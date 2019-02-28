Как ведет себя по-настоящему влюбленный мужчина

Порой даже находясь с человеком в длительных отношениях, мы не можем до конца понять искренен он в своих чувствах или за душой у него совсем другое. Как же отличить искренние чувства? Если мужчина любит по-настоящему, как он себя ведет? Исходя из психологии поведения разных знаков зодиака, можно сделать выводы, которые кардинально будут отличаться друг друга.

Присмотритесь немного внимательнее к вашему мужчине, проанализируйте его поступки с разных точек зрения и вполне вероятно, что вы сможете дать верный ответ на извечный вопрос: «Любит или не любит?».

Поведение любящего мужчины

С точки зрения психологии, если мужчина любит по-настоящему, то как он себя ведет? Нередко можно услышать рассуждения с женской стороны о том, что сильный пол не умеет искренне любить. Объясняют они это тем, что мужчины менее склонны к романтике и нежным чувствам, им важнее практические цели, которые сможет воплотить его будущая жена. Сможет ли стать достойной матерью его детей, содержать дом в порядке, хороша ли она в постели и так далее.

Но ведь любовь не зависит от пола, и если мужчина любит по-настоящему, как он себя ведет подскажет психология его поведения.

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Если вы общайтесь с мужчиной совсем недолго, в первую очередь взгляните на то:

какое у него окружение в данный момент: кто его семья и друзья, где работает, чем увлекается;

в какой обстановке воспитывался, как прошло его детство;

какой у него тип личности, и какая нервная система;

степень интеллектуального развития.

А вот на следующем этапе к пониманию чувств мужчины, вам необходимо будет разобраться в себе и понять, что именно вы вкладываете в понятие любовь. Психология поведения у каждого своя. Возможно, ваша вторая половинка любит вас, но вы от этих чувств ждете совершенно иного, тогда вам нужно будет понять позицию избранника, либо обсудить с мужчиной, то чего хотите вы от отношений.

Если к общему консенсусу не придете, значит вы слишком разные люди и вряд ли вам удастся построить счастливый и долгий союз.

Если женатый мужчина любит по-настоящему, то как он себя ведет зависит не только от знака зодиака.

Признаки того, что мужчина любит вас по-настоящему

Герои-романтики из книжек про любовь создали в умах у женской половины человечества излишне гротескный образ влюбленного мужчины: серенады под окном, подвиги и так далее. Но сейчас мы живем в другое время, да и не всей мужской половине свойственно так ярко проявлять свои чувства. А являются ли вообще песни под балконом проявлением любви? Все это тоже может быть напускным, нет гарантии, что все идет от чистого сердца.

Но вот следующие чувства практически невозможно сделать ложными, они являются следствием сильных эмоций. К таким проявлениям относятся:

Забота. Если мужчина интересуется, надели ли вы шапку, или приносит лекарства, когда вы заболели, то знайте - вы ему не безразличны. Щедрость. Вашей второй половинке ничего для вас не жалко: ни времени, ни денег (в разумных пределах, конечно). Заинтересованность в вашей жизни. Влюбленный мужчина всегда узнает, как у вас пройдет день, будет интересоваться вашими предпочтениями в чем-либо. Верность. Если мужчина любит по-настоящему, то мысли об измене у него даже не возникнут, ведь все, что нужно для счастья - у него уже есть. Доброта. Ваш партнер всегда будет стараться вас защитить от внешних невзгод, и ни в коем случае никогда сам не навредит, не поднимет на любимую руку.

Если вы недостаточно верите в искренность вышеперечисленных проявлений, то присмотритесь к языку тела вашего мужчины, он точно вас не обманет. Обратите внимание на следующие невербальные признаки:

он долго с нежностью смотрит на вас, пытается поймать ваш взгляд;

руками мужчина хочет к вам прикоснуться: приобнять, поправить волосы и как далее;

голос при общении с любимой девушкой у мужчины становится более мягким и нежным;

он вас не перебивает и выслушивает до конца.

Если настоящей любви нет

Нельзя долго притворяться и проявлять фальшивые эмоции по отношению к партнеру. Если мужчина не любит по настоящему, то как он себя ведет?

Если чувства уже угасли или они были не искренними, то следующие признаки помогут вам это выявить:

мужчина не хочет с вами контактировать: редко смотрит на вас, не обнимает, не берет за руку, не пишет, не звонит и так далее;

вы редко остаетесь наедине: он постоянно стремится уйти гулять с друзьями, зовет вас провести время вместе только в больших компаниях;

не прислушивается к вашим пожеланиям, а зачастую поступает назло;

может грубо ответить или даже поднять руку;

флиртует с другими девушками: если он подыскивает кого-то на стороне, значит его чувства к своей второй половинке уже иссякли.

То, что чувства мужчины иссякли женщина может почувствовать на интуитивном уровне: холод во взгляде, нежелание проводить время вместе и так далее.

Если же при самом начале общения мужчина всячески пытается намекнуть на интимные отношения или извлечь любую другую для него выгоду из вас, то чувства вряд ли искренние и в качестве любимого человека на долгое время он вас не рассматривает. Об этом говорит и психология.

Поведение мужчин, в зависимости от знака зодиака

На темперамент и эмоциональность мужчины сильное влияние может оказать дата его рождения. Одни знаки зодиака бурно проявляют все чувства, которые у них на душе, другие же все стараются скрыть, и рассекретить их можно лишь по нежному взгляду и тембру голоса. Как же разобраться в искренности чувств мужчины определенного знака зодиака?

Если мужчина овен любит по-настоящему, как он себя ведет

Проявление любви от мужчины Овна можно описать двумя словами – сумасшедшая романтика. Если мужчина овен любит по-настоящему, то ради любимой девушки он готов на все: примчаться в другой конец города, усыпать кровать лепестками роз, спеть серенаду, отыскать ваше любимое мороженое и порадовать им, когда грустно.

Рассекретить Овна довольно просто по тому, как он себя ведет. Все его знаки внимания будут очевидны: приглашает в кино, провожает до дома, дарит цветы. Мужчины овны не склонны скрывать свои чувства, и если вы ему понравились, то скорее всего вы в скором времени услышите заветные слова любви.

Как ведет себя влюбленный мужчина телец

А вот с мужчинами-тельцами ситуация сложнее. Мужчины, рожденные под данным знаком зодиака, не склонны открыто проявлять свои чувства, а когда они влюбляются, то могут вовсе уйти в себя. Если мужчина телец любит по-настоящему, то по тому, как он себя ведет, сложно что-либо понять.

Разгадать мысли тельца нелегко, чтобы разгадать серьезность его намерений вам стоит внимательнее рассмотреть его поведение:

во влюбленном состоянии он может важные беседы превращать в шутки и также в обратную сторону;

с объектом обожания даже грубый телец становится вежливым и нежным;

его действия порой начинают совершаться невпопад.

А если вы все чаще случайно стали пересекаться с мужчиной-тельцом, то вполне вероятно, что эти встречи не такая уж случайность. Чистосердечное признание в любви от этого знака зодиака вам придется ждать немало, так как собирается с духом и обретает решимость телец не сразу.

Любовь мужчины-близнеца, особенности

Близнецы – натура себялюбивая. Представитель этого знака далеко не сразу может принять тот факт, что он теперь любит кого-то еще. Его внутренняя психология нацелена только на любовь себя самого. Поэтому сначала мужчины близнецы пытаются разобраться в себе.

Свои чувства по отношению к девушке он может долго не раскрывать, но если вы замечаете, что у парня будто открылось второе дыхание и он начинает увлекаться спортом, чтением, творчеством и другими вещами, то есть вероятность что близнец влюбился.

Если же мужчина данного знака зодиака встретится с объектом своего обожания, то признания с его стороны может поступить еще не скоро. Но его бесконечные разговоры обо всем настигнут вас очень скоро, ведь замкнутость и влюбленность для близнецов несовместимы.

Как распознать влюбленного мужчину рака

Мужчина рак по своему характеру закрытый человек, и понять, какие он испытывает чувства по отношению к другим - достаточно сложно. Тут вам придется использовать всю свою внимательность и интуицию, чтобы разобраться в раке. Психология этого знака завуалирована.

Мимолетные взгляды, паузы в речи не так легко заметить. Мужчины данного знака зодиака хорошо могут скрывать свои чувства и эмоции, но вот ревность они замаскировать не в силах. И если вы улыбнулись другому парню и вдруг увидели в глазах рака ревнивые огоньки, то будьте уверены он влюбился.

Как проявляет себя влюбленный мужчина лев

А вот не заметить чувства льва практически невозможно. Представители этого знака не скрывают своей влюбленности и всячески пытаются ее выразить по отношению к объекту своего обожания. Мужчина лев непременно начнет осыпать вас комплиментами, цветами и подарками. Но приятные сюрпризы будут также сопровождаться ревнивыми разговорами и постоянными звонками с просьбами отчитаться о месте нахождения и так далее.

Мужчины львы большие собственники и они не готовы ни с кем вас делить. Если вы готовы мириться с этим, то жизнь со львом в остальном будет настоящей сказкой: романтические вечера, исполнения любых ваших прихотей и бесконечные признания в любви.

Если мужчина дева любит по-настоящему, как он себя ведет

Мужчине деве скрывать свои чувства очень сложно. Если мужчина дева любит по-настоящему, то интересно – как он себя ведет?

В состоянии влюбленности он не может сдержать эмоций, разговоров, шуток, он всем пытается продемонстрировать в этот момент свое беззаботное состояние. Мужчина дева не особо щедр в денежном плане, но даже свидание в недорогом ресторане или поход в кино он может превратить в сказку. Романтики представителям этого знака точно не занимать.

Мужчина-дева любым образом будет стараться вас завоевать. Несмотря на свою пылкость он старается сохранить рассудок трезвым и понять, какие чувства в этот момент испытывает к нему девушка.

Как понять, что вас полюбил мужчина весы

Судить о том, что мужчина весы влюблен по-настоящему можно по его взгляду – робкому или пристальному, наполненному нежностью. Именно глаза весов говорят о любви.

Мужчины данного знака всячески пытаются показать любимой женщине все свои лучшие качества, окружить ее заботой, но в тот же момент жутко нервничая, выдавая себя неестественными движениями рук и ног. По тому, как он себя ведет, можно определить его истинные чувства.

Решиться на то, что рассказать девушке о своей любви для них не просто, зачастую весы ждут поддержку девушки в этом шаге.

Психология поведения влюбленного мужчины скорпиона

Хотя мужчина скорпион также довольно скрытен, и разузнать о том, влюблен ли он – нелегко, его психология поведения может выдать. Лишь откровенный разговор со скорпионом поможет вам немного разъяснить ситуацию. Напрямую он вам вряд ли что-то сразу расскажет, но тот ореол загадочности, который будет витать во многих его фразах, подскажет вам, что человек к вам неравнодушен.

Но вот вызывать ревность у скорпионов не стоит, так как любых ваших потенциальных ухажеров он расценивает в качестве соперников и врагов.

Как понять, что вас полюбил мужчина стрелец

Чувства со стороны стрельца могут обернуться для девушки настоящей мукой. Только вчера он не стеснялся проявлять свои чувства, клялся в любви, сводил в ресторан на романтический ужин, а уже сегодня может не поинтересоваться даже как дела и не отвечать на звонки, такой исход в отношениях стрельцом вполне возможен.

Но зато в моменты, когда представитель этого знака проявляет свою любовь по отношению к девушке он все время невероятно заботливый, внимательный, нежный, своих чувств не скрывает, поэтому откровенное признание в любви он не оттягивает на долгий срок.

Психология поведения влюбленного мужчины козерога

Любовь меняет мужчин козерогов до неузнаваемости, все их чувства видны невооруженным взглядом, да они собственно и не пытаются их скрыть. Если он любит по-настоящему, он не стесняется вкладывать в букеты цветов открытки с нежными признаниями, звонить без повода только, чтобы услышать ваш голос, знакомить вас со своим близким окружением.

Мужчина козерог обычно очень верный, он старается не размениваться на временные отношения и ищет девушку, с которой может создать семью.

Как понять, что в вас влюбился мужчина водолей

Мужчины водолеи довольно скрытны и к тому же свободолюбивы, поэтому найти для него вторую половинку – задача не из простых. Если мужчина водолей любит по-настоящему, даже когда в его душе вспыхивают чувства, он старается не подавать виду и продолжать вести себя с девушкой как друг, так как боится нарушить свое личное пространство.

Но, если водолей все чаще начинает пускать вас в свой мир и рассказать то, что у него сейчас происходит на душе – знайте, что вы ему не безразличны. По тому, как он себя ведет, можно определить его истинные чувства.

Как ведет себя влюбленный мужчина рыбы

Сам по себе знак рыбы довольно расчетливый, но если к нему приходит любовь, то характер мужчины рыбы кардинально меняется. В первое время он будет стараться скрыть чувства и даже начать вас избегать, но это лишь верный знак того, что он влюбился. Раскроют представителя данного знака и глаза, наполненные нежностью и страстью. А уж если вы ответите ему взаимностью, то тогда он вовсе перевоплотится в романтика с букетом цветов и серенадами, что вовсе нехарактерно для рыб.

Стоит лишь внимательно присмотреться к поведению человека и незначительным жестам по отношению к вам, то можно понять какие чувства он испытывает. Понять любит ли вас мужчина по-настоящему не так сложно, как кажется с первого взгляда, просто прислушайтесь и всмотритесь получше.