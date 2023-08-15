Гороскоп для женщины-Близнецы на январь 2023 года

Начало года Кролика окажется не самым удачным для некоторых представителей знаков зодиакального круга. Гороскоп на январь 2023 года сообщает, с какими проблемами и жизненными трудностями столкнутся женщины-Близнецы.

Основные события для Близнецов в январе

Первый месяц 2023 года Солнце проведет в 8-м доме гороскопа Близнецов. Данное поле астрологи считают негативным и связывают с опасностями для жизни и здоровья. Тем не менее, Солнце смягчает опасности, делает представительниц воздушного знака менее уязвимыми к возможным угрозам. Также этот дом часто связывают с чужими деньгами и наследством. Звезды могут и подарить большое богатство, и привести к крупным расходам.

Представители стихии Воздуха, чья карьера связана с умением разговаривать и убеждать, окажутся наиболее успешными в этом месяце. Интеллект и дар красноречия помогут женщинам-Близнецам достичь желаемого или обернуть невыгодную ситуацию в лучшую для себя сторону. Навыки дипломатии и умение пользоваться ими окажутся как нельзя кстати. Они помогут избежать многих конфликтов и убедить собеседника.

О том, что ждет женщину-Близнецы в январе 2023 года, расскажет подробный гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 января) . Для представительниц воздушного знака месяц начнется не с лучших событий. Дамы столкнутся со множеством мелких трудностей, но именно их количество будет выводить из себя. Главное, не поддаваться эмоциям и решать проблемы постепенно.

. Для представительниц воздушного знака месяц начнется не с лучших событий. Дамы столкнутся со множеством мелких трудностей, но именно их количество будет выводить из себя. Главное, не поддаваться эмоциям и решать проблемы постепенно. Вторая декада (11-20 января) . Астрологи рекомендуют посвятить свободное время домашним делам. Внимания заслуживают не только простые физические задания: уборка, ремонт, перестановка мебели, но и налаживание комфортной атмосферы. Для этого дамам необходимо решить все семейные конфликты.

. Астрологи рекомендуют посвятить свободное время домашним делам. Внимания заслуживают не только простые физические задания: уборка, ремонт, перестановка мебели, но и налаживание комфортной атмосферы. Для этого дамам необходимо решить все семейные конфликты. Третья декада (21-31 января). В конце месяца следует уделить максимум внимания работе. Это удачное время для запуска новых проектов или завершения уже имеющихся. Высокая активность и продуктивность благоприятно скажутся на отношении начальства, которое наверняка оценит прикладываемые усилия.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Близнецов станут 4, 14, 19, 23 и 27 января. На эти даты следует назначать самые важные дела и встречи. Вероятность того, что они пройдут успешно, значительно возрастает. Также на благоприятнее дни стоит назначать плановые операции и крупные операции с деньгами.

Осторожность не помешает в неблагоприятные дни: 2, 11, 21 и 25 января. Близнецам лучше избегать выполнения важных и сложных задач. Желательно ограничить деятельность простыми рутинными делами или отдохнуть.

Любовный гороскоп

Положительное влияние Венеры обещает благополучие в романтической сфере. В январе представительниц воздушного знака ожидает множество свиданий и интересных знакомств. Семейные дамы будут восстанавливать комфорт в отношениях, который угас со временем. В этом помогут совместное времяпровождение, поездки и воспоминания о периоде знакомства.

Любовный гороскоп на январь 2023 года сообщает, что женщины-Близнецы столкнутся с бывшим партнером. Эта встреча вызовет старые чувства. Возможно даже удастся временно завязать отношения, но роман будет развиваться совсем по другим правилам. Астрологи уверены, что долго чувства не продержатся. Каких результатов получится достигнуть в этот раз, неизвестно. Стоит ли тратить на это время, женщины-Близнецы должны решить самостоятельно.

Календарь здоровья

В целом здоровье дам будет на высоком уровне. Однако не стоит забывать о простых мерах профилактики. В зимний период необходимо одеваться по погоде, чтобы не подхватить опасный недуг и на несколько дней не выйти из строя. Для укрепления иммунной системы и поддержания себя в форме женщинам-Близнецам будет не лишним заняться спортом. Регулярные упражнения положительно скажутся на общем самочувствии.

Единственное, что вызывает опасения – эмоциональное здоровье. Постоянные стрессы, конфликты и перенапряжение дают свои плоды. В результате представительницы знака Близнецы будут чувствовать себя уставшими. Чтобы вернуть эмоциональный баланс и повысить настроение, астрологи рекомендуют больше времени проводить в компании друзей и семьи, заниматься тем, что приносит радость. Попробуйте внести перемены в привычный образ жизни: смените прическу или запишитесь на омолаживающие процедуры, обновите гардероб, посетите любимые места.

Финансовый прогноз

В январе 2023 года многие женщины-Близнецы задумаются над сменой работы или повышением квалификации. К сожалению, это будет не самое подходящее время для обучения и глобальных перемен в трудовой сфере. Лучше сосредоточиться на выполнении имеющихся задач. Месяц будет удачным для владельцев бизнеса. Они смогут существенно расширить сферу деятельности и влияния, найти новых клиентов и деловых партнеров.

Финансовый гороскоп на январь 2023 не предвещает проблем с деньгами у женщин-Близнецов. Трудности могут возникнуть лишь в случае необдуманной траты средств. Также стоит отложить все крупные приобретения на более удачное время. Нежелательно брать кредит в банке: могут возникнуть сложности с возвратом финансов.

Гороскоп от известных астрологов

Многих трудностей можно было бы избежать, если уметь заглядывать в будущее. Точные прогнозы от известных астрологов предоставляют такую возможность. Узнайте, какие жизненные сюрпризы приготовили звезды в январе 2023 года.

Павел Глоба

Первая неделя заставит многих представительниц знака Близнецы поволноваться. Гороскоп от Павла Глобы советует не принимать неудачи близко к сердцу. Жизненный опыт поможет выбраться из сложных и неоднозначных ситуаций. Многое зависит от самообладания женщин. Необходимо сохранять спокойствие, чтобы не совершать глупых ошибок.

В конце месяца нужно уделить время решению финансовых вопросов. Представительницы воздушного знака смогут позаботиться и о своем собственном благополучии, и сделать так, чтобы близкие ни в чем не нуждались.

Тамара Глоба

Первый месяц года Кролика окажется непростым. Астролог призывает готовиться к неприятностям на работе и в личной жизни. Возможны конфликты с коллегами и партнером. Если ищете примирения, стоит проявить инициативу. Дипломатия и мягкий подход помогут добиться желаемого и сохранить хорошие отношения с окружающими.

Гороскоп от Тамары Глобы называет здоровье главной опасностью месяца. Укрепить защитные системы организма помогут профилактические меры в зимний период, правильный рацион питания, полноценный сон и прием витаминных комплексов. Необходимо отказаться от вредных привычек и привить себе полезные. Например, регулярные занятия спортом.

Василиса Володина

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Январь может стать периодом кардинальных изменений. Но инициатором этого должны стать сами женщины-Близнецы. Без их желания и стараний ничего не получится. В своих действиях необходимо опираться на доводы разума и правильно расставлять приоритеты. В противном случае можно растратить все силы по мелочам, не добившись никаких значимых результатов.

Согласно гороскопу от Василисы Володиной, замужние дамы сосредоточатся на решении бытовых вопросов. Свободные девушки продолжат поиски второй половинки. С большой вероятностью они окажутся безуспешными. Однако не стоит отчаиваться. Любовь ждет впереди.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Близнецам достаточно сложный месяц. Рекомендации астрологов помогут избежать самых сложных ситуаций, а некоторые даже обратить в свою пользу.