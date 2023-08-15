Гороскоп на январь 2023 года для женщины-Водолея

Подробный гороскоп для женщины Водолей на январь 2023 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.
Гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Водолеям множество трудностей. Первый месяц года Кролика окажется сложным периодом для представителей данного знаков зодиака.
Основные события для Водолеев в январе
В начале 2023 года Солнце посетит 12-й дом гороскопа Водолеев. Это поле считается злым. Нахождение в нем Солнца сулит представительницам воздушного знака большие ограничения и трудности, связанные с самовыражением и реализацией своих идей. Гороскоп от известных астрологов предсказывает, что Водолеев ждут неожиданные события, к которым очень сложно подготовиться. Чтобы достойно пережить этот тяжелый период, дамам следует в любых делах демонстрировать силу воли, выдержку и способность идти до конца к своей цели.
В первую очередь Водолеям необходимо сосредоточиться на профессиональных делах и реализации себя в карьере. Несмотря на стремление к независимости и желании решать проблемы самостоятельно, нельзя нарушать инструкции. Строгое следование правилам поможет избежать неприятностей с законом.
Подробный астрологический прогноз по декадам расскажет, что ждет женщину-Водолея в январе 2023 года:
- Первая декада (1-10 января). Месяц начнется с желания представительниц данного знака зодиака оградить себя от лишнего общения. Водолеи решат побыть в одиночестве, и это пойдет им только на пользу. Проведенное вдали от развлечений время поможет разобраться в себе и своих эмоциях.
- Вторая декада (11-20 января). Середину месяца дамам нужно уделить своему здоровью. Астрологи утверждают, что в этот момент обострятся хронические недуги. К ним могут добавиться и сезонные заболевания. Нельзя пренебрегать профилактическими мерами. Избегайте переохлаждения, так как это сильно отразится на состоянии здоровья.
- Третья декада (21-31 января). Последние недели месяца обещают стать тяжелыми в финансовом плане. Недостаток денег будет ощущаться особенно остро. Необходимо сократить расходы, а крупные покупки вообще перенести на другой месяц.
Любовный гороскоп
12-й дом гороскопа напрямую связан с секретами и неприятностями. Не исключено, что замужние женщины-Водолеи узнают тайну о своем партнере. Это отразится и на отношениях между супругами, и на семье в целом. Рассчитывать на бракосочетания тоже не стоит. По мнению известных астрологов, январь будет не лучшим месяцем для вступления в брак. Союз окажется непрочным и не продержится долго.
Положение Солнца не способствует романтической обстановке. Любовный гороскоп на январь 2023 года рекомендует свободным женщинам-Водолеям сместить вектор внимания с отношений на трудовую сферу. Вероятность найти своего спутника жизни окажется минимальной. Романы окажутся краткосрочными и не принесут ничего, кроме разочарований.
Календарь здоровья
На протяжении всего месяца представительницам воздушного знака необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Особенного внимания потребует психическое состояние. Из-за стрессовой обстановки и усталости возможны перепады настроения, общая слабость и апатия. Любые негативные события будут вызывать раздражение и злость. На этом фоне женщины-Водолеи способны изливать негатив на близких людей, что в дальнейшем вызовет лишь поводы для сожаления.
Справиться с проблемой помогут способы контроля за своими эмоциями. Медитация, прогулки на свежем воздухе, йога и травяные настои успокоят мысли. Справиться с негативом помогут и регулярные занятия спортом и водные процедуры. Если же и это не поможет, то стоит обратиться к специалисту.
Финансовый прогноз
Неприятности и тайны будут и в профессиональной сфере. Женщины-Водолеи узнают, что среди коллег есть недоброжелатели и завистники, которые ждут удачного случая нанести удар. Следует ограничить общение, чтобы не давать лишних поводов для агрессии, а также не делиться своими планами и переживаниями. Январь будет хорошим месяцем, чтобы взять отпуск и отстраниться от работы. Владельцам бизнеса также стоит сохранять осторожность и временно отказаться от планов по расширению сферы влияния.
Материальное положение будет не самым лучшим. Финансовый гороскоп на январь 2023 года предупреждает женщин-Водолеев о трудностях с деньгами. С большой долей вероятности появятся дополнительные расходы, игнорировать которые не получится. Это сильно ударит по бюджету. Если ситуация с финансами стала критической, стоит обратиться к родственникам или друзьям за помощью. А вот банковские кредиты не помогут решить проблему. Наоборот, они ее только усугубят.
Гороскоп от известных астрологов
Считается, что отечественные астрологи составляют самые точные гороскопы. Предлагаем узнать, о каких событиях в жизни женщин-Водолеев они предупреждают.
Павел Глоба
Месяц окажется чрезвычайно сложным. Возможно, некоторым представительницам знака Володей стоит на время отказаться от намеченных целей или изменить их. На преодоление новых проблем уйдет немало сил и времени. Гороскоп от Павла Глобы советует не терять уверенность в себе. Сложный этап жизни скоро закончится.
Уже к третьей декаде положение изменится к лучшему. Появятся удачные возможности и на работе, и в личной жизни. События января помогут выявить, кто же является настоящим другом и единомышленником. С помощью этого открытия удастся понять, какие отношения пора разорвать.
Тамара Глоба
Начало 2023 года, согласно гороскопу от Тамары Глобы, станет периодом больших открытий и возможностей. Представительницы знака Водолей узнают, чем действительно хотят заниматься дальше. Возможно, наступила пора сменить профессию или место работы.
Женщин ждут интересные путешествия и знакомства. Они вряд ли станут романтическими, но окажутся полезными в будущем. Астролог также советует уделять больше внимания семье и бытовым вопросам. Налаживание комфортной атмосферы в доме должно стать первоочередной задачей для замужних Водолеев.
Василиса Володина
Начало года принесет глобальные перемены в жизни представительниц воздушного знака. Достичь успеха удастся только в том случае, если дамы смогут правильно расставить приоритеты. Их ожидает работа сразу в нескольких направлениях, и распределение сил и планирование окажется наиболее разумным решением.
В личной жизни существенных изменений не произойдет. Свободным женщинам-Водолеям не стоит рассчитывать на изменение семейного статуса. Замужним дамам необходимо сместить вектор внимания с работы на семью.
Подведем итог
Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Водолеям очень сложный период. Многие задачи будут казаться чрезвычайно трудными и невыполнимыми, но настойчивость и умение добиваться своего помогут преодолеть все проблемы.