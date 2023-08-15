Гороскоп на сентябрь 2022 года для женщины-Водолея

Гороскоп на сентябрь 2022 года обещает женщинам-Водолеям сложный период. Дамам нужно полагаться на свою интуицию и внутренний голос, чтобы избежать крупных неприятностей.

Основные события для Водолеев в сентябре

В первом месяце осени Солнце будет в 8-м доме гороскопа. Астрологи считают этот сектор злым, ассоциирующимся с опасностью. Однако влияние сильного небесного светила частично компенсирует все те проблемы, которые подстерегают представительниц воздушного знака, но не все. Различные непредвиденные негативные ситуации останутся. Эксперты советуют всегда быть настороже и не доверять малознакомым людям.

Для знаков стихи Воздуха солнечное влияние выражается в умении разговаривать с другими людьми, переманивать их на свою сторону или получать желаемое путем убеждения. Интеллект, красноречие и навыки дипломата станут ключевыми и помогут дамам достигать желаемого результата независимо от обстоятельств.

Точный прогноз по декадам сообщает, что ждет женщину-Водолея в сентябре 2022 года:

Первая декада (1-10 сентября) . Согласно расчетам специалистов, начало месяца будет наиболее благоприятным для бракосочетаний, зачатия ребенка и налаживания личной жизни. Тем дамам, которые только собираются оформить отношения официально, звезды рекомендуют не откладывать это на потом.

. Согласно расчетам специалистов, начало месяца будет наиболее благоприятным для бракосочетаний, зачатия ребенка и налаживания личной жизни. Тем дамам, которые только собираются оформить отношения официально, звезды рекомендуют не откладывать это на потом. Вторая декада (11-20 сентября) . Середина месяца считается среди экспертов астрологии периодом финансовых неудач. Сохраняйте предельную осторожность при обращении с деньгами. Любая ошибка может привести к потере как своих, так и чужих средств. Крайне нежелательно вкладывать финансы в сомнительные инвестиционные проекты или испытывать удачу в азартных играх и на бирже.

. Середина месяца считается среди экспертов астрологии периодом финансовых неудач. Сохраняйте предельную осторожность при обращении с деньгами. Любая ошибка может привести к потере как своих, так и чужих средств. Крайне нежелательно вкладывать финансы в сомнительные инвестиционные проекты или испытывать удачу в азартных играх и на бирже. Третья декада (21-30 сентября). Согласно астрологическим прогнозам, конец месяца будет насыщен встречами. Этот период будет удачным для владельцев бизнеса и женщин-Водолеев, чья карьера связана с общением с клиентами. Дамы смогут переубедить любого и своим красноречием добиться невероятных результатов.

Чтобы задачи и деловые встречи проходили более успешно, рекомендуется назначать их исключительно на благоприятные дни: 23, 25, 27, 29 и 30 сентября. Звезды сигнализируют о том, что любые начинания, запланированные на это время, будут удачными. Представительницы воздушного знака зодиака получат необходимую энергетическую поддержку для реализации всего задуманного.

Неблагоприятные дни, согласно прогнозам от известных астрологов, будут 5, 10 и 13. В такие моменты необходима максимальная осторожность, особенно при решении вопросов, связанных с финансами и здоровьем. Следует избегать крупных покупок и плановых операций.

Любовный гороскоп

Под влиянием Солнца у представительниц знака Водолея в сентябре 2022 года обострятся все чувства, в том числе и негативные. Дамы станут более ревнивыми и подозрительными к своим супругам, даже в тех случаях, когда поводов для подобного поведения нет. Помните, что беспочвенные обвинения не сделают семью крепче, а, скорее, наоборот.

Для свободных женщин-Водолеев любовный гороскоп на сентябрь 2022 года не предвещает существенных изменений в личной жизни. Судьбоносных встреч не произойдет, а романы будут скоротечными. Возможно возвращение в жизнь бывших партнеров, но вероятность наладить крепкие отношения будет минимальной.

Календарь здоровья

Начало осени 2022 года считается травмоопасным периодом для представительниц знака воздушной стихии. Эксперты предостерегают от занятий экстремальными видами отдыха, а во время упражнений в зале нужно быть осторожной с инвентарем. Но дамам стоит заботиться не только о своем физическом здоровье, но и эмоциональном. Регулярные стрессы и участие в конфликтах приведут к нервным срывам, если вовремя не восстановить душевное равновесие.

При наблюдении за своим организмом особое внимание нужно уделить ЖКТ, спине и ногам. Согласно гороскопу на сентябрь 2022 года, эти органы будут уязвимы больше всего. По возможности, стоит снизить физическую нагрузку, привести в норму рацион, удалив из него жирные и мучные продукты. При появлении неприятных симптомов стоит обратиться к лечащему врачу.

Финансовый прогноз

Сентябрь – не самое лучшее время для серьезных перемен на работе. Менять место трудоустройства будет плохой задачей. Вряд ли удастся получить условия и зарплату лучше. При выполнении сложных задач нужно опираться на свой опыт и интуицию, а не рекомендации со стороны. Некоторые коллеги будут настроены негативно по отношению к представительницам воздушного знака зодиака.

Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года рекомендует женщинам-Водолеям осторожно обращаться с деньгами, особенно в середине месяца. Плохие финансовые энергетические потоки не сулят больших доходов, зато сильно увеличивается вероятность потерять средства из-за обмана. Не доверяйте малознакомым людям, чтобы не стать жертвой мошенников.

Гороскоп от известных астрологов

Отечественные астрологи по праву считаются лучшими в своем деле. Наиболее известные представители этой сферы уже составили прогнозы на начало осени. Предлагаем узнать, каких изменений следует ожидать женщинам-Водолеям.

Павел Глоба

Астролог советует сосредоточить свое внимание на самых важных делах, требующих срочного выполнения. Правильное планирование поможет преуспеть в бизнесе и добиться высоких результатов. Гороскоп от Павла Глобы сулит больше успехи в трудовой сфере.

Водолеи также смогут устроить и личную жизнь. Но существует риск, что романтические приключения быстро наскучат дамам, и они решат прекратить отношения досрочно. В любовных делах нужно доверять своему внутреннему голосу.

Тамара Глоба

По прогнозу от Тамары Глобы, в середине месяца Водолеи столкнутся с вечной дилеммой: уделить время семье и личной жизни или же усиленно заняться решением финансовых забот. Астролог советует выбирать то, что сейчас требует наибольшего внимания.

Тамара Глоба рекомендует уделить больше внимания своему здоровью, особенно почкам и ЖКТ. О себе могут напомнить и хронические болезни, поэтому не будет лишним посетить лечащего врача. Специалист поможет побороть неприятные симптомы.

Василиса Володина

Первая декада, по мнению астролога, — подходящее время для реализации своих планов. В это время можно не ждать событий, способных сбить дам с намеченного пути или повлиять на их решения. Можно спокойно заниматься своими делами.

Гороскоп от Василисы Володиной сообщает, что во второй половине месяца начнется период напряженных отношений с окружающими. Предконфликтное состояние усилится и подозрительностью Водолеев. Они будут искать врагов даже там, где их нет.

Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2022 года сообщает, что для женщин-Водолеев этот месяц будет достаточно сложным. Представительницам воздушного знака нужно доверять себе и своим чувствам, они помогут избежать многих проблем.