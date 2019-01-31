Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году?

Знаменитыми астрологами составлены правдивые гороскопы по знакам зодиака и по году рождения – финансовый, денежный, любовный и другие. Они в один голос обещают, что символ нынешнего года, желтая земляная свинья, в каждый дом принесет удачу и достаток. Символ прогнозирует успехи в деловых начинаниях и финансовое благополучие.

Мнения астрологов

Павел Глоба, повсеместно известный астролог, предсказаниям которого доверяют миллионы людей, уверен, что 2019 год для любого знака зодиака может стать благополучным и приятным, если для этого совпадут некоторые зодиакально-пространственные точки.

По финансовому гороскопу на нынешний год можно не опасаться краха деловых начинаний, банкротств, сильных потрясений и денежных потерь.

На 2019 год, по предсказаниям знаменитого астролога, основные тенденции финансового гороскопа по знакам зодиака выглядят следующим образом:

Овнам для достижения делового успеха следует потратить все силы на то, чтобы в первом полугодии рассчитаться со всеми задолженностями. Тогда во второй половине 2019 года он получит поддержку от банков в виде кредита, ссуды или ипотеки. У Тельца основная задача – до июня провести кардинальные перемены и обзавестись хорошими вещами, а затем следует сократить размах трат и проявлять деловую осторожность. Близнецам для достижения успеха нужно очиститься от негатива, прибавить в жизни приятных эмоций и позитива. Только после этого можно обзавестись денежным талисманом и провести верный ритуал на деньги. Но подействует это только если не сидеть сложа руки. Раку финансовый гороскоп на 2019 год рекомендует отказаться от привычных стереотипов в ведении бизнеса и больше полагаться на мнение людей, которые относятся к нему доброжелательно. Замкнутый и осторожный Рак, особенно если он по году Кабан, Дракон или Крыса, должен внимательно осмотреться вокруг себя и найти в своем окружении людей, которые тянутся к нему. Именно они и станут залогом успеха в наступившем году Желтой Свинки. Судя по предсказаниям Глобы, из всех, кто ищет благоприятные приметы для финансовых начинаний, повезет именно Льву. Его бесспорные качества лидера, быстрая обучаемость и способность усваивать новое, перенимать чужой опыт, помогут быстро сориентироваться в сложившейся ситуации, выгодно вложить средства и получить неожиданную прибыль. Девы уже в начале года должны готовиться к судьбоносным бизнес-встречам. Они произойдут ближе к лету, но уже в январе нужно проявлять хладнокровие, предаваться интеллектуальному развитию и устанавливать душевное равновесие. Все затраты на эти процессы пригодятся Девам уже в конце года. Весам на 2019 год Земляная Свинья обещает несомненные финансовые достижения, если они откажутся от привычной неуверенности в себе, проявят упорство и настойчивость в продвижении вперед. Единственная оговорка – не стоит делать несколько дел сразу. За каждое последующее можно приниматься только добившись успеха в уже начатом, или хотя бы увидев очевидный прогресс. Для Скорпиона год будет благоприятным только при условии полного душевного равновесия. Именно эта оговорка может сыграть огромную роль, если эмоциональная нестабильность или потеря гармонии произойдет на пике важного делового соглашения, договоренности или подписания документов. Стрелец может, наконец, избавиться от невезения, если проведет 2-3 ритуала для избавления от неудач. Это Славянский заговор от невезения или просьбу о помощи от магических сил природы. После проведения рекомендованных церемоний, можно напористо и настойчиво пускаться в финансовые авантюры. Козерогам не стоит заключать рискованные договоренности, устремляться за новыми открывшимися возможностями. Но и упускать их тоже не следует, потому что судя по расположению звезд, для Козерогов приготовлено множество приятных неожиданностей. Водолеям Глоба советует многократно провести в начале года ритуалы на удачу. Тогда к лету, прислушавшись к своей развитой интуиции и применив практические знания, он достигнет несомненного финансового успеха. Для тех, кто родился в год Кабана, Кота и Крысы, лето 2019 года станет особенно удачным, но при условии, что все необходимые ритуалы будут проведены еще в начале года. Рыбам следует изучить десять правил успеха. Тогда, по мнению Павла Глобы, присущие Рыбам положительные качества помогут им достичь значительных успехов, упрочить и стабилизировать свое финансовое положение. Но 2019 для них – только трамплин для будущего головокружительного продвижения вперед. Главное – не останавливаться на достигнутом, а настойчиво продвигаться вперед.

Для того чтобы Желтая Земляная Свинья проявила благосклонность и оказала содействие, необходимо осмотрительно относиться к раздаваемым советам и весьма внимательно учитывать рекомендации по году рождения.

Разумеется, наибольшее везение ожидает тех, кто родился в год Кабана, но и к остальным Желтая Свинка непременно отнесется доброжелательно.

Гороскоп от женщин-астрологов

Тамара Глоба настроена не столь оптимистично. Гороскоп от известной прорицательницы составлен общий и давно размещен на ее официальном сайте. Она считает, что радужные перспективы невозможны, даже несмотря на летнюю гармонию расположения звезд и предсказания китайских астрологов.

По мнению Тамары в этом году нужно быть как никогда осторожным, взвешенным и рассудительным. Внешне безобидная свинка, судя по образному значению, которое вкладывают в нее народные поговорки, все 12 лет готовилась не к доброжелательности, а к проявлению собственного коварства.

Именно тот факт, что она Земляная, указывает на возможные неприятные события – сплетни, измены, интриги и коварства от посторонних и близких, деловых соперников и друзей.

Знаменитая прорицательница советует избегать гордыни и хвастовства, непредвиденных и незапланированных крупных покупок, азартных игр, особенно на значительные суммы в казино или за карточным столом. Избежать проявлений коварства со стороны символа года можно распланировав денежные траты и употребляя средства по назначению, постепенно рассчитываясь с долгами и кредитами, избегая безрассудств.

Василиса Володина, в составленном денежном гороскопе, тоже предупреждает о необходимости беречься от травм, неоправданных и спонтанных расходов:

Овен, Близнецы и Телец, по мнению известного астролога, добьются финансовых успехов только при условии упорного и настойчивого труда, с сугубой осторожностью. Риск в денежных вложениях оправдает себя только при крайне взвешенном отношении к выбранному аспекту, тщательной проверки документов и отсутствии махинаций. Овнам все это принесет прибыль только к осени, Близнецам – к концу года, при условии правильного решения, а Телец может разбогатеть к середине весны, если никому не будет одалживать деньги. Рак, Лев и Дева могут начинать интенсивную деятельность к концу весны или в начале лета. Именно в это период для них наступает наиболее гармоничное время по расположению светил. Если Лев не будет действовать импульсивно, то уже к началу осени компенсирует все затраты. Для Девы этот год вообще благоприятный в финансовом плане, она может даже получить наследство. Что касается Рака, то ему в год Земляной Свиньи будут удаваться сделки с недвижимостью, а удачным временем для вложений могут стать и первые месяцы года. Для Весов у Володиной мало утешительного. Все употребленные способы и усилия только помогут рассчитаться с накопившимися долгами, но никакой стабильности в финансовом плане не предвидится. В отличие от Весов, Скорпионы не только накопят некоторую сумму, но и смогут удачно вложить ее, получая стабильную прибыль впоследствии. Стрельцы только в конце наступившего года смогут вздохнуть спокойно, если не попадутся в руки мошенников, и не будут проявлять легкомыслие. При должной осторожности все закончится успехом и стабильностью, но уже только в декабре. Козерогу, Водолею и Рыбам тоже придется немало потрудиться. Особенно сложные обстоятельства, по мнению Володиной, придется испытать Водолею – он должен будет подписать финансовые обязательства, в ходе выполнения, которых нужно выработать правильную стратегию.

Все риски и вложения окупятся, особенно если постоянно вносить в деловые аспекты немного творчества и позитивных эмоций.

Тот, кого в наступившем 2019 году ожидает успех в начинаниях и денежных вложениях, должен испытывать нехватку времени, избыток эмоций, готовность к переменам, пустоту внутри себя, которую необходимо заполнить творчеством или деловой деятельностью. Если все это у человека присутствует, значит он готов попасть в череду невероятных совпадений, которая и направит его в результате на верную дорогу успеха и удачи.

Глобальный гороскоп по году рождения

Благоприятный во всех отношениях этот год для Кролика (Кота), Крысы, Дракона и Лошади. Последние, наконец, будут оценены по достоинству и поднимутся по карьерной лестнице, а тем, кто до сих пор одинок, посчастливится обрести свою вторую половинку.

Для Обезьяны – это время неслыханного везения. Приложив совсем немного усилий, она будет получать все, к чему стремится.

Козу, Петуха и Быка ожидает непростой период, время осторожности и взвешенных решений, но только не в отношениях с противоположным полом. Здесь им, наоборот, следует проявлять амбициозность и решительность, разрывать бесперспективные связи, искать новые варианты.

Собаки получат год отдыха и спокойствия, в отличие от Свиней, которых ждет искрометное и веселое путешествие по собственному году благополучия, домовитости и стабильности.