Что ожидает женщину Деву в 2019 году

Из общей характеристики рожденных женщин под покровительством знака зодиака Девы, следует, что это очень правильные, надежные по жизни натуры, но невероятно трепетные и незащищенные в своем стремлении к совершенству. Если дата вашего рождения в интервале 24 августа – 23 сентября, то вы рождены под его покровительством девы.

Так как из характеристики знака вытекает, что вы обладаете утонченной, ранимой душевной организацией, проявляя при этом силу характера, стремясь преобразить все вокруг себя к лучшему, то непременно нуждаетесь в защите. Оценить свои возможности и то, что ждет деву в 2019 году вам поможет астрологический прогноз, женщины особенно нетерпеливы к раскрытию тайны, сокрытой временем.

Интересен данный обзор будет и для представителей других знаков зодиака, которые уже находятся в каких – либо отношениях с девами, любо планируют их.

Гороскоп девы на 2019 год

Наступивший год девы встретят с особым оптимизмом, так как астрологический прогноз не предвещает для них никаких особых потрясений, без неприятностей, конечно же не обойдется, не все будет сладко и гладко, но без катастроф как для самой личности, так и для ее окружения.

Девы по - прежнему будут чувствовать себя в окружении надежных и верных друзей, как за каменной стеной, не зря каждая из них с таким трудом создавала этот свой уникальный мир, куда не вхожи случайные люди. Характер девы не терпит ничего спонтанного и импульсивного, неординарного и непредсказуемого, все должно быть правильно, приземленно и вписываться общий порядок вещей, в этом и сила, и слабость представительниц знака, высокое им не по плечу по определению.

Девы будут продолжать идти проторенной дорожкой к выбранной цели, стремясь по пути все преобразовать по – своему усмотрению, являясь вторым знаком стихии Земля, его представители просто обречены на роль педантичных учителей всего и всея.

Красивые и утонченные представительницы девы знают себе цену, но не заносчивы, скорей они просто не представляют жизни вне комфорта, и в новом году будут продолжать стремиться к финансовому благополучию и роскоши.

Надо отметить, что, судя по предсказаниям от павла глобы, деву ждет в 2019 году карьерный рост, и как следствие, ожидает женщину и финансовое благополучие.

Представительницы девы в любом возрасте свято верят в то, что мир крутится вокруг них, если кто – то попытается их в этом разубедить, то прямиком попадает в стан врагов, эффектные и яркие особы, они просто на дух не переносят критику в их адрес. Однако, кто поймет, что эта детская наивность, лишь придает шарм милому и умному существу, каковым является дева, и будет относится к этому соответственно, приобретет надежного чуткого и верного друга по жизни.

Ближе к весне вполне вероятно, что у некоторых представительниц Девы обнаружатся серьезные проблемы со здоровьем, которым они и без того особо похвастаться не могут.

Однако, стойко перенеся все тяготы, девы возродятся, полные сил и энергии, ведь поговорка: «то, что нас не убило, делает сильнее», будет актуальна и в году наступившем.

К созданию семьи дева будет подходить все с той же основательностью, даже с холодным расчетом, но не ища себе выгоду, а лишь заботясь о создании надежного уютного гнездышка для своих детей. Поэтому в любовных отношениях девы не польстятся на пустые ухаживания и дежурные словечки, они всегда будут докапываться до сути, а если обнаружат, что подтверждения слов делами отсутствует, легко расстанутся с предметом своего первоначального интереса.

Любовный гороскоп для Девы (женщина)

Как уже говорилось, яркая и красивая представительница знака Девы просто не может испытывать отсутствие мужского внимания, напротив огромное количество предложений и постоянные заинтересованные взгляды противоположного пола будут несколько раздражать, не принося удовольствия.

Природная способность дев правильно расставлять жизненные приоритеты, не позволит ни одной представительнице знака вступить в авантюрные, ничего хорошего не сулящие, отношения ради отношений.

Совсем не это нужно деве, надежность, сила, интеллигентность, порядочность, доброта и верность, это те качества, которые, по мнению представительниц знака, отличают настоящего мужчину, на которого они могли бы посмотреть заинтересованным взглядом.

Практичные и предусмотрительные во всем, девы с удивлением будут наблюдать падение нравов вокруг себя, искренне не понимая, почему такое происходит, такое непонимание чужих слабостей, приведет к конфликтам с подругами, которые неизбежно произойдут в наступившем году.

Попытка поговорить будет воспринята, как занудное чтение нотаций, усугубляющих конфликт, поэтому лучше просто смириться с положением вещей и не судить других слишком строго.

Новый год, который уже шагает по планете, что же ждет деву в 2019 году, согласно гороскопу, он просто не может не сделать подарка для милых, трогательных и мужественных одновременно, красивых и таких правильных женщин. У большинства из них непременно будет все то, о чем они мечтают и к чему так стремятся в отношениях с мужчинами, под влиянием такого мощного покровителя, как планета Меркурий, настоящая любовь и прочные отношения просто гарантированно сбудутся для дев.

Замужние девы продолжат ворковать в своем гнездышке, непременно респектабельном и уютном, этот сладкий мир, который достанется им нелегко, они ни за что не захотят потерять, проявляя чудеса героизма в борьбе с попытками вероломно его разрушить завистливыми конкурентками.

Представители сильной половины человечества, которым посчастливится стать избранником девы, необходимо, все же, кроме всех перечисленных качеств характера, которые в них хочет разглядеть прекрасная дева, осознавать, что она не готова будет к лишениям, хоть и умеет правильно распорядиться деньгами.

Высокий жизненный уровень, это тот необходимый фундамент, на котором дева решиться строить совместную жизнь, талантливая и умная от природы, она также согласна вносить свою лепту в общее благополучие.

Гороскоп Девы на здоровье в 2019 году

Женщины, рожденные под покровительством созвездия девы отличаются особой трогательной хрупкостью, и не могут похвастаться богатырским здоровьем и выносливостью. Поэтому всегда очень трепетно относятся к вопросам здорового образа жизни, практически педантично выполняя все правила и распорядок.

Увлечение вопросами здоровья, не остается лишь информационным накоплением в голове, вовсе нет, представительницы знака девы, хоть хрупкие и нежные, но обладают твердым характером и силой воли, которым завидуют мужчины.

Для дев знание правил, тех, что позволяют укрепить свое здоровье, является непреложным руководством к действию, в том числе и в 2019 году, причем регулярному, а не от случая к случаю, только в этом случае женщину ждет успех у противоположного пола.

Такое увлечение вопросами здоровья и помогает девам выглядеть невероятно привлекательно, всегда свежы и подтянуты, они и в наступившем году будут удивлять своих подруг не только красивыми чертами лица и отменной фигурой, но и безупречным состоянием кожи лица, волос и ногтей.

Любая из дев охотно и несколько назидательно расскажет вам во всех подробностях что необходимо делать, чтобы выглядеть так, как она сама, тайны из причины неотразимости своего внешнего вида она делать не станет, будучи человеком искренним и открытым, а еще из соображений порядка во всем, которому, по ее представлениям, должны следовать все без исключения.

Как уже говорилось в общем астрологическом гороскопе, который мы изложили выше, испытание в этом году, связанное со здоровьем девам, все же, придется пройти, но ему будут подвергнуты далеко не все представительницы знака, а лишь те из них, кто в силу возраста несколько ослаб и нуждается в некотором «капитальном ремонте».

Для того, чтобы и в дальнейшем вопросы здоровья не слишком мешали реализации ваших жизненных планов, девы непременно должны приобрести один из камней – талисманов знака: агат, нефрит, яшма, малахит, сердолик, топаз и как можно чаще держать его в руках, как бы заряжаясь жизненной энергией.

Проблемы со здоровьем простудного характера, могут возникнуть у тех редких представительниц знака, которые в зимнее время года продолжают сидеть на низкокалорийных диетах.

Однако, таковых очень мало и в основном это юные девушки, у которых попросту еще не хватает знаний по вопросам оздоровления. Им следует вовремя исправить ошибку и несколько повысить калорийность пищи, а также включить в рацион питания максимальное количество овощей и фруктов.

Женщинам девам старшего поколения вообще в этом году не стоит переживать за свое здоровье, с теми «болячками», которые у них уже имеются, они научились прекрасно справляться, постоянно держа их под контролем, а новых не предвидится. Небольшие возрастные неприятности, конечно же, будут, но все они вписываются в понятие «житейские мелочи».

Гороскоп на работу и карьеру

Активные деятельные и исполнительные девы просто не могут не иметь успехов на работе в принципе, если кто – то по невнимательности или по причине нахлынувших житейских проблем, может допустить некоторую халатность при исполнении обязанностей, то это точно не девы.

Всегда собранные и пунктуальные девы отличные служащие в любой профессии, их способности замечать детали, не пропуская ни одной мелочи и держать все под контролем, в наступившем году будут особенно заметны и проложат им дорогу на руководящие посты.

Карьерный рост, это то, что непременно должно произойти с девами на службе, для этого у них есть все необходимые задатки, держать подчиненных в «ежовых рукавицах» постоянной критики и замечаний они также умеют. Однако, астрологи предупреждают, что представительницам знака следует все же быть с людьми несколько помягче и не «парализовать» их инициативы чрезмерной опекой и непрекращающейся критикой.

Что касается работы дев в коллективе, то в 2019 году их может ждать серьезная проблема с сотрудниками, все по той же причине, что остановить их кипучую активность, направленную на наведение порядка во всем, практически невозможно, особенно это касается женщин, рожденных в год дракона. Иногда это мешает работе и раздражает окружающих настолько, что назревает нешуточный конфликт. При этом девы искренне не понимают, что они делают не так, ведь их цель такая благородная и правильная.

А вот бизнес девам не всегда подвластен, конечно же, есть исключения, но лишь в тех случаях, когда ведение бизнеса не связано с принятием неожиданных, незапланированных и неординарных решений. Между тем, высоко образованные, и продолжающие учиться всю жизнь, с удовольствием впитывая знания, подобно губке, девы всегда найдут себе выгодное место для работы с высоким статусом и доходом.

Наступивший год, согласно астрологическим прогнозам, продемонстрирует для дев то, что в зодиакальном круге их знак являются украшением, эта планетарная благодать непременно коснется самым конкретным образом представителей знака девы, особенно его женской половины, которые на себе ощутят заботу и расположение звезд.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Девы, впрочем как и все мы, будут испытывать воздействие различных обстоятельств, в том числе и энергетическое воздействие звезд, которое может быть со знаком «+» или «-«, наложение всех факторов и приводит к появлению в нашей жизни благоприятных дней, когда все дается легко, настроение отличное, голова светлая, энергия «бьет ключом». В неблагоприятные дни все происходит с точностью до «наоборот», поэтому желательно обладать этой информацией и умело «лавировать», избегая ответственных дел и мероприятий в неблагоприятные дни.

Конечно же, можно привести конкретные числа благоприятных дней, но дело в том, что такие данные разняться в разных астрологических прогнозах, что вполне естественно, ведь у каждого астролога своя методика расчетов. Кроме того, трудно учесть и множество других факторов, чтобы так однозначно отнести какое -то конкретное число для конкретного человека к благоприятным дням или неблагоприятным.

Лучше придерживаться астрологического прогноза на определенные периоды и прислушиваться к собственным ощущениям. Также для определения конкретного числа, можно воспользоваться астрологическим указанием общих благоприятных чисел для знака девы: 3, 5, кратное 5, 6, 12, 20, прикидывая свои конкретные расчеты. Кроме того, следует помнить, что для дев все среды являются благоприятными периодами, а четверг и пятница – неблагоприятными.

Наступающий год в общем весь можно смело отнести к благоприятным периодам для дев, некоторые житейские неприятности, ошибки и разочарования не будут слишком существенными. Особенно удачным во всем будет начало года, поэтому желательно не тратить время на расчеты и ожидания благоприятных дней, а просто собраться и приступить к реализации намеченных планов.

Подводя итог данному обзору, можно еще раз обратить внимание дев на то, что в наступившем году у них будет все достаточно неплохо, ждать неприятностей не стоит, и в 2019 году, женщины могут почивать на лаврах своего успеха практически во всем. С таким покровительством небесных светил за них можно только порадоваться, прощая им некоторую занудность и стремление выделиться, ведь именно они стремятся привнести в нашу жизнь гармонию и упорядоченность.