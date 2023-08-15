Благоприятные дни для операций в июне 2023 года

Медицинские процедуры всегда несут определенный риск для здоровья. На их успешность влияет большое количество внешних факторов, в том числе и положение Луны. И хоть официальная наука не подтверждает влияние ночного светила на здоровье человека, игнорировать эту теорию не стоит. Лунный календарь на июнь 2023 года подскажет, какие дни будут самыми благоприятными для плановых операций.

Операции по фазам Луны в июне 2023

Астрологи утверждают, что смена фаз Луны напрямую отражается на состоянии здоровья и общем самочувствии людей, а зависит от личной восприимчивости к энергетическому воздействию и защитных механизмов организма.

Чтобы плановые операции проходили успешно и не наносили вред здоровью, следует выбирать для этих процедур наиболее подходящие дни. Но для этого нужно разобраться, как влияют на человека и какие опасности несут фазы Луны. В июне 2023 года они будут следующими:

Растущая . Этот период считается не самым удачным, чтобы проводить сложные хирургические процедуры. В фазе энергетического роста в организме усиливаются многие процессы. Операция может пройти с большими кровопотерями, а из-за быстрого размножения болезнетворных организмов возрастает вероятность послеоперационного заражения. Для визита к хирургу этот период считается не лучшим, но крайне удачным для медикаментозного лечения. Медицинские препараты будут действовать с нужной эффективностью.

. Этот период считается не самым удачным, чтобы проводить сложные хирургические процедуры. В фазе энергетического роста в организме усиливаются многие процессы. Операция может пройти с большими кровопотерями, а из-за быстрого размножения болезнетворных организмов возрастает вероятность послеоперационного заражения. Для визита к хирургу этот период считается не лучшим, но крайне удачным для медикаментозного лечения. Медицинские препараты будут действовать с нужной эффективностью. Убывающая . В результате энергетического спада замедляются и некоторые процессы, которые проходят в организме человека. Если вы решились на проведение плановой операции, то проводить ее стоит именно на убывающую Луну. Любые возможные риски для организма сокращаются, реабилитация проходит легче, шрамы будут незаметными.

. В результате энергетического спада замедляются и некоторые процессы, которые проходят в организме человека. Если вы решились на проведение плановой операции, то проводить ее стоит именно на убывающую Луну. Любые возможные риски для организма сокращаются, реабилитация проходит легче, шрамы будут незаметными. Полнолуние . Эта фаза считается самой сильной по энергетике, но одной из наиболее неблагоприятных для хирургического вмешательства. На полную Луну возникает намного больше опасностей для здоровья, чем в другие дни месяца. Любые медицинские процедуры могут привести к очень тяжелым последствиям.

. Эта фаза считается самой сильной по энергетике, но одной из наиболее неблагоприятных для хирургического вмешательства. На полную Луну возникает намного больше опасностей для здоровья, чем в другие дни месяца. Любые медицинские процедуры могут привести к очень тяжелым последствиям. Новолуние. Данная фаза считается астрологами самой слабой по энергетике. Организм испытывает недостаток сил и не может активно справляться с внешними факторами. Реабилитация после операции будет проходить очень долго и болезненно, а реакция на процедуру окажется совершенно не такой, как планировалось.

Следует отметить, что советы астрологов касаются только плановых операций и тех случаев, когда нет срочности в проведении процедуры. Если же под угрозой и здоровье человека, а от промедления зависит жизнь пациента, то хирургическое вмешательство проводят незамедлительно, не учитывая лунное влияние. Рекомендации астрологов являются полезным дополнением к мнению врачей, а не его заменой.

Читайте также: Магнитные бури в июне 2023 года

Благоприятные дни для операций в июне 2023

По фазам Луны не составит особой сложности определить самые благоприятные дни для плановых медицинских операций. Однако перед планированием визита к врачу и назначением даты важной процедуры нужно учитывать и другие факторы, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья.

Предлагаем узнать, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для хирургических операций по лунному календарю на июнь 2023 года:

Фаза роста Луны (1-3, 19-30 июня) . Не самое лучшее время для проведения сложных инвазивных процедур. Хирургическое вмешательство может дать серьезные осложнения и обернется большими проблемами для здоровья. Вместо проведения операций стоит сосредоточиться на лечении медикаментами.

. Не самое лучшее время для проведения сложных инвазивных процедур. Хирургическое вмешательство может дать серьезные осложнения и обернется большими проблемами для здоровья. Вместо проведения операций стоит сосредоточиться на лечении медикаментами. Фаза убывания Луны (5-17 июня) . Считается самым благоприятным периодом, чтобы посетить хирурга и провести плановую процедуру. Вмешательство пройдет успешно и даст желаемый результат. Также этот период подходит для сложных косметических и пластических процедур.

. Считается самым благоприятным периодом, чтобы посетить хирурга и провести плановую процедуру. Вмешательство пройдет успешно и даст желаемый результат. Также этот период подходит для сложных косметических и пластических процедур. Полнолуние и новолуние (4 и 18 июня) . Самые неблагоприятные дни в лунном календаре. Проведение операций связано с большими рисками. Реабилитация окажется болезненной и длительной, а сама процедура может дать другой результат.

. Самые неблагоприятные дни в лунном календаре. Проведение операций связано с большими рисками. Реабилитация окажется болезненной и длительной, а сама процедура может дать другой результат. Транзит Луны через мутабельные знаки (3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 июня) . Данные созвездия символизируют собой смену сезонов. По мнению астрологов, в такие моменты организм перестраивается под новые условия и по этой причине может по-другому отреагировать на лечение. Это вносит фактор неопределенности и, как следствие, дополнительные риски.

. Данные созвездия символизируют собой смену сезонов. По мнению астрологов, в такие моменты организм перестраивается под новые условия и по этой причине может по-другому отреагировать на лечение. Это вносит фактор неопределенности и, как следствие, дополнительные риски. Сатанинские лунные сутки (2, 11, 17, 26 июня). В эти дни проявляются негативные качества человека, снижается способность к логическому мышлению и принятию обдуманных решений. Возможны ошибки в действиях хирурга или медицинского персонала, появляется нестандартная реакция организма на лечение.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на июнь 2023 года

Когда делать операцию по лунному календарю в июне 2023

При назначении даты для плановой операции необходимо учитывать все факторы влияния, чтобы не допустить дополнительных рисков для здоровья. Таблица поможет выбрать самые благоприятные дни для операции по лунному календарю на июнь 2023 года.

Дата Знаки зодиака Фаза Луны Что можно лечить 1 Скорпион Растущая В данной фазе плановые операции не проводят. 2 3 Стрелец 4 Полнолуние Неблагоприятный день для любого медицинского лечения. 5 Козерог Убывающая Операции в районе диафрагмы и желудка. 6 7 Водолей Лечение сердца и сосудов, на спине. 8 9 10 Рыбы Мутабельный знак. Желудочно-кишечный тракт, органы брюшной полости. Процедуры по чистке органов. 11 12 Овен Операции на почках и мочевом пузыре. 13 14 Телец Мочеполовая система, кишечник. 15 16 Близнецы Мутабельный знак. Процедуры по очистке печени и сосудов. 17 18 Новолуние Неблагоприятный день для любого медицинского лечения. 19 Рак Растущая В данной фазе плановые операции не проводят. 20 21 Лев 22 23 24 Дева 25 26 Весы 27 28 Скорпион 29 30

Одним из главных факторов, который учитывают все астрологи при составлении любых прогнозов, является положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Считается, что они могут регулировать и корректировать лунное влияние. Согласно одному из принципов, который приписывают Гиппократу, нельзя лечить органы, когда Луна находится в знаках, управляющих этими органами. Таблица ниже показывает, в какие моменты оперирование может оказаться наиболее опасным.

​

Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в июне 2023 года

Подведем итог

Лунный календарь на июнь 2023 года помогает выбрать наиболее удачные дни для операций. Рекомендации астрологов позволят снизить любые возможные риски, но приоритетное значение имеет мнение лечащего врача.

Фото Клео.ру