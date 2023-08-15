Транзактный анализ VS гештальт-подход простыми словами

Транзактный анализ и гештальт подход - две различные теории в области психологии, которые помогают людям понять себя и свое поведение.

Эти теории имеют разные основы, подходы и методы работы, но они обе используются в практике психологии для достижения благоприятных результатов в лечении различных психологических проблем.

Транзактный анализ

Транзактный анализ был основан американским психиатром Эриком Берном в 1950-х годах. Он представил свою теорию как систему анализа и понимания человеческого поведения. Транзактный анализ используется для изучения взаимодействия между людьми и для развития личности. Основным понятием транзактного анализа является "транзакция", что означает любое общение между двумя или более людьми.

Транзакционный анализ позволяет человеку понять свои структуры личности и перенести этот опыт на свои отношения с другими людьми. Берн выделил три состояния личности: родительское, взрослое и детское. Родительское состояние личности формируется под влиянием восприятия родителей, взрослое - под влиянием опыта, а детское - под влиянием эмоций и переживаний.

Основная цель транзактного анализа - улучшение коммуникации между людьми, поэтому он используется в различных областях, включая работу с детьми, семьями, бизнесом, а также в личном развитии.

Гештальт-подход

Гештальт-подход был основан в Германии в 1920-х годах Фридрихом Перлзом и его коллегами. Он представляет собой психотерапевтический подход, который основывается на идее, что человек - это целостное существо, где все его части взаимосвязаны и взаимозависимы. Гештальт-подход используется для изучения личности, ее взаимодействия с окружающим миром и процессах самопознания.

Гештальт-подход сфокусирован на личностном росте и развитии, а также на повышении осознанности. Он использует техники, такие как ролевые игры, креативные задания и медитации. Цель гештальт-подхода - помочь человеку осознать свои эмоции и чувства, научиться эффективно взаимодействовать с другими людьми и стать более самодостаточным.

В чем разница?

Основная разница между транзактным анализом и гештальт-подходом заключается в том, что первый используется для изучения взаимодействия между людьми, а второй - для личностного роста и развития. Транзактный анализ сфокусирован на анализе общения между людьми, в то время как гештальт-подход - на исследовании внутреннего мира человека и его личности.

Другая важная разница между этими подходами заключается в методах работы. Транзактный анализ использует структурированные методы, такие как анализ транзакций и состояний личности, а гештальт-подход - более неструктурированные методы, такие как ролевые игры и креативные задания.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru

Примеры

Примером использования транзактного анализа может быть работа семейного психолога, который использует этот подход во время конфликтов между родителями и детьми. Он может помочь семье понять, какие типы транзакций происходят между ними, и помочь им установить более здоровые и эффективные способы общения.

Пример использования гештальт-подхода может быть терапия пациента, который страдает от тревоги и депрессии. Терапевт может использовать методы гештальт подхода, такие как ролевые игры и медитации, чтобы помочь пациенту осознать свои эмоции и чувства, а также научить его эффективно взаимодействовать с другими людьми.

В заключение, транзактный анализ и гештальт-подход - две разные теории в области психологии, каждая из которых имеет свои особенности и методы работы. Они используются в практике психологии для достижения благоприятных результатов в лечении психологических проблем и помощи людям в личностном росте и развитии.