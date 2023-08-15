Гороскоп на январь 2023 года для женщины-Льва

Гороскоп на январь 2023 года сообщает, что женщины-Львы будут полностью сфокусированы на работе. На этом фоне открываются большие возможности для реализации профессиональных обязанностей и различные проблемы, связанные с этим.

Основные события для Львов в январе

В начале 2023 года Солнце займет 6-й дом гороскопа Львов. Этот сектор отвечает за ежедневную работу, выполнение профессиональных обязанностей и заботу о здоровье. Под мощным влиянием небесного светила женщины-Львы будут строить большие планы. Астрологи же рекомендуют вместо этого сосредоточиться на уже имеющихся задачах. Главными союзниками дам должны стать трудолюбие, усердие и внимательность.

Кроме того, в январе 2023 года женщины-Львы столкнутся с проблемами со здоровьем. Недуги могут коснуться не их лично, а близких родственников или друзей. Стоит держать самочувствие под контролем и не откладывать поход к лечащему врачу при появлении первых признаков недомогания.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Лев в январе 2023 года:

Первая декада (1-10 января) . Начало месяца станет периодом мелких, но важных проблем. Их решение станет приоритетным. Астрологи рекомендуют распределить силы и расставить приоритеты. Если заниматься сразу всем, существует большая вероятность ничего не успеть.

. Начало месяца станет периодом мелких, но важных проблем. Их решение станет приоритетным. Астрологи рекомендуют распределить силы и расставить приоритеты. Если заниматься сразу всем, существует большая вероятность ничего не успеть. Вторая декада (11-20 января) . Благоприятный период для женщин-Львов, испытывающих проблемы с финансами. Денежная энергетика возрастет многократно, давая возможность подзаработать. Стоит разумно распоряжаться полученными деньгами и тратить их исключительно на необходимые вещи.

. Благоприятный период для женщин-Львов, испытывающих проблемы с финансами. Денежная энергетика возрастет многократно, давая возможность подзаработать. Стоит разумно распоряжаться полученными деньгами и тратить их исключительно на необходимые вещи. Третья декада (21-31 января). Из-за ослабления энергетического потенциала некоторые представительницы знака Лев могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Возможно обострение хронических и появление сезонных недугов. Медицинские проблемы могут появиться и у близких людей.

Благоприятными днями для решения деловых вопросов, важных встреч и принятия судьбоносных решений станут 4, 14, 19, 23 и 27 января. Эти даты также будут подходящими для проведения плановых операций и крупных покупок. Звезды помогут в осуществлении любых задуманных идей.

Самыми неблагоприятными днями месяца станут 2, 12, 16 и 25 января. Не стоит планировать на это время ничего важного, с высокой вероятностью все начинания окажутся провальными. Свою деятельность лучше ограничить простыми рутинными задачами или хорошо отдохнуть.

Любовный гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2023 года утверждает, что в первой половине месяца женщины-Львы будут полностью поглощены бытовыми делами и рутинными задачами. В таких условиях места для романтики практически не останется. Ситуация изменится в лучшую сторону ближе к третьей декаде. Этот период будет удачным для проведения семейных праздников, свадьбы и дружеских вечеринок. Совместное времяпровождение с партнером укрепит чувства и поможет устранить недопонимания.

Свободные девушки могут увлечься новым партнером. Астрологи советуют присмотреться к своему возлюбленному. Необходимо обращать внимание не только на слова, но и на поступки и планы на будущее. Возможно, партнеру не нужны долгосрочные отношения, а роман он использует в своих целях.

Календарь здоровья

Состояние здоровья будет главной проблемой месяца. Особое внимание стоит уделить сезонным и хроническим недугам. При появлении симптомов не стоит откладывать на потом посещение лечащего врача. Специалист сможет выявить проблему и решить ее на ранней стадии. В зимнее время необходимо соблюдать профилактические мероприятия и не забывать принимать витамины. Правильный рацион и регулярные занятия спортом положительно скажутся и на общем самочувствии, и на фигуре.

Внимания заслуживает не только физическое, но и психологическое здоровье. Постоянные стрессы, переутомление и конфликты негативно сказываются на нервной системе человека, что чревато срывами. Чтобы быстро вернуть эмоциональный баланс, следует заняться делами, которые приносят удовольствие. Посетите салон красоты, устройте шопинг или отправляйтесь на вечеринку. Позитивные эмоции быстро вернут оптимизм и веру в свои силы.

Финансовый прогноз

Рабочая обстановка в январе 2023 года будет относительно спокойной и стабильной. Возможно появление небольших проблем, но трудностей с их решением не возникнет. Астрологи рекомендуют спокойно заниматься карьерой, не проявляя большого энтузиазма. Больших результатов это всё равно не даст. Владельцам бизнеса стоит сосредоточиться на поиске деловых партнеров. Начало года – это самое удачное время для этого.

Согласно финансовому гороскопу на январь 2023 года, во второй декаде женщины-Львы получат неожиданную прибыль. Это может быть оплата за сделанную ранее работу, премия за качественное выполнение своих должностных обязанностей или материальная помощь от родственников. Распоряжаться этими финансами стоит осторожно, чтобы не растратить денежную энергетику.

Гороскоп от известных астрологов

Наверняка многим хочется заглянуть в будущее и увидеть, с чем придется столкнуться. Точные прогнозы от известных астрологов предоставляют такую возможность. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовили звезды в январе 2023 года.

Павел Глоба

Начало года Кролика может оказаться сложным и напряженным для женщин-Львов. Даже простые дела будут даваться с большим трудом. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует не сдаваться, даже если кажется, что весь мир ополчился против. Целеустремленность и настойчивость помогут преодолеть любые жизненные трудности.

Решать проблемы проще, когда рядом находятся люди, которые разделяют те же интересы и ценности. Не забывайте о своих близких, друзьях и единомышленниках. Их поддержка придаст уверенности в своих силах и поможет решить любую проблему.

Тамара Глоба

Астролог уверена, что в жизни женщин-Львов произойдут большие перемены. В первую очередь это касается личной жизни. В отношениях дам ожидаются ссоры и расставания. Но окончательный результат полностью зависит от умения договариваться и находить компромиссные решения.

Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать сигналами организма. Возможно он пытается предупредить о серьезных недугах, с которыми нужно срочно бороться. Обратитесь к лечащему врачу, если появились неприятные симптомы.

Василиса Володина

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Василиса Володина также считает, что многих женщин-Львов ждет очень напряженный месяц. За свое счастье и успех придется побороться. Судьба не желает награждать без боя. Проблем с финансами не будет, но в личной жизни произойдет несколько неприятных ситуаций. Не стоит идти на поводу у эмоций и выплескивать негатив на членов семьи.

Гороскоп от Василисы Володиной призывает представительниц огненной стихии следить за своим здоровьем. Ухудшение самочувствия станет первым сигналом для посещения лечащего врача.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Львам большие возможности и ряд неприятностей во всех сферах деятельности. Рекомендации астрологов помогут избежать самых крупных проблем.