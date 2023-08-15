Гороскоп на январь 2023 года для женщины-Водолея

Гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Водолеям множество трудностей. Первый месяц года Кролика окажется сложным периодом для представителей данного знаков зодиака.

Основные события для Водолеев в январе

В начале 2023 года Солнце посетит 12-й дом гороскопа Водолеев. Это поле считается злым. Нахождение в нем Солнца сулит представительницам воздушного знака большие ограничения и трудности, связанные с самовыражением и реализацией своих идей. Гороскоп от известных астрологов предсказывает, что Водолеев ждут неожиданные события, к которым очень сложно подготовиться. Чтобы достойно пережить этот тяжелый период, дамам следует в любых делах демонстрировать силу воли, выдержку и способность идти до конца к своей цели.

В первую очередь Водолеям необходимо сосредоточиться на профессиональных делах и реализации себя в карьере. Несмотря на стремление к независимости и желании решать проблемы самостоятельно, нельзя нарушать инструкции. Строгое следование правилам поможет избежать неприятностей с законом.

Подробный астрологический прогноз по декадам расскажет, что ждет женщину-Водолея в январе 2023 года:

Первая декада (1-10 января) . Месяц начнется с желания представительниц данного знака зодиака оградить себя от лишнего общения. Водолеи решат побыть в одиночестве, и это пойдет им только на пользу. Проведенное вдали от развлечений время поможет разобраться в себе и своих эмоциях.

. Месяц начнется с желания представительниц данного знака зодиака оградить себя от лишнего общения. Водолеи решат побыть в одиночестве, и это пойдет им только на пользу. Проведенное вдали от развлечений время поможет разобраться в себе и своих эмоциях. Вторая декада (11-20 января) . Середину месяца дамам нужно уделить своему здоровью. Астрологи утверждают, что в этот момент обострятся хронические недуги. К ним могут добавиться и сезонные заболевания. Нельзя пренебрегать профилактическими мерами. Избегайте переохлаждения, так как это сильно отразится на состоянии здоровья.

. Середину месяца дамам нужно уделить своему здоровью. Астрологи утверждают, что в этот момент обострятся хронические недуги. К ним могут добавиться и сезонные заболевания. Нельзя пренебрегать профилактическими мерами. Избегайте переохлаждения, так как это сильно отразится на состоянии здоровья. Третья декада (21-31 января). Последние недели месяца обещают стать тяжелыми в финансовом плане. Недостаток денег будет ощущаться особенно остро. Необходимо сократить расходы, а крупные покупки вообще перенести на другой месяц.

Самыми благоприятными днями для женщин-Водолеев станут 5, 10, 19, 23 и 26 января. Если на этот месяц запланированы важные встречи и дела, не терпящие отлагательства, то их нужно назначать на эти даты. Положительная энергетика поможет решить неотложные вопросы и достичь успеха в любых начинаниях.

Осторожность не помешает в неблагоприятные дни: 2, 12, 17 и 25 января. На это время нельзя планировать ничего важного. По возможности нужно перенести плановые операции, минимизировать любые траты. Желательно ограничиться простыми делами или отдохнуть.

Любовный гороскоп

12-й дом гороскопа напрямую связан с секретами и неприятностями. Не исключено, что замужние женщины-Водолеи узнают тайну о своем партнере. Это отразится и на отношениях между супругами, и на семье в целом. Рассчитывать на бракосочетания тоже не стоит. По мнению известных астрологов, январь будет не лучшим месяцем для вступления в брак. Союз окажется непрочным и не продержится долго.

Положение Солнца не способствует романтической обстановке. Любовный гороскоп на январь 2023 года рекомендует свободным женщинам-Водолеям сместить вектор внимания с отношений на трудовую сферу. Вероятность найти своего спутника жизни окажется минимальной. Романы окажутся краткосрочными и не принесут ничего, кроме разочарований.

Календарь здоровья

На протяжении всего месяца представительницам воздушного знака необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Особенного внимания потребует психическое состояние. Из-за стрессовой обстановки и усталости возможны перепады настроения, общая слабость и апатия. Любые негативные события будут вызывать раздражение и злость. На этом фоне женщины-Водолеи способны изливать негатив на близких людей, что в дальнейшем вызовет лишь поводы для сожаления.

Справиться с проблемой помогут способы контроля за своими эмоциями. Медитация, прогулки на свежем воздухе, йога и травяные настои успокоят мысли. Справиться с негативом помогут и регулярные занятия спортом и водные процедуры. Если же и это не поможет, то стоит обратиться к специалисту.

Финансовый прогноз

Неприятности и тайны будут и в профессиональной сфере. Женщины-Водолеи узнают, что среди коллег есть недоброжелатели и завистники, которые ждут удачного случая нанести удар. Следует ограничить общение, чтобы не давать лишних поводов для агрессии, а также не делиться своими планами и переживаниями. Январь будет хорошим месяцем, чтобы взять отпуск и отстраниться от работы. Владельцам бизнеса также стоит сохранять осторожность и временно отказаться от планов по расширению сферы влияния.

Материальное положение будет не самым лучшим. Финансовый гороскоп на январь 2023 года предупреждает женщин-Водолеев о трудностях с деньгами. С большой долей вероятности появятся дополнительные расходы, игнорировать которые не получится. Это сильно ударит по бюджету. Если ситуация с финансами стала критической, стоит обратиться к родственникам или друзьям за помощью. А вот банковские кредиты не помогут решить проблему. Наоборот, они ее только усугубят.

Гороскоп от известных астрологов

Считается, что отечественные астрологи составляют самые точные гороскопы. Предлагаем узнать, о каких событиях в жизни женщин-Водолеев они предупреждают.

Павел Глоба

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Месяц окажется чрезвычайно сложным. Возможно, некоторым представительницам знака Володей стоит на время отказаться от намеченных целей или изменить их. На преодоление новых проблем уйдет немало сил и времени. Гороскоп от Павла Глобы советует не терять уверенность в себе. Сложный этап жизни скоро закончится.

Уже к третьей декаде положение изменится к лучшему. Появятся удачные возможности и на работе, и в личной жизни. События января помогут выявить, кто же является настоящим другом и единомышленником. С помощью этого открытия удастся понять, какие отношения пора разорвать.

Тамара Глоба

Начало 2023 года, согласно гороскопу от Тамары Глобы, станет периодом больших открытий и возможностей. Представительницы знака Водолей узнают, чем действительно хотят заниматься дальше. Возможно, наступила пора сменить профессию или место работы.

Женщин ждут интересные путешествия и знакомства. Они вряд ли станут романтическими, но окажутся полезными в будущем. Астролог также советует уделять больше внимания семье и бытовым вопросам. Налаживание комфортной атмосферы в доме должно стать первоочередной задачей для замужних Водолеев.

Василиса Володина

Начало года принесет глобальные перемены в жизни представительниц воздушного знака. Достичь успеха удастся только в том случае, если дамы смогут правильно расставить приоритеты. Их ожидает работа сразу в нескольких направлениях, и распределение сил и планирование окажется наиболее разумным решением.

В личной жизни существенных изменений не произойдет. Свободным женщинам-Водолеям не стоит рассчитывать на изменение семейного статуса. Замужним дамам необходимо сместить вектор внимания с работы на семью.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Водолеям очень сложный период. Многие задачи будут казаться чрезвычайно трудными и невыполнимыми, но настойчивость и умение добиваться своего помогут преодолеть все проблемы.