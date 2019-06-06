Гороскоп на август 2019 года для женщины стрельца
Что предсказывает гороскоп на август 2019 года для женщины-стрельца? Женщина, рожденная под этим знаком, относящимся к стихии огня, отличается энергичным характером и целеустремленной натурой.
Основные тенденции в гороскопе стрельцов на август
Астрологи советуют женщинам-стрельцам в последний месяц лета активно подойти к текущим делам и выполнить их, не откладывая на завтра. Звезды настоятельно рекомендуют обратить свое внимание на сегодняшний день и не витать в облаках, грезя о том, чего пока нет. Лучше ценить настоящее, так как именно от него зависит, каким будет будущее.
Согласно гороскопу, составленному на август 2019 года для женщин стрельцов Павлом Глоба, в начале месяца не стоит затевать ничего серьезного, так как будет отмечаться сильно негативное влияние Нептуна. Известно, что астрологические прогнозы от Павла Глобы сбываются на 80%, поэтому стоит прислушаться к его советам и рекомендациям.
Астролог рекомендует всем стрельцам, а не только женщинам, быть более осмотрительными и осторожными в начале этого месяца при принятии важных решений. Начиная новое для себя дело, следует обязательно подобрать запасной вариант, или составить так называемый план В.
В конце августа 2019 года Глоба также не обещает стрельцам удачу во всех делах. Астролог не советует начинать важные проекты в этом месяце, так как велик риск краха. Лучше отложить важные дела до благоприятного для них расположения звезд. В конце лета этому знаку Зодиака, по мнению Павла Глобы, лучше потратить время на себя:
- поправить здоровье;
- заняться своей внешностью;
- уделить больше времени общению с близкими.
Сегодня в конце лета многие и без гороскопов стараются в августе не совершать дальних поездок и не участвовать в массовых мероприятиях, так как даже у социологов этот месяц считается временем катастроф.
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В гороскопе на август 2019 года для женщины стрельца от Василисы Володиной также рекомендуется внимательно отнестись к своему здоровью и поддержанию моральных сил. Василиса рекомендует соединять активный и пассивный отдых. Астролог считает, что поправить здоровье и укрепить моральные силы помогут следующие виды отдыха:
- пешие прогулки;
- плавание;
- время препровождения на берегу любого водоема.
В 2019 году Стрельцов ожидает проверка на прочность в начале и середине года, поэтому в августе лучше восстановить силы перед решением новых задач.
Благоприятные и неблагоприятные дни августа 2019 года для женщин-стрельцов
В гороскопе на август у Стрельцов женщин в 2019 году месяц разбит на три декады, которые стоит посвятить только определенной деятельности, во избежание материальных и моральных потерь. Советы астрологов помогут правильно спланировать свой отпуск в конце лета, или свободное время, если отпускные дни уже закончились.
Первая декада августа
Все астрологи утверждают, что в первые 10 дней августа у Стрельцов появится духовная жажда. Им захочется духовной пищи в виде:
- книг;
- новых и старых друзей;
- обучающих курсов.
Эти дни можно посвятить самореализации, записавшись на какой-нибудь мастер-класс, о котором давно мечтали, но который все время приходилось откладывать.
Именно там можно будет найти единомышленников, которых не хватает в обыденной жизни. Как раз это то дело, которое не стоит больше откладывать на будущее, а нужно сделать сегодня. Это поможет приобрести новые знания и навыки, которые обязательно пригодятся в будущей жизни.
Также в это время можно начать новую жизнь, начиная каждый день с утренней пробежки или зарядки под энергичную музыку. Это не только придаст бодрости и улучшит общее самочувствие, но и активизирует мозговую деятельность. Звезды не рекомендуют предаваться унынию и сожалению об упущенном. В начале месяца стоит начать менять свою жизнь, начав с самой себя.
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Вторая декада августа
В гороскопе у стрельца на август 2019 года женщинам рекомендуют начать осуществлять в это время свою заветную мечту. В этот период создаются необходимые условия для ее реализации.
Это не значит, что приплывет золотая рыбка и исполнит сумасбродное желание. Просто после духовного просветления в первую августовскую декаду легче станет найти реальный вариант для осуществления своей мечты.
Если работа, на которой сейчас работает женщина-стрелец, не устраивает ее, то самое время поискать ей альтернативу. Для этого нужно только проявить целеустремленность и настойчивость, которых Стрельцу не занимать.
Если у женщины уже есть любимая работа, то в это время она сможет укрепить свой авторитет в глазах начальства, приходя вовремя на службу и активно участвуя в рабочих мероприятиях.
Несмотря на то, что финансовые вопросы Стрельцов в эти дни будут решаться успешно, удовлетворения им это не принесет, так как у них, как всегда грандиозные планы по поводу семейного бюджета. Астрологи советуют не принимать это близко к сердцу, так как счастье женщины не в деньгах.
Третья декада августа
В это время могут произойти кардинальные перемены в месте проживания Стрельцов. Одни могут переехать в новую квартиру или даже в новый город, приобрести загородный дом или сделать в своей квартире капитальный ремонт. В это время у женщин Стрельцов семья и дом будут находиться на первом месте.
При обустро йстве своего дома следует прислушиваться только к голосу собственного разума и сердца, которые не обманут.
В этот период не рекомендуется спешить оформлять отношения, которые только начали развиваться. Лучше немного подождать еще. При этом в конце августа не рекомендуется все время сидеть дома. Нужно активно развлекаться в последние дни летнего месяца.
Гороскоп на август 2019 года подготовил для женщин-стрельцов много сюрпризов, поэтому важно прислушиваться к советам астрологов.
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А как часто вы читаете гороскоп? 3
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Полина / 07.06.19 13:59В конце лета лучше ничего нового не предпринимать – я это и без гороскопов знаю. Ничем хорошим не заканчивается у всех, не только у Стрельцов.
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Мила / 07.06.19 13:55Кто-то действительно сегодня читает эти гороскопы? Ведь их должны каждому индивидуально составлять.
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Анна / 07.06.19 13:54Так и сделаю, как советует Глоба. Отпуск закончится в июле, а в августе буду приходить в себя и лечиться от постотпускной депрессии.