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Гороскоп на август 2019 года для женщины рака

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Прочитав гороскоп на август 2019 года, женщина-Рак обязательно поймет, как ей действовать в сложившейся ситуации. Хотя последний месяц лета для нее ожидается тихим и спокойным, это не значит, что женщина-Рак будет расслабляться в то время, когда речь идет о личном счастье. В августе месяце именно представительницы этого знака будут притягивать к себе внимание противоположного пола.

Что ждать женщине Раку в августе 2019 года

В августе текущего года у Раков появится время для философского осмысления своей собственной жизни. Все тревоги повседневной жизни отходят в этот период на второй план, наступает время планирования своего личного будущего. В целом последний месяц лета пройдет для Рака тихо и спокойно, но это не основание для остановки. В конце лета Раки смогут выковать для себя свое собственное счастье.

В гороскопе на август 2019 года, который составил известный астролог Павел Глоба, говорится о том, что на Раков влияет Меркурий. Женщинам, рожденным по этим знаком Зодиака, прогнозы от Павла Глобы обещают реальную возможность построения личного счастья.

Именно в конце лета им может встретиться тот единственный человек, с которым они готовы будут прожить всю жизнь. Меркурий делает женщин-Раков притягательными для противоположного пола, поэтому в августе месяце они могут обзавестись интересными и полезными связями.

Однако, чтобы в их жизни случились перемены к лучшему, представительницам этого знака не достаточно просто быть пассивными наблюдательницами и плыть по течению.

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Чтобы добиться позитивных изменений в своей собственной жизни, согласно гороскопу на август 2019 года, составленному Василисой Володиной, для женщин-Раков, имеющих вторую половинку, бездействовать недопустимо. Иначе они рискуют получить упреки и недовольство от своего постоянного партнера.

Для одиноких Раков женского пола астрологический прогноз от Василисы Володиной совершенно иной. Им не нужно активно проявлять себя, судьба готова внести в их жизнь кардинальные изменения в личной жизни. Таким женщинам нужно просто не сопротивляться судьбе и плыть по течению.

Раки являются знаком, которым управляет Луна, поэтому представители этого знака Зодиака обладают отличной интуицией. Звезды рекомендуют Ракам максимально активно использовать свою интуицию. Это поможет выявлять в процессе общения полезные для Раков идеи и соображения.

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Именно интуиция поможет женщине-Раку выбрать правильный вариант событий, отличить лучшее от просто хорошего. Гороскоп не советует Ракам в августе этого года довольствоваться малым. Звезды расположены так, что можно смело отдавать предпочтение лучшему, не боясь конкуренции как на работе, так и в личной жизни.

В семейной жизни женщине Раку нужно внимательнее относиться к потребностям детей и близких, интриги и мимолетные увлечения не должны ставить перед выбором: семья или отношения на стороне. Флирт всегда заканчивается, а семья остается.

В августе 2019 года женщина-Рак будет как никогда пользоваться популярностью у мужчин, практически ничего не делая для этого. Звезды сами будут толкать мужчин к таким женщинам, от которых исходит аура женственности и загадочности.

Мужчины пойдут на все, чтобы привлечь внимание таких девушек и дам. У тех, у кого отношения давно сложились с женщиной-Раком, начнется второй медовый период в августе месяце и отношения переживут бурный эмоциональный подъем.

Однако женщинам-Ракам не стоит злоупотреблять силой своего очарования  в ущерб семье и домашним делам, иначе с мужем начнутся скандалы.

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Первая декада августа

В начале последнего летнего месяца гороскоп на август для знака Рак женского пола рекомендует больше уделять внимание семье и детям. Хотя у большинства женщин с разным знаком Гороскопа август 2019 года связан с отдыхом, саморазвитием и самосозерцанием, именно Ракам нужно в это время быть более внимательными и отзывчивыми на нужды своих детей и близких.

В противном случае близкие просто усомнятся в том, что вы их любите. Недостаток внимания к семье может обернуться в начале месяца скандалами и разборками с близкими, которые захотят выяснить отношения.

Особенно требуется поддержка в это время подросткам, которые очень чувствительно переживают любые свои неудачи. Оказав помощь подростку в этот период, взрослый Рак надолго станет другом и советчиком для своего ребенка.

На работе не ждет никаких грандиозных перемен. Все проекты, в которые раньше приходилось вкладывать силы, начнут приносить результаты. Нужно обязательно поблагодарить всех, с кем приходилось работать. Ракам стоит быть готовым к преодолению расслабленности и отрешенности в своих чувствах по отношению к своим близким.

Нужно суметь пережить такое влияние планет на свое поведение с 1 по 12 августа, иначе потом придется корить себя за невнимание к близким.

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Вторая декада августа

Летний гороскоп для Рака на вторую декаду августа 2019 года сулит женщинам удачу в любых предприятиях и успех в рискованных авантюрах. Звезды предсказывают удачу при любых раскладах. Риск в этом месяце для них не опасен, так как не будет материальных потерь, а скорее наоборот – будут неожиданные приобретения.

Астрологи советуют Ракам рисковать с 14 по 20 августа. Именно в это время у них могут оправдаться самые рискованные дела и поступки.

Спешите ловить удачу, пока звезды вам покровительствуют!

Третья декада августа

В конце августа гороскоп советует Ракам больше веселиться и встречаться с близкими и друзьями. В период с 21 по 31 августа Ракам нужно:

  • немного отойти от рабочей и домашней рутины;
  • посвятить свое свободное время встрече с друзьями, развлечениям, новому хобби.

Для предотвращения личностных конфликтов в делах своей семьи нужно будет больше уделять близким времени в конце августа. На работе все будет проходить гладко. Никаких особых волнений и авралов ждать не придется. Поэтому можно, немного расслабиться и снять с себя излишнюю нагрузку.

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10.06.2019
Теги: гороскоп 2019 рак благоприятные дни

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