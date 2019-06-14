Гороскоп на август 2019 для женщины близнеца

Легкомысленные, нестандартные, противоречивые женщины близнецы. Гороскоп на август 2019 года готовит для представительниц этого знака много интересного.

Гороскоп на август 2019 года для женщины близнеца

Представительницы слабого пола, рожденные под этим знаком, отличаются сильным властным характером. Они любят общаться, веселиться, умеют интересно рассказывать истории, тем самым привлекая внимание к собственной персоне.

Любовь, семья

В последнем месяце этого лета женщин близнецов ожидают судьбоносные знакомства. Они способны изменить всю дальнейшую жизнь. Встреча может произойти на улице, которая поначалу покажется незначительной, но через короткий период она состоится снова, что даст понять ее неслучайность.

Интересно! Гороскоп на август 2019 года для женщины водолея

Знакам, находящимся в отношениях, гороскоп рекомендует больше времени проводить с партнером. У последнего терпение может быть на исходе, и планирует серьезно поговорить о дальнейшей совместной жизни. Важно сделать так, чтобы этот разговор вообще не состоялся, иначе есть риск разругаться. Желательно проявлять больше внимания, любви, заботы, чтобы у него не было сомнений в искренности чувств.

У замужних близнецов август пройдет абсолютно спокойно, без скандалов и разбитых тарелок. В семейном гнездышке будет царить любовь и уют. Но чтобы сохранить все это, необходимо помнить о работе. Она дает возможность всего за несколько часов успеть соскучиться по родному дому.

Финансы, карьера, учеба

Финансовое положение женщин близнецов в августе 2019 года весьма спокойное, так как большую часть проблем получилось разрешить в предыдущем месяце. Если верить гороскопу, то кто-то из близких или друзей в конце месяца вернет долг.

Рекомендуется отстаивать свою позицию и любые креативные идеи. Также наладить контакты с коллегами из других городов, стран. Для этого необходимо проявить открытость, дружелюбие и желание нести пользу.

Последний месяц лета также может ознаменоваться непредвиденными неприятными ситуациями. Следует всегда соблюдать порядок в документах, не упускать ни одной мелочи и тщательно следить за поступающей информацией.

Интересно! Гороскоп на август 2019 года для женщины рака

Здоровье

Следует попытаться максимально отказаться от вредных привычек, так как они негативно сказываются на работе организма. В том случае, если не получается сделать это самостоятельно, следует обратиться за помощью к медицинским специалистам.

Женщины близнецы привыкли усердно работать. Но желание много зарабатывать может привести к хроническим недомоганиям. Конечно, отказываться от непосредственного источника дохода не желательно, но ведь можно ее разбавить отдыхом и расслабляющими процедурами. Также важен качественный сон, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки.

В конце месяца можно поехать отдохнуть за границу, чтобы хоть на некоторое время забыть о рутине. Нужно уметь правильно расслабляться, отвлекаться от дел, иначе возможен риск появления апатии, депрессии.

Благоприятные дни для женщины близнеца

Чтобы заранее определить, когда можно ожидать абсолютный успех в любом деле, надо знать все благоприятные дни этого месяца:

03.08.19;

07.08.19;

09.08.19;

13.08.19;

17.08.19;

19.08.19;

21.08.19;

25.08.19;

27.08.19;

30.08.19.

Но есть и дни, в которые лучше не планировать серьезную работу и больше отдыхать (04.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 16.08.19, 23.08.19, 24.08.19, 26.08.19, 29.08.19).

Советы от Павла Глобы

По словам, известного астролога Павла Глобы, гороскоп на август 2019 года для женщин, родившихся под знаком Близнецы, обещает быть благоприятным. Особенно первая неделя. Появится возможность решить некоторые важные задачи, что существенно изменит общую ситуацию.

Переходим к полезным рекомендациям специалиста:

Соблюдаем спокойствие, стойкость, не поддаемся на провокации и сохраняем уверенность в себе. Особенно это понадобится на работе, при сотрудничестве с завистливыми коллегами. Если все получится, то можно ожидать положительные изменения в отношениях с окружающими. Не забываем заботиться о здоровье. Внимательно следим за любыми возникающими симптомами, чтобы своевременно предотвратить начало заболевания. Корректируем питание, занимаемся любимым видом спорта, ежедневно гуляем на свежем воздухе и стараемся избавиться от вредных привычек. Решаем конфликты мирным путем, без оскорблений, криков и резких движений. Особенно важно, при каких-либо разногласиях с супругом. Пробуем найти боле подходящий момент для неприятного разговора.

По мнению астролога, самый жаркий месяц 2019 года идеально подходит для совместного отпуска за границей. Но нельзя забывать, что после него нужно будет работать в разы усердней.

Прогноз от Василисы Володиной

Василиса Володина в своем гороскопе также дала несколько полезных советов на август 2019 года женщинам, родившимся под знаком близнецы:

Замужние красавицы должны научиться доверять партнеру. Постоянные подозрения, скандалы по мелочам могут привести к серьезным последствиям. Романтичные, но одинокие натуры, в этом месяце статус не поменяют. Не расстраиваемся, так как сентябрь обещает быть более насыщенным на знакомства с мужчинами. На работе проявляем активность, меньше обращаем внимание на колкие фразы сотрудников. Тогда в конце августа мелькнет интересное прибыльное предложение. Поменьше рассказываем окружающим о грандиозных планах. Люди, которых вы считаете близкими друзьями, могут оказаться завистливыми и с удовольствием помешают их осуществлению.

Астролог рекомендует уделять особое внимание здоровью, больше отдыхать. Возможно, даже сменить обстановку, побыть наедине самой собой, чтобы лучше понимать собственные желания и цели.

В августе 2019 года женщинам по гороскопу близнецы необходимо научиться ладить с близкими людьми, подавлять вспыльчивость и резкие перемены в настроении. Для сохранения добрых отношений старайтесь в любом споре находить компромиссы. Не планируйте много дела на этот месяц, больше отдыхайте.