обязательно, чтобы эти встречи были деловыми. Свободные представительницы земного знака могут встретить потенциального партнера.

. Середина месяца подарит женщинам-Девам отличную возможность познакомиться с интересными людьми. Совсем не обязательно, чтобы эти встречи были деловыми. Свободные представительницы земного знака могут встретить потенциального партнера. Третья декада (21-31 января). В конце месяца удача покинет женщин-Дев, а период успеха сменится проблемами. Астрологи рекомендуют избегать любых конфликтов, а запуск новых проектов перенести на следующий месяц. С большой вероятностью начинания окажутся провальными в последней декаде.

Наиболее благоприятными днями месяца будут 2, 11, 16, 21 и 25 января. В такие моменты можно не опасаться неудач. Звезды окажут максимальную помощь в любых делах. Если на начало года были запланированы крупные покупки, то стоит их совершать именно в эти дни. Приобретенные вещи прослужат дольше положенного срока.

Самыми неблагоприятными днями окажутся 4, 13, 18 и 27 января. На эти даты крайне нежелательно назначать дела, связанные со здоровьем. Организм будет плохо реагировать на лечение, поэтому плановые операции и проверки стоит перенести на другое время.

Любовный гороскоп

Очень многое в этом месяце будет связано с отношениями и наследниками. Любовный гороскоп на январь 2023 года рекомендует женщинам-Девам больше времени уделять детям, особенно младшего возраста. Если семейная пара еще не имеет наследников, то в скором времени их ждет новость о пополнении. Это произойдет только в том случае, если семья хочет завести ребенка.

Свободным девушкам, которые желают сменить свой статус, судьба приготовила подарок. Судьбоносная встреча произойдет в компании: на дружеской вечеринке или торжественном мероприятии. Отношения будут развиваться стремительно, что может напугать женщин-Дев. Стоит ли продолжать роман или разорвать его, зависит только от решения представительниц данного знака зодиака.

Календарь здоровья

Весь январь Девы будут чувствовать себя отлично. Гороскоп от известных астрологов не предвещает серьезных проблем со здоровьем. Это позволит заниматься своими делами, организм не подведет. Высокий энергетический потенциал будет как нельзя кстати, ведь дамам предстоит много и усердно работать. Несмотря на благоприятный прогноз, астрологи советуют следить за работой сердца, при необходимости измерять давление.

Если позволяют силы и настроение, в свободное время женщинам-Девам можно заняться спортом. Дополнительная физическая активность еще сильнее укрепит здоровье и поможет довести фигуру до идеала. С последним также поможет приведение в порядок рациона питания. Добавьте в ежедневное меню свежие овощи и фрукты. Они дадут необходимые организму витамины и полезные микроэлементы.

Финансовый прогноз

Начало года Кролика станет подходящим периодом для женщин-Дев, которые планируют сменить работу или открыть свой бизнес. Перемены в профессиональной сфере пойдут на пользу и хорошо отразятся на материальном положении. Если же дамы планируют развивать карьеру на текущем месте трудоустройства, то необходимо сосредоточиться на работе. В первую очередь нужно избегать конфликтов с коллегами и руководством. Активная трудовая деятельность и участие в жизни коллектива позволят зарекомендовать себя с лучшей стороны и рассчитывать на более высокие заработки в будущем.

Финансовый гороскоп на январь 2023 года предупреждает женщин-Дев о возможных проблемах с деньгами. Чтобы покрыть имеющиеся запросы, предстоит работать больше обычного. Вероятно, для дополнительного заработка потребуется подработка. Для баланса бюджета потребуется сократить и траты. Крупные покупки и поездку на отдых лучше перенести на другое, более благоприятное время. В январе 2023 года финансы нужно расходовать экономно.

Гороскоп от известных астрологов

Точные прогнозы от известных астрологов позволяют заглянуть в будущее и подготовиться к грядущим событиям. Предлагаем узнать, какие жизненные ситуации произойдут в начале 2023 года.

Павел Глоба

Месяц окажется достаточно сложным. Он принесет немало проблем и испытаний, для решения которых потребуется много сил и времени. Часто будет преобладать желание бросить все и оставить события развиваться своим чередом. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что не стоит плыть по течению жизни. Оно может вынести совсем не туда, куда хочется.

В таких сложных ситуациях открываются и благоприятные возможности. Например, можно обратить внимание на свой круг общения и выявить там единомышленников и противников. Трудности покажут, с кем дальше стоит иметь дело.

Тамара Глоба

Январь открывает множество возможностей для женщин-Дев. Но для того, чтобы получить желаемое, необходимо приложить немало усилий. Успех и благосостояние сами в руки не придут, их необходимо брать трудом и целеустремленностью.

Этот месяц будет неблагоприятным для того, чтобы брать кредиты и займы. Если не хватает денег, то необходимо умерить свои желания и начинать жить по средствам, или искать дополнительные источники дохода.

Василиса Володина

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Прогноз от Василисы Володиной более благоприятный в части финансов. Но астролог также уверяет, что для благосостояния необходимо долго и усердно трудиться, часто жертвуя свободным временем ради карьеры. От приложенных сил зависит, насколько успешными будут итоги деятельности.

В личной жизни замужних женщин-Дев ждет полное взаимопонимание и нежность. А тем, кто только находится в поисках любви, судьба приготовила подарок. Главное, не пропустить эту встречу, занимаясь другими делами.

Подведем итог

Начало года Кролика – период больших возможностей. Гороскоп на январь 2023 года указывает, с чем столкнутся женщины-Девы в этом месяце.